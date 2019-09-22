Haftanın Kitapları

Sözlü iletişim bir sanattır

Erkan Sarıyıldız'dan Zor İnsanlarla İletişim Kurma Sanatı. Sözlü iletişim bir sanattır. Dolayısıyla her konuşanın da bir sanatçı titizliğine ve özenine sahip olması gerekmez mi? İş hayatından sosyal ilişkilere, arkadaşlıklardan evliliklere kadar oldukça geniş bir alanda yaşanan çatışmaların çoğunlukla iletişimsizlikten kaynaklandığını düşünürsek, iletişim becerisinin özellikle günümüzde ne kadar değerli ve gerekli olduğuna hak veririz. Bakınız ortalık karmakarışık… Yaşamlar anlamsız yere sorunlarla dolu… Her ilişki krizlere gebe… (Destek Yayınları)



Mutlu bir dünya yaratmak

Akif Manaf'tan Kadın Psikolojisi. Eser, tüm zamanların gündemi olan kadına hak ettiği sevgiyi, anlayışı ve değeri adeta altın bir tepside sunuyor. Kadını bilinçaltının derinliklerinde yatan gerçeklerden bugününe kadar bir çırpıda anlatıyor: Kadın olarak kendinizi gerçekten sevmek ve mutlu bir dünya yaratmak için; hem kadınlar hem erkekler, hatta dünyayı yöneten siyasetçiler için. (AZ Kitap)



Zorlu bir mücadele

Anne Blanchard'dan Sınırlara Hayır. Bazılarının insanlar arasındaki duvarları sürekli yükseltmekte olduğu günümüzde “Sınırlara Hayır” demek hâlâ zorlu bir mücadele. Katolik ve antisemitist Polonya'da Yahudi ve esmer bir çocuk olan Rosa Luxemburg kısa sürede uslu duramayacağını kavramıştı. İdeali devrimdi! Kimsenin kimseye zulmetmediği bir dünya! Bu romanda Rosa Luxemburg'un sadık yoldaşı sokak kedisi Mimi'nin gözünden bu büyük kişiliğin geçtiği yollara tanık ediyoruz. (Alfa Yayıncılık)



Geçmişe yolculuk

F. Scott Fitzgerald'tan Mazisi Olan Kadın. Kitaptaki öykülerinde yazar, yakın, ancak bir yandan da çok uzakta kalmış geçmişine yolculuk ediyor. Çocukluk yıllarının haşarılıklarını, arkadaşlara yaranma çabalarını, utançlarını, ilk gençliğin ilk aşklarını ve kurulan gelecek hayallerini yazar kendine özgü naif ve alaycı bakışıyla resmediyor. Bu öykülerde anlatılan, Basil Duke Lee kadar yazarın da çocukluğu ikinci kısımdaki beş öyküyse, bu kez JosephIne Perry isimli bir “yüksek sosyete” kızının renkli, eğlenceli ve sancılı gençlik maceralarını anlatıyor. (Can Yayınları)



Kadının kırılma anları

Ariana Harwicz'den Geber Aşkım. Yeni anne olan bir kadının cinnetin eşiğinde gezinen bu karanlık öyküsünde, aile, evlilik, aşk, annelik, kadınlık gibi kavramlar en tekinsiz halleriyle dikiliyor karşımıza. Clarice Lispector ve Sylvia Plath'ın edebi izlerini takip eden yazar, hem ele aldığı konulara yaklaşımı hem de taviz vermeyen üslubuyla, kadın kahramanının ruhunda, zihninde ve arzularının korkutucu dehlizlerinde sorgulayıcı bir yolculuğa çıkarıyor bizi. Yazarın kaleminden, bir kadının hayatının kırılma anları hakkında, büyüleyen ve yaralayan bir roman. (Çınar Yayınları)



