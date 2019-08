Haftanın Kitapları

Eskimeyen günler

Emre Saraçoğlu’ndan Radyoda Şarkımız Çalıyor. Yeşilçam’ın yıldız eskisi Handan Leyla ve satmayan aşk romanlarının yazarının, eski bir İstanbul köşkünde bir araya gelerek; Türk sinemasının parlak günlerine, pırıltılı anlara, unutulmaz aşklara ve hepimizin zihnine yazılmış repliklere uzandığı roman; kitap satılan her yerde… (Doğan Kitap)



Özenli bir inceleme

Annemarie Schimmel'den İslamın Kısa Tarihi. Yazar İslamın ortaya çıkışından itibaren Müslümanların dünyasındaki mevcut değişim sürecine ve son gelişmelere değinir, İslamın karmaşık ve çok yönlü tarihinin özenli bir incelemesi olan bu kitapta İslam hakkında Müslüman olmayan toplumlarda hüküm süren popüler ve hatalı görüşlere de açıklık getirmektedir. (Alfa Yayıncılık)

Sır dolu bir öykü

Serdar Özkan'dan Aziz Sultan. İşte gencecik yaşta, ölümün pençesinde olan cihan padişahı Sultan Ahmed Han'ın hayatının özeti, yaşam sebebi buydu. Rabbin Veçhi. O'nu aramak. O'nunla yaşamak. O'nunla ölmek. O'nunla dirilmek. Ve bu ulvi niyet, o güne kadar eşi görülmemiş bir meyve verecek, o meyve kıyamete kadar baki kalacak, yüzyıllar boyunca müminlerin ruhunu doyuracaktı. Bu öykü, işte o meyvenin vücuda gelişinin gizli, hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği, hiçbir dilin aktarmadığı, sır dolu öyküsüdür. (Artemis Yayınları)



Çağın düşünce ve yaşam tarzı

Mehmet Ulusoy'dan Çürümenin Estetiği. Yazar, emperyalist Yeni Ortaçağ’ın kültürel biçimi olarak postmodernizmi incelerken, asalaklaşmanın ve mafyalaşmanın doruğa çıktığı, üreticiliğin ve yaratıcılığın değerinin gözden düştüğü; “Tüketim Toplumu” da denen bu çağın düşünce ve yaşam tarzını, sanat anlayışını çok boyutlu ele alıyor. Ayrıca Romantizm, Modernizm, Gerçekçilik, Toplumsal Gerçekçilik vb. diğer sanat akımlarını inceliyor ve tartışıyor. (Berfin Yayınları)

Çocuklar için

Samed Behrengi'den Yıldız ile Konuşan Bebeği. Yazar “Konuşan bebeğin kaybolmasından yıllar sonra Yıldız ile tanıştım ve arkadaş oldum. Yıldız o zamanlar 12-13 yaşlarındaydı. Bende o köyde öğretmendim. Sonunda konuşan bebeği bulduk” diyor. Yazar kitabını, yazarın hemşerisi, uzman eczacı, dilbilimci, bilim tarihi ve felsefesi doktoru Anooshirvan Miandji Farsça orijinal baskısından dilimize çevirdi; Biğkem Karavus resimledi. (Bilgi Yayınevi)



Hüzünlü derin hikâyeler

Kadri Öztopçu'dan Kimsenin Bilmediği İnsanlar. Yazar yeni öykü kitabında toplumun kıyısındakilerin peşine takılıyor. Belki fazlasıyla alışkın olduğumuz için görmediğimiz, belki bile isteye görmezden geldiğimiz bu insanların yaşantılarına ve iç dünyalarına bambaşka bir derinlik katan hüzünlü, derin hikâyeler yer alıyor. (Can Yayınları)

Çocukluk üzerine



Mark Twain'den Tom Sawyer’ın Maceraları. Kitap, çocukluk üzerine yazılmış unutulmaz romanlardan biri… Yazar, çocuk zihninin büyüleyiciliğini heyecanlı maceralarla anlatırken masumiyetini kaybetmiş yetişkinler dünyasına da ayna tutar. İlk kez 1876 yılında yayımlanan kitabın karakterleri Tom Sawyer ve Huckleberry Finn, çocukluğun adeta diğer adı olmuştu. (Çınar Yayınları)

