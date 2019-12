Haftanın Kitapları

Destansı metinler

Yaşar Çoruhlu'dan Türk Mitolojisinin Kısa Tarihi. Yazara göre, Türk mitolojisinin pek çok öğesi çok eski tarihlerden günümüze ulaşmıştır, resimden heykele, sinemadan müzik ve edebiyata kadar pek çok alanda etkili olmaya devam etmektedir. Türklerin mitolojisi hakkında en önemli bilgileri, son iki yüzyılda sözlü gelenekten varyasyonlar halinde yazıya aktarılan destan metinleri vermektedir. Kökeni alplik döneminin mitlerine kadar uzanan bu destanlardan Türklerdeki tanrı ve ruh kavramına, dini ritüellere, hayvan sembolizmine, gök cisimlerine, ölüm ve doğum mitlerine dair pek çok ipucu elde etmekteyiz. (Alfa Yayınları)



Akılcı izahlar

Bilimsel Ateizm… Bu kitap, dünyanın en büyük Marksist-ateist dünya görüşlü sosyalist devrimini yaparak, dünyanın en büyük sosyalist devletini ve düzenini kuran Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde yüksek okullarda ders kitabı olarak okutulmak ya da ateizm propagandası ve savunularında yararlanılmak üzere, bilimsel bir komisyon tarafından çalışılıp hazırlandı. Bu kitap, bilimle ateizm ve dinlerin ilişkisini irdeleyen iddialı bir kitaptır, bu kadarcık sayfada bunca bilimsel bilgiyi anlatabilmiş, bunların ateizmle bağını kurabilmiş; dinlerin çıkış, doğuş nedenlerine bilimsel ve akılcı izahlar getirerek, tüm dinleri herkesin anlayabileceği açıklıkta ama yeterli ayrıntıda sunabilmiştir. (Berfin Yayınları)



Hayat kurtarmak

Küçük İskender'den 666. İlk olarak 1994'te yılında basılan, daha sonra yasaklanmasına rağmen defalarca yeni baskısı yapılan kitap, 2019 Temmuz'unda aramızdan ayrılan yazarın yaratıcılığını özgürce sergilediği bir metin-şiir. Alayın, şehvetin, alacakaranlığın, isyanın içinden yazılan, hayat kurtarmak için kötünün dilini konuşan, iyiye ulaşmak için de şeytana kulak veren bu benzersiz ve alabildiğine cesur metin nihayet yeni okurlarıyla buluşuyor. (Can Yayınları)



Yaşam enerjisi

Ali Nezihi Bilge'den Yaşam ve Enerji. Enerji gücünü yaşamdan alır ama bu kaynak zaman zaman insanlığı refaha erdirdiği gibi sıkıntıya da sokar. Nükleer enerji ve radyasyon ise her türlü riske ve tehlikeye karşı içinde bulunduğumuz çağın vazgeçilmez bir kaynağıdır. İlave olarak, güneş ışınlarının yaydığı ultraviyole kozmik radyasyon, kozmik radyasyonun en tehlikeli formu olup ölümcül olabilmekte ve deri kanseri hastalıklarına yol açabilmektedir. Önlemleri almalı ve yaşam enerjimizi güçlendirmeliyiz. (Destek Yayınları)





Yıldönümüne özel

20 Yaşıma Mektup. Ahmet Ümit – Aslı Perker – Barış Müstecaplıoğlu – Canan Tan – Çağnam Erkmen – David Mitchell – Defne Suman – Doğan Hızlan – Elif Şafak – Enver Aysever – Éric Emmanuel Schmitt – Gülseren Budayıcıoğlu – Günhan Kuşkanat – Hakan Günday – Haruki Murakami – İbrahim Yıldırım – İsmail Güzelsoy – Liz Behmoaras – Mario Levi – Mehmet Coral – Nazlı Eray – Nedim Gürsel – Nermin Bezmen – Rıza Kıraç – Selim İleri – Shari Lapena – Şebnem İşigüzel – Tahir Musa Ceylan – Tess Gerritsen – Tuna Kiremitçi – Üstün Dökmen – Yavuz Ekinci – Zülfü Livaneli Doğan Kitap'ın yıldönümü için özel olarak 20. yaşlarına birer mektup yazdılar. (Doğan Kitap)



