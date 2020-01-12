Haftanın Kitapları

Yepyeni bir kitap

İlk Renkler Kitabım… Okul öncesi çağına yepyeni bir kitap… Anneler ve Babalar: Bu kitabın yardımıyla çocuğunuzun temel sözcükler eşliğinde farklı renkleri öğrenmesine yardımcı olabilirsiniz. (Remzi Kitabevi)



Hepsi ilginç

John Lloyd, John Mitchinson'dan Cahillikler Kitabı 3 Hayvanlar Alemi. İşte karşınızda yüz hayvan, iddia edildiğine göre bazıları tanıdık, bazıları da kesinlikle yabancı; fakat istisnasız hepsi ilginç. Fakat bu kitap bir atölye çalışması rehberi, kaynak bir kitap ya da hayvan hakları tartışması değil. Bu bir hayvanat bahçesi, rahat koltuğunuzda otururken çıkabileceğiniz bir safari. Öğrettiği tek kesin bilgi ise ‘doğal' kelimesinin hiçbir anlamının olmadığı. Hayvanların beslenmek, üremek veya sadece gezinmek için bile yaptıkları stratejilerin delice çeşitliliği ve tamamıyla olağanüstü bir şekilde sapkın olması sizi her şeyin mümkün olduğuna inandırır. Ve konu da bu. Hayvanlar sizi neşelendirir. (Alfa Yayıncılık)



Canavarın yakalanması

Jules Verne'den Denizler Altında 20 Bin Fersah. Doğa Tarihi Müzesi'nden Profesör Aronnax'tan, ticaret yollarını tehdit eden deniz canavarının yakalanması için düzenlenen bir sefere katılması istenir. Uşağı ile birlikte gemiye binen profesör yaşanan talihsiz bir kaza sonucu deniz canavarıyla tanışır. Bu canavar muhteşem denizaltı Nautilus'tan başkası değildir. Profesör ve arkadaşları, Kaptan Nemo sayesinde kimsenin bilmeye cesaret edemediği denizin derinliklerinin gizemli dünyasını keşfedeceklerdir. (Altın Kitaplar)



Kodlamanın mantığı

Aysar Güven'den Scratch 3 İle Kodlamak Çok Kolay. Birçoğumuz ilkokulda kodlama dersinin gerekliliğinin farkındayız. Yurtdışında yıllardır ilkokullarda öğrencilere kodlama dersleri verilmekte ve çocuklar programlamaya teşvik edilmektedir. Peki ya biz ilkokullarda yabancı olduğumuz kodlamanın mantığını nasıl anlatırız ve kodlamayı öğrencilere nasıl sevdiririz? İşte bunun en eğlenceli cevabı Scratch! Scratch, MIT Üniversitesi'nde Amerikan Ulusal Bilim Kurumu tarafından desteklenen bir projedir, 8-16 yaş grubu çocukların kullanımına uygun tasarlanmış bir programlama dilidir ve tamamen ücretsizdir. (Bilgi Yayınevi)



Bir yaşam rehberi

Nikos Kazancakis'ten Zorba. Savaşıyla, tutkusuyla ve hazlarıyla hayatın her meyvesini tatmış olan Zorba'nın yalın bilgeliği ve zaptedilemez yaşama sevinci bulaşıcıdır. Birbirlerine tamamen zıt olsalar da, yaşama sığmayan bu karakter, genç adama hayata ve yaşamaya dair çok şey öğretecek, onu Akdeniz'e özgü bir aydınlanma yoluna çıkaracaktır. Hayatın sunduğu tüm deneyimlerin peşinden tutkuyla giden, ümitsizlikleri kollarını açıp dans ederek def eden Zorba'nın öyküsü, edebiyatın simgeleşmiş ve ölümsüzleşmiş karakterlerinden birinin portresi. Varoluşumuzu güzellikleriyle ve acılarıyla dolu dolu yaşamaya çağıran, devirlere meydan okuyan bir yaşam rehberi. (Can Yayınları)



