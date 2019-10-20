Haftanın Kitapları

Gazeteci adaylarına

Abbas Satır'dan Rüzgârlı Sokak. Bu kitap çok partili hayata geçiş sürecinden sonraki hareketli siyasal dönemlere kadar, siyasal hayatın ilk elden tanıklığını yapmış bir mekan olan ve Türk basın tarihine yaşamsal bir katkı sağlayan Rüzgârlı Sokağı'nın dünü ve bugününü yansıtmakta. Yazar “Sokağın her köşesinin mürekkep kokulu havasını teneffüs etmiş, yıllarını sokağa vermiş olan diğer gazeteci arkadaşlarımın gözlemleri, acı-tatlı anıları bana rehber olmuştur. Kitap aynı zamanda Türkiye'de gazeteciliğin, basın yayın işinin dönüşüm sürecini de okuyucuya, özellikle de öğrencilere ve gazeteci adaylarına aktarma amacını taşımaktadır” diyor. (Barış Kitap)



İçimize gömülü hayaller

Bahar Eriş'ten Korkmasaydın Ne Yapardın? Bir içinde yaşadığımız hayat var, bir de içimizde taşıdığımız. İçimizde anlatılmamış hikâyeler ve kullanılmamış potansiyeller taşırız. İçimize gömülü hayaller, bizden bir şeyler yapmamızı bekler. Yazar, kitabında insanın dünya içinde kendi küçük dünyasını kurma çabasını anlatıyor. Öğrendiklerini ve düşündüklerini kendi hayatından da hikâyelerle paylaşıyor. (Alfa Yayıncılık)



Yeşil bir çevrede

Rıza Sümer'den Her Yaştaki Gençlerle… Çok zamanda az büyük işler. Yazar “Türkiye evimiz, üstünde yaşayanlar ailemiz, farklılıklar doğal çeşitliliğimiz ve zenginliğimiz. Azınlıklar yok, eşit yurttaşlık anlayışı, içinde farklılıklar var. Yurttaşlar, dilleri, kültürlerini ve inançlarını özgürce yaşamalı. Temiz ve yeşil bir çevrede, yüz yüze ve göz göze şiddetsiz yaşamalı ve yaşatmalıyız” diyor.



Zayıf düşüreceklerdi

Miyase Sertbarut'tan Ünsüz YouTuber’ın Günlüğü-Troller. Bana trol sayını söyle sana ne olacağını söyleyeyim! Ezgi'nin annesi belediye başkanlığı seçimi için aday olur. Onu bu yola iten ise reklamcı Ethem amcadır. Seçim kampanyasını o üstlenir. Ezgi ve arkadaşları da internette, sosyal medyada trollük yaparak karşı tarafı zayıf düşürmeye çalışacaktır. Tabii seçim kampanyasına dâhil olan çocukların karşısında elleri armut toplamayan rakipleri vardır. Böylece trollük iki tarafın da silahı hâline gelir. (Altın Kitaplar)



Büyüleyici yolculuk

Can Çelebi'den Bir Yara Bir Dilsiz Oda. Okuyacağınız hikâye ayrıntılardaki gerçekliğiyle sarsıcı, diliyle büyüleyici bir yolculuğa çıkaracak sizi. Yazar, kitabının ana kahramanı Tenzile ile Amsterdam’da, “vatandaşlar için bireysel danışmanlık” yaptığı dönemde tanışmış. Tenzile o tarihte 44 yaşındaymış ancak çok daha yaşlı görünüyormuş. Kocasının ailesindeki kadınlar, eltiler, ablalar, görümceler sürekli yanında onu kontrol ederken, aşırı şiddet gördüğü kocasından ne yazık ki boşanamamış. Bir dönem kadın sığınma evlerinde yaşamış ama sonunda yenilip evine dönmüş. (Artemis Yayınları)



Gerçekten olacak mı?

