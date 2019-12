Haftanın Kitapları

Serüven dolu yaşamı

Gökmen Ulu'dan Uğur Dündar-Olağanüstü Bir Hayat. Uğur Dündar sırf yayıncılara değil, Türkiye'de her bireye bir rehber, bir el kitabı gibidir. Bekir Coşkun. Sevgili Uğur, sen Türkiye'de hırsızların ve üçkağıtçıların korkulu rüyası olmuş adamsın. Emin Çölaşan. Uğur bu dünyaya güzel şeyler ekledi. Müjdat Gezen. İçinden bir Türkiye hikâyesinin geçtiği bu kitap, bir halk kahramanının, ülkenin en değerli insan hazinelerinden Uğur Dündar'ın serüven dolu yaşamını anlatmaktadır; bütün yönleri ve bilinmeyenleriyle… (Sia Kitap)



Değişik estetik nesnelere ilişkin

Estetik Üzerine Yazılar. Estetik – Prolegomena – Alexander Gottlieb Baumgarten Çev. Berk Özcangiller. Baumgarten'dan Kant'a Estetikteki Dönüşüm Gamze Keskin. Hume'un Estetiğinde Beğeninin Ölçütü Soruşturması Nurten Öztanrıkulu. Trajik Sanat Üzerine – Friedrich Schiller Çev. Diler Ezgi Tarhan. Değişik Estetik Nesnelere İlişkin Dağınık Düşünceler -Friedrich Schiller Çev. Diler Ezgi Tarhan. Fichte ve Alman Romantisizmi Nil Avcı. Hegel'de Özne-Nesne Birliği Arayışında Sanatın Rolü Berk Özcangiller. Nietzsche'nin Perspektifinden ‘Güzel'in Ölçütü Olarak Güç İstemi B. Utkan Atbakan Sanatta Postmodern Obje Kavrayışı ve Zamanın Ruhu İlgisi Oktay Taftalı. (Alfa Yayıncılık)



Yaz tatili farklı olacak

Elçin Kuzucu'dan Gümüş Karıncalar. Ayaz bilimsel araştırmalar yapan bir anne ve babanın çocuğudur. Evde sürekli araştırmaların yoğunluğuna şahit olur. Ancak bu yaz tatili onun için farklı olacaktır. Ayaz ilk kez araştırma merkezine ailesiyle birlikte gider. Sahra Çölü'nün en hızlı koşucuları olan gümüş karıncalar, araştırma merkezinin en popüler canlılarıdır. Gümüş karıncaların sahip olduğu şaşırtıcı özellikler, Mars'ta yaşam hayallerinin bir parçası olacaktır. Hem de en önemli parçası! Tunus'taki Gümüş Karıncalar Araştırma Merkezi'nde başlayan serüven, uzay merkezinde nanoteknoloji çalışmalarına kadar uzanıyor! (Altın Kitaplar)



Değerlendirme kitabı

İbram Erdem'den Edebiyatla Kitaplarla Kırk Yıl. Değerlendirme kitabında yazar “Kırk yıl bir simge değil. Sınırlı bir zaman dilimi gibi görünse de ucu yaratımın uzandığı yere dek açık. Bu yıllar İbram Erdem'in ürünlerinin kitaplaşmasının başlangıç noktası ile adlandırılıyor. Kitapla iç içe geçtiği yıllar. Kırk yıl budur. Kırk yıldır kitaplaşan emek, yaratım” diyor. (Barış Kitap)



Ortalığı altüst ederler

Aytül Akal'dan En Çılgın Şeyler: Tittirikler-4. Çocukların şaşırtıcı düş gücü, şirin canavarlar yaratır. Peki, kendilerine Tittirikler adını veren canavarlar uslu durur mu? Tabii ki hayır! Kimseye görünmeden ortalığı altüst eder ve çok eğlenirler. (Bilgi Yayınevi)



