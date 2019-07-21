Haftanın Kitapları

Boyunları bükük başlar

Neslihan Semiz'den Ters Lale. Her çiçeğin bir öyküsü olduğu söylenir, her ailenin olduğu gibi. Denir ki laleler hüzne isyan ettiğinden boynunu büker. Aslında bir dik duruştur bu. Tüm çiçekler güneşe bakarken onlar bakmaz. Moran ailesi bireyleri, geleneksellik ile modernlik arasındaki tereddütle, ahlaki değerlerin sorgulandığı, aklın ve duyguların çarpıştığı hikâyelerine boyunları bükük başlarlar. (Alfa Yayıncılık)

Zamanın ötesinde bir roman

Sabahattin Ali'den Kuyucaklı Yusuf. İnsan dediğin mahluk hiçbir şey değiştiremez. Bunun için, gönlünün rahat olmasını istersen, gördüğün fenalıkların bile bir hikmeti olduğunu düşün ve yeryüzünde olmayan iyilikleri oraya getirmek sevdasına kapılma… Sonra en mühimi: Kendini halinden şikâyet etmeye alıştırma. Ömrünün sonuna kadar dövünsen bu hayatın cefası tükenmez. Kitap, taşra ve taşralılık üzerine zamanının ötesinde bir roman. (Can Yayınları)

Sadece bir sınav

Bülent Gardiyanoğlu'ndan Dört Sınav: Cesaret-Sağlık-İlişkiler-Bolluk. Her deneyim bir sınavdır. Ne iyi ne kötü… Ne doğru ne yanlış… Sadece bir sınav… Üstelik ne kazanmak var bu işte ne kaybetmek… Çünkü her sınav uyanmak içindir. Ya uyanırsın bir gün ya da ömürlük bir uykudasındır artık. Yazarın yalın ve güçlü bir anlatımla kaleme aldığı kitap başucundaki çalar saat gibidir. Ya kapatırsın alarmı ya da ayaklanırsın güneşe karşı… (Destek Yayınları)

Aşk üzerine güzelleme

Üstün Dökmen'den Ay Kapanı. Ağaç candır, hayvanlar ve insanlar ise canlı. Can gidince canlılar da gider. “Ağaçların kökleri farklı da olsa yaprakları rüzgârda aynı yöne sallanır.” Bu roman, şiddet mağduru kadınlar ve Kaz Dağları üzerine bir ağıttır. Bir de aşk üzerine bir güzelleme var içinde. (Doğan Kitap)

Anılar ve belgelerle

Atilla Oral'dan Charles Harington; Sömürge Valisi’nin Himayesinde Vahdettin’in İhanetleri ve İşgal İstanbul’u. İlk kez yayımlanan anılar ve belgelerle İşgal İstanbul’u (1918-23) General Sir Charles Harington’ın Türkiye anıları. Harington’ın yazmadığı ve yazamayacağı gerçekler. Kuva-yı Milliye İngilizlere nasıl meydan okudu? Vahdettin ve damadının İngilizlerle yaptığı gizli antlaşma. İngiliz donanması en büyük fabrikamızı nasıl yok etti? Harington’ın İstanbul’da kurduğu casusluk teşkilatı. Fenerbahçe İşgalcilere son darbeyi nasıl vurdu? (Demkar Yayınevi)

Farklı ülkeler

Göktuğ Canbaba'dan Çantamdaki Öyküler. Bundan birkaç sene önce uzun bir yolculuğa çıktım. Hindistan, Nepal, Kamboçya gibi farklı ülkeleri dolaştım. Bu yolculukta çekebildiğim kadar fotoğraf çektim ve kitabın içindeki her fotoğrafa birer öykü yazmak istedim. Okuyacağınız öyküler tanıştığım insanları, yerleri ve değişimi anlatıyor; ülkelerin kendine has renklerinden ve bu renklerin dünyayı ne kadar güzel kıldığından bahsediyor; yolun içinde olmanın, hem dünyayı hem de kendini keşfetmenin ipuçlarını veriyor. (Doğan ve Egmont Yayıncılık)