Müthiş bir sır keşfetti

Eckhart Tolle'den Milton’ın Sırrı. Milton'ın hayatında her şey yolunda gidiyordu. Evini, ailesini, okulunu ve öğretmenini seviyordu. Fakat bir gün okulda kendinden büyük bir öğrencinin zorbalığına uğrayınca Milton'ın duyguları değişti. Artık o eski neşeli, okulunu seven, mutlu çocuk değildi; sürekli kaygı içindeydi. Acaba o çocuk onu yeniden rahatsız edecek miydi? Milton dedesinin ve sevgili kedisi Sokulgan'ın yardımıyla müthiş bir sır keşfetti. Bu sır, yaşadığı duygu ve deneyimlerin farkına varmasını, zor durumlarla baş edebilmesini ve kendini daima huzurlu, dengede ve güçlü hissetmesini sağlayacaktı. (Doğan ve Egmont Yayıncılık)



Bir sürü sıra dışı bilgi

Sıra Dışı Bilgiler ve Hikâyeler. Sizce ortalama bir kurşunkalem kaç kilometre yol çizer? Solakların, sağ ellerini kullananlardan 9 yıl daha az yaşadıklarını biliyor muydunuz? Kemikleri çok ince olduğu için yürüyemeyen hayvan hangisi? 1737'de naaşı nakledilen Galilei'nin, taşıma sırasında düşen parmakları, dişi ve omuru, dâhiden bir hatıra saklamak isteyenler tarafından çalınmıştır desek inanır mısınız? Nâzım Hikmet'le Peyami Safa'nın kavgasından Gelibolu'da hayatını kaybeden İngiliz fizikçiye, kauçuk çiğneyen develerden bilim dünyasındaki kulislere kadar bir sürü sıra dışı bilgi ve hikâyeler… (Destek Yayınları)



Yokluk içinde yaşam mücadelesi

Alfred Döblin'den Acımak Yok-Modern Klasikler. “Epiğin özünü en iyi Döblin'de kavradım. Epik metinleri ve epik teorisi, benim dramatik sanatımı derinden etkilemiştir.” – Bertolt Brecht – 1920'lerde Berlin: Dul bir kadın, üç çocuğuyla büyükşehre taşınır ve yokluk içinde yaşam mücadelesi vermeye başlar. Çocuklardan en büyüğü Karl'ın bir süre sonra şansı döner ve aile sınıf atlar. Ama tüm ülkeyi, hatta dünyayı sarsan büyük bir ekonomik kriz, her şeyi alt üst edecektir. “Döblin benim tek gerçek öğretmenimdi.” – Günter Grass – (Everest Yayınları)



Hayat kaynağı aşk

Fuzuli'den Leyla ile Mecnun. Fuzuli'nin hayat kaynağı aşktır, bir şair olarak ilhamını aşktan aldığını açıkça söylemektedir. O, aşkın her türlü yansımasından mutluluk duyan bir şairdir. Tıpkı kendisi gibi Mecnun da sevgiliye duyduğu aşkı idealleştirir, maşukuna kavuşamadığı için dert ve elem çektiğini ifade etse de sonunda ruhî olgunluğa erişir. (Kapı Yayınları)



Yuvayı dişi kuş yapar

Aylin İşcan Yener'den Acı Çekirdek. Betigül tüm toyluğu ve hırslarıyla kocasını kendi seçmişti. Genç kızın çiçekleri gelmiş, zarif gelinliği hazırlanmış ve yaşadığı aşk masalının mutlu sonla bitişine çok az kalmıştı. Evleneceği gün annesi onu kenara çekip, “Yuvayı dişi kuş yapar”, babası “Artık senden kocan sorumlu, onun sözünden dışarı çıkma” dedi. Betigül o gün ailesine, dostlarına ve en çok da kocası Tayfun'a güvendi ama gerçek hayat zordur, acı çekirdektir! (Mona Kitap)



Dallara nasıl ulaşacak

Aytül Akal'dan Elmaları Nasıl Toplarsın? Usta yazarlardan paylaşmak üzerine eğlenceli bir sessiz kitap! Ormanda bir elma ağacı var. Üzeri kıpkırmızı sulu sulu elmalarla dolu. Hayvanlar bu elmaları toplamak istiyor, ama dallara nasıl ulaşacaklar? (Redhouse Kidz Yayınları)