Temiz bir çevre

Gamze Pat'tan Eyvah Horozlar Ötmüyor! Temiz bir çevre, sağlığımız için çok önemli! Neden mi? Haydi sebebini hayvanlardan öğrenelim! Çöp Çiftlik sakinleri içinde kendisinden en çekinilen hayvan, horoz Cesur'dur. Çünkü diğer tüm hayvanlar her sabah Cesur öttüğü için güneşin doğduğunu sanmaktadır. Bu nedenle de Cesur'un her isteğini yerine getirmektedirler. Ancak Tembel At'ın Çöp Çiftlik yakınında yaralı bir halde bulduğu köpek Dişli gerçeklerin farkına varır. Üstelik Çöp Çiftlik'e adını veren bütün o çöpler de horozların oynadığı oyunun bir parçasıdır. Çöp içindeki çiftlik ve çiftliğin kenarındaki dereyi kirleten süt fabrikası hayvanların sağlığını tehdit etmektedir. Çiftlik sakinleri, horozların oynadığı oyunu hemen öğrenmelidir. Ancak Dişli'nin diğer hayvanları ikna etmesi pek de kolay olmayacaktır. (Doğan ve Egmont Yayıncılık)



Atlı arabacılık

Elvan Kaya Aksarı'dan At Sancısı. Kitap, Kadıköy'den Karaköy'e, Beyoğlu'ndan Beyazıt'a dokunan; Demokrat Parti iktidarında yükselişe geçen motorlu taşıtların ve mekanik taşımacılığın karşısında gerileyen atlı arabacılığın seyrüseferini anlatan bir ilk roman. Yazar, kadim kelimeleri kullanmaktaki maharetiyle anlamı daha da zenginleştiren ve toplumsal bir olaya değinmesiyle cesur, özgün ve çetin bir işe girişiyor, hatta yüz yıl önce yazılmış klasik romanların rüzgârını estiriyor… Romanda birçok yan karakter arzı endam etse de iki farklı cephenin öncüleri olarak devletin yetiştirdiği ve bir makama getirdiği Barış Bey'i ve handiyse atların emzirdiği, at menkıbeleriyle büyüyen Süleyman'ı görürüz. Romanın ismiyle akıbeti her bakımdan irtibatlıdır. (Everest Yayınları)



İnsanı insan yapan

Berna Yalaz'dan Ağ: Sanal Dünyada Gerçek Kalmak. Bir gönüllü kölelik çağında yaşıyoruz. Her birimiz ağ vatandaşıyız artık. Ağa bir kez yakalanmaya görün, onun gerçekliği sizin gerçekliğiniz oluverir. Herkesin önündeki ekrana baktığı bir çağda kimse diğerinin yüzüne bakmıyor. Halbuki bizi insan kılan şeylerden biri; muhatabımızın yüzünden, sesinden, duruşundan onu okuyabilmektir. İnsan olmak, halden bilmektir. Ruhun karanlık gecesini ekrandan sızan parlak ışıkla aydınlatamayız. Bir gülüş, latif bir söz, sessizce yan yana duruşla aydınlanır o gece. İnsanı insan yapan öze sadık kalmak ve dijital prangalardan kurtulmak için kılavuz bir kitap. (Kapı Yayınları)



Yalnızlık duygusu

Thomas Bernhard'tan Ayın Demiri Altında. Çoğu okur, yorumcu ve eleştirmenin yazarın hikâyeleri, romanları ve tiyatro oyunları yanında neredeyse geri plana ittiği şiirleri; onun o çok özel dünyasına aittir. Tıpkı hikâye, roman ve oyunlarındaki kendini kolay kolay ele vermeyen özel dünyanın bir benzeri olarak; şiirlerinin kapalı yapısı aslında “tüm eserlerinin” nüvesini barındırıyor. Yalnızlık, melankoli ve terk edilmişlik duygusunun egemen olduğu şiirlerinde yazarın demirin keskin soğukluğunu her kelimesinde hissettiriyor. (Kırmızı Kedi Yayınları)



Bedelini ödedim

Sami Ülker'den Aydınlığın Bedeli. Bir yandan karanlığın çarkları döndü asırlarca, Bir yandan çarkların arasından sarktı durdu aydınlık, Ve toprağa düşüp açıldı yaban çiçekleri gibi, Boylu boyunca. Kim demiş aydınlık kolay girer açılan kapıdan, Ben bunu kışlı bir günde denemişim, Görmüşüm bir oda aydınlığın bir oda soğukla geldiğini. Hem de kapı pervazlarını aşındıran yağmurlarla. Aldığım kadarının bedelini ödemişim. (Kora Yayın)



