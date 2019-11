Haftanın Kitapları

Artık yüzleşme vakti…

Soner Yalçın'dan Kara Kutu-Yüzleşme Vakti. Tarih: 5 Ocak 1978. Yer: Ankara. Bülent Ecevit yeni hükümeti kurdu. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'ndaki gizli toplantıda “devrim” gibi kararlar alındı. Tarih: 12 Eylül 1978. Yer: Kazakistan Alma Ata. Dünya Sağlık Örgütü düzenlediği uluslararası konferansın sonunda yayımladığı bildiriyle ABD küresel ilaç şirketlerini kızdırdı… Tarih: 26 Mart 1979. Yer: İtalya Como Gölü sayfiyesi. Rockefeller sahibi olduğu Bellagio Evi'nde yaptığı NATO güvenlik toplantısında, yüz yıldır kontrolünde olan “endüstriyel tıp” ile ilgili bir dizi kararlar aldı… Ve: Tarih: 25 Haziran 1979. Yer: Manisa… Cemil Çöllü MHP İl Başkanı idi. Sahibi olduğu Huzur Eczanesi'nde öldürüldü. Bu bir cinayet romanı değil… Modern tıbbın karanlık yüzü aydınlanıyor… Rockefeller'ın kozmik odasındaki Türkler kim? Neyin karşılığı, ne kadar para aldılar? Tabular yıkılacak… Ezberler bozulacak… Artık yüzleşme vakti… (Kırmızı Kedi Yayınları)



Önemli olan kim olduğun değil

Anıl Şehirlioğlu'ndan İçindeki Mucize. Dünyaya ceza çekmeye değil, kendini deneyimlemeye, eğlenerek öğrenmeye, sana verilen akıl ve yetenek ile onu şekillendirmeye geldiğini biliyor musun? Allah “Ol” dedi ve Ol'duk. Her şey bir düşünce ile başladı. Sen de düşüncelerinle hayatını şekillendirdiğinin farkında mısın? Düşüncelerin, söylediklerin ve yaptıkların bir duadır ve mutlaka Allah tarafından cevaplandırılır. Bu da senin kaderini şekillendirir. Önemli olan kim olduğun değil, kim olmak istediğindir. (Yediveren Yayınları)



Aşk, dürüstlük ve güven

Şeyda Açıkkol Altunok'tan 1. Ünlü işadamı Ömer, güzeller güzeli karısı ressam İpek ve Gaziantep'in ücra bir köyünde yaşayan Sumru'nun “BİR” olmaya uzanan yolculuğu… İç içe geçen yaşamlar, baştan yazılan kaderler… Fantastik kurgusu içinde aşk, dürüstlük ve güven kavramlarını sorgulayan kitap, sadece okuru değil, zamanı, mekanı bildiğimizi sandığımız tüm gerçekliği de sarsıyor. Yazar, olağanüstü güzellikteki dili ve özgün kurgusuyla, edebiyatımızın zirvesine tırmanmak yerine kendi zirvesini inşa ediyor. (Edebiyatist Yayınevi)



Tarihsel arka plan

David Woodruff Smith'ten Husserl. “Kitap amacını takdire şayan bir şekilde yerine getiriyor, Husserl'in geniş bir alanı kapsayan yazılarının giriş niteliğindeki değerlendirilmesini belli önemli noktalara ve tartışmalara dair provokatif ve aydınlatıcı müdahaleleriyle birlikte sunuyor.” – Wayne Martin, Notre Dame Philosophical Reviews – “Kitap, tarihsel arka planı ve yorumuyla çok zengin. David W. Smith muazzam miktardaki malzemeyi berrak ve ayrıntılara inen bir anlayışla açıklıyor. Muhteşem bir çalışma.” – Gayle L. Ormiston, Marshall University – (Alfa Yayıncılık)



Mesleklerin arka planı

Şebnem Özdemir-Deniz Kılıç'tan Geleceğin Meslekleri. Kitap, değişimin tetikleyicileri hakkında bilgi vererek, olası meslekler ve bu mesleklerin arka planı hakkında aklınıza takılanları ve karanlıkta kalan noktaları aydınlatmak amacıyla hazırlanmış. Bu kitap, mavi hapı almanızda sizleri cesaretlendirecek ve Alice Harikalar Diyarında masalındaki gibi sıkışıp kaldığınız tavşan deliğinden kurtularak, yenilikler dünyasına adım atmanızı sağlayacak. Yazarların incelemesi bize gün geçtikçe daha çok karşılaşacağımız dinamik bir ortamın gerektirdiği; mesleklerin yenilenmesi ve gelişmesi üstüne bir ışık yakıyor.” (Abaküs Yayınları)



