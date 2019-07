Haftanın Kitapları

Zorlu yaşam mücadelesi

Esra Köksal'dan Gurbet Kuşları Zübeyde. 6 yaşında annesiz kalan, 8 yaşında evlatlık verilen, 9 yaşında okula alınmayan, 16 yaşında evden kaçan, 20 yaşında vatanından ayrılan Zübeyde'nin Yozgat İstanbul ve Almanya üçgeninde geçen zorlu yaşam mücadelesine gözyaşlarınızla tanık olacaksınız. Aynı zamanda bu kitap bir döneme ışık tutarken binlerce gurbetçinin de kabuk bağlamış yarasını yeniden kanatacak. (Ayzıt Yayınları)



Gücün kaynağı

Bob Woodward'tan Korkun-Trump Beyaz Saray’da. Woodward'un Başkanın Tüm Adamları'nda anlattığı, Richard Nixon'ın güç zehirlenmesi ve paranoya dolu son günlerine çarpıcı bir şekilde benzeyen Donald Trump'ın başkanlığının ilk günleri, bazen daha da içler acısı bir hal alıyor. Trump için gücün kaynağı, korku değil rezillik. – The Guardian. İnsanın ağzını açık bırakan anekdotlar. – Washington Post. “Korkun”, deli kral hikâyeleri rafına konulmalı. – The New Yorker. (Alfa Yayıncılık)



Üzücü ve gerçek bir kitap

Herman Melville'den Katip Bartleby. “Bartleby, ustalığın ya da düşsel imgelemenin uçarılığının ötesindedir; her şeyden önce evrenin gündelik ironilerinden biri olan gerçek faydasızlığı gösteren üzücü ve gerçek bir kitaptır.” – Jorge Luis Borges (Can Yayınları)



Hollanda'yı geziyoruz

Benian Çulhaoğlu'ndan Benian Abla’yla Hollanda’yı Geziyoruz. Benian Abla, 60 ülkeye seyahat etmiş bir gezgin. Yeni ülkeler keşfetmeyi seviyor. Bu sefer yolu heybetli değirmenlerin, rengârenk lalelerin, lezzetli peynirlerin, dünyaca ünlü ressamların ülkesi Hollanda’ya düştü. Tek başına gitmek yerine siz değerli çocukların yanında olmasını istedi. Hep birlikte uçağa binip Hollanda’ya gidiyoruz. Seyahat etmenin büyüsünde daha önce hiç görmediğimiz güzellikleri görecek, farklı bir kültürün ışığında yepyeni şeyler öğreneceğiz. (Cinius Yayınları)



Kapitalizm eleştirisi

Fuminori Nakamura'dan Şeytan ve Maske. Fumihiro Kuki, on bir yaşındayken babası onu çağırıp arkasında dünyanın başına bela olacak bir lanet bırakmak için doğduğunu söyler: “Lanet derken, bu dünyaya sefalet getirecek bir varlıktan bahsediyorum. Herkesi bu dünyaya geldiğine pişman edecek ya da en azından, bu dünyayı erdem ışıltılarının yok olduğuna ikna edebilecek bir varlık.” Sürükleyici bir gerilim hikâyesi anlatmanın yanı sıra sarsıcı bir kapitalizm eleştirisi yapıyor. (Doğan Kitap)



Devlet sırrı gibi

Atilla Oral'dan Nuri Killigil: Enver Paşa’nın Kardeşi. İlk kez yayımlanan fotoğraf ve belgelerle, Nuri Paşa (Killigil) sabotajı!..1911-1912 Türk-İtalyan Savaşı ve Teğmen Nuri Bey’in Trablusgarp hatıraları. Nuri Killigil, Zeytinburnu Silah ve Cephane Fabrikası’nı nasıl kurdu? Nuri Killigil, Sütlüce’deki Silah ve Cephane Fabrikası’nı nasıl kurdu? Seri ve endüstriyel üretilen Nuri Killigil tasarımı uçak bombaları. Tasarım ve uygulaması Nuri Killigil’e ait el bombası: Nuri TevhitII. İstanbul Yahudileri Taksim’deki Alman Sarayı’nı neden satın almak istedi?1949 TBMM kapalı oturum tutanakları neden devlet sırrı gibi saklanıyor? İlk kez yayımlanan ve bilinmeyen fotoğraflarla Nuri Killigil ve aile fertleri. (Demkar Yayınevi)