Anlaşmazlık için işbirliği

Sura Hart, Victoria Kindle Hodson'dan Saygılı Anne Baba-Saygılı Çocuk. Aile içi anlaşmazlıkları işbirliğine dönüştürmenin 7 anahtarı. Çocuklarınızla mücadele etmeye son verin. Aile içinde istediğiniz işbirliği ve karşılıklı saygı ortamını yakalayın! Kitap, anne-babalara günü kurtarmaktan öteye gitmeyen disiplin tekniklerinin yerine karşılıklı saygıyı, duygusal güvenliği ve olumlu, açık iletişimi temel alan bir aile ortamı oluşturmanın yolunu gösteriyor. Kitapta, yazarların 50 yıla yaklaşan ebeveyn eğitimi ve öğretmenlik deneyimleri ışığında pratik bilgilere, aile etkinliklerine ve yaşamdan hikâyelere yer veriliyor. (Remzi Kitabevi)



İnsan psikolojisi

Haris El Muhasibi'den Allah’a Dönüş. Bütün İslami ilimlerde zamanının en bilgili kişisi olarak kabul edilmiş, ayrıca kendisi ilim çevrelerince de âlimlerin ve sûfîlerin kutbu olarak görülmüştür. İnsan psikolojisini en iyi bilen, nefsin aldatmacalarını ve ruhun hastalıklarını çok iyi teşhis eden ve nasıl tedavi edileceği konusunda son derece yetkin olan Muhasibi, bu eserinde insanın Allah ile bağını tekrar nasıl kurabileceğinin ve insanın nasıl kendisiyle barışık hale gelip ruh huzuruna erebileceğinin yolunu gösteriyor. (Sufi Kitap)



Yeni bir ekonomik zihniyet

Kate Raworth'tan Simit Ekonomisi: 21.Yüzyıl İktisatçısı Gibi Düşünmenin Yedi Yolu. Yazar kitabında miras aldığımız tahripkâr endüstriyel ekonomileri yenileyici ekonomilere dönüştürmek ve mevcut fikirlerin en iyilerini bir araya getirerek sürekli evrim geçiren yeni bir ekonomik zihniyet yaratmak için yedi hedef ortaya koyuyor. 21. yüzyılın ekonomik düşüncesinin kalbine büyümeden ziyade gelişmeyi, adaleti ve hakkaniyeti yerleştirerek, bize ev sahipliği yapan dünyayı idare etme sanatına sürdürülebilir hedeflerle yön verebileceğimiz yepyeni bir resim çiziyor! (Tellekt Yayınları)

Bu kitabı kaçırmayın

Michele Hutchison'dan Dünyanın En Mutlu Çocukları-Hollandalıların Çocuk Yetiştirme Yöntemleri. Hollandalı çocuklar çoğunlukla hallerinden memnun görünür. Uyku problemleri neredeyse yok gibidir. Anne-babalar çocuklarının dışarıda tek başlarına oynamalarına izin verir, okula onları bisikletle gönderecek kadar güvenirler çocuklarına Hollanda'daki okullarda 10 yaş altındaki çocuklara ev ödevi verilmez. Hollandalı ergenler asla isyankâr değildir. Çocuklarınızın mutluluğunu garantilemek için Hollandalı ebeveynlerden neler öğrenebileceğinizi görmek isterseniz bu kitabı kaçırmayın! (The Kitap)



Hayal gücünü kullanma

Sofie Dewayani'den Dolabımdaki Oyun Parkı. Yaşasın, artık dolabımda bir oyun parkım var! Dolaptaki kumaşların rengârenk desenleriyle kurduğum bir oyun parkı… Her kültürde kendisine karşılık bulan bir el sanatı olan batik, diğer el sanatları gibi çocuğun hayal gücünü kullanmasını ve iletişim becerilerini geliştirmesini sağlar. Çocuğun kendini, içinde bulunduğu kültürü ve diğer kültürleri daha iyi anlamasına ve farklılıklara saygı duymasına yardımcı olur. (Timaş Yayınları)