Şaire dostluk besledi

Stefan Zweig'ten Emile Verhaeren-Modern Bir Şairin Portresi. Belçikalı ünlü şair Emile Verhaeren (1855-1916) şiirlerindeki yoğun imge dokusu ve tekniğin belirlediği modern çağı olumlayan tavrıyla Avrupa'nın Walt Whitman'ı olarak ün kazandı. Yazar onunla 1902 yazında Belçika'da tanıştı ve tanışır tanışmaz şaire dostluk besledi. Hakkındaki ilk denemesini 1904'te yazdı, ilerleyen yıllarda Verhaeren üzerine çalışmalarını sürdürdü. Verhaeren 1916'da talihsiz bir tren kazasında öldüğünde Birinci Dünya Savaşı iki yazarın yollarını çoktan ayırmıştı. (Can Yayınları)



Sırrı keşfetmek için

Per Olov Enquist'ten Üç Mağara Dağı. Yazardan bu kez çocuklar ve gençler için bir roman. Üç Mağara Dağı'nı keşfe çıkan dört çocuk ve bir dedenin heyecanlı yolculuğu. Mina üç hafta önce küçücüktü. Birinin üç haftada bu kadar büyümesi biraz tuhaftı. Olacak şey değildi. Ama yaşadıkları kimin başına gelse böyle olurdu herhalde. Üç hafta önce ne mi olmuştu? Mina, dedesi ve kuzenleriyle Üç Mağara Dağı'nın tepesindeki sırrı keşfetmek için zor bir yolculuğa çıkmıştı ama zirveye birkaç metre kala beklenmedik olaylar olmuştu. (Çınar Yayınları)



Tamamıyla hayal ürünü

Gabriel Tallent'ten Benim Büyük Aşkım. Bu eserdeki kişiler ve kurumlar tamamıyla hayal ürünüdür. Ve üstelik evet, İstanbul diye bir şehir yoktur Nobokov diye birisi de. Tugay Kaban’ın en kötü eleştirilere maruz kalan bu eseri ne hazin ki artık okuruyla buluşmaya hazır! “Ne bu?” The New York Times. “Adam bizimle resmen dalga geçiyor!” The İndependete. “Kim ne anlayabilir bu kitaptan?” Tehren Times. “Zaman kaybı!” roman kuramları kitabının yazarı Georg Lukaks. (Doğan Kitap)



Sıra sizlerde

Roger Hargreaves'ten Küçük Bayan Mucit. Kitap tam 17 dilde, 1971'den beri 200 milyondan fazla insanın gülümsemesine neden oluyor. Şimdi sıra çocuklarınızda ve sizde! (Doğan ve Egmont Yayıncılık)



Yemek yeme alışkanlığı

Selahattin Dönmez'den Hayat Yedikçe Güzel. Beslenmeye bağlı oluşan rahatsızlıkların önüne geçmek için, besin seçimlerinden yemek yeme alışkanlıklarına kadar bütün davranışları gözden geçirmek gerekir. Yazar kitabında hatalı, riskli ve uygulaması güç beslenme listeleri yerine, içselleşmesi kolay, sağlıklı bir beslenme alışkanlığı geliştirmeye yönelik pratik, anlaşılır ve kolay uygulanabilir bilgilerle dolu… Unutmamak gerekir ki, sağlıklı beslenmek demek kültürel besin mirasını da koruyarak çeşitli besin gruplarından fayda sağlamayı ihmal etmeden dengeli beslenmek demektir. (Destek Yayınları)



Aldatılma şüphesi

Hanif Kureishi'den Hiç. Bir zamanlar yakışıklı ve etkileyici bir erkek olan ünlü film yönetmeni Waldo, David Bowie'yle ve Joe Strummer'la takılıyor, tanıştığı bütün kadınları baştan çıkarıyordu. Ama artık yaşlı ve hasta bir adam. Geçmişte kalmış başarılarının izleriyle dolu Londra'daki dairelerinde ona karısı Zee bakıyor. Ama bir gün Waldo, tutkuyla bağlı olduğu karısının onu otuz yıllık arkadaşı Eddie'yle aldattığından şüphelenmeye başlıyor. Bu durumu sessizce sineye çekmeye niyeti olmayan yaşlı kurt bir plan yapıyor: Hainleri suçüstü yakalayıp şüphelerini doğrulayacak ve sonra da intikamını alacak. Üstelik bu plan onun başyapıtı da olacak. (Everest Yayınları)