Adrian Furnham'dan İşyeri Mitleri. Masa tenisi masası satın almak personelinizi daha mutlu kılacaktır. Günde sekiz saat, haftada beş gün çalışmak, en yüksek verimle sonuçlanacaktır. Daha yüksek maaşlar ödemek her zaman daha yüksek motivasyona neden olacaktır. Peki, bunlar gerçekten olacak mı? İşyerinde bol miktarda mitler, klişeler ve güncel kurallar vardır. Bu, kariyerinizden, ekibinizden ve organizasyonunuzdan en iyi şekilde nasıl yararlanacağınızı gerçekten bilmenin imkânsız olmasını sağlayabilir. (Bilgi Yayınevi)



Üç öykü derlemesi

Julio Cortazar'dan Kendime Anlatmadığım Hikâyeler-Bütün Öyküleri 3. Kitap, yazarın hayattayken yayımladığı son üç öykü derlemesini içeriyor: Lucas Diye Biri (1979), Glenda'yı O Kadar Seviyoruz ki (1980), Uygunsuz Zamanlar (1982). Yazarın aşka, cinselliğe, sanata ve modern zamanlara dair çözümlemeleri, gerçek üstüne ve rüyalara yaklaşımı, oyuncu deneyselliği bu öykülerde kesişiyor. (Can Yayınları)



Hayat, aç kapılarını

Hande Mistili'den Benim Adım Can. Hayat tam da istediğim gibi, hayal ettiğim şekilde akmadı. Sonuçta öyle olması gerektiğinin, tekâmülümün ve bugünkü Ben için tüm yaşanmışlıklarımın bir basamak olduğunu anladım. Onlar olmasa bugünkü benin, benden bir eksik olacağını kabul ettim ve böylece hafifledim. Uzun yıllar büyük şirketlerde görev yaptıktan sonra bir iç yolculuğa çıkan ve hayatının rotasını baştan çizen yazar, kendi serüvenini ve öğretisini bu kitapta anlatıyor. (Doğan Novus)



Derin bir edebi yolculuk

Juan Gabriel Vasquez'den Çarpıtma Sanatı-Everest Deneme. Yazar kitabıyla kurgu edebiyatını (bir kez daha) açıklamaya teşebbüs ederek, okurunu yoğun ve derin bir edebi yolculuğa çıkarıyor. Yazar bir yandan Cervantes, Conrad, Garcia Márquez, Philip Roth gibi ustalarıyla hesaplaşırken bir yandan da Latin Amerikalı bir yazar olarak dünya edebiyatı içindeki konumunu tartışıyor. Atom bombasının kullanılmasının gerçek sebebinden Don Quixote hakkındaki yanlış anlamalara, Bin Yılık Yalnızlık'ı yepyeni bir gözle okuma önerisinden W. G. Sebald'ın getirdiği yeniliğe uzanan genişlikte bir alanı son derece büyük bir ustalıkla kat ediyor. (Everest Yayınları)



Yaşam ve ölüm arasındaki gerilim

Onur Kartal'dan Yaşayan Ölüler: Sinema-Biyopolitika ve Felsefe. İçinde soluk alıp verdiğimiz, ne var ki anlam saptamanın giderek zorlaştığı, küresel ama “dünyasız” bir toplumsal evrende, yaşam ve ölüm arasındaki gerilime odaklanan figürler çoğalıyor. İşte yazar kitabında, “beyazperdenin en dehşet verici anti-kahramanları sıralamasında zirveye oynayan bir figürün, son zamanlarda popülerliği iyiden iyiye artan zombi figürünün muhtelif tezahürlerini mercek altına alıyor. (İthaki Yayınları)



Kavuşulan duygu

Fakir Baykurt'tan Bir Uzun Yol Şiirler-1. Şiir, insanın o güzeller güzeli ilk sevisi gibidir. Kimileri bir türlü kopamaz. Yazar da kopamadı. Ama yayımlamayı kesti. Ev aramalarında götürülenlerden kalanlarla birlikte, elinde üç kitaplık şiiri var. Sanatta doyum denilen, hem de pek az kavuşulan duyguya düzyazılarında bile eremeyen bir yazarın şiirde ermesi kolay mı? Bu yüzden yazar şiir kitabı yayımlamak için 60'ına kadar bekledi. (Literatür Yayıncılık)



