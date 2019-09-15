Haftanın Kitapları

Bilgiyi paylaşmak

Raphael Jerusalmy'ten Cehalete Hayır. Denis Diderot gençliğinde burjuva ahlakının dayattığı yasaklara ve döneminin din adamlarının öğretilerine karşı çıkıyordu. Bu eğlenceli ve şiirsel metin, tam anlamıyla romanlara yaraşır bir yaşam süren, Aydınlanma Çağı'nın en önemli karakterlerinden birini yeniden keşfetmemize olanak veriyor. Diderot güncelliğini asla kaybetmeyen bir mücadeleye girişiyor: ahlaki ya da dini kısıtlamalar ve tabular olmadan bilgiyi paylaşmak. (Alfa Yayıncılık)



Faydası olacak adımlar

Hilal Özcan'dan Kalbimin Kendine Göre Nedenleri Vardı. Yazar bugüne dek biriktirdiklerini aktarmak için bir kitap yazmakla onu tanımayan pek çok insana faydası olacak adımlar attı. Bu birikimin doğal bir sonucu olan bu kitabı okurken hem bir aşk hikâyesinde hem de bir düşünceler denizinde yol alacaksınız. Elinizde mutlaka bir kurşun kalem olsun. Zira altını çizeceğiniz çok satır olacak… Sonra, ikinci okuyuşunuzda renkli bir kalem kullanın. Kitaba dönüp baktığınız farklı zaman dilimlerinde hangi farklı satırların sizi etkilediğini hayretle göreceksiniz. (Artemis Yayınları)



Beklenmedik rastlantılar

Can Göknil'den Can’lı Yolculuk. Kitap uzunlu kısalı öykülerle dokuyor bir hayatı. Kimi zaman dolu dolu yaşanan bir ömürden kesitler veriyor kimi zaman da karşılaşılan ilginç bir olayı, hatıraları ve beklenmedik rastlantıları anlatıyor. Amerika'da trenlerde, Paris sokaklarında, köylerde, deniz kıyılarında, ormanlarda yol alıyor yazar. Aynı zamanda ressam da olduğundan benzersiz gözlem yeteneğiyle birbirinden ilginç portreler çiziyor. Kumsaldaki bir kuş ölüsüne de, karşısına çıkan, gözüne ilişen ilginç figürlere de, bulutlara da aynı dikkat ve ihtimamla bakıyor. Böylece yolculuklarla, maceralarla dolu, zaman zaman doğaya övgüler düzen sımsıcak bir kitap çıkıyor ortaya. (Can Yayınları)



Temel bir rehber

Stephen J. Harvill'den Satışın 21 Sırrı. Bir yılda bir milyon dolar ve üzeri satış rakamlarına ulaşan satış yıldızlarını özel kılan nedir? Günlerini nasıl geçiriyorlar? Müşteriyle ilişkilerini nasıl yönetiyorlar? Satışın bildik kurallarını mı uyguluyorlar, yoksa özel taktikleri mi var? Ne zaman harekete geçip ne zaman geri çekiliyorlar? Kısacası ne yapıyorlar da olağanüstü başarılara imza atıyorlar? Kitap kariyerini satış alanında sürdürenler için zirve yolunda temel bir rehber. (CEO Plus)



Karanlığa düştüğü anlar

Feride Çetin'den Annemiz Aşktır. Bütün hikâyeler aşka kanat açan bir kadınla başlar. Yazar, kitabında dünyaya faydalı olma yollarını tarayan ve başkalarıyla dert ortaklığı kurdukça zenginleştiğini fark eden bir kadının portresini sunuyor; tökezlediği, karanlığa düştüğü anları korkusuzca anlatıyor. Sevginin dişil gücünün şifalandıracağına inanan, kendi yolunu çizmeye ant içmiş bir kadının ilk gençliğinin dökümü adeta… Aşkta ve yaşamda huzurun kaynağını “anne”de bulan yazar, ailesinin Balkanlar'dan başlayan hikâyesini kucaklayacak kadar yürekli, hayallerini Anadolu bozkırlarından Kuzey Afrika'nın daracık sokaklarına taşıyacak kadar maceraperest… (Doğan Kitap)



