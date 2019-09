Haftanın Kitapları

Günlerin getirdiği

Silvia Arsebük'ten Libros Ajanda 16 Aylık Ajanda 2019-2020 Günlerin Getirdiği Arketipler. Bu yıl her ay yalın bir dille açıklanmış bir arketip ile tanışıyoruz. Kolaylıkla uygulanabilir alıştırmalar, pek çok davranışımıza ve düşünce kalıbımıza dair nedenleri anlamlandırıyor, kabullerimizi genişletiyor ve şifalanmamıza olanak tanıyor. Alıştırma, yazı ve aforizmalar ile çeşitlenen ajanda, en değerli hazinemiz olan zamanımızı düzenlerken varlığımızı keşfetme imkânı sunuyor. (Libros Yayınları)



Teşkilat onu kurban seçiyor

Ahmet Tulgar'dan Volkan’ın Romanı. Sustu. Önüne baktı. Ağlamaya başladı. “Volkan'ın o kamera görüntüsünde ne yaptığını sizden iyi kim anlar? Otogarın altında ne aradığını ya da?” diye konuştu sonra hıçkırıklarının arasından. Bir erkek ağlarken nasıl da güzelleşir. Volkan genç bir polis. Babası emekli Emniyet Müdürü Hilmi Bey; Volkan onun yakışıklılığını, komşu kadınları (ve kocalarını) nasıl etkilediğini, bacak arasını pudralayıp giyindiğini, sabahları ayakkabılarını annesinin giydirdiğini hatırlıyor. Hayat, Volkan'a böyle bir ihtimam göstermiyor ama; Teşkilat onu kurban seçiyor ve Volkan'ın varoluşunun ekseni bir günde değişiyor. (Can Yayınları)



Yolculuk durakları

Ferit Edgü'den Buluşmalar-Yazarlar/Ressamlar. Bu kitapta yerli yabancı, (yazarın “yakın dostlarım” dediği) yaratıcılar, sanatçılar buluşu vermişler. Camus'den Beckett'e; Rembrandt'tan Dubuffet'ye; Sait Faik'ten Mehmet Günsür'e, Bedri Rahmi'den Yüksel Arslan'a uzanan yolculuk durakları. (Alfa Yayıncılık)



Adadan gitme zamanı

Luca Cognolato'dan Uçma Dersleri. Küçük Kırlangıç için adadan gitme zamanı çünkü kış gelmek üzere. Ama bunu nasıl yapacağına dair hiçbir fikri yok. Ada Tavşanı, Kaplumbağa, Köstebek, Sazan Balığı ve Ayı ona tavsiyeler verir vermesine ama ne yüzmek ne tünel kazmak ne de yapraktan bir battaniyeyle mağaraya sığınmak ona göre. Küçük Kırlangıç adadan gitmek üzere en uygun yolu kendi kendine bulacaktır. Bunu ona sevgiyle, sabırla hatırlatacak olan ise Baba Kırlangıç'tır. (Çınar Yayınları)



Zor günler başlar

B. A. Paris'ten Şüphe. Cass Anderson sağanak yüzünden bir an önce evine ulaşmak için kısa ama tehlikeli orman yolunu tercih eder. Yolda park edilmiş bir araba görür, ama ne arabayı umursar ne de içindeki kadını… Ertesi gün arabanın içinde gördüğü kadının öldürüldüğünü öğrenir. Bu, Cass için zor günlerin başlangıcı olur. Endişeyle kendini yiyip bitirirken bir şeyleri unutmaya başlar. Unutmadığı şey, arabadaki kadın ve duyduğu korkunç suçluluktur. Bir de izlendiği hissi… (Doğan Kitap)



Meraklı küçük kız

Beatrice Masini'den Melisa-Mozart’ın İkizi. Melisa meraklı bir küçük kız. Tuhaflıkları seven ninesi bir gün ona bir kol saati armağan ediyor. Akrep ve yelkovanın geriye doğru hareket ettiği özel bir saat bu! Melisa onunla zamanda yolculuklara çıkıyor. Bu yolculuklar sayesinde tarihin ünlü kişilerini yaşadıkları dönem ve koşullar içinde tanıyıp onlarla arkadaş oluyor. Melisa'ya eşlik etmeye ne dersin? (Doğan ve Egmont Yayıncılık)



