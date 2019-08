Haftanın Kitapları

Akıl almaz oyunlar

Cengiz Hortoğlu'dan Şantaj Çemberinde Aşk. Şantaj, aşk, ihanet, sevgi, öç, nefret duygularının girift biçimde yer aldığı roman, sizi başka bir dünyanın tezatlarla örülü hikâyelerine götürecek. Yıllardır büyük bir nefretle öç almak için bekleyen Cesur ile şantaj çetesinin etkili elemanlarından Hazal, Kerem ve Ece’nin imkânsız görünen hikâyesi anlatılıyor romanda. Yıllar önce yaşadığı olay sonucunda bacaklarını kaybeden Cesur bunun sorumlusu olarak Kerem’i görmekte. Cesur, Kerem’e karşı akıl almaz oyunlar içine girecektir. Kitap içinde barındırdığı sıra dışı çelişkiler, duygular, nefret ve öfkeleri ile şantaj ve aşkın birbiri ile ne denli yakın olabileceğini haykırıyor. Üç farklı hayatın buluştuğu bu sürükleyici romanda Ece’nin Kerem’e aşık olması bütün planları altüst edecek. (Yediveren Yayınları)



Araştırmalar

Ahmet Caferoğlu'ndan Türk Dili Tarihi. Yazar “Bu suretle, üç ana temel üzerine kurulmuş olan kitap, ister istemez birçok basit ve mürekkep unsurun ve maddenin karmasından vücuda gelmiştir. Umum heyetiyle bunlar, şüphe yoktur ki bir bütün teşkil etmektedir. Yüzyıllar boyunca bu bütünlüğün ufak parçaları üzerinden yapıla gelmekte olan araştırmalar, bu parçaların arasında çok büyük bir içyapı bağlığının mevcut olduğunu meydana koymuştur. Nitekim son devir araştırmaları Türk Dilinin temelini kurmuş ve kendisine Türkoloji adıyla müstakil bir ili şubesi temin eylemiştir” diyor. (Alfa Yayıncılık)



Bir başkaldırı kitabı

Prof. Dr. Esin Emin Üstün'den Gücünü Yalnızlığından Alan Bir Ömür. “Zorluklarda kalsam da, gözlerim değil yüreğim ağlasa da, yaşama sevincim hep vardı. Ancak! Yaşam bana bu sevinci vermek ister miydi?” diyen yazar “Kanser kadının suçu değil. Bir prostat kanserli erkeğin yaşamı boyunca eşi tarafından terk edildiğini hiç duymadım. Ülkemizde kadın erkek tutumları ne yazık ki farklı. Kitabım bir başkaldırıdır. Eşim de var bu kitabın içinde. Yalnızlığı nasıl başardığımı anlattım” diyor.



Lezzet hikâyeleri

Aydın, Balıkesir, Elazığ, Mersin, Samsun ve Sivas’ta çok fazla bilinmeyen lezzetler belirlendi, tüketiciler tarafından hazırlandı ve seçilen tarifler Ekici Lezzet Hikâyeleri’nin ikinci kitabında toplandı. Kitabın içerisindeki tarifler arasında tantuni, pide, su böreği mıhlama gibi iyi bilinen ve çok sevilen tatlar da illere göre farklılaşan nüanslar ve kimilerinde peynirle yorumlanan yeni tariflerle lezzet hikâyeleri kitaba taşındı.