Şimdi karar zamanı

Gamze Pat'tan Martı’nın Deniz Feneri. Bir deniz fenerinde yaşıyor Batu. Diğer adıyla Martı… Çevresinin ona taktığı ismin tam tersine, odasından sürekli eşyalarını aşıran yaramaz martıyla iyi geçinemiyor oysa. Deniz kabuğu toplamak için sahile indiği bir gün ise her şey değişiyor. Bulduğu gizemli bir şişe, içinden çıkan parıltılı harita ve gece yarısı odasının penceresini tıkırdatan davetsiz misafir. Batu'yu hiç unutmayacağı bir maceraya çağırıyor. Şimdi karar verme zamanı… Batu, ya deniz fenerinden dışarı çıkıp serüvene atılacak ya da penceresini sıkı sıkıya kapayıp bu daveti unutacak. (Doğan ve Egmont Yayıncılık)



Tüm soruların cevabı

Ege Soley'den Sakin Koşmayı Bıraktığın Gün Vardığın Gün. Koşmayı bıraktığımız gün, vardığımız gün. Aramayı bıraktığımız gün, bulduğumuz gün. Konuşmayı bıraktığımız gün, duyduğumuz gün. Bizim olduğunu sandığımız şeylerin hiçbir zaman gerçekten bize ait olmadığını anladığımız gün, artık her şeye sahip olduğumuz gün. Kendimize sorduğumuz tüm soruların cevabı, aklımızı sakinleştirdiğimiz ve sessizce hayatı dinlediğimiz anlarda saklı. Yazarda o değerli anlara ulaşmanın, yaşamın akışına güvenmenin ve kendi sesini daha iyi duymanın yol haritasını veriyor. (Doğan Novus)



Sır perdesi kalkıyor

David Icke'den Size Hiç Söylenmemiş Ama bilmeniz Gereken Her Şey. Kitap yepyeni bir bilginin değil, çağın ötesinde bir algının kapılarını aralıyor. Bilgiyi altüst ederek, hakikatin üzerindeki kalın sır perdesini kaldırıyor. Dünya nasıl bir yakın geleceğe hazırlanıyor? “Tek Dünya Devleti” projesi hayata geçmeye hazır mı? Küresel sistem nasıl değişecek? Milyarlarca insan tek bir devletin çatısı altında nasıl yönetilecek? İnsanlığı nasıl bir gelecek bekliyor? Bir grup insan, daha şimdiden küresel finansı, devletleri ve medyayı nasıl kontrol ediyor? (Destek Yayınları)



Yaratıcı yollar

Gülsevin Kıral'dan Sarımsaklanır mı Kedi? Söylemesi hoş, dinlemesi hoş, dil oyunlarıyla kurgulanmış öykü şiirler, her yaştan okuru tekerlemelerin komik, şen şakrak ve renkli dünyasına davet ediyor. Her yaştan okurun Türkçe’nin tadına varmasını sağlayan dil oyunlarıyla kurgulanan kitap, çocukların tekerlemeleri rahatlıkla anlayıp, yaratıcı yollarla yorumlamalarına olanak tanıyor. (Günışığı Kitaplığı)



Bir şehirde yaşama sanatı

Haluk Dursun'dan İstanbul’da Yaşama Sanatı. İstanbulluların, İstanbul'u sevmesi için tanıması, geçmişteki önemini ve tarihî güzelliklerini bilmesi gerekir. Yeni İstanbullu, eski hemşehrilerinin nasıl yaşadığını, hangi güzellik ortamı içinde bulunduğunu görüp tadamamış olsa bile, en azından duyabilmeli, öğrenebilmeli ve imrenebilmelidir. Günümüzde, maalesef artık kalmayan ortak İstanbul kültürü, ancak ortak İstanbul tarih bilinciyle oluşturulabilir. Bu çalışma Batılıların tabiriyle “bir şehirde yaşama sanatı”, bizim eski tabirimizle, şehrin hususiyetini anlatan bir “şehrengiz” özelliğindedir. (Kapı Yayınları)



