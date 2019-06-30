Haftanın Kitapları

Sistematik bir sentez

Jürgen Habermas'tan İletişimsel Eylem Kuramı. “Çağdaş toplumsal kurama yapılmış en büyük katkılardan biri. 20. yüzyıl felsefesi ile toplum bilimlerinin ana görüşlerini ikna edici biçimde eleştirmekle kalmıyor, aynı zamanda Habermas'ı otuz yıl boyunca meşgul eden birçok konuya yönelik sistematik bir sentez de sunuyor.” – Times Literary Supplement. “Nietzsche, Kant'ı, çılgınca felsefi ağlar ören bir örümceğe benzetirdi. Habermas'ta da benzer örümceksi eğilimler var. O da toplumsal, ahlaki, hukuki ve siyasal kuramları kucaklayan ağlar örüyor.” – The Guardian (Alfa Yayıncılık)

Bu kez işi çok zor

Dav Pilkey'den Köpek Adam Tasmasından Kurtuluyor. Karanlık ve umutsuz zamanlarda, yeni yeni tuhaf kötüler çıktığında, bir tek Köpek Adam günü kurtarabilir! Kötülerin amansız düşmanı, iyilerin vazgeçilmez kahramanı yepyeni maceralarıyla aramızda. Fakat Köpek Adam'ın işi bu kez işi zor görünüyor: Sinsi Petey'nin akla zarar icatlarını ve süper zeki Fırıldak'ın korkunç planlarını alt etmeyi başarabilecek mi? (Altın Kitaplar)



Amerika'yı tanımak

Lütfi Kaleli'den Amerika Türkiye. “Müttefikimiz” Amerika ile ilişkilerimiz yıllardır dış ve iç politikamızı etkilemekte ve sürekli tartışma konusu olmaktadır. Siyasilerimiz arasında “Küçük Amerika” olmakla övünenler de çıkmıştır. İnsan dostunu da düşmanını da iyi tanımalıdır. İşte bu yüzdendir ki Amerika'yı daha yakından tanıma gerektiğine inanmaktayız. Suriye, Afrin Harekâtı, seçimler, yolsuzluklar, rüşvet ve hukuksuzluklarla dolu; baş döndürücü bir hızla geçen yıllarda yaşamaktayız. Tarihe kendimce bir dipnot düşmek istedim ve bu kitabı kaleme aldım. – Lütfi Kaleli. (Asya Şafak)



Hayalini kurduğu özgürlük

Edward St. Aubyn'den Patrick Melrose 5-En Sonunda. Aile yakınları, akrabalar ve düşmanlar annesini son yolculuğuna uğurlamak için toplandığında, Patrick Melrose ebeveynsiz bir yaşamın hep hayalini kurduğu özgürlüğü getirip getirmeyeceğini düşünmektedir. Ancak defin töreninin ardından aile fertlerinin son bir kez bir araya geldiği, sosyal açıdan hassasiyetler ve korkularla dolu buluşmada, birbirini izleyen sessizlik ve gürültülerin arasında, Patrick en sonunda yeni bir akıntının, yeni bir tür selamet ihtimalinin varlığını hissetmeye başlar. (Can Yayınları)



Bir kadının gözünden

Bayraktar Ör'den Sonrasız. Yazar kitabında, insanlığa yaşattıklarını bir kadının gözünden anlatırken günümüz insanının modern dertlerine çarenin doğunun kadim kitaplarında olacağını fısıldıyor. “Her şey maşuktur, âşık bir perdedir” diyen bir roman bu… (Çınar Yayınları)