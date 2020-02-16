Haftanın Kitapları

Bilinmeyen yönleriyle

Gökmen Ulu'dan Uğur Dündar-Olağanüstü Bir Hayat. Uğur Dündar sırf yayıncılara değil, Türkiye'de her bireye bir rehber, bir el kitabı gibidir. Bekir Coşkun. Sevgili Uğur, sen Türkiye'de hırsızların ve üçkağıtçıların korkulu rüyası olmuş adamsın. Emin Çölaşan. Bir gazeteciden daha fazladır. Bir kamuoyu lideridir, “anchorman”dir. Emre Kongar. Medyanın pisliğe, rezilliğe, çıkarcılığa bulaşıp tam anlamında yozlaştığı bir dönemde dürüst gazeteciliğe örnek gösterilecek bir Atatürkçü. İlhan Selçuk. Yalnız gazeteciliğinden dolayı değil, her boyutuyla bir rol modeldir. Metin Akpınar. İçinden bir Türkiye hikâyesinin geçtiği bu kitap, bir halk kahramanının, ülkenin en değerli insan hazinelerinden Uğur Dündar'ın serüven dolu yaşamını anlatmaktadır; bütün yönleri ve bilinmeyenleriyle. (Sia Kitap)



Zirveye tırmanma hikâyesi

Ömür Göksel'den Cebimde Saklı Şarkılar. Kitapta yazarın zirveye tırmanma hikâyesi, tam zirvedeyken sanat hayatını yurtdışında devam etme kararı, yurda döndükten sonra yeniden şöhrete kavuşma serüvenin yanı sıra Türkçe Sözlü Batı Müziği'nin tarihi de yer alıyor. 1960'lı yıllardan günümüze müzikal anlayışın değişimi, değişen müzikal anlayışla birlikte ülkemiz kültürünün geçirdiği evrimler Ömür Göksel'in cebinde biriktirdiği tüm anılarla birlikte sevenleriyle buluşuyor. Bu kitabı okurken hem bir sanatçının topluma nasıl örnek olması gerektiğini hem de şöhretin derin virajlarında hız kontrolü önerilerinin günübirlik ünlülere ders olabilecek anlatımını bulacaksınız. Ömür Göksel'in başarılarla dolu ömrüne onu sevenleriyle buluşturan şarkıları eşlik ediyor kitapta. 30'un üzerinde şarkının karekodunun olduğu kitap hem göze hem de kulağa hitap ediyor. (Ceres Yayınları)



Ölmedi yaşıyor

Hüseyin Hakkı Kahveci'den Atatürk’ün Katilleri. Kurtuluş Savaşı'nı unutmuş, kahramanlarına nefret besleyen, kuruluşunu ayaklar altına almış bir toplum haline gelebilmenin yegâne gerekçesi iç mihraklar ve dış mihraklar beraberce Türk Milleti'ni ve Atatürk'ü bu topraklardan nasıl sileriz çalışmasını aralıksız 82 yıldır yaptılar. Sonuçları ise ortada. Silemediler, çünkü “Ölmedi yaşıyor…” diyoruz. Bu yüzden silemediler. Bu kitap, Mustafa Kemal Atatürk'ün iç ve dış mihraklarca suikast sonucu öldürüldüğünü kesin ve net bilgi ve belgelerle ortaya koyan, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yazılmış ve dünya üzerinde örneği olmayan tek belge ve bilgiye dayalı, bizzat tarafımdan hazırlanmış, yani dosya olarak birilerinden alınmamış araştırmacı-gazetecilik kitabıdır. (Destek Yayınları)



Güçlüklerle dolu bir yolculuk

Demir Özlü'den İthaka’ya Yolculuk. Anayurdundan ayrı düşmek zorunda kalmış bir yazarın sürgündeki ilk yıllarının yalnızlığı, boşluğu ve kederiyle yazdığı, hem içinde yaşadığı ortamı hem de çocukluğundan başlayarak bütün geçmişini, o geçmişin yaşandığı yerleri bölük bölük, soru-yanıt biçiminde, bir sorgulama diliyle anlattığı bir kitap. İthaka'ya dönebilmek için akıl almaz güçlüklerle dolu bir yolculuğa çıkan Ulysses gibi, yazar da sonu bilinmeyen bir yolculuğa çıkıyor. Anlattıkları doğal olarak, kendisini İthaka'ya, yani yurduna götüren uzun yolculuğun birer aşaması. (Yapı Kredi Yayınları)