Unutulmaz izler

Orhan Tüleylioğlu'ndan Dünyanın Kitapları. Kitap, farklı zamanlardan ve coğrafyalardan onlarca yazarı, sanatçıyı ve filozofu bilinmeyen yönleriyle bir araya getiriyor. Orhan Tüleylioğlu, unutulmaz izler bırakmış bu isimleri oldukları kişi yapmış anekdotları anlatırken okuru durup düşünmeye, ilham almaya, en çok da “tutkuyla okumaya” devam etmeye davet ediyor. Borges'ten Yaşar Kemal'e, Susan Sontag'dan Gandhi'ye, Le Guin'den Sabahattin Ali'ye, hayatımıza dokunmuş tüm bu isimlerin az bilinen yönlerini keşfetmek, yaşadıkları zorluklardan, başarılarından ve inatlarından ilhamla bugüne bakmak için… (Karakarga Yayınları)



Köpek şeceresi

Georges – Louis Leclerc De Buffo'dan Köpek. 18. yüzyılın ikinci yarısında, birbiriyle ilgisizmiş gibi duran olguları birleştirerek “doğa tarihi” fikrini ete kemiğe büründüren, kayıp tür kavramıyla paleontoloji biliminin yolunu açan Kont unvanlı doğa bilimci yazardan bir köpek şeceresi. (Kırmızı Kedi Yayınları)



Hayatı bir günde alt üst oldu

Julie Caplin'den Kopenhag'da Aşık Oldum. Kate Sinclair başarılı bir halkla ilişkiler elemanıydı ve çoğu kişinin imreneceği bir hayata sahipti; başarılı bir iş, Londra'da kız arkadaşıyla paylaştığı bir daire ve yakışıklı bir sevgili… Fakat hem iş hem de aşk hayatında aniden gelen darbeler ve karşılaştığı ayak oyunları hayatını bir günde alt üst etmişti. Çalıştığı şirketin bir müşterisi için düzenlenen basın gezisine deyim yerindeyse balıklama atladı; kafasını toplayacak, Tivoli Bahçeleri'nde gezecek ve Danimarka kültürünü keşfedecekti. (Mona Kitap)



Şirketler nasıl etkileniyor

Dan Lyons'tan Kurumsal Kobaylar. Kişilik testleri. Ekip kurma egzersizleri. Zoraki eğlence. Gözetlenen bilgisayarlar. Açık ofisler. Son moda yönetim metotları. Çalışanlarını tek kullanımlık gider kaynakları olarak gören yeni iş anlayışı, insanların psikolojilerini ve şirketlerin geleceğini nasıl etkiliyor? Esnek ekonominin, yatırımcı memnuniyeti odaklı stratejilerin, insanların yerine makineleri koymanın sonuçları ne? Uzun vadede başarılı olan efsane şirketlerin ortak özellikleri neler? (Mundi Yayınları)



Zamanın ötesinde bir yer

Karin Tidbeck'ten Zeplin. Bir adam bir zepline âşık olur. Bir operatör Cehennem'e telefon bağlar. Üç kadın zamanın ötesindeki bir yerde süzülürler. İsveçli yazarın alacakaranlık dünyasına hoş geldiniz. Perilerin sakin köylere musallat olduğu, ölümsüz bir varlığın zaman kavramıyla tanıştığı bir dünya. Her şeyin mümkün olabileceği bir dünya. Yazarın hem güldüren hem de rahatsız eden, hem duygulandıran hem de var olmayan bir yere hasret çekmenizi sağlayan öyküleri türler arasındaki sınırları ustalıkla aşıp tanıdık ile bilinmeyenin çekiciliğini ve dehşetini hissetmenizi sağlıyor. (İthaki Yayınları)