Karıştır, renklendir

Herve Tullet'ten Karıştır Renklendir. Renkleri öğrenmenin en kolay ve en eğlenceli yolu! Karıştır, renklendir ile çocuklar ana renkleri ve ara renkleri interaktif bir şekilde öğreniyor. Kitabı salla, yana yatır, kapat ve renklerin iyice karışması için bastır gibi basit yönergeleri takip ederek renk karışımlarını keşfedecekleri bu macerada hiçbir şey dijital değil. Çocuğunuzun hayal dünyasında renkler belirsin, karışsın ve sıçrasın. (Timaş Çocuk)



İz bırakmadı

Patrick Gleason'dan DC Rebirth Superman Cilt 3-Paralel Evrenler. “DC tarihinin en önemli öğelerini kullanarak okuru peşinden sürüklüyor.” Comic Book Resources. Çin'in yeni Super-Man'i Kenan Kong kaçırıldı. Dünya-30'un Kızıl Evlat Superman'i Kal-L ortadan kayboldu. Rüya dünyanın mistik koruyucusu Güneş Superman iz bırakmadan yok oldu. Biri ya da bir şey, Multievren'deki bütün Superman'leri koleksiyonuna ekliyordu. Ve Çelik Adamın ta kendisi Kal-El listedeki bir sonraki isimdi. Bu boyutlararası dehşeti durdurmaya karar veren dünyamızın en büyük kahramanı, onları kaçıran varlığı bulmak ve başka evrenlerden gelen Kryptonlu kardeşlerini kurtarmak için 52 Dünya'yı temsil eden süper varlıkların oluşturduğu Justice League Incarnate ile işbirliği yapmak zorundaydı. (Yapı Kredi Yayınları)

Ayrımcılığa karşı

Chantal Portillo'dan Şiddete Hayır- Gandhi. Dokunulmazlık ayrımcılığına son verilmesi, kadınların özgürleştirilmesi, Hindistan'ın bağımsızlığı için mücadele, ayrımcılıklara karşı savaş açmak… Dünya çapında Mahatma (Büyük Ruh) Gandhi olarak bilinen Mohandas Karamchand Gandhi'nin temel mücadelelerinden sadece bazılarıdır. Şiddet içermeyen direnişi, dünyadaki birçok özgürlük ve insan hakları hareketini etkilemiştir. Gandhi'nin doğum günü olan 2 Ekim, BM Genel Kurulu tarafından Dünya Şiddete Hayır Günü ilan edilmiştir. (Alfa Yayıncılık)



Çarpıcı beş öykü

Emile Zola'dan Nasıl Ölünür. Romanlarından tanıdığımız yazardan toplumsal ve ekonomik koşulların ölümü nasıl şekillendirdiğini gözler önüne seren çarpıcı beş öykü. Aristokrat, burjuva, esnaf, köylü ve işçi ailelerinin bu süreci nasıl yaşadıklarını olanca sadeliğiyle ve toplumsal çerçeveden kopmadan sergileyen beş tablo. (Can Yayınları)

İnanılmaz bir macera

Özlem İçer'den Sırdaş Balıklar. Lise sınavlarına hazırlanan Deniz'in hayatı ani haberle değişir. Okula ara verip ailesiyle birlikte bir haftalığına Bursa'nın şirin beldesi Tirilye'ye gitmeleri gerekmektedir. Deniz bu sürpriz yolculuğun sonunda, o güne dek varlığından bile haberdar olmadığı büyükbabasıyla tanışacak, Tirilye'nin deniz kokulu rüzgârlarında duygu fırtınaları yaşayacaktır. Büyükbabasıyla geçireceği günler Deniz'in hayatının akışını değiştirecek, onu inanılmaz bir maceraya sürükleyecektir. Bir gençlik romanı. (Doğan ve Egmont Yayıncılık)