Büyüleyici bir roman

Alice Walker'dan Meridian. Amerikalı yazarın romanı, toplumsal eşitsizliklere, şiddet döngüsüne, kararlılığın gücüne, sevginin ve bağışlamanın önemine dair büyüleyici bir roman. 1960'lar Amerikası. Sivil Haklar Hareketi'nin yükseliş yılları. Meridian Hill, henüz lisedeyken hamile olduğu için okulu bırakmak zorunda kalır. Sadece annelik yapmak istemediğini fark ettiğinde yeni bir hayata yelken açar. (Doğan Kitap)



Yeni maceraya atılıyor

Ceyda Düvenci'den Balköpüğü ile Tatlı Bir Macera. Balköpüğü yeni bir maceraya atılıyor. Balköpüğü, Ay'a yürüteciyle ayak basan ilk çocuk oluyor! Bakalım köpeği Maki ile çıktığı uzay yolculuğunda Balköpüğü'nü nasıl bir macera bekliyor. Yazar, Serebral Palsi'li kızı Melisa ve onun gibi fark yaratan kahraman çocuklar için kaleme aldı. (Doğan ve Egmont Yayıncılık)



Yaşama çığlığı

Hamit İzol'dan İsimsiz Bebek. Okudukça, şiirlerdeki her ölümün, yaşanan her bir acının aslında bir yaşama ve yaşatma çığlığı olduğunu göreceksiniz. Okudukça bir bireyin dünyaya meydan okumasını göreceksiniz. Şair en gür sesiyle tüm kötülüklere, cehalete, önyargılara, adaletsizliklere, yanlış geleneklere, ihanetlere, vefasızlıklara, sevgisizliklere “Artık yeter!” diyor, en sağır kulaklara. Okuyun ve yaşamın değerini en büyük öğretmen olan Ölüm'den bir kez daha dinleyin. (Destek Yayınları)



Çoklu çarpışma

Serhan Ada'dan Geçen Yüzyılın Ortasında Çocukluk Nesneleri. Yazar, kitabını yazmaya, Walter Benjamin'in Bin Dokuz Yüzlerin Başında Berlin'de Çocukluk'unu Berlin'de okurken karar veriyor. Bir çoklu çarpışma gerçekleşiyor bir anda. Hemen bir giriş yazıyor deftere. İzmir'deki çocukluğun elli yıl önceki nesnelerini yazma düşüncesinin cazibesi bir anda sökün eden geçmiş okumalarla; her an tetikte bekleyen nostalji kapanı belleğin delik deşik, parçalı işleyişiyle; şeylerin öyle kolayına hizaya gelmez, ele geçirilemez niteliği eşyanın tabiatının eskizini çıkarma, çocuğun belleğinde izlerin peşine düşme arzusuyla çarpışıyor. (Everest Yayınları)



Akıl çelici öyküler

Feryal Tilmaç'tan Sen Yabancı Değilsin. Okudukça içinde debelendiğimiz şeyin apaçık bir hastalık olduğunu fark etmemizi sağlayan, çarpıcı ve akıl çelici öykülerle ilmek ilmek örülmüş bir kitap. Ay yeryüzüne öyle yakın görünüyor ki. Işığı tedirginliklerin üzerini örtüyor. Sonunda insan olduğumuzu, küçüklüğümüzü, kırılganlığımızı hatırlatıyor. Sadece karanlıklarda sakladıklarımızı değil, yanıtlarla birlikte soruları da önemsiz kılıyor. Uzaktan rüzgâr çanımın sesini duyuyorum. Günün sınırını çiziyor. Artık uyku vaktinin geldiğini söylüyor ya da ben öyle anlıyorum. (İthaki Yayınları)



Her şeyin üzerine

Mustafa Holoğlu'ndan Sevdam İstanbul. Pulları hiç aramadım, Kalemlere, kelamlara, Sığınmadım, Duygu denizinde damla olmuşum, Seni tufanlara, kasırgalara, Bırakmak istemedim, Ve her şeyin üzerine, Yeminler olsun, Kahrından çatlasa da gururum, Kuş kanatlı ömrün, Sonbaharın da olsan, Bil ki, Ben hep seni sevmişim, Ve sen bilmezsen kurban, Kim inanır ki bana, Kim inanır, Senden başka, Yüreğinden başka… (Mona Kitap)