Kendisiyle yüzleşme

Adnan Özyalçıner'den Arkadaş Mektupları. Erdal Öz, kendimin o yıllardaki görüntüsünü buluyorum, diyerek arkadaşlarına yazdığı mektupların bir dönemin belleğini nasıl kayda geçirdiğine işaret ederken Kemal Özer de mektupları sayesinde kendisiyle yüzleşme olanağı yakaladığını dile getiriyor: Özellikle 1970'e kadar yazdıklarım, elimde başka örnekler olmadığı için, başlı başına birer kendimle yüzleşme olanağı. Bu mektuplara ulaşana değin o yıllara ilişkin yalnız belleğimde kalanlar vardı, bir de elimdeki yanıtlardan çıkardığım bir takım ipuçları. İlk kez bir arada yayımlanan mektuplar, bir kuşağın görüntüsüne ulaşmamıza olanak sağlıyor. (Can Yayınları)



Bildiklerinizi unutun

Zaza Yurtsever'den Buchinger Sağlık Orucu. Yazar tahminlerimde beni yanıltmadı ve yine çok keyifli bir kitapla karşımıza çıktı! Bir solukta bitirdim ve büyük bir keyif aldım. Benim şansım kitap daha basılmadan herkesten önce okumak oldu. Bildiklerinizi unutun ve bu eseri mutlaka okuyun. -Doç. Dr. Yunus Yavuz Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı- “İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır” hadisi şerifi bu kitapta hayat bulmuş. Kişilere hastalanmadan, sağlıklarını muhafaza etmelerinin yolunu bu kadar masrafsız ve kolay öğretmek için yazılmış bu kitabın birçok kişiye ulaşmasını gönülden diliyor ve sevgili Zaza Yurtsever'e bu faydalı eseri için bir kez daha teşekkür ediyorum. -Gül Kaynak Detoks ve Sağlıklı Yaşam Danışmanı- (Destek Yayınları)



Bir yere uymayan sevgili

Jehan Barbur'dan Uyumsuza Notlar-Bir Tomris Uyar Kitabı. Evliliğinde aldığın “Uyar” soyadı ile yazdığın Gündökümleri'nin “Bir Uyumsuzun Notları” başlıklarıyla basılmış olması arasındaki manidar ilişkiyi göz ardı edemeyeceğim sanırım. Bir yere uyamayan sevgili uyumsuz kadın Tomris Uyar, asıl soyadın olan “Gedik”, sanırım her şeyi, içindeki her şeyi bize daha iyi anlatıyor. Bu gediği kapamaya çalışmanın, bu gediğe seslenişin ve her neyse mecazı ki bu halin için ben sana kendi boşluğunu iğneyle kazıyan biri olarak minnetle teşekkür ederim. Jehan Barbur. (Doğan Kitap)



Aşure geleneğimiz

Ayla Çınaroğlu/Mustafa Delioğlu'ndan Aşure. İşte şimdi hazır artık aynı Nuh'un gemisi gibi her türden yiyeceklerle ve söylencelerle yüklü, tadına doyulmaz enfes efsane tatlımız. Siz de buyurmaz mısınız? Kitap çocukları hem bereket ve bolluğun hem de paylaşma ve çoğulluğun sembolü olan aşure geleneğimizi yakından tanımaya davet ediyor. (Doğan ve Egmont Yayıncılık)



Merakın doğurduğu

Hasan Ali Toptaş'tan Beni Kör Kuyularda. Kitap bütün mümkünlerin kıyısından tam da oradan konuşuyor. İnsanlardaki seyir merakı, bu merakın doğurduğu acımasızlık, habire dönen karanlık bir çark, çarkın öğüttüğü insanlar, yarım kalmış sevdalar ve parçalanmış hikâyeler… Öte yandan, roman boyunca iki soru peşimizi bırakmıyor: Hakikaten gittiler mi? Gittilerse nereye gittiler? “Sadece Hasan Ali Toptaş okumak için bile Türkçe öğrenmeye değer.” -Frankfurter Allgemeine Zeitung. (Everest Yayınları)