Kopuk sevgileri onarmak

Ayça Güçlüten'den İstisnai Buluşmalar. Yazar; yaşamı çoğunluğun algısının dışına sürüklemeyi seçenlerin, mesafeyi yok sayanların, varlık mücadelesine ölü taklidi yapanların, boşluktan korkmayanların, tutkunun tutsağı olmaktan kaçmayanların, imkânsıza inanmayanların, kaderin koyduğu sınırlara meydan okuyanların, çağlardır süregelen donuk ve kopuk sevgileri onarmak için savaşanların ortak hikâyesine odaklanıyor. Ve bir araya gelmelerine inanılamayacak olanlar buluşuyor. (İthaki Yayınları)



Maceradan maceraya

Pelin Batu'dan Süt Vampiri Emil-Sütlü Serüven. Eski bir kehanete göre; bir ayın son çarşambasında, saat gece yarısına 27 saniye kala, yaşlı bir servinin üstünde uyuyan kuşun düştüğü yerde doğacak bir çocuk vardı. Bu çocuk, bulutlu günlerde uçabilecek ve hayvanlarla konuşabilecekti. Bu gücüne ise ancak kendine inandığı zaman kavuşacaktı. O çocuk Emil'di. Yazarın ilk çocuk kitabının baş kahramanı, minik Emil, hasta anneannesini kurtarmak için yeni arkadaşlarıyla, sıcak çöllerden karlı ormanlara, maceradan maceraya uçuyor. (Karakarga Yayınları)



Nasıl okunur, nasıl yorumlanır

Muhammed Âbid- El Cabiri. İslam Düşüncesinde Demokrasi, İnsan Hakları ve Hukuk. İslam, bir vesileyle dünyanın sürekli gündeminde. Bir inanç, bir medeniyet anlayışı olmanın yanında bir siyaset ve yönetme sistemi; dahası demokrasi, hukuk, insan hakları ve evrensel değerler bütünü. İslam'ı bu bağlamda geçmişten bugüne nasıl okuyabilir ve nasıl yorumlayabiliriz? İslam'ın yönetim modeli ve bu modelin kökleri tam olarak nedir? Demokrasi ile İslam arasındaki ortak değerler nasıl açığa çıkarılabilir? İslam'ın iktidara bakışı ve iktidarın süreç içinde yorumlanışı nasıldır? (Kapı Yayınları)



Keyif verici maddeler

Wolfgang Schivelbusch'tan Keyif Verici Maddelerin Tarihi. 17. ve 18. yüzyıllarda serpilip gelişen burjuva toplumunun oluşumunda, sömürgelerden elde edilen kahve, çikolata, baharat, tütün gibi keyif verici maddeler çok açık bir işlev üstlenmiştir: burjuva ruhuna uygun bir beden yaratmak. Kitap, insanlık tarihini sıradan günlük nesneler üzerinden okuyan günümüzün popüler tarih yazımının öncü yapıtlarından biri olarak şimdiden türün klasikleri arasında yerini almıştır. (Kırmızı Kedi Yayınları)



Mutluluğu arayabilirsiniz

Canev Tatar'dan Mutluluğu Yaratmak. Mutluluk; Şu anda, şimdi aldığımız nefes, Gökyüzünde uçan kuş, Yürümemize yardım eden ayaklarımız, Görmemizi sağlayan gözlerimiz, Sevdiklerimizin sıcak gülüşü, Yüzümüze çarpan ılık rüzgar Ve içtiğimiz bir bardak su için hissettiğimiz tarif edilmez şükran duygusudur. Yazar; mutlu olmak, paylaşmak, korkular, ilişkiler, an'da kalmak ve bir olmak üzerine özgün, yalın ve essiz bir yolculuğa çıkarıyor okuru. Ve diyor ki; mutluluğu arayabilir, yaratabilir, yaşayabiliriz. (Libros Kitap)



Yemek yemenin hikâyesi

Ceylan Özge Kunduz'dan Hesap Lütfen. Kitap, restoranların ne zaman, nasıl ve neden ortaya çıktığından, dışarıda yemek yemenin zaman içinde farklılaşan işlevine, ülkemizin yemek kültürünün kendine has özelliklerine ve değişen yeme alışkanlıklarımıza kadar uzanan bir perspektifte dışarıda yemek yemenin yüz yıllık hikâyesini anlatıyor. (Mundi Kitap)