Gizlice evden kaçtı

Guy Jones'tan Buzdan Bahçe. Parıldayan güneş ışınlarının olmadığı bir dünyanın özlemini duydunuz mu hiç? Jess her zaman bu hayalle yaşadı. Çünkü güneş alerjisi yüzünden okula bile gidemiyordu. Hayatını sımsıkı kapalı perdelerin arkasında, dışarıdaki çocukları evinden seyrederek geçirmek zorundaydı. Dünyası gölgelerden ve kontrol için gittiği hastaneden ibaretti. Evden ancak tüm yüzünü kaplayan başlığı ve teninin tek bir noktasını bile açıkta bırakmayan giysilerle çıkabiliyordu. Bir gece dışarıdaki dünyayı özgürce keşfetmeye karar verdi ve gizlice evden kaçtı. (Doğan ve Egmont Yayıncılık)



Öfkeme yenik düştüm

Emre Gürcan ve Ömer Faruk Sorak'tan Son Ki Üç Dört. Unutmaya çalıştığın geçmiş en dişli rakibin olursa eğer, ondan asla kaçamazsın. İki seçeneğin vardır: Barışmak ya da savaşmak… Ben savaştım! Öfkeme yenik düştüm ve savaştım. “Karanlığın en koyu olduğu zaman, güneşin doğumuna en yakın andır” derler. İşte tam da öyle bir anda biri çıktı karşıma ve dedi ki: “Savaşılacak en büyük düşman öfkedir. Ve öfkeni yenmek için kullanacağın en güçlü silah yeteneklerindir.” (Destek Yayınları)



Sarsıcı bir başyapıt

H. G. Wells'ten Doktor Moreau’nun Adası-Korku Klasikleri. Kitap, tüyler ürpertici hikâyesiyle doğa, bilim, evrim, ahlak ve insan üzerine derinlikli sorular sormayı başarabilmiş “sarsıcı” bir başyapıt. “Görünürde bu yabanilerdeki illet bana da bulaşmıştı ama içimin derinliklerinden gülme isteğiyle tiksinti yükseliyordu. Uzun bir yasaklar listesini tekrarladıktan sonra bu garip ilahi yeni bir forma bürünüverdi. Aklıma Moreau'nun bu insanları hayvana çevirdikten sonra güdük beyinlerine kendisinin Tanrı olduğu fikrini aşılamış olabileceği gibi korkunç bir düşünce geldi.” (DEX Kitap)



İnadına yaşam

Mustafa Orman'dan Ovada Paldır Küldür. Yazar kitabında, taş kesilen duyguların, ilmek ilmek örülen gecelerin, uzun konuşmaların ve kadersizliğin karşısında inadına yaşamanın anlatısı… Yazar, insanı, fotoğraftan taşırıp anlatıyor. Mahcup olmaktan, yaralanmaktan, yarasını kaşımaktan yorgun. Ne merhamet etmeli onun yaratısındaki hayaletlere ne de şifa bulmalı. Fotoğrafın tam ortasına sabitlenmeli, olan biteni izlemeli; ovada zaman algısı müphem, insanların siluetleri belli belirsiz. Ama gerçeklik çok net ve olabildiğine acımasız. (Everest Yayınları)



Peri masalı

Bianca Pitzorno'dan Sihirli Yüzük. Lavinia için o günün yılbaşı olmasının anlamı yoktur. Telaşla alışveriş yapan insanlar, yırtık pırtık giysiler içinde, soğuktan morarmış küçük kibritçi kızı fark etmez bile. Lavina’nın en umutsuz olduğu anda ortaya çıkan şahane peri ona bir yüzük hediye eder. Bu yüzüğün öyle akıl almaz bir gücü vardır ki, Lavinia’nın yaşamı peri masalına dönüşü verir. Ancak, “fena kokan” bir masala! (Günışığı Kitaplığı)



Tadı nasıl bilmiyor

Jill Tomlinson'dan Karıncanın Ne Olduğunu Bilmeyen Karıncayiyen. Kitap yavru bir karıncayiyenin büyürken kendini ve çevresini keşfetmesini anlatıyor. Pim daha yeni doğmuş. Annesinden süt emiyor ve hiç karınca görmemiş. Şekli nasıl, tadı nasıl bilmiyor. Aklını karıştıran şeyler var. Madem sadece süt emiyor, adı neden karıncayiyen? Karınca yemese olmaz mı? Karınca nasıl bir şey? Neden toprağın altında yaşıyorlar? Pim’in merak ettiği çok şey var ve büyüdükçe sorularına cevap buluyor. (Hayykitap)