Değerlerinizi keşfedin

Selin Yetimoğlu'ndan Mutluluk Faktörü. Mutluluk çevremizdeki şartların mükemmelliği, şans, sağlık, para, aşk gibi kavramlara mı bağlı yoksa bizim seçimlerimizle mi alakalı? Kariyer koçu yazar, kahkaha yogası, meditasyon Agni Sar'dan Sufi'ye farklı nefes teknikleri, farkındalık, duygusal dayanıklılık ve esneklik, pozitif psikoloji gibi ana temaları aktarırken, okuru için hazırladığı oyun ve alıştırmalarla yeni bir yaşam şekline dair pozitif bir bakış açısı getirmeyi hedefliyor. (Mona Kitap)



Başarı öyküsü

Üstün Dökmen'den Uzaktaki Köyden Biri. Bu kitapta yaşam öyküsü anlatılan Haşim Gürdamar, işte bu toprağı dar, aydını ve aydınlığı bol olan köyde doğmuştur. Hayata sıfırdan başladığını söyleyen Gürdamar, zorlu bir öğrenim yaşantısı sonucunda önce başarılı bir mühendis olmuş, sonra da Şenpiliç'i kurarak ve çeşitli öğretim kurumları açarak, ülkesine yararlı, sevilen bir kişi konumuna ulaşmıştır. Prof. Dr. Üstün Dökmen bu başarı öyküsünü, kendi yorumlarını da katarak ayrıntılarıyla dile getiriyor. (Remzi Kitabevi)



Kaybolmayı sevenlere

Sezgin Irmak'tan Kara Kapan. Kenan içinden çıkılamayan bir kapana nasıl geldiğini anlamaya çalışırken aslında orada hiç de yeni olmadığını keşfeder. Peki ne zaman ve neden kapana kısılı kalmıştır? Etrafındaki herkesin inandığı düzen, Kenan'ı hiçbir zaman tatmin etmeyince kıpırdanmalar durmaz. Sorular, soruldukça artar; cevapları buldukça büyük resim biraz daha belirginleşir… Acaba Kenan her şeyi anladığında gerçeklerden memnun kalacak mıdır? Kitap, okurunu nefes nefese peşinden koşturacak, zihinlerde yeni kapılar açacak iddialı bir roman… Labirentte kaybolmayı sevenlere! (Portakal Kitap)



İnsan vücudunun işleyişi

Aysun Bay Karabulut'tan Doğada Hayat Var. Yazar kitabında insana ‘doğayla bütünlük içinde bir varlık' olarak bakıp zihinlerdeki karmaşayı yatıştıracak bilgiler veriyor. Kitap, terminolojik zorluklara boğulmadan, kolay ve anlaşılır bir dille insan vücudunun işleyişini ve doğayla uyumlu yapısını anlatıyor. Adeta makrokozmosun bir minyatürü (mikrokozmos) olan insanın doğayla ve doğal olanla irtibatını muhafaza ettikçe sağlığını da korumak yolunda önemli bir adım atmış olacağını gösteriyor. Beslenmenin ve sağlığın kısa tarihinden, tarihin gördüğü en büyük katil kansere; yaşam kaynağı vitaminlerden insan vücudunun koruma kalkanı minerallere, hormonlardan yağlara, proteinlere, metabolizmamız için en faydalı yiyeceklere uzanan bir hatta sağlıklı bir yaşamın ipuçlarını veriyor. (Timaş Yayınları)



Hayatını değiştirecek

Sharon M. Draper'den Karışık. Anne ve babası boşanan on bir yaşındaki Isabella her hafta farklı bir hayata geçmek zorunda. Annesi ile babası arasında bölünmüş olmak onun için sadece ev değiştirmek, farklı takma isimler kullanmak değil aynı zamanda kimliğini değiştirmek demek. Yarı beyaz yarı siyah olmak nasıl hissettirmeli? Yarının babana ait olması diğer yarının ise annene ait olması… Sürekli yarım olarak görüldüğünde nasıl bir tam olmayı başarabilirsin ki? İki ailenin bir araya gelmesi imkânsız gibi gözükürken beklenmedik ırkçı bir saldırı Isabella'nın hayatını tamamen değiştirecek. (Genç Timaş)



Hayata bir de tersinden bak!