Bilmeniz gereken her şey

Brian Boone'den Etik 101-Altruizm ve Faydacılıktan Biyoetik ve Politik Etiğe Etik Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey. Etiğe dair kişisel ve kültürel kodlarımız sadece doğrular ve yanlışlar hakkındaki görüşlerimizi etkilemekle kalmaz, aynı zamanda kim olduğumuzu ve verdiğimiz kararları da büyük ölçüde belirler. Buna rağmen etik, çoğunlukla felsefe kitaplarında alt başlık olarak ve böylesine kapsamlı bir alanın sığdırılamayacağı kadar kısa bölümlerle ele alınır. Kitap, ise bu kapsamlı alanın hakkını verircesine antic Yunan'dan modern zamanlara, hazcılıktan altruizme ve Epikuros'tan Nietzsche'ye kadar etiği tüm yönleriyle ele alıyor. (Say Yayınları)



Haine karşı savaş

Alan Moore ve Kevin O'Neill'ın yarattığı Olağanüstü Beyefendiler Cemiyeti, ikinci cildiyle devam ediyor! Bu sefer düşmanlar uzak bir yerden, Mars'tan geliyor ve yalnızca İngiltere'nin değil, dünyanın da kaderi kahramanlarımızın elinde. Allan Quatermain, Mina Harker, Kaptan Nemo, Hawley Griffin ve Edward Hyde hem bu yenilmez görünen düşmanlara hem de içlerindeki bir haine karşı savaşmak zorunda. Dünya üzerindeki pek çok gizli ve inanılmaz yerin anlatıldığı “Yeni Gezginin Almanağı” ile “Olağanüstü Beyefendiler Oyunu” da bu nefes nefese maceranın sonunda okurları bekliyor! (Yapı Kredi Yayınları)



Evlilik dışı ilişki

Elsa Solal'dan Kadınlara Ayrımcılığa Hayır. Piç Marie Gouze, ki sonradan Olympe de Gouges olacaktır, küçüklüğünden beri evlilik dışı bir ilişkiden dünyaya gelen bir çocuk olduğunu biliyordu. İşte bu gayrimeşruluk Devrim döneminde hem özgür bir kadın olarak yaşama hakkını hem de diğer kadınların haklarını savunurken giriştiği mücadelede bir silah görevi gördü. Ne var ki bu mücadele onu giyotine götürdü. (Alfa Yayıncılık)



Kültürün serüveni

Terry Eagleton'dan Kültür. Yazar, sömürgecilikten ve onun neredeyse ideolojik kılıfı olarak ortaya çıkan antropolojiden sanayi Avrupa'sına, Alman Romantiklerinden Britanya işçi sınıfına, İrlandalı devrimcilerden kültür endüstrisine, Jakobenlerden 11 Eylül’e ve neoliberal üniversitenin postmodern kültür kuramcılarına uzanan geniş bir yelpazede, modernliğin başlangıcından günümüze uzanan dönemde, kültürün serüvenini kapsamlı bir yaklaşımla ele alıyor. (Can Yayınları)



Onlara katılın

Gülenbilge Ersan'dan Zamanın Altın Oranı. Kıvırcık'ın önemli bir sorunu var: O kadar çok ödevi var ki hepsini biterecek yeterli zamanı yok. Huysuz ama sevimli Balkuş ona yardım etmek için hazır. Zaman Faresi de… Balkuş ve Zaman Faresi, Kıvırcık'a daralan zamanı nasıl uzatacağını, nasıl doğru kullanacağını ve iyi bir planlamayla istediği her şeyi yapabilmenin yollarını öğretiyor. Eğer siz de zamanın hiçbir şeye yetmediğinden şikayetçiyseniz, ödevlerden ve ders çalışmaktan oyun oynayamadığınızı söylüyorsanız Kıvırcık, Balkuş ile Zaman Faresi'ne katılın. (Doğan ve Egmont Yayıncılık)



İstediğin kişi olabilirsin

Ayşegül Ilgaz'dan Ava Hava. Nereden geldiğini, nereye gittiğini bilmeyen insanların arasında kim olduğunun hiçbir önemi yok. Kapıların önünde ya da ardında, kimsenin seni tanımadığı bir zamanda istediğin kişi olabilirsin. İnandırıcı gelmez ama bu. Sen, kendine inanmak için bir neden ararken özel bir anı beklersin. Her şeyin yerli yerine tam zamanında oturduğu o mükemmel anı… Bu tek an uğruna sonsuza dek yürüyebilirsin yolunda. Oysaki inanmak seçmektir. Çünkü son kapının anahtarı o seçimin tekliğine olan inançta gizlidir. (Destek Yayınları)