Kuş ansiklopedisi

Ahmet Sami'den Balkonlu Bakkal. Bu bir kuş ansiklopedisi. Çünkü kahramanımız bir kuş. ‘Hadi canım' demeyin ve devam edin. Ne demek istediğimizi sayfalar ilerledikçe daha iyi anlayacaksınız. Nişantaşı'nın en güzel yerindeki Ferahnak Apartmanı'na sarı bir keder lekesi gibi konmuştu Kanarya. Peşinden sürüklediği hikâyesiyle birlikte. Apartman ise içinde yaşam olan bir müze gibiydi. İnsanlarıyla birlikte sergilenen hayatlar ve eşyalarla dolu. Hikâyeleri birbirine karıştıkça çözülecek, çözüldükçe uçlarına yeni hikâyeler eklenecekti. (Artemis Yayınları)



Pratik deneyimler

Akif Manaf'tan Şöhret Nedir ve Nasıl Ünlü Olunur? Yazar bu kitapta evrensel bilgileri kapsamlı bir şekilde, gerekli tüm detaylarıyla birlikte ele almış. Bu eşsiz eser hem derin teorik bilgilere hem de çok boyutlu pratik deneyimlere dayanmakta. Bu kitapta verilen bilgilere sahip olan ve yaşamını bu bilgiler ışığında şekillendiren herkes fiziksel, zihinsel ve ruhsal sağlığını sonuna kadar koruyabilecek. (Az Kitap)



Gizemli bir dokunuş

Hasan Faruk Düşü'den Bir Geçmiş Düşü. 6-7 Eylül hadiselerinden Cumartesi Anneleri'ne, Sait Faikli, İlhan Berkli, Canseverli anıştırmalardan Saramago'ya, Calvino'ya çeşitlenen, İstanbul'un göbeğinden birden Ege'nin yeşil coğrafyasına geçip bağ evlerine uğrayan, aşk, cinayet, yazma sıkıntısı, kalıcı olma kaygısı, vefa, düşler, gerçekler ve uçuşkan bir gizemle dokunmuş bir metin. Yaşlı adamın eski dostu, kara kutusu doktor. Yöredeki çiftlik evlerinde yaşayan varlıklı, iyi eğitimli, her biri geçmişin sisleri arasına gizlenmiş gerçeğin farklı bir yönünü anlatan birkaç ilginç insan. (Bilgi Yayınevi)



Sesi kısılanlara

Polat Özlüoğlu'ndan Peri Kızı Af Buyrun. Yazarın şaşırtıcı bir üslup denemesine giriştiği kitap, geceleyin dinlediğimiz masalları en katı gerçeklerin süzgecinden geçiriyor. Kıyıda köşede kalmışlara, görmezden gelinenlere, sesi kısılanlara ve kaba güce maruz kalanlara tercüman oluyor. (Can Yayınları)



Yaratıcı girişimciler için

Linda Rottenberg'ten Bırak Deli Desinler. Bir girişimcinin, yolculuğunun başındayken duyacağı bu sözler, aslında işin doğasından kaynaklanır. Uluslararası girişimcilik platformu Endeavor'ın kurucusu olan yazara göre, “Size deli demiyorlarsa, yeterince büyük düşünmüyorsunuz.” Pazarlanabilir bir ürüne dönüşecek bir fikri olan ya da çalıştığı organizasyonu dönüştürecek bir süreç geliştirmiş herkes girişimci olabilir. Kitap, girişimcilik macerasına atılmadan önce mutlaka okunması gereken bir yol haritası. (CEO Plus)



Yürütülen işler

Mete Gündoğan'dan Erbakan. Aslında Türkiye'de iki tane Meclis var. Birisi bu Meclis, biz avam meclisiyiz. Paryalar meclisi. Bir de bize hiç sorulmadan yürütülen işlerin meclisi var. O da lortlar kamarası, rantiyecilerin meclisi. Bu bütçenin dörtte üçü bu Meclis'e gelmiyor. Nedir bu? Borç ve faiz. Kim karışıyor buna? Bunu rantiyeciler kontrol ediyor. Bizim kontrolümüzden çıkarılıyor. Onların kendi meclisleri var. Hepiniz bunu biliyorsunuz. (Destek Yayınları)