Kültürel etkinlik

Baydar Özcan'dan Terazi Ol Yaşamında. “Baydar Özcan her ne pahasına olursa olsun barış ve ahengi tesis etmeye çalışan bir hayalperest değil, aksine şiirlerinde günümüzün gerçeklerine fazlasıyla ayna tutan bir şairdir. Yakın Doğu'daki sorunları petrol için yapılan savaşlar olarak görmektedir. Kendisi İsviçre'de etrafında sıkı bir arkadaş çevresi toplamış olmasına rağmen, yaptığı kültürel etkinliklerde gittiği her yerde yabanlığı tatmış, gittiği her yerde yabanlığı tatmış, biraz yabancı, biraz vatansız kalmış bir insanın kaderini anlatmaktadır. (Önsöz: Erich Gysling) (Gece Kitaplığı)



Gerçekleri aramak

Sinan Yağmur'dan Ravza’nın Yıldızları-2. Yıldızlar vardır, hem yolunuzdur hem ışığınız. Önce kafir Ömer, sonra hidayet… Nihayetinde Hak ile batılı ayıran Faruk. Adaletin yeryüzündeki sesi! Kalbine Allah korkusundan başka hiçbir korkuyu almayan bir yiğittir Hz. Ömer. Nasıl bir gençlik? Nasıl bir öğretmen? Bu soruları cevabını Hz. Musab b. Umeyr verecek bize harf harf, kandan yazılan kelimelerle. İkinci Yusuf diye anılan Musab'ın gençliğinde kendi gerçeklerimizi arayacağız. (Kapı Yayınları)



Güçlü kadınlar neden yalnız

Serhat Yabancı'dan Bensiz Biz Olmaz. İlişki ve evlilik danışmanı yazar, katıldığı seminerlerde, radyo televizyon programlarında, imza günlerinde, sosyal medyada, flört ve evliliğe dair kendisine en çok sorulan 50 soruyu belirledi; cevaplarını bu kitapta bir araya getirdi. Eski sevgilimi neden takip ediyorum? İlişkimi kafamda bitirdim, kalbimde de biter mi? Yazışmak, mesajlaşmak veya sanal ilişki aldatma mı? İlişkilerimde neden sınır çizemiyorum? Neden affetmeliyim? Güçlü kadınlar neden yalnızdır? Neden evlileri seçiyorum? Karabatak sevgiliye nasıl davranmalı? İkinci evlilikte nelere dikkat edelim? (Mona Kitap)



Çok ama çok eğlenceli

Kristen Roupenian'dan Bunu Sen de İstiyorsun. Sıradanla olağanüstünün birleştiği tedirgin edici noktada duran bu öykülerde, sevgilisinden yeni ayrılan dostları üzerinde kurdukları hâkimiyetten haz almaya başlayan bir çiftle, on yaşındaki bir kızın doğum günü partisinin o sihirli ama tehlikeli dilek sayesinde büründüğü akıl almaz dehşetle, kütüphanede bulduğu büyü kitabıyla en büyük arzusunu gerçekleştiren kadınla ve işyerindeki bir arkadaşına dişlerini geçirmeyi hayal eden bir ısırıkçıyla tanışacaksınız. “Rahatsız edici, unutulmaz ve –belki sapkınca da olsa– çok ama çok eğlenceli.” – Kirkus Reviews – (İthaki Yayınları)



Bilgilendirici bir hikâye

Feyza Hepçilingirler'den Bay Baykuş ile Bilge Baykuş. Usta yazar minikler için hem eğlenceli hem de bilgilendirici bir hikâye! Yıkık bir evin pervazına tünemişti Bay Baykuş. Karanlığın çökmesini bekliyordu. Yoldan geçen kadınlardan biri onu gördü, çok korktu. Bu uğursuz baykuşları hiç sevmediğini söyledi arkadaşına. Bunu duyunca çok üzüldü Bay Baykuş. Gerçekten kimse sevmiyor muydu onu? Peki ama herkesin kendisini sevmesi için ne yapmalıydı? (İthaki Çocuk)