Yeni keşfedilmiş yerler

Serol Aksel'den Yeni Dünya’nın Açmazları. Yazar, Yeni Dünya'nın Açmazları'nda antik çağdan günümüze felsefe tarihi ile ilgili bilgiler verirken, kendi yorumları ve öğretilerin günlük hayattaki karşılıklarına yönelik makalelerle de destekliyor. “Yeni Dünya'nın birkaç anlamı var. Asıl olarak yeni keşfedilmiş yerleri özellikle de Amerika kıtasını belirtse de benim buradaki ‘Yeni Dünya'dan kastım; dünyanın son üç yüzyılda yaşadığı baş döndürücü eksen değişimidir. Bu değişim esas itibariyle aydınlanma ve modernite ile anlam kazandı, meyvelerini Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra toplamaya başladı.Yeni Dünya, beraberinde Yeni Dünya düzenini de getirdi. Bu düzen şimdilerde küreselleşme ile eşdeğer görülse bile sömürü düzeninin yeniden yapılanması olarak bakıldığında sanayileşme ve sonrasında ulus devletlerin ortaya çıkmasına kadar geri götürülebilir. Çünkü dünyanın eksen kayması asıl o zaman başlamıştı.” (Mona Kitap)



Çok ah'lıyım sana

Mehmet Tektemur'dan Hiçbirkimse/N Gibi. Gidersen hep aklında olsun. Unutma -Hiç vaz geçilemediğinden- Çok ah'lıyım sana. Her dünyada iki elim yakanda. (Öteki Yayınevi)



Akdeniz'den Kaliforniya'ya

Jale Balcı ve Hande Çilek'ten Tadında Yolculuk. Akdeniz ve Kaliforniya bölgeleri, coğrafi açıdan birbirlerine uzak olmalarına karşın mutfak kültürü açısından benzerlikler taşıyor. Her ikisinde de, yerel yetişen taze ürünleri kullanan, sağlıklı ve hazırlaması basit yemekleri tercih eden ortak bir yaşam felsefesinin etkisini görmek mümkün. Kitap bizi bu iki mutfağın lezzetlerini buluşturan bir yolculuğa davet ediyor. (Remzi Kitabevi)



Hayal kuruyor

Judith Malika Liberman'dan Önce Hayal. Jozef bir terziydi. Müşterilerine önce bakıyor, sonra gözlerini kapatıp onlar için bir hayal kuruyor ve başlıyordu dikmeye. Kırt kırt, tıkır tıkır, pof pof! Ortaya öyle güzel giysiler çıkıyordu ki… Derken sonunda Jozef kendisi için de bir hayal kurdu ve hayali rengârenk bir paltoya dönüştü. Peki, paltosu eskidiğinde Jozef ondan nasıl vazgeçecekti? Yoksa başka bir seçeneği de var mıydı? Yazarın anlatımı ve şarkıları ile youtube ve soundcloud platformlarından dinleyebilirsiniz. Böylece masal anlatımı konusunda yazarın rehberliğinden ilham alabilir, hem okuyup hem dinlerken kendinizi şarkılara eşlik ederken bulabilirsiniz. Bunun için kitabın üzerinde yer alan karekodu telefon ya da tabletinize okutmanız yeterli. (Redhouse Kidz Yayınları)



Oynamayı, eğlenmeyi seviyor

Ceren Kerimoğlu'ndan Zozo-Bulut Yiyen Zürafa. Zozo bir zürafa. Hem küçük, hem sevimli, hem de çok şirin bir çocuk zürafa. Daha çocuk ama, boyu çok uzun. Çünkü zürafalar uzun boylu, uzun boyunlu olurlar. Zozo da tıpkı senin gibi, arkadaşların gibi oyun oynamayı, eğlenmeyi, gezip görmeyi çok seviyor. Bir de çok meraklı olduğunu söylemeliyiz. Meraklı, çünkü o kocaman bir ormanda yaşıyor. Çocuk olduğu için de yaşadığı dünyayı tanımak, bilmek, anlamak istiyor. Ama Zozo'nun pek büyük bir derdi var, ona nasıl çözüm bulacağını da bilemiyor. (Sia Kitap)