Bir başlangıç kitabı…

Eduard Altarriba'dan Mimariyi Keşfedelim. Iglolar, Gökdelenler, katedraller, piramitler, kulübeler… Yapılar çok farklı biçimlerde ve boylarda gelse de paylaştıkları bir özellik vardır. Hepsi bir zamanlar birinin zihninde bir fikir olarak doğmuşlardır. Mimariye giriş niteliğindeki bu kitapta, çevrenizdeki yapıların böyle bir fikirden gerçeğe nasıl dönüştüklerini görecek ve bunu başaran yaratıcı insanları tanıyacaksınız. Basit evlerden devasa gökdelenlere kadar pek çok yapı hakkında ilginç bilgiler edinecek, açıklayıcı resimlerle konuları kolayca anlayacaksınız. (Remzi Kitabevi)



Hayatını değiştirecek

Stefan Zweig'ten Korku. Evli ve iki çocuklu Irene Wagner, varlıklı bir avukatın eşidir. Hizmetkârların ve dadıların her işi gördüğü evinde geçirdiği tekdüze hayatın onu tatmin etmediğini bir davette genç bir piyanistle karşılaşınca anlar. İdeal aile gibi görünseler de bu yüzeyin altında, sırlar, tatminsizlikler, hatalı kararlar yatmaktadır. Kendisini olayların akışına bırakan Irene bu piyanistle ilişkiye girer. Ancak umulmadık anda karşısına çıkan bir kadın, Irene'nin hayatının gidişini değiştirecektir. (Sia Kitap)



Samuray sınıfının tarihi

Erdal Küçükyalçın'dan Samuray-Kılıcın Efendileri 1. Yazar bu çalışmasında, öncelikle samuray sınıfının tarihi akış içerisindeki gelişim sürecini, devlet mekanizmasının oluşumunu ve samurayları doğuracak olan askerî teşkilat denemelerini ele alıyor. Bununla birlikte Japon devletinin merkeziyetten adem-i merkeziyete savruluşu ile yerel güç odakları olarak ortaya çıkan derebeyleri ve feodal düzeni inceliyor. Sonrasında ise Buşido düşüncesinin gelişimini ve Yol kavramını onu besleyen kaynaklar üzerinden ele alarak kavramın samurayların düşünce dünyalarıyla kültürel hayatlarına nasıl yansıdığını akıcı bir üslupla anlatıyor. (Timaş Yayınları)



Savunma hattı kuramları

Mustafa Ruhi Şirin'den Çocuk ve Hayat Çemberi. Kitap, insanlığın karşı karşıya olduğu büyük kriz karşısında bütün kültür ve medeniyetlerin diyalog hâlinde, aile ve çocuğu merkeze alan çok boyutlu savunma hattı kuramlarını öneriyor. Çocuk ve medeniyet düşüncesi, çocuk ve kültür, değişen aile, çocuk ve çocukluk, çocuk yoksulluğu, çocuk ve anayasa, zekâ ve yetenek eğitimi, okuma kültürü ile çocuk ve medyanın çağımızdaki bileşenlerinin ve görünümlerinin yorumlandığı bu kitap, Türkiye ve dünya için yeni bir başlangıca yönelecekleri çocuk ödevlerine çağırıyor. (Uçan At Yayınları)



Hayali yargılama süreci

Max Frisch'ten Mavi Sakal-Modern Klasikler. Doktor Schaad eski karısını boğarak öldürmek suçundan tutukludur. Savcı için cinayet nedeni bellidir: Kıskançlık. Beraat etmesinin ardından Schaad'ın zihninde süregiden kah gerçek kah hayali yargılama sürecine ve bu sürecin ona çağrıştırdıklarına tanık oluruz… Adını Perrault'nun, karılarını öldürüp bodrumda saklayan masal kahramanı Mavi Sakal'dan alan romanı için yazar şöyle diyor: Schaad suçtan ne anladığını bilmiyor, günümüzde bunu bilmeyen yalnızca o değil sanırım. Schaad örtük bir suçluluk duygusu hissediyor. Benim için bu kitabın merkezinde suçun eylemle kanıtlanamadığı bir vakada suç ve suçsuzluk sorunu yer alıyor. Beni ilgilendiren, vakanın kendisi değil, hakikati bulma yöntemi ve tekniği, yani yargı. (Yapı Kredi Yayınları)