Bütün yazı değiştirecek kuş

Benji Davies'ten Büyükannem ve Minik Kuş. Büyükannesinin yanına giden Noi'nin tatilde keşfettiği minik kuş ile bütün yazı değişecektir! Yalnız Balina kitabı ile tanıdığımız, sessiz bir sahildeki kulübede babasıyla birlikte yaşayan Noi, yazın büyükannesinin yanına gider. Ama burada kalmaya hiç de hevesli değildir, çünkü büyükannesi yosun çorbası yapar, bir işten diğerine koşar ve oyun oynamaya vakti olmaz. Noi de kendi başına kayalıkları keşfe çıkar ve fırtınada incinmiş, minik bir kuş bulur. Bu minik kuş, büyükannesiyle arasındaki bağları güçlendirip yaz tatilini çok daha eğlenceli hale getirecektir. (Redhouse Kidz Yayınları)



Yetmez mi?

Hıfzı Topuz'dan Anı ve Mektuplarda Melih Cevdet Anday. “Son zamanlarda çok iş çıktı, çok yazı yazıyorum. Tanin'e haftada beş gün fıkra, Cumhuriyet'e haftada bir (cumartesileri) uzun bir makale, Tef'e haftada bir mizah yazısı, şimdi hükümetin eline geçen, Semih Tuğrul'un da başına geçtiği Havadis'e takma adla bir aşk (ya da bir seks) romanı, ayrıca Küçük Sahne için Yaşar'la beraber tercüme ettiğimiz bir piyes (acele tarafından…). Yetmez mi? Serseme döndüm vallahi.” Melih Cevdet Anday. (Remzi Kitabevi)



Hicivli öykü

Nikolay Vasilyeviç Gogol'dan Burun. Kitap, 1836 yılında tamamlanmıştır. Yazarın en iyi bilinen hicivli öyküsüdür. Öykü, dokuzuncu dereceden bir memurun burnunun yüzünü terk edip kendi hayatına devam etmesini anlatır. Burun, makam ve mevkinin getirdiği saygınlığın bir simgesidir ki öykünün kahramanı Kovalev, burnunu kaybettikten sonra saygınlığını yitirdiğini, sadece memurluğunun kaldığını düşünür. Bu sırada burun da saygın bir memur kılığında Petersburg'da dolaşmaya başlar. (Puslu Yayıncılık)



Mükemmel bir kaynak

Beynimiz Nasıl Çalışır? Kafanızın içinde neler olduğunu hiç merak ettiniz mi? Beyin ebatlarının önemi yoktur. Ortalama bir erkek beyni yaklaşık 1400 gram ağırlığındadır. Einstein'ın 1230 gram ağırlığındaki beyni ortalamadan biraz daha hafiftir. 1921'de Nobel Edebiyat Ödülü'nü almaya hak kazanan Anatole France'ın beyni ise yalnızca 1017 gram ağırlığındaydı. Bu adamları birer dâhi yapan unsur her neyse, bu ortalamadan büyük bir beyne sahip olmaları değildi. Kitap, beynimizin içinde olup bitenleri, önemli araştırmacıları ve teknolojideki gelişmelerin beyin araştırmalarına nasıl katkı sağladığını keşfetmeniz için mükemmel bir kaynak. (Say Yayınları)



Eğitim politikası

Fay Kirby'den Türkiye’de Köy Enstitüleri. – Köy Enstitülerine Doğru Geliş. – Türkiye’de Eğitim Sorununun Başlangıçları. – Tanzimat. – Meşrutiyet. – Cumhuriyetin İlk On Yılı. – Cumhuriyet’in Başlangıç Yıllarında Genel. – Eğitim Durumu. – Eğitim Bütçeleri ve Ekonomik Koşullar. – Yönetim. – Eğitim Bakanlığı. – İlköğretim ve İlkokul Öğretmenlerinin Eğitimi. – Orta ve Yükseköğretim Sorunları. – Uzmanlar ve Önerilen. – Cumhuriyet Eğitimini Kurma Çabaları. – Hükümet ve Eğitim Politikası. – Kuruluş ve Hareket Olarak Enstitüler. – Köy Enstitüleri’nin Yasal Temeli. (Tarihçi Kitabevi)