Müzik sosyolojisi

Güneş Ayas'tan Müzik Sosyolojisi-Kuramsal Bir Giriş. Bir müziğin bir başka müzikle, eserin icracıyla, icracının dinleyiciyle, dinleyicinin çevresiyle ilişkisi nedir? Müzikal beğeni ve müzikte anlam nasıl ortaya çıkar? Bu ve benzeri sorular söz konusu olduğu zaman, müzik sosyolojisi bülbülü eti için öldürme riskini göze alan bir disiplin. Ancak nelerin hazmedilip hazmedilemeyeceğini gösteren bir reçete olarak değerlendirilmesi de mümkün. Müzik sosyolojisine yön veren temel kuram ve yaklaşımları ayrıntılarıyla, güncel eğilimleri de takip ederek sunan ve konuyla ilgili Türkçe literatürü eleştirel bir değerlendirmeye tâbi tutan elinizdeki çalışmanın hem alanında önemli bir boşluğu dolduracağını hem de müzikseverler tarafından ilgiyle okunacağını düşünüyoruz. (İthaki Yayınları)



Açığı kapattı

Charles Darwin'den Cinsel Seçilim. Darwin 1859'da yayımladığı Türlerin Kökeni kitabıyla dünyamızın bilim ve kültür tarihini sonsuza kadar değiştirmişti. Ancak bu kitabında henüz çözemediği bazı problemler kalmıştı. İnsanın evrimini ayrıntılarıyla açıklamaktan, biraz da gelecek tepkilerden çekinerek geri durmuştu. 12 yıl konu üzerine yoğun bir şekilde çalıştıktan sonra İnsanın Türeyişi ve Cinsel Seçilim kitabıyla bu açığı kapattı. (Alfa Yayıncılık)



Masal tadında

Gamze Pat'tan Aslanağzı Çiçeği-Sabırlı Olmayı Öğreniyorum. Yazar, Kendimi Tanıyorum Dizisi’nde çocuklarımızın olumsuz tutum ve davranışlarının farkına varmalarını sağlarken, bunların çözümüne pırıl pırıl bir ışık da tutuyor. Masal tadında, dostça, sevgiyle… (Altın Kitaplar)



Aşkın ortak dili

Aşk Olsun. Celal Üster'in derleyip çevirdiği Eski Ozanlardan Sevda Şiirleri… Kitapta, İÖ 3000 dolaylarından İS 17. yüzyıla uzanan çok geniş bir zaman kesitinde yazılmış şiirler bir araya geldi. Bambaşka çağlar, farklı ülkeler, apayrı uygarlıklardan ozanların kendi dillerinde söyledikleri, yazdıkları şiirler. Ama bu ozanların ortak bir dili de var: Aşkın dili. Bu kitaptaki şiirlerde, hangi dilde yazılmış olursa olsun, Aşkın ortak dilini bulacaksınız. Hiçbir çağ, hiçbir uygarlık yok ki, Aşksız bir dönem yaşanmış olsun. Hiçbir çağ, hiçbir uygarlık yok ki, Şiirsiz bir dönem yaşanmış olsun. Aşka ve Şiire kimse yasa koyamamış, Aşkın da Şiirin de en yüce yasası kendisi olmuş… (Can Yayınları)