Hayal ve gerçek

Pelin Özer'den Beyaz Ev. Bütün evi kendi ezgisiyle anlattığı kitabında, ahşabın tene ne kadar yakın olduğunu dile getiriyor yazar. Kıvrılıp dönen basamakları arasında yürürken, kitapta, hayal ve gerçeğin aslında aynı şey olduğunu göreceksiniz… (Kırmızı Kedi Yayınları)



Bir yaşam deneyimi

Melih Uslu'dan Ege’yi Gör ve Yaşa. Fethiye, Dalyan, Köyceğiz, Ekincik, Akyaka, Marmaris, Selimiye, Bozburun, Söğüt, Rodos, Datça, Bodrum, Muğla, Çomakdağ… Doğanın muhteşem ritmini öğreten bir köy veya yosun kokulu bir adada yaşamanın nasıl bir şey olacağını hayal etmeyen var mı? Gezi yazarı bizi bu kez Ege âşıkları Çetin Altan'ın, Halikarnas Balıkçısı'nın, Azra Erhat'ın peşinden az bilinen koylara, köy pazarlarına götürüp, yavaş akan zamanın içine çekiyor. Ege'yi Gör ve Yaşa, bir gezi rehberinden ziyade son sözü hep doğanın söylediği bir yaşam deneyimi… (Mona Kitap)



Yemek, aşk ve sanat

Mehmet Yaşın'den Yumurta Nasıl Kırılır? Bir Japon prensesi günlüğüne şunları yazmış: “Dünyanın üç temel zevki vardır: Yemek, aşk ve sanat. Eğer bunların tadını yeterince çıkarabilirseniz, mutlu bir hayatınız olmuş demektir.” İşte bu nedenle, kitap çeşitli bahaneler uydurarak mutfaktan kaçmak isteyenlere mutfağı sevdirmek istiyor. Yani yaşamınıza bir nebze mutluluk katmak niyetinde. Kitap gülümseten, öğreten, bilgi veren, yaşama küçük keyifler katan bir kitap. (Remzi Kitabevi)



Kardeşini arıyor

Hande Aydın'dan Amorfati. Kitap, bir ölümün teşhisi ve teslimatıyla açılıyor. Yazgıları benzer, kendi yazgılarına dönüşen iki eksik kardeş: M ve M. Media, yanlış yazılmış bir ad, eksik diyelim, “h” sesi unutulmuş, düşürülmüş. İkizini öldürmüş anne karnında, belki ondan. Murat, kardeşi Servet'i arıyor, babasının çalıp gittiği kardeşini, çocukluğunu ve hikâyesini. (Everest Yayınları)



Hayvan hikâyeleri

Jill Tomlinson'dan Merak Eden Susamuru. Pat küçük bir susamuru. Denizde sırtüstü uzanmayı seviyor. Meraklı mı meraklı. Etrafındaki her şeyi keşfetmek istiyor. Acaba Pat büyürken neler yaşayacak? Yazarın çok sevilen hayvan hikâyeleri ve Paul Howard'ın muhteşem karakalem çizimleri, yeni tasarımlarıyla yeniden okurlarla buluşuyor. Yedi kitaplık serinin tüm kitapları raflarda yerini aldı. (Redhouse Kidz Yayınları)



Etkinlik kitabı

Aygül Bahar Yılmaz'dan Akıl Fikir Kitabım. Her sayfası ayrı bir keşif ve farklı bir deneyim sunan bu etkinlik kitabı, merak duygusunu tetikleyici yönergeleriyle 8 yaş ve üzeri okurlarının hayal güçlerini zenginleştiriyor, bakış açılarını çeşitlendiriyor. Özgün içeriğiyle fark yaratan kitap, bilimden sanata, tarihten teknolojiye onlarca farklı konu üzerine; düşünmeye, araştırmaya, tasarlamaya, yazmaya, çizmeye ve hatta karalamaya davet ediyor. (Tudem Yayınları)



Yıldızları keşfedin

Duygu Kaçaranoğlu'ndan Yıldızların Peşinde Astronomlar–Örnek Hayatlar. Geceleyin gökyüzüne bakmaktan hoşlanır mısınız? Batlamyus, Harezmî, Nasreddin Tusi, Uluğ Bey, Kopernik, Takiyuddin, Bruno, Brahe, Kepler, Galileo, Newton ve Einstein… Doğu ve Batı'nın bu on iki müthiş bilim insanıyla birlikte henüz modern zamanın kocaman teleskoplarının olmadığı günlerde bir uzay serüvenine çıkmaya, onlarla birlikte yıldızları keşfetmeye ne dersiniz? (Genç Timaş Yayınları)



Fantastik bir maceara

Terry Pratchett'ten İlginç Zamanlar. Kült yazarından evrimin ve devrimin kalbinde, barbar kahramanların izinde ve eski-yeni nice karakterin nice buluşmalarında süren, kesintisiz bir serüven. Okurlarını eşi benzeri görülmemiş, çok özel bir “fırtına kelebeği”nin kanadında fantastik bir maceraya sürükleyen kitap, yazarın olağanüstü mizahi dehasından beslenen esprili anlatımıyla, yoluna kaldığı yerden devam ediyor. (Delidolu Yayınları)



Mutluluk nedir?