Öykünün kahramanları

Stefan Zweig'ten Masalımsı Bir Gece. Ahmet Arpad'ın derlediği öykülerden oluşan kitapta yazar, bir kez daha insan ruhunun derinliklerine iniyor. Çocukluk ve gençlik hayallerinin, unutulmuş düşlerin saklandığı karanlıklara benzersiz üslubuyla ışık tutuyor. Etraflarındaki “yabancı, ateşli” dünyayla aralarında bir bağ kurabilmek için kabuklarından çıkmaya çabalayan tutkulu erkekler, kadınlar ve çocuklar bu öykülerin kahramanları. “Ah, şu canlılığa bir girebilsem, başkalarının bu titreyen, gülen, soluk alan arzulayışlarına bir akabilsem, onların damarlarına dökülebilsem! (Everest Yayınları)



Yunan şiirleri

Cevat Çapan'dan Çağdaş Yunan Şiiri Antolojisi. Yazar ilki 1982 yılında yayımlanan ve bu yeni baskısında birçok açıdan genişlettiği kitabında 1863 doğumlu Konstantinos Kavafis'ten başlayıp 1955 doğumlu Yannis Varveris'e gelerek 20. yüzyıl Yunan şiirinin en önemli adlarını bir araya getiriyor. (Kırmızı Kedi Yayınları)



Burçların özellikleri

Şifa Avcın'dan Astrolojinin Sırları. Astrolojide dekanlar çok eski bir sistemdir ve milattan önce 3000 yıllarına kadar uzanan bir geçmişi vardır. Dekanlar aynı element gruplarını gösterir. İngiltere Astroloji camiasında “Yıldızları elinde tutan kadın” olarak tanınan yazar, kitabında, “32 dekan sistemi” üzerinden, burçların özelliklerini, güçlü ve zayıf yönlerini anlatıyor. Yazar, kuşak gezegen transitlerinin nesiller, canlılar ve doğa üzerindeki etkilerini örnek haritalarla ele aldı. Burçların hastalıklarını açıkladı, her burca özel evde yapılabilecek basit tarifler verdi. (Mona Kitap)



Alternatif bakış açısı

David Brin'dan Postacı. Kitap, alternatif bakış açılarını benimsemede usta bir bilimkurgu yazarı olan yazarın erken dönem eserlerinden biri ve bir bakıma döneminin kasvetli gelecek düşüncelerine cevabı. Kendi sözleriyle, “… ne kadar çok şeyi fazlaca önemsemeden varsaydığımızın, bugün bizi birbirimize bağlayan o küçük lütufların eksikliğini ne kadar çok çekeceğimizin hikâyesidir.” (İthaki Yayınları)



Temel bilgiler veriyor

Mahfi Eğilmez'den Ekonominin Temelleri. Yazar kitabında, ekonominin temellerini oluşturan kavramları, hipotezleri, yaklaşımları, teorileri, endeksleri, göstergeleri ve kurumları ele alıyor. Ekonomiyle doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilenenlere, ekonomi derslerini izleyenlere olabildiğince basit bir biçimde temel bilgileri vermeyi amaçlıyor. Kitap, ekonomi öğrenenler için rehber niteliği taşımanın yanı sıra bu alanda belli bir düzeyde olanlar için de çeşitli kavram ve kurumları hatırlamak, bilgi tazelemek açısından bir referans kitabı olma özelliği taşıyor. (Remzi Kitabevi)

Öykü yazmak

Ferit Edgü'den Do Sesi. Büyük romantik Alman şairi Novalis'in dediği gibi “yaşam, bir ruh hastalığıdır.” Öykü yazmak da öyle. (Alfa Yayıncılık)



Eleştirmenin sorumluluğu

Erendiz Atasü'den Türk Romanında Bir Gezinti. Nereden bakarsak bakalım, eleştirmenin bir sorumluluğu vardır ve bu sorumluluğun ağırlık merkezi, onun eserin tema ve biçim bütünselliğini kavramasında odaklanır. Yazar kitabında son dönemde edebiyat üzerine yazdığı denemelerini bir araya getiriyor. “Barış ve Edebiyat”, “Şehir ve Yazar” gibi temalara eğilen denemelerin yanı sıra Suat Derviş'ten Leylâ Erbil'e, Sevgi Soysal'dan Pınar Kür'e, Mine Söğüt'ten Şebnem İşigüzel'e, yakın geçmişten ve günümüzden kadın yazarların eserlerine de ışık tutuyor. (Can Yayınları)