Hayat bilgisi

Seray Şahiner'den Reklamı Atla. Yazar edebiyatının temel hatları burada da görülüyor: Kentsel dönüşüm, AVM'lerin hayatımıza girişi, gecekondular, kentin taşrası, cezaevleri, direnişler, kadın kuaförleri, tezgâhtarlar, Yeşilçam, Beyoğlu, Tarlabaşı, arabesk, kentsel dönüşüm, minibüsler… Toplamda bir “Hayat Bilgisi.”(Everest Yayınları)

Şaşırtıcı hünerler

Bianca Pitzorno'dan Oyuncağın Sırrı. Bebeklere bayılan Teo, bir kız kardeşinin olmasını çok istemektedir. Günün birinde antikacı dükkânından, neredeyse gerçek gibi görünen bir oyuncak bebek edinir. Ve ona Petra adını verir. Ancak Petra, sıradan bir oyuncak değildir, şaşırtıcı hünerleri vardır. Petra’yla birlikte, şehrin en lüks oteline yerleşen Teo’nun yolu eski kibritçi kız Lavinia’yla kesiştiğindeyse, işler beklenmedik biçimde karışmaya başlar… (Günışığı Kitaplığı)

En çalkantılı yıllar

Ebuzziya Tevfik'ten Yeni Osmanlılar Tarihi. Osmanlı siyasal tarihinin en çalkantılı yıllarında Agâh Efendi'den Ahmet Midhat Efendi'ye, Âlî Paşa'dan Ziya Paşa'ya; Namık Kemal'den Şemseddin Sami'ye, Şinasi'ye kadar birçok önemli şahsiyetin Osmanlı gerçeğini nasıl savunduğunu görmekteyiz. Kitap, hevesin ardına gizlenmiş sebatın, cesaretin kimi zaman hızla, kimi zaman acemiliğin verdiği tökezlemeyle fakat sonrasında sürgün belasına maruz kalmakla ödenen bir gençliğin hikâyesidir. (Kapı Yayınları)

Beklemenin tarihi

Sinem Sal'dan Geçtiğimiz Altı Ayda Çok şey Oldu. Yazarın yeni şiirleri beş yıl sonra okurlarıyla buluşuyor. Kitap beklemenin tarihini adı gibi bilen, ironinin avuntusuyla hayatta kalanlar

için kurulmuş şiirlerden oluşuyor. (Karakarga Yayınları)

Semt pazarları

Feridun Oral'dan Bir Demet Kuru Soğan. Yazarın yazı ve çizim tezgâhından bir harikalar seçkisi. Semt pazarları ve bitpazarlarının müdavimi Ali Bey’in başından geçen olayların ve aklından geçen düşüncelerin yazılı, fotoğraflı, desenli, hatta videolu tasviri… Kitap, semt pazarından tüm dünyaya yayılan bir ‘sergi.' (Kırmızı Kedi Yayınları)

Kimse durduramaz

Jill Tomlinson'dan Pes Etmeyen Tavuk. Hilda bir çil tavuk. Cesur ve kararlı. Aklına bir şey koyduysa kimse onu durduramaz! Acaba Hilda kendine bir aile kurabilecek mi? Çocuklar bu eğlenceli öykülerle kitap okumanın zevkine varırken, hayvanlarla ilgili bilgiler edinmenin yanı sıra duyguları tanıyacak, büyümek, zorlukların üstesinden gelmek, dayanışmak gibi konuların üzerine düşünmüş olacaklar. (Redhouse Kidz Yayınları)

Son yenilikler

Beth Skwarecki'den Genetik 101. Kitap, DNA'nın yapısı ve işleyişinden gen aktarımına, genetik bilimindeki son yeniliklerden ütopik bir dünyanın kapılarını aralamışız izlenimi yaratan deneylere kadar milyonlarca yıllık evrim yolculuğumuzun en ilginç kısımlarını özetliyor. Bu kapsamlı ve eğlenceli kitapta genetik bilimiyle ilgili merak ettiğiniz her şeyi bulacaksınız. (Say Yayınları)

Konuşma yeteneği

Ege'den Asil Dedenin Düğünü. Hakk, Asil Dede'yi âlemdeki her varlığın dilini anlama ve konuşma yeteneğiyle donatır. O sadece insanları, hayvanları, nebatı değil yağmuru, rüzgârı, ışığı, hatta karanlığı da duyan dinleyen bir derviştir. Asil Dede'nin görevi, birbirinin dilinden anlamayanları barıştırma ve iyilikte birleştirmedir artık. Ona aşkın dilini öğreten vuslatın ölümüyle en büyük servetini kaybeden Asil Dede'ye Hakk, yıllar sonra bir nimet daha sunar. (Alfa Yayıncılık)