Kuruluş efsanesi

Erhan Altunay'dan İstanbul’un Pagan Çağı-Bizans Öncesi İstanbul. Marmaray kazılarıyla zenginleşen tarihi buluntular, çok farklı bir İstanbul tarihini çıkarıyor gün ışığına… Bu kez ilk çağlara kadar geri dönebiliyoruz… Kazılarda hangi eserlere ulaşıldı, hangileri toprağın derinliklerine üstelik sonsuza dek terk edildi? İstanbul'un pagan çağında neler yaşandı? Bu kadim şehrin kuruluş efsanesini dinlemeye hazır olun… (Destek Yayınları)

Bir diskdünya romanı

Terry Pratchett'ten Maskeli Balo. Kitap, sahne tozu yutanların, gerçeklikten kopanların, maskelere sığınanların ve kendini arayanların öyküsüne odaklanan, teatral olduğu kadar müzikal bir roman. Dünya çapında 85 milyonun üzerinde satan “Diskdünya” serisinin on sekizinci halkası olan Maskeli Balo, “Cadılar” alt dizisinin de beşinci kitabı. (Delidolu Yayınları)



Komik ve dokunaklı bir roman

Erin Entrada Kelly'den İlk Sen Başla. Bir arkadaş her şeyi değiştirir. Ben ve Charlotte çok zor bir sene geçiren iki çocuk. Hem ailelerinde yaşadıkları sorunlarla başa çıkmaya çalışıyorlar hem de ergenliğe alışmaya… İnternet üzerinden oynadıkları kelime oyunuyla birbirlerini tanıyor ve destek oluyorlar. İkisi de hayatın kendileri için pek adil olmadığını düşünüyorlar. Peki öyle mi? Bu zor günleri atlatabilecekler mi? (Doğan ve Egmont Yayıncılık)

İç içe geçen hikâyeler

Andrew Finkel'den İkinci Eş Serüveni-Bir Abdülhamid ve Sherlock Holmes Hikâyesi. Sultan, Osman’a, “Bu Sherlock Holmes için çok başarılı bir gün oldu” dedi, camiye girmek için arabadan inerken. “Helen Stoner adında genç bir kadının ve Abdülhamid adında bir hükümdarın hayatını kurtardı.” Yazar, kitabında tarihin en ünlü dedektifi Sherlock Holmes ile onun büyük bir hayranı olduğu bilinen II. Abdülhamid’i bir araya getiriyor. Bir katilin yerine bir metnin peşine düşen bu sıra dışı dedektiflik romanı, iç içe geçen hikâyelerle bir labirent anlatıya dönüşüyor. (Everest Yayınları)

Birbirine bağlı 9 öykü

Necati Tosuner'den Yaz Sevenler Kış Sevenler-Öyküler. Yazar, yeni kitabında çocukların büyüme yolculuğunda karşılaştığı duyguları öyküleştiriyor. Çocukluğun içinden geçen duyguları, hayalleri ve anları çocukların gözünden aktaran, birbirine bağlı 9 öykü: Kaymak, Adı Barış, Ne İstiyor Bu Ceren?, Geçmiş Yazdan Kalma Bir Şirinlik, Bu Şaban Başka Şaban, Parayı Sever misin?, İpek Gökşen Diye Kâküllü Bir Kız, Yazarın Armağanı, Marmara Denizi Arada. (Günışığı Kitaplığı)

Edebî anlatı



Ahmet Hâşim'den Frankfurt Seyahatnamesi. Seyahatnâmeler, gezip görülen yerlerin çeşitli özelliklerine odaklanan metinlerdir. Bu tür metinler, seyyahın gözüyle mekânları, insanları, kültürleri, gelenekleri tanımayı mümkün hale getirir. Bu açıdan seyahatnâmeler, öteki millet ve medeniyetleri de farklı bir biçimde okuma faaliyeti olarak anlam kazanır. İşte elinizdeki seyahatnâmesi de yalnızca bir nesir türü olarak değil bu türü kendine has bir edebî anlatı kategorisine yükselten metinlerdendir. (Kapı Yayınları)

Büyüme öyküsü

Unica Zürn'den Kara Bahar. Hayat mutsuzluk yoksa katlanılmaz. Kitap, dünyaya bilenen küçük bir kızın büyüme ve sonunda yere çakılma öyküsüdür. Burada ibretin bulaşıcılığından zerre bulamayacaksınız. (Kırmızı Kedi Yayınları)