İlişkilerin kopma noktası

Klasik Korku Öyküleri… “Bu evde garip bir şey var, hissediyorum.” Kitapta, insana dair dehşet, uygarlığın huzursuzlukları, evin ve ailenin tekinsizliği, ölüm ve bilinmeyenle kurduğumuz ilişkinin kopma noktaları birleşiyor. Klasik korku öyküsünün “edebiyat” hüviyeti kazanmasında pay sahibi olan bu karanlık metinler, usta yazarların zihinlerinden fırlamış kâbuslarla dolu bir geçit töreni sergiliyor. (Çınar Yayınları)



Sade bir yaşam öyküsü

Erdal Sarızeybek'ten Türk Ordusu Nereye. “Bu kitabı yakın tarihimizdeki asker-siyaset-terör karanlığını aydınlatabilmek için yazdım sizlere, ne bir romandır ne de anı, sade bir yaşam öyküsü. Her satırın bir ışık olması için yazdım sizlere, ne bir itiraf ne de pişmanlıktır, salt gerçeğin büyük bir resmi. Çocuklarımız için yazdım yakın tarihimizden ders alıp devletimizi iyi yönetmeleri için, ne bir kehanettir ne de bir fal, yakın bir tarihin bilinmeyen yönleri…” Erdal Sarızeybek. (Destek Yayınları)



Aşk ve gurur

Aleksandr Puşkin'den Yüzbaşının Kızı. “Aşk ve gurur hep yan yanadır gerçek hayatta.” – Kemal Varol. Çarlık Rusyası'nda genç Pyotr Grinyov askerliğini yapmak üzere Orenburg Kalesi'ne doğru yola koyulduğunda, karşısına savaşın, aşkın, ihanetin ve şövalyece duyguların çıkacağından habersizdi. Zaten bütün bunları, bir kahramana Rus edebiyatının kurucusu Puşkin'in Rus Ruhu'yla yoğurduğu olağanüstü romanı yaşatabilirdi. (Doğan Kitap)



Gizemli adadaki sırlar

Cara J. Stevens'tan Savaş Fırtınası Battle Royal: Adanın Sırları. Dünyanın dört bir yanındaki gençler, seçilmiş acemilerden biri olup savaş otobüsüne binebilmek için yanıp tutuşuyor. Bunu kim istemez ki? Seçtikleri avatarları yöneterek güvenli bir savaş deneyimi yaşayabilir, zaferlere imza atabilir ve gizemli adadaki sırları açığa çıkarabilirler Fırtına ilk kez ortaya çıkıp da her şeyi yuttuğundan beri, adaya kimse ayak basmadı. Üstelik hava, fırtınanın getirdiği zehirli gazlarla dolu. Bu yüzden ordu, adayı sanal bir eğitim alanı olarak kullanmaya başladı. Acemilerden oluşan takımlar kuruyor ve bu takımları, adada kıyasıya bir mücadeleye sokuyor. Kimileri zafere koşarken, kimileri de yenilgiyi tadacak. (Doğan ve Egmont Yayıncılık)



Ezik, yenik ve öfkeli

Joseph Roth'tan Örümcek Ağı. Teğmen Theodor Lohse Birinci Dünya Savaşı'ndan hayal kırıklığıyla dönmüş; cephede kahramanca şehit olmadığı için ailesi tarafından horlanan, kendisinin kişisel başarısızlıklarından ve imparatorluğun düştüğü durumdan Yahudiler ile sosyalistleri sorumlu tutan bir gençtir. Ezik, yenik ve öfkeli Lohse, geçinebilmek için zengin bir Yahudi'nin oğluna özel öğretmenlik yaparken bir tesadüf sonucu kendisine gizli örgütün yolları açılır. Artık o örgüte girmek için de, orada yükselebilmek için de her yol mubahtır. “Bizim sevgili Joseph Roth'umuz, yeri hiç doldurulamayacak, sonsuza dek unutulmayacak, –bir buyrukla– Alman edebiyat tarihinden silinip atılamayacak ender insanlardan biriydi.” Stefan Zweig. (Everest Yayınları)



Yaşam fışkıran olaylar

Muzaffer Buyrukçu'dan Dar Sokaklardaki Duman. Balkanlar'dan İstanbul'a göç etmiş, kalabalık, yoksul ama çalışkan, sonsuz hülyaları olan bir aile ve bu ailenin bir o kadar hareketli, renkli ve her anından yaşam fışkıran olaylardan örülü hikâyesi. Yazar, bedensel arzularla dolu soluk soluğa aşkları anlatıyor ve hiçbir detayın atlanmadığı dev sahneler kuruyor. (Kırmızı Kedi Yayınları)