Cesur, alaycı bir isyan

James Branch Cabell'den Jurgen: Bir Adalet Komedisi. Kahramanımız bir kentaurun peşinden fantastik diyarlara, cennete ve cehenneme yaptığı yolculukta, var olmayan felsefecilerin, sanatçıların, var olmayan yapıtlarından alıntılar yaparak, cazibesini sonuna kadar kullanarak Arthur efsanesinin dünyasından Gölün Hanımı, Kraliçe Guinevere, Lancelot gibi isimlerle, Truvalı Helen'le hatta Şeytan'ın karısıyla bile tanışır. Ancak bu centilmen kahraman her karşılaştığı kişiye, özellikle de kadınlara adil davranmaktan asla vazgeçmez. Kitap cesur, alaycı bir isyan. Kocaman kocaman mevkilerdeki adamlara nanik yapan serseri bir metin. (İthaki Yayınları)



Heyecanlı maceralar

Russell Punter, Matteo Pincelli'den Üç Silahşörler. Paris, 1626. Genç d'Artagnan, Kral Louis'in silahşörlerine katılmaya karar verdiğinde, hayalinde maceralarla dolu bir yaşam vardır. Gerçekten de, kısa süre içinde kendini düellolar, entrikalar ve tehlikelerle dolu bir dünyada bulur. Alexandre Dumas'nın ünlü klasiğinden uyarlanan bu hikâyede, d'Artagnan'ın ve ünlü Üç Silahşörlerin – Porthos, Athos and Aramis'in – adalet uğruna kılıç salladıkları biribirinden heyecanlı maceralarını okuyacaksınız. (Remzi Kitabevi)



Yüceltilen aşk

Mehmet Rauf'tan Eylül. Eser, ilkbaharda başlar ve kış mevsiminde biter. Bu anlamda mevsimlerin, doğum ve ölüm arasında; aşkın filizlenmesi ve soluşu arasında bir ilişkisi vardır. Hissedilen öyle bir aşktır ki hem yasak hem de yüceltilen bir aşktır. Sadece bir bakış ya da bir gülümsemenin büyük mutluluklar sağladığı bir aşktır. Mehmet Rauf, kusursuz ruh çözümlemeleriyle bu aşkı okura hissettirmeyi başarmıştır. (Puslu Yayıncılık)



Günlük hayatları

Mustafa Abdülhalik Renda Günlükler: 1920-1950. İşgal günlerinde Malta'da tutsak. Bağımsızlık Savaşı'nda Kuva-yı Milliye'nin iaşesinden sorumlu Konya valisi. Kurtarılan İzmir'e Ankara hükümetinin atadığı ilk vali. Cumhuriyet'in ilk sivil Milli Savunma Bakanı. Merkez Bankası'nın kuruluşuna nezaret eden Maliye Bakanı. Atatürk'ün vefatı ertesinde cumhurbaşkanlığını İsmet İnönü'ye teslim eden Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı. 1938'den 1950'ye Cumhurbaşkanı İnönü'nün en yakın çalışma arkadaşı.Kitap, bir devrin siyasi tarihini, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran kadroların günlük hayatlarının olağanlığı içinde gözler önüne seriyor. (Yapı Kredi Yayınları)



En çarpıcı soruşturma

Ian Rankin'den Bırak Kanasın-Bir Dedektif John Rebus Polisiyesi 7. Kitapta işler Rebus için içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Edinburgh'un çetin kışlarından birinde, dedektif müfettiş John Rebus kariyerinin en çarpıcı soruşturmasına adım atmak üzeredir. Polisten kaçan iki arkadaşın ve hapisten henüz çıkmış bir adamın birbirinden bağımsız görünen intiharları, Rebus'u derine indikçe cevaptan çok soru üreten bir ilişki ağıyla karşı karşıya getirir. Belediye Başkanının kızı kendi mi kaçmış, yoksa kaçırılmış mıdır? Başını belaya sokma pahasına cevap avına çıkan Rebus, zorunlu izinlere de doğrudan tehditlere de meydan okumaya hazırdır. (Alfa Yayıncılık)