İlginç ve sarsıcı deneyimler

Meltem Yılmaz'dan Bütün Mümkünlerin Kıyısında. Kitap, mümkünsüzlüklerle çevrili hayatların ayakta kalma mücadelesini, kısa öykülerle iç içe geçmiş röportajlar aracılığıyla okuyucuyla buluşturuyor. Toplam 13 öykü-röportajdan oluşan eserde, içinizdeki öteki ile yüzleşecek, birbirinden ilginç ve sarsıcı deneyimlerin hayata tutunma çabalarına eşlik edeceksiniz. Her birinin öyküsünde, kendi mücadelenizle yüzleşeceksiniz. Soraya ve İris adlı iki romanıyla Polonya ve Bulgaristan'da da sayısız okura ulaşan genç yazar Meltem Yılmaz'ın bu sıra dışı eseri, yine hafızalara kazınacak nitelikte. (Destek Yayınları)





Çözüm yolları

William Nordhaus'tan İklim Kumarı-Isınan Dünyada Risk-Belirsizlik ve İktisat. Bu oyunu oynamak zorundayız çünkü iklim değişikliği yanı başımızda tüm gerçekliğiyle duruyor. Ancak ateşle oynamak zorunda değiliz; bu sorunla mücadele için politikalar geliştirebiliriz. Nordhaus, İklim Kumarı’nda dünyanın karşı karşıya kaldığı felaketi incelerken uygulanabilir çözüm yolları öneriyor. Kyoto Protokolü gibi erken dönemde geliştirilen çözümlerin karbondioksit salımını neden istenen düzeye getiremediğini açıklıyor, küresel ısınmanın hızını azaltmada kullanılabilecek iktisat politikaları üzerinde duruyor. (Doğan Kitap)



Yerinde duramaz

Şermin Yaşar'dan Bizimki. Bazıları yerinde duramaz. Önce kımıldamaya başlar, sonra kıpırdanmaya ve sonunda da zıplamaya… İşte Bizimki de böyle biriydi! Bilsen başına neler neler geldi… (Doğan ve Egmont Yayıncılık)



Şairin muhatabı

Adonis'ten İşte Budur Benim Adım. Daha önce Belli Belirsiz Şeyler Anısına kitabını yine Mehmet Hakkı Suçin tercümesiyle yayınlanan Adonis günümüzde yaşayan en etkileyici Arap şairi olarak kabul edilmektedir. Kitapta düzyazıyla şiirin arasındaki sınırı ihlal eden, bu ihlal esnasında şairliğini asla unutturmayan bir Adonis'le karşı karşıyayız. İşte Budur Benim Adım, şimdi Türkçede okurunu bekliyor. “Şairin muhatabı, tanrıdır.” Adonis (Everest Yayınları)



Bir kadının gücü

Guzel Yakhina'dan Züleyha Gözlerini Açıyor. Bu roman, insanlığın en kötü tohumlarının bile iyiliği engelleyememesi hakkında… Bu roman, haritada bile yeri bulunamayan, kimsenin yolunun düşmediği bir yerde insan yaşamının tekrar oluşması hakkında. Sanatı, renkleri, bilimiyle insanlığın doğayla işbirliği yapıp yeniden kök salması, yeniden olgunlaşması hakkında. Bu roman, bir kadının gücü ve zaafları hakkında, annelik hakkında. Üstelik İngiliz tarzda döşenmiş bir bebek odasında değil, Sibirya'da bir çalışma kampında, insanlık tarihinin en büyük kötülüklerinden birinin yarattığı cehennemdeki annelik hakkında. (Hep Kitap)



Gizli video kayıtları

Alberto Barrera Tyszka'dan Comandante’nin Son Günleri. Emekli bir onkolog olan Miguel Sanabria, Chávez'e karşı ikircikli bir tutum içerisindedir. Ne eşi gibi azılı bir Chávez karşıtıdır ne de ağabeyi kadar ateşli bir Chávez taraftarı… Ama Comandante'nin sağlık durumunu aydınlatabilecek gizli video kayıtlarını saklamak ona düşmüştür. Gazeteci komşusu Fredy ise, Başkan üzerine bir kitap yazmak istemekte ancak bunun için, bir yolunu bulup Chávez'in tedavi gördüğü Küba'ya gitmesi gerekmektedir. Diğer yandan şehrin başka bir köşesinde oturan dokuz yaşındaki María'nın nevrotik annesi, şehirdeki şiddet salgını karşısında gitgide daha da paranoyaklaşmaktadır. Başkan'ın beklenen ölümü giderek yaklaşırken, aynı şehri paylaşan bu insanların kaderleri her geçen gün daha da iç içe geçecektir. (Kafka Kitap)