Her şey altüst oluyor

Meredith Goldstein'ten Kimya Dersleri. Hayat her zaman formüller kadar kesin midir? On yedi yaşındaki Maya mutluluk denklemini çözdüğünü düşünüyor. Mükemmel bir sevgilisi ve annesinin ölümünden sonra ona destek olan arkadaşları var. Üstelik rüyalarını süsleyen MIT’de harika bir staj yapıyor. Ama erkek arkadaşı Whit'in beklenmedik ayrılık kararı her şeyi alt üst ediyor. Şimdi Maya'nın kaybettiği aşkı yeniden yakalaması gerekecek. Peki bunu nasıl yapacak? Maya aradığı çıkış yolunu bilim insanı olan annesinden miras kalan gizli bir araştırmanın notlarında buluyor: Etkili bir aşk serumu. (DEX Kitap)



Israrlı bir kitap

Tahir Musa Ceylan'dan Diri Aşk. İnsanlar aşkı yaratmıyordu, kitap canlı bir hayvan gibi kendiliğinden vardı ve yaşamak için iki insanı bir araya getirip onların kanına giriyor, o kanda beslenip kendini var ediyordu. Nasıl bebek anne ve babayı bir araya getirerek kendini doğuruyor, sonra da büyütüyordu, diri aşk da öyleydi. Yazardan kalıplaşmış edebiyat formüllerine başkaldıran, kendi akışını ve kendine has edebiyatı yaratmak konusunda ısrarlı bir kitap… Edebi, felsefi bir derinliği, dilin sınırlarını genişleterek ortaya koyan bir yazar var karşımızda. (Doğan Kitap)



Şifanın formülü

Erhan Özer'den Kendin Ol!-İçimdeki Uyanış. Sağlık ve hastalıklar konusunda bildiğiniz her şeyi unutmaya hazır mısınız? İçimizdeki uyanışın ve şifanın tek ve değişmez formülünü öğrenmeye? Size şifanın ve koruyucu hekimliğin tek ve değişmez formülünü söyleyeyim mi: Kendin Olmak! Yüzde yüz kendin olmak, evrensel yasaların ruhsal gelişimimiz için bizden istediği tek şey. Hastalıklar bir mesaj ve sükûnet fazında, sakin kalarak, korkmadan karşıladığımızda, doğru tedaviyle geçmeyecek tek bir hastalık bile yok! Kanser dahil! (Doğan Novus)



Modern dünya denilen

Derviş Aydın Akkoç'tan Şantiye Yazıları. Kararlı üşengeçliklerin, insanın doğaya değil de topluma doğduğu savının, betona sövgülerin, plastik zamanları hakir görmelerin, susmanın bir durum değil bir hak olduğunu hatırlatmaların, tarihin en vasat tımarhanesinin modern dünya denilen tımarhane olduğu tespitinin; Kafka'dan, Camus'den, Bloch'tan el alan, onlarla itişen uzun terkiplerin, uzun cümlelerin kitabı… (Everest Yayınları)



Anne bak kral çıplak

Sumiti Namjoshi'den Büyüklere Feminist Masallar. Pamuğun kalın, ipeğin ağır geldiği prensesin, kırk kat döşeğin altındaki bezelye tanesinden nasıl rahatsız olduğunu bilmeyenimiz yoktur. Meğer bu prenses düşündüğümüz kadar narin ve hassas bir kız değilmiş, sadece her şeye alerjik reaksiyon gösteren bir tene sahipmiş. Kralın çırılçıplak sokağa çıktığını ve ona kimselerin gerçeği söylemediğini gören küçük kız ise aslında, “Anne bak kral çıplak!” diye bağırmamış. (Güldünya Yayınları)