Beyza Akyüz'den Bahçede Ters Giden Bir Şey Var. Hayata bir de tersinden bakmak isteyen dokuz yaş ve üzeri çocuklar ile yüreğindeki çocuğun sesini hiç yitirmeyen delidolu yetişkinlerin, kâh gülerek kâh hüzünlenerek okuyacakları bu naif kitap, doğadaki sürekli değişimi gerçeküstü bir boyuta taşıyarak, doğru bildiğimiz her şeyi tepetaklak ediyor. Envai çeşit börtü böceğe ve yeşilin bin bir tonuna ev sahipliği yapan ‘sıradan' bir bahçeyi, sınırsız hayal gücü, azıcık serüven ve bir tutam da sihir ekleyerek cennetten bir köşeye dönüştüren yazar, günümüzün doğadan kopuk kentli çocuklarına, benzersiz bir doğal yaşam deneyimi vadediyor. (Tudem Yayınları)



Hayatları sarsılır

Ian McEwan'dan Kayıp. Çocuk kitapları yazarı Stephen üç yaşındaki kızı Kate ile gittiği süpermarketten eve yalnız başına döner ve karısına dünyanın en kötü haberini verir. Kızları kaybolmuştur. Suçluluk duygusu doymak bilmez bir açlıkla bütün ümitleri yutarken, iki insanın hayatı akıllarının almayacağı biçimde sarsılır. Zamanın geçiremeyeceği bir acı mıdır bu, yoksa her şey yitirilirken hâlâ yapılacak bir şeyler var mıdır? Okura zaman, insanın kendini lanetlemesi, çocukluk ve büyümek üzerine yeni fikirler ve keşifler sunuyor. (Yapı Kredi Yayınları)



Unutulmaz bir 24 saat öyküsü

Stefan Zweig'ten Bir Kadının Yaşamından 24 Saat. Kitap, yazarın 1927 yılında yazdığı kısa öykülerden biridir. Öykünün anlatıcısı Monte Carlo yakınlarındaki Riviera'nın küçük pansiyonlarından birinde konaklamaktadır. Yarı yetişkin iki kız babası olan konuklardan birinin karısı genç bir adamla kaçmıştır. Yakışık almayan bu olay pansiyondaki konuklar tarafından şiddetle kınanmaktadır. Bunun üzerine tartışmaya katılan İskoçyalı Bayan C., kendisine yakın hissettiği anlatıcıya, bizzat şahit olduğu sıra dışı, unutulmaz bir yirmi dört saatin hikâyesini anlatmaya başlayacaktır. (Alfa Yayıncılık)



Gerçekleri su yüzüne çıkarmak

Jo Owen'dan Liderlik Mitleri. Lider olunmaz, lider doğulur. En iyi liderler her zaman kontrolü ellerinde tutarlar. En iyi liderler en yüksek zekâ seviyesine sahip olan kişilerdir. Peki, gerçekten öyle mi? Yazar gerçekleri su yüzüne çıkarmak için iş dünyasına dair uluslararası vaka çalışmalarını, liderlik teorisini ve içeriden bir anlayış sunan görüşmeleri kullanarak her bir miti analiz ediyor ve ortaya son derece güvenilir bir araştırma çıkarıyor. Bu kitap liderlik hakkındaki nüfuzu en kuvvetli yanlış fikirlerin zorlu ve kullanışlı bir incelemesini içeriyor. (Bilgi Yayınevi)