Unutmayacaksınız

Cazim Gürbüz'den Şaman Olan İmam. Şaman olan imam var mı? Yok. Olsa ne olurdu, nasıl olurdu? Hangi iç hesaplaşmaları yaşardı o imam, hangi bilgilere erişir, o bilgilerin önüne koyduğu kaskatı gerçeklerle ve kendisiyle nasıl mücadele ederdi? Sonunda şaman olmaya nasıl karar verirdi? Bu romanda yazar, vaka anlatımı boyutlarını aşarak; özdeyişlerle süslü, deneme tadı ve tarzında söz güzeli satırlar sunuyor. Romandan belleğinizde öyle çok bilgi, olay, ileti çarpıcı kişilik özellikleri kalacak ki… Onları kolay kolay unutamayacaksınız. (Berfin Yayınları)



Önce insan ol

Küçük İskender'den Gözlerim Sığmıyor Yüzüme. Kitap, 2019 Temmuz'unda aramızdan ayrılan küçük İskender'in ilk şiir kitabı. Öncesinde, Adam Sanat dergisinde yayımladığı şiirleriyle ilgileri üstüne çeken küçük İskender bu kitabıyla '80'lere damga vurmuştu. “Sevgiyi önce kendi içinde bul, sonra sev; önce insan ol, sonra yaşa!” diyen bu genç şair, Memet Fuat tarafından kuşağının ve yeni şiirin temsilcisi ilan edilmişti. (Can Yayınları)



Her şey sarpa sarar

Jo Nesbo'dan Bıçak. Eski ve yeni düşmanlarla karşı karşıya kalan Harry Hole hayatının en zor davasını çözmek zorunda. Rakel tarafından terk edilen Harry Hole şimdi ufak tefek davalar verilen bir polistir ve eski dostu Jim Beam'e dönmüştür. Uzun yıllar önce hapse attırdığı ve pek yakında dışarı çıktığında suç işleyeceğinden emin olduğu “Nişanlı” Svein Finne'nin peşine düşmek niyetindedir. Ancak her şey sarpa sarar. Harry çok içtiği bir sabahın ertesinde kanlı kıyafetlerle uyanır, önceki geceyle ilgili hiçbir şey hatırlayamaz. Dehşetli bir kâbusun sadece başlangıcıdır bu. (Doğan Kitap)



Ağaçlar öykü dinler mi?

Hanzade Servi'den Öykü Dinleyen Ağaç. Gergedan bakıcısı olmak için ne yapmak gerekir? Ağaçlar öykü dinlemeyi sever mi? Pinokyo'nun listesinde neler yazıyor? Her şeyin birincisi kim? Unicornlu pencere nereye açılıyor? Sevgili Saygıdeğer Ahmet amca niye bu kadar kibar? Sence öğretmenin ödevine hangi notu vermeli? Minik bir ejderha, büyük bir sorun mu demek? Kaplumbağanın acelesi varsa ne olur? Bir kirpi, balon tutabilir mi? Öykü Dinleyen Ağaç, birbirinden eğlenceli ve ilginç on öyküyle çocuklara empatiyi, dürüstlüğü, yardımseverliği, sabrı, sorumluluğu ve saygıyı anlatıyor. (Doğan ve Egmont Yayıncılık)



Barbar anlatısı

Mehmet Mahsum Oral'dan Barbarlarla Beklerken. Yazardan bir barbar anlatısı. Bir şeyin üstüne yazmak mı, o şeyin altında kalmak mı? O şey bir dağ mı, bir bina mı, bir coğrafya mı yoksa bizatihi barbarlar mı? Kavafis'in barbarları değil bunlar, bunlar onlarla beraber beklenilen yeni barbarlar. Yürüyen bir adamın, kendi de belki barbar olan bir adamın yolda gördüklerini epey ironik bir biçimde okuyoruz. Bir iç ses mi? Belki. Ama oldukça gürültülü bir iç ses. Çehov'un tüfeği her zaman patlamak zorundaydı eskiden. Yeni zamanlarda o tüfek patlamayabiliyor. (Everest Yayınları)