İsyan günlerinde

Sir V. M. Ramsay'dan İsyan Günlerinde İstanbul. 31 Mart İsyanı, modern Türkiye tarihinin en önemli kırılma noktalarından birini teşkil eder. 33 yıl iktidarda bulunan Sultan 2. Abdülhamid tahttan indirilir. Bu isyanın bastırılması ile birlikte artık Osmanlı yönetiminde bir daha eski usullere geri dönülemeyeceği ve İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin gücü ortaya konulmuş oldu. Tam da o isyan günlerinde Anadolu’da arkeolojik araştırmalar yapmak için yola çıkan arkeolog Sir W.M. Ramsay eşi ve kızı ile birlikte bir anda kendilerini imparatorluğun başkentinde tehlikeli bir iktidar oyununun ortasında buluverir. (Timaş Yayınları)

Bir aşk hikâyesi

Sezgin Irmak'tan Zehr-i Bal. “Bir kovanda sadece tek bir kraliçe arı olur. Yürekte ikincisine yer yoktur” dedi Halim Efendi, duraksadı ve endişeli gözlerle Kalaycı Hamza’yı süzdü, “yoksa…” “Yoksa bal olmaz değil mi?” “Bal zehirlenir evlat!” Aşk… Tarih… Polisiye… 1870 yılında başlayan çarpıcı ve sürükleyici bir aşk hikâyesi… (Portakal Kitap)

Güzel ve etkileyici bir kadın



Sabahattin Ali'den Kürk Mantolu Madonna. Ve bir gün her şey bitti… O kadar basit, o kadar kati bir şekilde bitti ki, ilk anda işin azametini anlamak benim için mümkün olmadı… Kitap, güzel ve etkileyici bir kadının portresinin önünde başlayan ve yıllar sonra, kara kaplı bir defterin satırlarında son bulan sarsıcı bir başyapıt. (Can Yayınları)

Nasıl bir insandı?



Ahmet Emin Yalman'dan Naziliğin İç Yüzü. Yakınçağ dünya tarihinin tartışmasız en büyük felaketi olan İkinci Dünya Savaşı'na giden yol nasıl açıldı? Bu felaketin baş müsebbibi olan Hitler kimdi, nasıl bir insandı? Nerede, ne zaman ve nasıl yetişmiş, nasıl siyasete girmiş ve yükselmişti? Goethe'nin, Schiller'in, Beethoven'in, Nietzsche'nin milleti, nasıl olmuş da kendi bünyesinden Nazizm gibi bir canavarı çıkarabilmişti? (Yapı Kredi Yayınları)

Sen kimsin?

Rövşen Abdullaoğlu'ndan Zor Olsa da Hayat Devam Ediyor. Sen kimsin? Hangi gizli hazinelere sahipsin? Hayat için bunun bir önemi yok. Ne yapıyorsun? Başarı sadece hareket halinde olanları sever. Yaşadıklarınızı nasıl tanımlarsanız tanımlayın yanılmış olmazsınız çünkü hayata hangi pencereden bakarsanız bakın, göreceğiniz şey aslında görmek istediğinizdir. (Destek Yayınları)

Umut dolu bir rehber

Kelly A. Turner'den İyileşme Mucizesi-Kanserde Tam Remisyon 9 Adımda Fark Yaratan Tedavi. Hayatı Geri Kazanmak İçin 9 Adım. 1. Beslenme düzeninde köklü değişiklik yap. 2. Sağlığının kontrolünü ele al. 3. Sezgilerine kulak ver. 4. Şifalı bitkilerden ve besin takviyelerinden faydalan. 5. Bastırılmış duygularını serbest bırak. 6. Olumlu duyguları artır. 7. Sosyal çevrenden destek al. 8. Manevi bağlarını güçlendir. 9. Yaşamak için güçlü sebepler bul. İyileşme Mucizesi, kanser hastalarının gerçek iyileşme öykülerinden örneklerle, umut dolu bir rehber. (Doğan Kitap)