Korku, aşk ve kıskançlık

Canan Al'dan Araf. Fas Casablanca'da aşk ile iş; cinayet ile politika, dinî çatışmalar ile terör ve gizemini koruyan aile dramları iç içe geçiyor. Cesaret ile korku, aşk ve kıskançlık, vahşet ve merhamet, dürüstlük ve yalan, suçlu ile suçsuz, bir sarmal içinde örülüyor. Genç profesör yeniden lafa girdi. İnsanlık için değil mi, tabii ya atomun parçalanması, silahlarda kullanılması, binlerce insanın öldürülmesi. (Kora Yayın)

Yaşanmış olaylar

Kenneth Hite'den Naziler ve Büyü. Hitler'in sahne sunumu, diksiyon ve hitabet konularında olduğu kadar, karanlık sanatlar alanında da ders aldığı bilinir; hipnoz ve medyumluk da bunlara dahildi. Fakat bu ilgi sadece Hitler'le sınırlı kalmamıştır; Himmler'in liderliğinde parti içinde yer alan bir grup subay, eski çağların büyü gelenekleri, pagan ritüelleri simya, Runik harflerin gücü, Tibet manastırlarında gizlenen kitaplar gibi pek çok bilginin peşine düşmüştü. Kitap, Avrupa tarihinin en karanlık günlerine dair bu iddiaları belgelerle ve yaşanmış olaylar üzerinden aktarıyor. (Mona Kitap)



Ders çıkartılmalı

Haluk Hergün'den Lefter-Futbolun Ordinaryüsü. “Ordinaryüsümüz Lefter Küçükandonyadis'in hayatını anlatan bu değerli kitabın geride bıraktığımız 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis sezonunun ardından üçüncü baskısıyla yeniden okuyucuyla buluşmasını çok değerli ve önemli buluyorum. Gönül verdiği takım fark etmeksizin ülkemizin tüm gençlerinin bu kitabı okuyarak dersler çıkarmasını ve efsane Lefter'in temsil ettiği değerlerin iyi anlaşılmasını canı gönülden diliyor; formamıza can katan Lefter Küçükandonyadis'i bir kez daha saygı ve şükranla anıyorum. ” Ali Y. Koç Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı. (İthaki Yayınları)



Sorunların kökeni ve çözümleri

H. Alp Karaosmanoğlu'ndan Hepsini İstiyorum Hemen İstiyorum. Bu kitapta erteleme, akademik başarısızlık, madde kötüye kullanımı, aşırı kilo alıp verme, internet bağımlılığı, düzenli spor yapamama, ilişkilerde sadakatsizlik, ayrıcalık arama ve büyüklenme gibi sorunların kökeninde yatan nedenler ve çözüm yolları tartışılıyor. Yazar bu tür sorunların kökeninde atalarımızdan bize miras kalan esir veya köle durumuna düşme korkusu olduğunu klinikten ve güncel yaşamdan örneklerle açıklıyor. (Psikonet Yayınları)



Sarsıcı serüvenler

Sabahattin Ali'den Yeni Dünya. Yazar kitabında, diğer eserlerinde olduğu gibi gözleme dayalı bir anlatımla yaşanan olayların çelişki ve tedirginliklerini yansıtmaktadır. Bu öykülerde ayrıca “hüzün” ve trajik durumlar yazarın dünya görüşüyle de örtüşmektedir. Bir olgunluk dönemi eseri olan kitapta köy ve kasaba insanlarının gündelik yaşamları alabildiğine yalın bir dille öyküleşmektedir. Bu öyküler, sıradan gibi görünen kahramanların tutkularına ve sarsıcı serüvenlerine yer vermektedir. (Remzi Kitabevi)

Tarihsel metinler

Y. Hakan Erdem'den Sözden Kalanlar. Elinizdeki bu eserde, bir araya getirilen röportajlarında tarihsel metinlere eleştirel açıdan bakarak onlardan ne gibi sorular üretilebileceğini sorguluyor. Bu eser, yazarın tarihe, tarihçilik mesleğine, tarih yazımına, kurgu eserlerine ve çeşitli konulara dair görüşlerini içeren röportajlarını bir araya getirerek tarihe meraklı kitlelerin ve tarih öğrencilerinin başucu kitabı olacak mükemmel bir çalışma. (Timaş Yayınları)