Bir manalar destesi

Sipehsalar Mecdüddin Feridun'dan Mevlana ve Etrafındakiler. Risale-i Sipehsalar, o ne ulvi bir kitaptır. Hz. Feridun'un ilhamlarıyla süslenen nazenin fikirleri, Allah'ın beğeneceği şekilde manevi eliyle ilahi alemin gül bahçelerinin, hakikatler çemenzârlarının en dikkat çeken güllerinden, en kokulu yasemenlerinden seçmiş, bir manalar destesi toplamış, bunu meleklerin nurlu ellerine vererek ruhani feyz meclislerine sunmuş. Aşksız geçen ömrü hayattan saymayıp, aşkın ab-ı hayat olduğunu bilenlerden ve onu canla, gönülle kabul edenlerden bahseden bu eserin kıymetini Hz. Mevlana aşıkları takdir edecektir… (Kapı Yayınları)



Ufuk açıcı bir araştırma kitabı

Işıl Öz'den Ne Oralı Ne Buralı. Birincil ağızdan dinlediğimiz acı tatlı hikâyeler bir ABD panoraması çizerken, okyanusun diğer tarafına göç etmek isteyen gençlere de bir rehber olma niteliği taşıyor. Ne Oralı Ne Buralı, ABD'de bir göçmen olarak yaşamanın tüm ayrıntılarını bulabileceğiniz ufuk açıcı bir araştırma kitabı. Kitapta hikâyelerini okuyacağınız kadınlar, bugünün ABD'sine dair son derece içeriden bilgilerini ve uzun yıllara yayılan deneyimlerini paylaşırken Türkiye'nin güncel politik durumuna dair hislerini ve fikirlerini de dile getirmeyi ihmal etmiyor. (Karakarga Yayınları)



Nostaljik bir albüm

Alain Robbe Grillet'ten Ölümsüz Kadın. “Neydi bu film?” Bugün de izleyenlerin çoğunda bıraktığı ünlem buyken, şu elinizde tuttuğunuz kitabı yayımlamamak olmazdı. Hele ki sinema tarihinde İstanbul'u, İstanbul'un siluetini, İstanbul'a bakışı bu denli dert edinen böylesine güçlü bir başka film hemen hiç yokken. Edebiyatta “Yeni Roman” akımının kurucusu olarak bilinen Fransız yazarın 1963'te İstanbul'da çektiği Ölümsüz Kadın, oryantalist, eril bakışı lime lime doğrarken aynı zamanda nostaljik bir albüm tadı veriyor. (Kırmızı Kedi Yayınları)



Çok önemli görev

Sandra Regnier'den Pan’ın Gizli Vasiyeti. Süper yakışıklı Leander FitzMor, Londra'daki Westminster Horton Koleji'ne yazılır. Çünkü çok önemli bir görev verilmiştir kendisine. Bu okulda okuyan Felicty adlı kızı koruması gerekmektedir. Bunun için de onu kendisine âşık etmesi gerek. Zaten sınıfındaki kızlar onu daha ilk görüşlerinde hayran kaldıkları için işi kolaydır. Yalnızca biri, darmadağın saçlı, ağzında diş telleri olan, pasaklı ve tombul kız hiç oralı olmaz. FitzMor için için sevinir hedefinin o kız olmadığına. (Yapı Kredi Yayınları)



Ölmediğine sevineceksiniz

Arthur Conan Doyle'den Sherlock Holmes’un Dönüşü Bütün Hikayeler. Kaybolan ve üç yıl boyunca öldüğü zannedilen Sherlock Holmes, sevgili dostu Dr. Watson'a geri dönüyor. Hem de tam zamanında! Londra onun yeteneklerine bu kez her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyor. İlk defa 1903-1904 yılları arasında yayımlanan bu 13 hikâyeyi okuyunca, Sherlock Holmes'un ölmediğine sevineceksiniz! (Alfa Yayıncılık)