Yaşadıklarını anlatıyor

Jose Saramago'dan Portekiz’e Yolculuk. Yazar, 1979 güzünde tek başına, tam altı ay sürecek uzun bir yolculuğa çıkar. Sadece karşılaşmakla yetinen turistin aksine keşfetmeyi amaçlayan bir “gezgin” profiliyle diktatörlük rejiminin izlerini üzerinden atmaya çalışan çok sevdiği ülkesini karış karış gezer. Sonradan bir kitaba dönüşecek bu notlarında ise yaşadıklarını yine kendine has üslubuyla hikâyeleştirirken, aynı zamanda sanattan mimariye derin bilgi ve görgü birikimiyle Portekiz kültürüne, tarihine ve halkına dair oylumlu bir belge ortaya koyar. (Kırmızı Kedi Yayınları)



Rengârenk ve ritimli öykü

Üzüntü ile Neşe Gezerler Hep El Ele-Duyguları Keşfe Yolculuk. İstediği şey olmayınca birden sinirlendi Leyla. Bağırdı, çağırdı, hatta kendini yerlere attı. Neyse ki annesi ona müthiş bir oyun öğretti: Nefes almak! Nefes alıp vermenin sihirli gücüyle tanışan Leyla o gece tatlı bir rüyaya daldı. Rüyasında en sevdiği oyuncağı olan tilkisi de vardı. İki arkadaş rengârenk bir ormanda keşfe çıktılar. Temel farkındalık alanlarına odaklanarak öz-farkındalık, duygu denetimi ve dikkat kontrolü becerilerini desteklemeyi amaçlayan bu rengârenk ve ritimli öyküyü çok seveceksiniz! (Doğan ve Egmont Yayıncılık)



Okuduğum en iyi hikâye

Martha Wells'ten Kaçak Protokol. Bilimkurgunun en sevilen yapay zekâsı yine iş başında. Alaşağı edilmesi mümkün olmayan GrayCris şirketine açılan dava zora girmişti ama daha da önemlisi yetkililer Dr. Mensah'ın GüvBirim'inin nerede olduğuna dair daha fazla soru sormaya başlamıştı. İnsansız androidimiz maceradan maceraya koşmak zorunda kalıyor olsa da sadece yalnız kalmak istiyordu… İnsanlardan, gündelik konuşmalardan ve sorulardan uzakta. Katilbot bu soruların ortadan kalkmasını istiyordu. Temelli… “Uzun zamandır okuduğum en iyi hikâye.” – Patrick Rothfuss – (İthaki Yayınları)



Vatan aşkıyla dolu

İpek Çalışlar'dan Atatürk-Çocukluk ve Okul Yılları. Mustafa nasıl bir ailede doğdu, nasıl bir çocukluk geçirdi, öğrenim hayatına nasıl başladı, Osmanlı İmparatorluğu o dönem nasıl bir siyasi fotoğraf sergiliyordu? Mustafa'nın aile geçmişi, çocukluğu ve Harp Okulu yıllarına kadar hayatına odaklanan bu metinde yetişmekte olan bir yüreğin çocukluk ilgi ve meraklarından tutun vicdani, ahlaki ve düşünsel gelişimine ayna tutuluyor. Vatan aşkıyla dolu bir gencin, bir ulusun önderi olmaya giden yolunun kilometre taşları… (Yapı Kredi Yayınları)





Maniler ve halk hikâyeleri

Latife Tekin Sevgili Arsız Ölüm. Aktaş ailesinin köyden kente göçünü, yaşama çabalarını, korkularını, aile bireylerinin giderek yalnızlaşmasını konu edinen, Dirmit figürüyle edebiyatımıza benzersiz bir karakter armağan eden kitap, yoksulların yaralı bilincini çarpıcı bir şekilde yansıtmakla birlikte, masallar, türküler, maniler ve halk hikayeleriyle örülmüş anlatımı nedeniyle eleştirmenlerce büyülü gerçekçilik akımına dahil edilmiştir. (Can Yayınları)



Harika bir takımız

Birsen Ekim Özen'den Zıpır Öyküler 3 Spor Bizim İşimiz. Merhaba, yine ben! Memo! Potaların efendisi olma yolunda dev adımlar atmaya devam ediyorum. Yoksa “zıplayan” adımlar mı demeliydim! Hayallerimi her zaman basketbol süslüyor ama yeni sporları da merak etmeye başladım; mesela engelli koşu, sırıkla atlama, ata binme, hatta yoga! Arkadaşlarım Doğa ve Atılay da bana katılınca ortalığı kasıp kavuruyoruz çünkü biz harika bir takımız! (Doğan ve Egmont Yayıncılık)