Sarsıcı bir bakış açısı

Anthony Storr'dan Freud-Kısa Bir Giriş. Sigmund Freud psikanalizi kurarak insan doğasına yeni ve sarsıcı bir bakış açısı getirdi. Yalnızca Freud'a değil, bir bütün olarak psikanalizin temel kavramlarına giriş niteliğinde olması sebebiyle kolayca anlaşılabilir ve son derece bilgilendirici olan eser Freud'un teorilerini açıklıyor; bilinçdışı ve cinsellik hakkındaki görüşlerini, süper-ego, id ve Oedipus kompleksi gibi fikirlerini tartışıp eleştirel bir şekilde ele alıyor. (Alfa Yayıncılık)

Okuma serüveni

Giuseppe Tomasi Di Lampedusa'dan Siren. Kitap, anı ile anlatının, bireysel tarih ile toplumsal belleğin iç içe geçtiği; yazarın öyküleme gücünün, muzipliğinin ve ironisinin her satırda duyumsandığı bir okuma serüveni vaat ediyor. Kitabı yayına hazırlayan Gioacchino Lanza Tomasi yazarın edebî gücünü, “Lampedusa'nın konuşma sanatı, köhne retorikten olabildiğince uzak. O, mitik zamandan söz eder; tanrıların insanlarla konuştuğu, ilk günahın türümüzün kökeninde barınan, suçları yaratan öğenin henüz olmadığı zamandan” sözleriyle ifade ediyor. (Can Yayınları)



Gören olmaz

Eddi Anter'den Karanlıkta Yürüyen Yabancı. Kimi insan rahatlıkla ahkâm keserken yapılmamalı dediği şeyi gizlice kendisi yapar. Kendisine dürüst değildir, sanır ki onu “Gören” olmaz. Sana gözlerini “Veren” seni “Görmez” mi sanırsın? (Destek Yayınları)

Dur durak bilmeyen bir gerilim

Lars Kepler'den Kum Adam. Soğuk bir kış akşamında Stockholm’ün biraz dışında, Mikael Kohler-Frost yalnız başına dolaşırken bulunur, çok hastadır. Hastaneye yetiştirilir. Kayıtlara göre, Mikael yedi yıl önce ölmüştür. Kız kardeşiyle beraber on üç yıl önce kaçırılmış, güvenlikli bir psikiyatri biriminde tecrit edilmiş seri katil Jurek Walter’ın kurbanı olduğu sanılmıştır. Kitap insanın sinirlerini hünerle geriyor. Kısa, güçlü bölümleri ve her yerde gizlenen hayaletleriyle, kitap dur durak bilmeyen bir gerilim. The New York Times. (Doğan Kitap)

Bitmeyen bir tedirginlik

Fyodor Mihailoviç Dostoyevski'den Öteki. “Modern düzyazının yaratılmasında herkesten çok payı olan, onu pekiştirip günümüzdeki düzeye taşıyan kişi Dostoyevski'dir.” –James Joyce. Dostoyevski eleştirileriyle de tanınan Vladimir Nabokov'un başyapıt olarak tanımladığı Öteki, dokuzuncu dereceden memur Yakov Petroviç Golyadkin'i anlatıyor. Bitmeyen bir tedirginlik ve özgüven eksikliğinden mustarip Golyadkin, kurduğu kırık dökük cümlelerde, sözlerinin tekrarında kaybolan bir adam. Bir gün karşısına çıkan, ona tıpatıp benzeyen şu öteki, yani Küçük Golyadkin ise daha atılgan, belki de daha fesat ve sahtekâr. (İthaki Yayınları)

Derdi ne acaba?

Didem Demirel'den Süper Olacak Koyun. Yıldızların ortasında, evlerinden kilometrelerce uzakta, birbirine sarılmış bir küçük kız ile bir pofuduk koyun ne yapacaklarını bilemeden öylece duruyorlardı. Koyun Meelahat'ın bir derdi var: Çok sevdiği tırnağı, ucundan azıcık kırılmış çünkü! Bundan büyük bir dert mi olur? Ne acı… Ama sadece Meelahat'ın mı derdi var sanıyorsunuz: Meeziyet'in, Meestan'ın ve çiftlikteki diğer koyunların da bir sürü derdi var. Peki, ya şu küçük kız Feraye'nin derdi ne acaba? (Timaş Çocuk)