Özel, leziz pastalar

Luigi Ballerini'nin Parlak Fikir Pastası. Marta, yaz tatilinde neler yapacağını düşünüp dururken yolu, bulunduğu sokağın griliğinde yemyeşil çiçek gibi açan bir pasta evine düşer. Kişilere ve durumlara özel, leziz pastacıklar yapan Euforbia Hanım'ın kursuna katılmaya karar verir. Babasının sorunlu öğrencisi Matteo'yu da kursa katılmaya ikna edince, pasta kremalı, krem şantili, meyveli, pudra şekerli nefis saatler başlar. Ancak, belediye bu gri sokağı tümden değiştirmek üzere kolları sıvamıştır! (Günışığı Kitaplığı)



Dijital bir macera

Reşat Çalışlar'dan Gariplikler. Bir Yapımcı, Bir Bozumcu, Bir Youtuber, Bir DJ, Bir Maske ve diğerlerinin Orhan Veli konulu bir film projesi etrafında gelişen tuhaf macerası. Sosyal medya, show dünyası, sanal âlem, eğlence sektörü, futbol camiası, play station durakları arasında gezinen bir roman. Ancak tüm bu mecralar, kitapta, romanın konusu değil gerçekliğimizin parçaları olanak yer almakta. Serine'nin Şile'deki otelinde, garip olay ve kâbuslar birbirini izlemeye, kavramlar ve isimler karışmaya başlar. Orhan Veli'nin dizelerinden sosyal medyanın labirentlerine sosyal medyanın labirentlerinden Türk Şiiri'nin tuzaklarına uzanan, 1940'lar, 1990'lar ve 2010'lar arasında mekik dokuyan, “edebi” olduğu kadar dijital bir macera… (h2o Kitap)



Sorunlu çocuklar

Temple Mathews'ten Güle Güle Kötü Kız. On altı yaşındaki Echo Stone, karanlık bir odada soğuk terler içinde uyanır. Nerede olduğu ya da oraya nasıl geldiği hakkında hiçbir fikre sahip değildir. Fakat çok geçmeden, sorunlu çocuklarla dolu bir yetimhane olan Aradaki Ev'de olduğunu öğrenir. Oysa o bir yetim değildir ve ailesi hayattadır. Echo bunu herkese açıklasa da onu kimse dinlemez. (Karakarga Yayınları)



Özendiriyor

Seneca'dan İşsizliğe Övgü. Değil mi ki düşlediğimiz cumhuriyet hiçbir yerde bulunamıyor, o zaman otium yani inziva bizim için bir zorunluluktur. Ne hiçbir şey yapmamak, ne de hâşâ hayattan vazgeçmek. Gönüllü bir istirahat sadece, düşünerek eyleyebileceğimiz bir iç sürgün. Yazar işsizliğe özendiriyor bizleri. (Kırmızı Kedi Yayınları)



Zamansız serüven

Hande Şarman'dan Aidiyet. Kitap, başkahraman Nada'dan yola çıkarak tüm insanlığın kendini bulma hikâyesini anlatan masalsı bir roman. Bu zamansız serüvende, bambaşka diyarlarda tuhaf ama içten insanlarla karşılaşan Nada ait olduğu yeri ararken birçok hikâye dinleyip kendini ve evrendeki yerini anlamlandırmaya çabalıyor. Hakikatle yanılsamayı harmanlayan bu alegorik roman, bize mekânların önemsiz olduğunu, daima yanımızda taşıdığımız yüreğimizi dinlemeyi ve ona dönmeyi hatırlatıyor. (İthaki Yayınları)





Yaşam sevgisi

Birol İnan'dan Kalbim Pera. Sinan denize ve doğaya âşıktı. Haftanın üç dört günü balığa çıkardı, usta balıkçılardan tüm teknikleri öğrenmişti. Mercanları, çipuraları çekerken oltasını ahşap küpeşteye yaslar, denizin sesini dinler, balıkların güneşte parlayan renklerini incelerdi. Kırmızının tonlarının oynaştığı Menteş ve Karaburun yarımadasını seyretmek onu hayata bağlıyor, yaşam sevgisiyle dolduruyordu. Ancak hiç ummadığı bir anda karşısına çıkan bir sorun onu mavi özgürlüğüne daha da çok yaklaştıracaktı! (Mona Kitap)