10 yazarın hayvanlarla ilişkisi

Edebiyatta Pati İzleri. Bu kitap çağdaş edebiyatımızın yaşayan kıymetli on yazarının hayvanlarla olan ilişkisini okurla buluşturuyor. Faruk Duman, İnci Aral, Haydar Ergülen, Buket Uzuner, Doğu Yücel, Sevin Okyay, Neslihan Önderoğlu, Haldun Çubukçu ve Murat Batmankaya mektuptan öyküye, denemeden anlatıya uzanan metinlerle hayvanlarla dostluklarını büyük bir içtenlikle paylaşıyor. Kitabın ikinci bölümünde ise, Neyzen Tevfik'in bir yerlere gitmeyen Mernuş'undan Nâzım'ın köpeği Şeytan'a, Nurullah Ataç'ın kedi dostluğundan, Tevfik Fikret'in Zerrişte'sine, Bilge Karasu'nun filozof kedilerinden, Fikret Otyam'ın çalınan keçisi Nimetçik'e kadar uzanan yelpazede yazarların hayvanlarla ilişkilerinden doğan ilginç olayları, anekdotları ve iz düşümler sizi bekliyor. (Karakarga Yayınları)



Yumuşacık öyküler

Delphine Perret'ten Bongo: Ormanın Biricik Ayısı. Bongo, orta boylu, cüsseli, mutlu bir ayı. Postunun bazı yerlerinde tüyler birbirine yapışmış çünkü Bongo bal yerken hep üzerine döker. Bongo arkadaşları sansar, porsuk, sincap, tilki, baykuş, tavşan ve küçük kuşla birlikte ormanda maceralar yaşıyor. Bazen bir kanepe, bazen de bir tarak, günlerine renk katmaya yetiyor. Fransız yazar-çizer, altı yaş ve üzeri çocuklara, orman hayvanlarının arkadaşlıkları ve günlük yaşam rutinleri üzerinden kurguladığı yumuşacık öyküler anlatıyor. Mizah yüklü bu altı öyküde, yaşamın sıradan gibi görünen güzellikleri yüceltiliyor. Öykülerde metin kadar payı olan resimler de, okuma yazmayı yeni öğrenmiş okurları okumaya heveslendirecek nitelikte. Bongo ve arkadaşları, çocuksu karakterleriyle büyük küçük herkesi gülümsetecek. (Redhouse Kidz Yayınları)



Hayata tutunma yolları

Kezban Kabakcı'dan İyi Geceler Gemisi-Öyküler. Yazar hayata tutunmanın öykülerini yazıyor. Bu öykülerde, anne-çocuk ilişkileri de var, genç kız hüzünleri de… Öte yandan toplumsal fay kırıklarındaki yaşantılara da ayna tutuyor. Yazar “Yatak odasına döndüğümde duvardaki lekelerin yelkenli olduğunu düşünüp, oğlumu susturmaya çalışırken iyi geceler gemisiyle denize açıldığımız masalını anlatırdım” diyor. (Puslu Yayıncılık)



Tarım politikaları

Ali Ekber Yıldırım'dan Üretme Tüket: İthalat-Siyaset-Rant Kıskacında Tarım. Yazar bu kitapta tarımda, gıdada, kırsal yapıda yaşananlarla ilgili bir kesit sunmaya çalışıyor. Kırsaldaki çözülmeyi ve oluşan yeni yapıyı, uygulanan politikaların yarattığı tahribatı, ithalatı, ürün bazında değerlendirmeleri, gıda, GDO, organik tarım, hayvancılık, kooperatifçilik, iklim değişikliğinin etkileri gibi çeşitli konulardaki gelişmeleri yazıyor ve doğru tarım politikalarının nasıl olması gerektiğine işaret ederken ilgili herkesi uyarıyor. (Sia Kitap)