Yol gösteriyor

Syd Field'ten Senaryo Sorunları ve Çözümleri. Binden fazla senaryo çalışmasıyla tanınan yazar, senarist adaylarına yol göstermeye devam ediyor. Senaryo yazımında karşılaşılabilecek sorunları tespit edip çözüm önerilerinde bulunuyor. “Her yapımcının kütüphanesinde bulunması gereken bir kitap.” – Howard Kazanjian. (Alfa Yayıncılık)



İddiaya girer ve kazanır

Jules Verne'den 80 Günde Devrîalem. Phileas Fogg zengin, kibar bir adamdır. Günlerini evinde ve üyesi olduğu Londra Reform Kulübünde geçirir. O günlerde İngiltere Bankası soyulur ve yapılan tartışmalar dünyanın seksen günde gezilip gezilemeyeceği konusuna dönüşür. Phileas Fogg dünyanın seksen günde gezilebileceği üzerine iddiaya girer ve bütün servetini ortaya koyar. Fogg ve yardımcısı Passepartout yolculuk için hazırlıklara başlarlar. Onları entrikalarla dolu, bol maceralı bir yolculuk beklemektedir. En sonunda Fogg iddiayı kazanır ve Bayan Audo ile evlenerek servetine servet katar. (Altın Kitaplar)



Bambaşka hayat tarzı

Joseph Roth'ten Eyub/Basit Bir Adamın Romanı. Çarlık Rusya'sında ailesiyle zor koşullar altında yaşayan Mendel Singer, hayatını Eyub misali Tanrı'ya adamıştır. Kaderine Tanrı'nın yön verdiğine inanan Mendel, günün birinde Amerika'ya göç eder. Fakat bambaşka bir hayat tarzı sunan bu yeni, hızlı ve modern dünyada kendini konumlandıracak zemin bulamaz. Bu sırada patlak veren Birinci Dünya Savaşı vatanıyla birlikte ailesini de elinden alınca Mendel, Tanrı'yla baş başa kalır ve kendini bir hesaplaşmanın içinde bulur. (Can Yayınları)



Bazı özel günler

Ergün Veren'den Anadolu Halk Takvimi. Kırkikindi yağmurları, kocakarı soğukları, çaylak fırtınası, berdelacuz, karakoncolos, zemheri, hıdırellez, cemreler. Bunlar Anadolu insanının uzun yılların deneyim ve gözlemlerine dayanarak oluşturduğu takvimden bazı özel günler ile iklim olayları. Peki, Anadolu insanı zamanı nasıl algılar, dilimler, noktalar, adlandırır ve yaşar? Yaşarken hangi inançlar ve tecrübeler onun hayatını şekillendirir? Doğayı gözlemleyerek geleceği ve hava durumunu nasıl tahmin eder? Bütün bunlar hayatını ve kültürünü nasıl etkiler? İşte bu kitabın konusu bu. (Doğan Kitap)



İki kitap birden

Ali Asker Barut'tan Şebçerağ ve Dalgınlıklar ve Kederler Kitabı. Yazar kitabı Şebçerağ'da “Büyük bir gelenek ile yürüyenler” olarak andığı aralarında Seyrani, Pir Sultan Abdal, Sezai Karakoç, İlhami Çiçek, Teslim Abdal, Mehmet Akif Ersoy, Murat Yalçın, Hüseyin Alemdar, Abdülkadir Budak ve Hazreti Ali'nin bulunduğu şair ve yazarlara yer veriyor. Dalgınlıklar ve Kederler Kitabı'nda ise şair son şiirlerini bir araya getirmiş. (Edebiyat Ortamı Yayınları)