Dicle Keskinoğlu'ndan Mutluluk Rüyası Fabrikası. Genç yazar bu kez mutluluk kavramını tartışmaya açıyor. Çocuk dünyasında, “Mutluluk nedir?” sorusunun peşine düşen roman, tüketim kültürü, arkadaşlık, nesiller arası iletişim gibi temalarla zenginleşiyor. (Kırmızı Kedi Yayınları)





Muhteşem bir rehber

William Bynum'dan Bilimin Kısa Tarihi-Büyük Patlamadan Dijital Çağa. “Bynum, belirli yanıtları vermek yerine bir araştırmacı ruhunu ateşlemenin daha değerli olduğuna inanan muhteşem rehberlerden biri.” – Patricia Fara, History Today – “Bynum sizi bilimin ne kadar güç olduğunu düşünmeye ve tarihsel hatalar karşısında daha bağışlayıcı olmaya davet ediyor.” – Steven Poole, Guardian – “Bu incelikli kitap cehaletten bilgiye giden olağanüstü yolculuğumuzu herkese hatırlatır umarım.” – Dallas Campbell, BBC Focus. (Alfa Yayıncılık)



Düşünmeye çağırıyor

Max Frisch'ten Kont Öderland. Hiçbir zaman yerine getirilmeyen ve bu yüzden de iktidar devralmayı hep bir ilerleme olarak göstermeye yarayan bir sürü laf ve büyük vaat vardır. Devasa bir bürokrasinin, şekilsiz bir yapının içinde benliğini, kimliğini yitiren insana anlamlı bir tutunma noktası bulunabilir mi? Sistemin içinde kaybolan insan nasıl direnebilir? Yazar bizi iktidar ve sembolleri üzerine düşünmeye çağırıyor. (Can Yayınları)



Sıfırı yok etme

Justin Cronin'den Aynalar Şehri. Amerikan ordusunun yürüttüğü Nuh Projesi'nin korkunç sonuçları dünyanın sonunu getirmek üzereyken, virallerin atası olan on iki denek ortadan kaldırılmıştır. Hayatta kalan insanlar, korku duvarlarını yıkmaya ve yeni bir dünya kurmaya kararlıdır. Hiçlikten gelen kız Amy ile arkadaşlarının şimdi yeni bir amacı vardır: Virüsün bulaştığı ilk kişiyi, hem insan hem de viral özellikleri olan Sıfır'ı yok etmek. Amerikan fantastik edebiyatının en büyük başarılarından biri. Üçlemenin tüyler ürperten son kitabı. – Stephen King – (Doğan Kitap)



Zor unutulan

Seray Şahiner'den Hanımların Dikkatine. Mıh gibi akılda kalan. Zor unutulan. Etkisinden kurtulmak için zaman harcamak zorunda kaldığımız. İtaliklerin, tırnakların, nokta ve virgüllerin birbirini itmeden yan yana yaşadığı güçlü bir metin. İç sesi gürültülü, dış sesi usul. “Vicdanlı olmayı, acize acıyarak değil zalime kızarak öğrenmişti…” (Everest Yayınları)



Hangi kurallar geçerli

Timur Soykan'dan Badeci Şeyh’in Sır Odası. Bu kitapta bir tarikat şeyhinin, müritlerini ne denli aykırı noktalara sürükleyebildiğini okuyacaksınız. Dava belgelerinden öğreneceğiz: Badeci Şeyh, erkek ve kadın müritlerini cinsel organının “nur çeşmesi” olduğuna, kendisiyle cinsel birlikteliğin ibadet sayılacağına nasıl inandırdı? Akıl, mantığın olmadığı, sadece şeyhin sözlerinin doğru kabul edildiği bu dünyada hangi kurallar geçerli? Vird zikir ve rabıtayla müritler şeyhe nasıl âşık ediliyor? (Kırmızı Kedi Yayınları)