Gizem dolu bir roman

Dilek Sever'den Dijital Karınca-Gerçeklerin Peşinde 2. Yazarın, gazeteciliğin bilinmeyen yüzüne ışık tuttuğu macera serisinin ikinci halkası kitap, yeni nesil medyaya, özellikle de internet haberciliğine dikkat çeken gizem dolu bir roman. Toplumsal olaylara kayıtsız kalamayan, her şeyi merak etmekten kendini alıkoyamayan 10 yaş ve üzerindeki okurları gerçeklerin peşine düşüren bu sürükleyici kitap, yazılı, görsel ve işitsel basına yansıyan haberlerin kaynağını sorguluyor, gerçekliği üzerine düşündürüyor. (Tudem Yayınları)





Acımasız bir cadı avı

Philip Roth'tan Bir Komünistle Evlendim. Ira Gold, radyo yıldızı olduğu dönemde Hollywood'un ünlü sessiz film oyuncusu Eve Frame'le evlenir. Ira, bu evliliğin kendi sonunu hazırlayacağından habersizdir, nitekim Eve kısa süren mutlu bir evliliğin ardından yazdığı kitapta Ira'nın Moskova'dan emir alan bir komünist olduğunu söyler ve kocasını kaynayan bir cadı kazanının içine atar. Soğuk Savaş'ın hemen başında buz tutmuş bir siyasi iklim ve 50'li yılların Amerikası'nda acımasız bir cadı avı… (Yapı Kredi Yayınları)



Üç islami güç

Shai Har-El'den Ortadoğu’da Hakimiyet Mücadelesi-Osmanlı Memlük Savaşı 1485-1491. Yazara göre 9 ile 15. yüzyıllar arasında üç İslami güç vardı: Osmanlı, Memlük ve Akkoyunlu. Osmanlı İmparatorluğu bünyesinde Bizans imparatorluğu ve Balkan devletleri, Ortadoğu ve İran'dan Afrika'ya İslam tarihlerini kapsamaktaydı. Ayrıca Batıda sadece ulusal monarşilerin ve Protestanlığın yükselişi değil, aynı zamanda kapitalizm ve belli endüstrilerin gelişmesi de Osmanlılar olmadan izah edilemez. (Alfa Yayıncılık)



Zamansız olanı buluyor

Sabahattin Ali'den Değirmen. Siz sevemezsiniz adaşım, siz şehirde yaşayanlar ve köyde yaşayanlar; siz, birisine itaat eden ve birisine emredenler; siz, birisinden korkan ve birisini tehdit edenler… Siz sevemezsiniz. Sevmeyi yalnız bizler biliriz… Bizler: Batı rüzgârı kadar serbest dolaşan ve kendimizden başka Allah tanımayan biz Çingeneler. Yazar öykülerinde kendi dönemi içinde zamansız olanı buluyor, yerel olandan evrensele ulaşıyor. Habercilikle masalcılığı, anıyla efsaneyi, bir gözlemcinin tarafsızlığıyla kıssadan hisseler anlatan bir çınar altı meddahının dilini birbirine harmanlıyor. (Can Yayınları)



Rehber kitap

Metin Celal'den Atatürk Çanakkale Savaşında. Yazar hem Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Savaşı'ndaki önemli rolünü öğrenmek hem de Çanakkale'yi ziyaret ederek büyük komutanın yaşadıklarına yerinde tanık olmak isteyenler için bu rehber kitabı kaleme aldı. Çekirdek ailenin Çanakkale gezisi boyunca geçmişe dönecek, tarihi koklayacak ve hem duygulanacak hem de gurur duyacaksınız. (Doğan ve Egmont Yayıncılık)



Bir yolculuk günlüğü

Enis Batur'dan Pasaport Damgaları. Kitap yola düşmenin, yolda olmanın ve kendi içinde yol almanın kesintisiz izleğinde ilerleyen bir yolculuk günlüğü. Bu kitap, yazarın 1987 ve 2006 arası, yirmi sene boyunca tuttuğu defterlerini bir araya getiriyor. Berlin, Madrid, Roma, Saraybosna gibi şehir ziyaretleri yanında, her sene uzun zaman geçirdiği Paris'te sosyal ve mekânsal belleği lirik merceğiyle ve kalemiyle kâğıda döküyor. Sadece yol izlenimleriyle de kalmıyor Pasaport Damgaları, yirmi seneyi kapsayan bir yazı seyrüseferinin izi sürülüyor. (Kırmızı Kedi Yayınları)