Ağabey olmak

Aline De Petigny'den Kırmızı Küçük Tilki-Ağabey Olmak Kolay Değil. Arçi bugün biraz öfkeli. Küçük kardeşi Zenko onu çok kızdırdı. Neyse ki babaları onları yatıştırmak için yanlarında. Ama gerçekten ağabey olmak hiç kolay değil! (Doğan ve Egmont Yayıncılık)



Güçlü felsefe rehberi

Seneca'dan Gladyatör Kararını Arenada Verir. Romalı filozof, devlet adamı, hatip ve tragedya yazarı Lucius Annaeus Seneca, Stoa felsefesinin öncüleri arasındaki en özgün sestir. İmparator Neron'un hocalığını ve danışmanlığını yapan filozof, parlak ve iniş çıkışlarla dolu yaşamında, sürgün yıllarında, Neron'un deliliğini yatıştırma çabasında teselliyi hep felsefede bulmuştur. Hayatta bilgece bir duruşun yaşananların içinden geçerek ve yaşam arenasında insanın kendi olarak var olmasıyla kazanılacağını söyleyen Seneca bilgelik, kader, talih, korkular, ruh dinginliği, doğa, ölüm gibi konuları kusursuz bir üslup ve keskin bir zekâyla ustalıkla aktarmış, modern dünyanın insanına güçlü felsefesiyle rehber olmuştur. (Destek Yayınları)



Ses ve renk cümbüşü

Beşir Ayvazoğlu'ndan Haşim: Ömrüm Benim Bir Ateşti. Ahmet Haşim (1887-1933) bütün dil zorluklarına rağmen hâlâ sevilen, okunan, ciddiye alınan bir şair. Benzersiz muhayyilesi, şiirlerindeki ses ve renk cümbüşü, fıkralarındaki şimşek gibi çakan keskin zekâsı ve çarpıcı üslubuyla hala edebiyatımızın en ilginç figürlerinden biri. Haşim'in yaşarken de çok sevildiğine dair kanaatim, ölümü vesilesiyle yazılanları okuyunca pekişti. 1928 yılında küfürleşecek derecede şiddetli bir polemiğe girdiği Peyami Safa bile bir yazısında, Keşke sağ olsaydı da benim için yazdığı ve söylediği şeylerin bin kat ağırını tekrar etseydi; ben de büyüklere karşılık vermenin çirkinliğini anlayan bir çocuk gibi dilimi tutup otursaydım!' diyordu. (Everest Yayınları)



Bir macera değildi

S. Serra Erdoğan'dan Sırlı Gök-Bir Göbeklitepe Hikâyesi. İnsan soyu büyük bir adım atarak başlamıştı yolculuğuna. Himalayalar şiddeti üzerlerine kusarken kaçacak bir delik bulamadılar. Daha iyi bir yer, daha korunaklı, daha bereketli bir topraktı oysa aradıkları. Ellerinin üzerinden akan kanı taşa, toprağa sürüp izlerini kaybettirdiler. Bir macera değildi onların yolculuğu. Bir arayış, bir varoluş mücadelesiydi. Eşlerini, çocuklarını, babalarını, annelerini kaybettiler ama vazgeçmediler. Bir sesti duymak istedikleri… Toprağın kucak açtığı, rüzgârların şarkı söylediği, nehirlerin usulca yerlerinde beklediği, ağacın göğe yükseldiği bir yücelik… Gün geldi, Ulu Gök bir anda gösterdi kendisini. Toprak usulca salladı eteklerini. Buyur etti onları koynunda uyutmaya. (Mona Kitap)



Bu havada sokağa kim çıkar?

Beyza Deringöl'den Papatya Karlı Bir Gün. Karlı bir kış günüydü. Papatya, evde oturmaktan sıkılmış, pencereden sokağı izliyordu. Etrafta kimsecikler yoktu. Yollar, arabalar, sokak lambaları, mahallenin köpeği Çakıl'ın kulübesi, her yer karla kaplanmıştı. O sırada sokağın başından küçük adımlarla, yavaş yavaş yürüyen birisini fark etti. Bu havada acaba kim sokağa çıkmayı göze alabilmişti? (Sia Kitap)