Serbest dolaylı anlatım

James Joyce'den Sanatçının Gençlik Portresi. Yazar bu romanı Cizvit okullarında geçen çocukluğundan, üniversitede tanıştığı insanlardan, alkolik babasından, dindar annesinden, dönemin siyasi gerginliklerinden, inançla, kadınlarla ilişkisinden beslenerek yazdı. Sanatçının, yazarın neden kalabalıktan ayrıldığını, ayrılmak zorunda kaldığını gösteren, serbest dolaylı anlatımın, bilinç akışı tekniğinin en güçlü örneklerinden. “Sanatçının Gençlik Portresi, İngiliz edebiyatının daimi bir parçası olarak kalacaktır.” – Ezra Pound. (İthaki Yayınları)



Şaşırtıcı olmayan

Ferit Edgü'den Giden Bir Kedinin Ardından. “Bazı insanların ruhu olmadığı gibi, bazı hayvanların ruhu vardır. Bazı insanlar yaşarken öldükleri gibi, bazıları da öldükten sonra yaşamlarını sürdürürler.” Bu tür şaşırtıcı gerçeklerle, şaşırtıcı olmayan yaşamlardan oluşuyor bu metinler. (Alfa Yayıncılık)



Yeter ki karar ver

Hale Caneroğlu'ndan Mutluluk Virüsü Dikkat Kitapla Başlar. Yaşam uzun soluklu bir serüven… Eminim başarmak ve mutlu olmak için yapıyorsun her şeyi… Oysa başarı hiçbir zaman tek başına mutluluk getirmez. Hayallerine ulaşmış nice mutsuzlar var bu diyarda ama değil mi? O halde işin sırrı nerede? Tabii ki mutlu olmayı seçmekte! Yeter ki kararını ver! Her an bir yerden başlamak mümkün… (Destek Yayınları)



Tartışmalar sürüyor

Howard Jacobson'dan Shylock Derler Bana. Venedik Taciri'nin unutulmaz kahramanı Shylock, bir mezarlıkta sanat simsarı Simon Strulovitch'le karşılaşır. Kızı Beatrice'in Nazi sempatizanı bir futbolcuyla evlenmesini engellemek isteyen Strulovitch'in, idolü Shylock'un yardımına ihtiyacı vardır. Yüzyılların eskitemediği tartışmalar ise hâlâ sürmektedir: Yahudi ile Hıristiyan, baba ile kız, yalan ile gerçek. Man Booker ödüllü İngiliz yazar kitabıyla adı antisemitizmle özdeşleşmiş Shylock'u yirmi birinci yüzyıla taşıyor. (Doğan Kitap)



Bir avuç insanın hikâyesi

Çiğdem Erkal'dan Uçan Mabet. Yaşadığımız dünyaya hiç benzemeyen ama içinde kendinizi yabancı hissetmeyeceğiniz bir gezegenin, duygularını kaybetmiş bir halkın ve bir şeylerin yanlış gittiğine inanan bir avuç insanın hikâyesini anlatıyor yazar. Kişisel bir öykünün paralelinde, tarihin çarpıtılması sebebiyle özünü kaybeden bir halka yardım etmek isteyen insanların mücadelesini distopik öğelerle kaleme alan yazarın, edebi birikimini satır satır aktardığı roman hem fantastik hem de bilimkurgu okurları için tatmin edici bir okuma vadediyor. (İthaki Yayınları)



35 minimal öykü

Ferit Edgü'den İşte Deniz, Maria. Son sınırına değin ayaklanmış, arınmış öyküler. Yalınlığa, daha çok yalınlığa, tıpkı bir mermerin içindeki gizli biçime ulaşmak için yontan bir heykel sanatçısının yapıtı misali. Geçen yüzyılın sonlarında yazılmış 35 minimal öykü. (Alfa Yayıncılık)



Tenin dokunuşu

Erendiz Atasü'den Şairin Ölümü. Serap, giderek serap olmaktan çıkıp, zihnine çakılı kanlı canlı bir imgeye dönüşmekteydi. Kızın gençlik hayaliydi bu bu imge; sıcak ve yumuşaktı. Tenin dokunuşu… Kızın kokusu, saçlarının, gerdanının, koltuk altlarının kokusu yılların ötesinden buram buram doluyordu genzine. Parfüm kullanmayı bilmezdi. Yazar kitabında eski aşkları ve aldatmaları, yaşlanan bedenlerde yaşlanmayan arzuları, sığıntı yaşamları ve yalnız ölümleri, değişen anıları ve belirsiz gelecekleri, beden ve ruh nasırlarını kurguluyor. (Can Yayınları)