Barışı tesis etmek

Hüseyin Hakkı Kahveci'den Atatürk’ten Son Emir. Mustafa Kemal Atatürk'ün barışı koruma çabaları Venizelos tarafından da takdir edilmiş, hatta 12 Ocak 1934 tarihinde “Samimi barış arzusuyla dolu olduklarında, en derin farklılıklara sahip halkların bile tekrar yakınlaşabileceklerini gösteren bu yeniden birbirimize yakınlaşma faaliyeti hem iki ülke için hem de Yakındoğu'daki barışı sürdürmek için faydalı oldu. Barışı tesis etmek için yapılan bu paha biçilmez katkıyı gerçekleştiren kişi elbette Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa'dır…” diyerek onu Nobel Barış Ödülü'ne aday göstermiştir. Belçikalı yazar Daniel Dumoulin diyor ki: “Türkiye, Atatürk'ü Tanrı'ya borçlusun. Geriye kalan her şeyi de Atatürk'e…” (Destek Yayınları)



Üzüntüler, yüzleşmeler, kırılganlıklar

Selim İleri'den Bir Gölge Gibi Silineceksin. Yazar kitabında kıyıda köşede kalmış, geçmiş zaman okumalarındaki çiziktirmelerini gün yüzüne çıkarıyor. Üzüntüler, yüzleşmeler, kırılganlıklar, hesaplaşmalar. Anımsayışlar… Artık tamamen ve sadece metni ve yazarın büyüsünü esas alan saptamalar var bu cümlelerde. Yazar, kendi yapbozunu yapıp yine kendisi bozuyor; böylelikle hem kendi belleğine hem de edebiyata bir meydan okuma denemesine girişiyor. Buradaki, bu kitaptaki çiziktirmeleri handiyse gelişigüzel sıraladım, karşıma çıktıkları gibi. En eskisi herhalde bir otuz-otuz beş yıl önceden kalmış olmalı. Bazılarını ne zaman yazdığımı iyi kötü hatırlıyorum. (Everest Yayınları)

Osmanlı mirası

Haluk Dursun'dan Nil’den Tuna’ya Osmanlı. Yazarın gezi notlarında oluşan bu eser, Nil'den Tuna'ya kadar günümüzde yaşayan halklar üzerinden Osmanlı imajına yeniden bakmamızı sağlıyor. Osmanlı'nın boşluğunu kimin doldurduğunu, yakıp yıkılanları ama her şeye rağmen geride kalanları okuyacaksınız. Bir anıt çınarından şirin ve minnacık kitâbeli çeşmesine, tuğralı taş köprüsünden “ya Hâfız”lı konağına, türbesine, mektebine, tekkesine kadar Osmanlı mirasına rastlayacaksınız… (Kapı Yayınları)

İstanbul, bitmeyen bir aşk…

Emre Kongar'dan İstanbul-1940'lardan Bugüne Efsaneler Anılar İzlenimler. Yazar bu kitapta bizi kişisel tanıklık ve renkli anıları eşliğinde bir İstanbul yolculuğuna çıkarıyor. Bu yolculukta İstanbul'un, başta Yahya Kemal Beyatlı olmak üzere, sanatçılarla ve kültürel etkinliklerle zenginleşen yakın tarihinin yanı sıra kentin bağrına 1950'lerden sonra saplanan hançerler de var. Cadde genişlemesi uğruna yıkılan yapılar… Yerleşim için katledilen yeşil alanlar bunlardan bazıları… İstanbul'a ağıt mı yakmalı yoksa her şeye karşın umudu mu yeşertmeli? Bu sorunun yanıtı ve ufuk açıcı saptamalar yazarın bu yapıtında… (Remzi Kitabevi)



Sakinliğe erişmek

Adem Güneş'ten Bırak ve Rahatla-Kendi Kendine Terapi. Yazar kitabında kendimizi nasıl onarabileceğimizi anlatıyor… Altı haftalık bir program içerisinde ‘Duygusal Farkındalık Eğitimi' sunuyor… Peki ama nasıl? Telaşlı yaşamı bırakıp biyolojik ritmi düzenleyerek ‘sakinliğe' erişmek. Bastırılmış duyguları bırakıp ‘ruhsal özgürlüğü' hissetmek… Kaygılı bedeni bırakıp ‘iç genişliği' elde etmek… Bırak ve Rahatla, geçmişini onarmak ve gerçek kendiliğini bulmak isteyen herkes için… (Timaş Yayınları)