Karanlığı keşfedeceğiz

Edgar Allan Poe'den Morgue Sokağı Cinayetleri. Öykü ustası Poe modern anlamda korku, gerilim ve polisiye türlerinin de öncüsüdür. Yoklukla, kayıplarla, hastalıklarla, alkolle ve sanrılarla cebelleşmesine rağmen, hem dünya edebiyatı hem de Batı kültürü üzerinde derin bir etki bırakan olağanüstü öyküler ve şiirler yazmıştır. Kâh fantastik kâh gotik kâh gizemli öğeler içeren kitabı yazarın eşsiz üslubunu ve insanın içinde pusuda bekleyen karanlığı keşfedeceğiniz bir klasik. (Can Yayınları)



Merhamet romanı

Mehtap Ceyran'dan Bekleyişin Şarkısı. Yaralı ağaçların, kirlenen bulutların, gözü çıkarılan kedilerin, evine dönemeyen kemiklerin, yer değiştiren mevsimlerin, adsız sokakların, olamamış aşkların, sonsuz yalnızlıklarla çevrelenmiş insanların, çöle dönen hayatların ve dağılmış bir zamanın da bekleyişinin şarkısıdır artık dillerdeki. Aramanın giderek evin yolunu kaybetmeye, kurtların, çakalların, avcı köpeklerin ayak izlerini takip etmeye ve gitmenin dönmeye evrildiği bir labirent. Kitap, insanın yaşamı kendi girdabına çekmesinin incelikli anlatısı. Bu bir arayış, bekleyiş, onarılmaz yokluk ve sonsuz bir merhamet romanı. (Everest Yayınları)



Tanrıların dünyası

Madeline Miller'den Ben, Kirke. “Tek kelimeyle büyüleyici ve zarif anlatımıyla Ben, Kirke, kadın yaşamının sıradan ve de sıradışı bir hikâyesi.” – Eimear McBride, Kız Natamam Bir Şeydir ‘ in yazarı. Ben, Kirke'de Madeline Miller; Odysseus, İkaros, Minotauros, Prometheus ve Zeus gibi mitolojik karakterlerin binlerce yıldır anlatıla gelen hikâyesini farklı bir bakış açısından sunmakla kalmayıp Olymposlu tanrıların dünyasını Homeros'un destansılığında aktarmayı başarıyor. (İthaki Yayınları)





Tek ve gerçek güç

Omar Suleiman'dan Dua Et ve Yaklaş. Yakınlık, cennetten sürgün edilmiş insanın bu dünyadaki en büyük ihtiyaçlarından biri… İnsanı bütünüyle kuşatabilecek yakınlığa eriştirecek tek ve gerçek güç ise Yüce Allah. Dua, bizler için bu yakınlığı en çok besleyen araç, en samimi sığınma hali. Bunun için duanın ruhuna nüfuz etmek gerek. Peki, ama nasıl? Duayla ilişkimizi ve duaya bakışımızı gözden geçirmemize kapı aralayan yazar, günümüzün dinamik dindarlık algısı ile sahabeden ve din büyüklerinden, konularına ve dua sürecinin gelişimine göre bir dua derlemesi ortaya koyuyor. (Timaş Yayınları)



Bir gençlik kitabı

Pınar Akseki'den Korkunç Güzel İnternet-Çocuktan Al Bilgiyi. Kitap, çocukların bakış açısıyla internet kullanımının keyifli taraflarına, faydalarına şahitlik edecek ve aşırıya kaçıldığında nelere sebebiyet verebileceğini okuyacaksınız. Çocukların kendi kendilerine sınırları keşfettiği eğlenceli bir gençlik kitabı! (Genç Timaş)



Resimler ve semboller

James David Lewis-Williams'ten Mağaradaki Zihin. Lascaux, Chauvet ve Altamira gibi mağaraların duvarlarında bulunan hayvan resimleri ve semboller bize geçmiş dönem insanlarının zihinleri hakkında ne söyler? Antropolog ve kaya sanatı tarihçisi yazar kitap çalışmasında Paleolitik (yontma taş) dönem insanının mağara duvarlarına çizdiği imgelerin düşünsel ve bitkisel serüvenini anlatıyor. Yazar, sinirbilim ve yapısalcı antropolojinin ışığında insanın atalarının karanlık gizemine ve bilincimizin doğasına büyük bir ustalıkla ışık tutuyor. (Yapı Kredi Yayınları)