Göç etme arzusu

Neel Mukjerjee'den Özgür Topraklar. Yazar kitabıyla yüzyılın merkezine yerleşen kavramları işliyor: Göç ve iltica. Farklı hayatlar yaşayan beş karakter üzerinden, Mumbai'deki bir aşçıdan, sokaktaki dilenciye ve dans eden ayısına, şehirde yeni bir yaşam için köyündeki zorlu hayatını terk eden genç kızdan, hayallerinin peşinde her şeyini yitiren inşaat işçisine daha fazlasını istemenin, yeni bir hayata göç etme arzusunun temellerine iniyor. Hindistan'da geçen ve bu dünyanın gerçekliğiyle diğerinin gölgesi arasında hareket eden Özgür Topraklar, birbirine bağlanan hikâyelerle yükselen incelikli bir yapı. Cüretkâr, şiddetli, ama bir o kadar da merhamet dolu bu roman, insanın hayatta kalma ve hayatına hâkim olma dürtülerinin etkileyici bir keşfini sunuyor. (Timaş Yayınları)



Bir çocuğun esrarengiz hikâyesi

Samantha M. Clark'tan Çocuk Kayık ve Canavar. Sahilde mahsur kalan bir çocuğun esrarengiz hikâyesi… Çocuk gizemli ve ıssız bir sahilde uyanır. Kim olduğuna, buraya nasıl geldiğine dair hiçbir fikri yoktur. Çocuğun gizemli şeyleri geniş hayal gücüyle doldurması her şeyi daha da gizemli ve ürkütücü hale getirir. Kıyıyı çevreleyen ağaçların ötesindeki Yeşil Duvar'ın üstünde bir ışık gördüğünde merak ettiği sorulara cevap bulma umuduyla ışığı takip etmeye karar verir. Çocuk bu yolculukta, hayatta kalma mücadelesi veriyor ve gerçeği arıyor. Eve giderken onu en büyük korkusuyla yüzleştirecek beklenmedik bir gerçek. (Genç Timaş)



Değişen çocukluk

Mustafa Ruhi Şirin'den Çocuk, Çocukluk ve Çocuk Edebiyatı. Çocuk edebiyatı bütün bileşenleri ile kültürel kozalarını yenilediği bir evre içinde. Bugün artık çocuk edebiyatı kamusundan söz etmek yadırganmadığı gibi, bu alan edebiyatı özel bir ilgi odağı durumuna geldi. Çocuk modernleşmesine paralel olarak değişen çocuk ve çocuklukla birlikte çocuk edebiyatında çok hızlı bir amaç ve işlev değişimi yaşanıyor. Yazar kitabında, Türk çocuk edebiyatının gecikerek gelişmesi, modern çocuk edebiyatı kültürü, çocuk edebiyatı yazarlığı, çocuk edebiyatında kanon tartışmaları ile çocuk edebiyatındaki değişimi yorumluyor. (Uçan At Yayınları)



İnişli çıkışlı bir ilişti

Erlend Loe'den Kadının Fendi. Yazar kitabında, değişen ilişki biçimlerine ve kadın-erkek rollerine esprili ve incelikli üslubuyla yaklaşıyor: Muhtemel aşk mı, ezeli düşman mı? Postmodern dünyanın aynasında yerini yönünü bulmakta zorlanan genç bir adamla o adamın tekdüze hayatına bir anda dahil olan kararlı bir genç kadının inişli çıkışlı ilişkisine odaklanıyor Loe: Sınırlarını her geçen gün biraz daha genişleten Marianne'nin yaşam alanıyla birlikte kalbini de işgal etmesi karşısında ne yapacağını bilemeyen genç adamın önünde iki seçenek vardır: Ya kendine özgü düşünceleri, tuhaf arzuları, sıra dışı dramları ve sarı komodiniyle hayatının baş köşesinde fırtınalar estiren Marianne ile mücadele edecek ya da direnmeyi bırakıp onun dümen suyuna girecektir. (Yapı Kredi Yayınları)