Romantik macera

Sona Ertekin'den Arızanın Merkezine Seyahat. Saatte 300 km hızla akan komik, fantastik, romantik bir macera! Gizemli bir kitabın peşindeki maceraperest bir ödül avcısını ve kırgın bir kitap dedektifini Moda'nın dar sokaklarından Kamboçya ve Bali sahillerine, yağmur ormanlarından yanardağların zirvesine sürükleyen soluk soluğa bir dünya yolculuğu… “Macera her an bir adım ötemizde olsa da kaçınılmaz değildir. Ama bilinmezliğe bir kez adım attığınızda, asla geri dönmek istemezsiniz.” (Mundi Kitap)



Gazeteci gözüyle

Tufan Türenç'ten Aynadaki Yüzler-Yakın Tarihten İbret Öyküleri. Bu kitapta, yakın tarihimizde ve günümüzde yaşadığımız ilginç olaylar gazeteci gözüyle ele alınıyor. Bunların içinde övünç kaynağı başarılar var… Akıl almaz ihanetler var… Hüzün verici, düşündürücü dramlar da var. Yurdunu düşmanlara bırakıp kaçan padişah… Doğu Anadolu’da büyük isyan… Kumara tutsak ünlü şair… Yılmayan savaşçı kadın: Sabiha Sertel… Organ naklini Türkiye’de başlatan Prof. Mehmet Haberal… Yazılanı okuyamayan Başbakan…Demirel’den Koçaryan’a tarihi ders… Türkiye’de opera sanatçısı olmanın talihsizliği… Kimini gurur duyarak kimini de ibretle okuyacaksınız. (Remzi Kitabevi)



Endişeye karşı

Martin Grunwald'tan Homo Hapticus. Bu kitapta yazar, kısa bir kucaklaşmanın neden bin kelimeden daha fazla teselli ettiğini, depresyona ve endişeye karşı masajın nasıl etkili olduğunu, dalgıç kıyafetlerinin anoreksiya tedavisindeki olumlu etkilerini, tabletlerin neden çocuklarımızın konuşma gelişimini geciktirdiğini ve iş görüşmelerinde sıcak elle tokalaşmanın neden şansımızı artırdığını somut örneklerle ortaya koyuyor. (Totem Yayınları)



Gördülerini anlat

Haldun Taner'den Düşsem Yollara Yollara. Yazar “Yoldan gelen çok konuşur, derler. Bundan doğal ne olur. Zaten çevre de insanı kışkırtır, ‘Yediğin içtiğin senin olsun, gördüklerini anlat' der. Dış gezilerden dönüşümde başlıca borcumun gördüğümü okurlarıma anlatmak, izlenimlerimi onlarla paylaşmak olduğunu hiç unutmadım. Kitaptaki notlar işte bu duyguyla yazıldı. İçtenlikle, dostlukla. İçten bir dostluğun iletişim itisiyle. Sizi yararlı bir yoldan oyalayabilirse, sevinirim”diyor. (Yapı Kredi Yayınları)



Polisiye roman

Ian Rankin'den Kara Defter: Bir Dedektif John Rebus Polisiyesi-5. Beş yıl önce Edinburgh'un merkezinde bir otel aniden çıkan bir yangınla yanıp kül olur. Kalıntıların arasından çıkarılan kömürleşmiş bir ceset, gizlenmeye çalışılan bir cinayet şüphesini ortaya atsa da hiçbir delil elde edilemez. Rebus, kısa süre önce acımasız bir saldırıya uğrayan polis arkadaşının gizli defterinde bulduğu şifreli bilgilerle bu gizemli yangını yeniden soruşturmaya başlar. “Katı gerçekçilikle işlenmiş birinci sınıf bir polisiye roman.” – Sunday Telegraph (Alfa Yayıncılık)