Şehirler, sevinçler,

Perihan Bakır'dan Size Nefesimi Bırakıyorum. Şairin kız kardeşi Perihan Bakır'ın hafızasından süzülen bu çok kıymetli hatıralar, “Şairin hayatı şiire dahil” diyen Süreya'nın sözünü bir kere daha doğruluyor. Sürgünlük, çocukluk, anne ölümü, üvey anne, göçler, okullar, işler, ilk kitap, evlilikler, evlatlar, şehirler, sevinçler, üzüntüler. (Everest Yayınları)

Dolambaçsız adam

Müjdat Gezen'den Bir Köşe Yazarının Anlamlı Anıları… Bugüne kadar mizah yazınına hiç böyle yaklaşılmadı. Taşralı gazeteci Niyazi Özkan'ın köşe yazıları nihayet kitaplaştı. Özkan'ın taşrası biraz da bizim kendi taşramız… Bakalım nasıl beğeneceksiniz ? Niyazi Özkan kendi yağında kavrulan taşralı bir gazeteci. Vicdanlı, duyarlı, duygusallıklı, Türkçesi kıt ama olsun, dolambaçsız adam bir kere, özü sözü bir, üstelik “tescilli” deli (inanmıyorsanız kitabın arkasına bakın)… (Kırmızı Kedi Yayınları)

Sanal gerçeklik

Salih Uyan'dan Dijital Dünyada E-Beveyn Olmak. Dijital dünyanın kendine has özellikleri, bizi bu dünyayla bağlantılı hale getiren akıllı telefonlar, oyunlar, sosyal medya… Medya üzerinden üretilen sanal gerçeklik, siber zorbalık ve bütün bunların çocuklarımızın kişilik gelişimine, sosyal uyumuna, dil gelişimine etkileri gibi konuları masaya yatırıyor. Hem bir eğitimci hem de bir “dijital dünya göçmeni” olarak, bizleri dijital dünyanın yerlileri olan, doğdukları andan itibaren kendilerini bu âlemde bulan çocuklarımıza nasıl rehberlik edebileceğimiz üzerine birlikte kafa yormaya davet ediyor. (Timaş Yayınları)

Aydınlanmış despotlar

Adam Newell'den Tiranlar-Gücün Adaletsizlğim ve Terörün Tarihi. Bu kitapta, Homeros'un Tunç Çağı savaşçılarından itibaren Büyük İskender'in imparatorluğuna, oradan Roma İmparatorluğu'na, sonra Ortaçağ'da Tanrı Şehri ile İnsan Şehri arasında geçen mücadelenin yol açtığı, Tudorları ve Büyük Petro gibi “aydınlanmış despotları” da içeren, Modern Çağ'ın devlet inşa eden despotlarına kadar tuhaf seyrini izlediğimiz tiranlığın neden daimi bir tehdit olduğunu göreceğiz. (Yapı Kredi Yayınları)

Eğitsel konular

Howard Gardner'den Eğitilmemiş Zihin. Zihin Çerçeveleri'nin devamı sayılabilecek olan kitap bu soruyu yanıtlamaya çalışıyor. Bilişsel bilim ve psikolojiden yararlanan yazar, mevcut eğitsel konulara, pratiklere ve kurumlara göre zihinlerimizin ve doğal öğrenme biçimlerimizin ne kadar zayıf olduğunu gösteriyor ve okulların yeniden yapılandırılmalarına ilişkin etkili gerekçeler ortaya koyuyor. Bu güncellenmiş baskı, yazara ait yeni bir giriş yazısına da yer veriyor. (Alfa Yayıncılık)

Ölümsüz sanat eseri

Laszlo Krasznahorkai'den Seiobo Orada Aşağıdaydı. Kadim bir Buda heykelinin restorasyon serüveni; atölyesini idare eden usta bir Rönesans ressamı; prova yapan bir Noh oyunu aktörü; köylülere ders veren fanatik bir barok müzik tutkunu; Japonya'nın en kutsal tapınağındaki bir ritüeli bozan turist kafilesi ve av peşinde bir balıkçıl kuşu… Tematik bir bütünlük içinde bir araya gelen bu öykülerden oluşan roman ölümsüz sanat eserleri, yaratım ânı ve kadim ritüellerin peşinde içkinlik, yücelik, gelip geçicilik ve elbette hakikat gibi bugün üstü örtülen olguları irdeliyor. (Can Yayınları)