Başarıya giden yol

Alper Akal'dan Kayıp Zar-Spor Gezginleri 2. Gözüpek kahramanları ve polisiye filmleri aratmayan dinamik kurgusuyla on yaş ve üzeri okurları daha ilk sayfalarından içine çekmeyi başaran bu sürükleyici seri; arkadaşlık, fedakârlık, dayanışma gibi kavramlara değinerek, başarıya giden yolun ekip çalışmasından geçtiğini hatırlatıyor. Zamanı ve mekânı tersyüz ederek inanılmaz yolculuklara kapı aralayan kitap, kültürlerarası iletişimin ve etkileşimin önemini vurgulayarak farklılıkları yüceltiyor. (Tudem Yayınları)



Alışanlıkları, beğenileri

Doğan Hızlan'dan Hatırlamak-Günlük Yaşamdan Dipnotlar. Kitabında kültür ve sanat ortamlarında karşılaştığı birbirinden ilginç insanı ve olayı anekdotlar biçiminde aktarıyor. Kitabın sonunda Murat Yalçın'ın Doğan Hızlan'la yaptığı “Akvaryumda Balık Gibi” başlıklı bir de söyleşi var. Bu söyleşide çocukluk ve gençlik yıllarından başlayarak 1950 Kuşağı, yayıncılık, edebiyat ortamı, günlük hayat, popüler kültür üstüne görüşlerini ortaya koyan Hızlan, alışkanlıklarını, meraklarını, beğenilerini de sergiliyor. (Yapı Kredi Yayınları)



Dostça, sevgiyle…

Gamze Pat'tan Burnunu Arayan Köstebek-Değer Vermeyi Öğreniyorum. Yazar, Kendimi Tanıyorum Dizisi’nde çocuklarımızın olumsuz tutum ve davranışlarının farkına varmalarını sağlarken, bunların çözümüne pırıl pırıl bir ışık da tutuyor. Masal tadında, dostça, sevgiyle… (Altın Kitaplar)



Beklenmedik tutkular

Stefan Zweig'ten Karmaşık Duygular. Yüreğin hissedip aklın reddettiği duygular, usul usul uyanıp beklenmedik tutkulara dönüşen arzular, yazarın karakterlerinin iç dünyalarına ışık tutar. Duygusal çalkantılarda boğulan kahramanlar, Zweig'ın benzersiz tasvirlerinde can bulurlar. Shakespeare uzmanı karizmatik edebiyat profesörü ile öğrencisi arasında filizlenen yakınlaşmaya eğilen kitap, bu açıdan ele alındığında yazarın eserleri arasında özel bir yer tutar. İkili arasında kurulan bağ, taraflar açısından duygusal sarsıntıya yol açarken profesörün hayatındaki temel gerçeği de açığa çıkarır. (Can Yayınları)



Yeniden keşfetmek

Nurdan Beşen Büyükak'tan Çocuğumla Büyüyorum. Uzman Psikolog yazar, çocuğunuzu büyütürken 0-6 yaş arasında yaşayabileceğiniz bütün sorunlara çözüm önerileri sunuyor. Aynı zamanda bu kitapta çocuğunuzun gelişimini destekleyici oyun ve kitap önerileri de yer alıyor. Çocuğunuzla birlikte hayatı yeniden keşfetmenin ve birlikte büyümenin tadını çıkarmanız dileğiyle. (Müptela Yayınları)



Yoksulluğun öznesi

Can Binali Aydın'dan Yalnızım İnsanla Geçmiyor. Cümleler ilk anlamlarının, çoğu zaman ikinci üçüncü anlamlarının da çok uzağında bir yerde, direngen bir yerde duruyor. Bu direngenliği vurgulamak, “öyle olsun” diye değil; hakiki olmadıkları ima edildiğinde bile hakiki olabilen öykü karakterlerinin kuvveti bunu söyletiyor. İstanbul'un “yoksul” mahallelerine şehirli bir jestle yaklaşan ama çoğu zaman da bizzat o yoksulluğun öznesi olan kişiler konuşuyor. Acı çekiyorlar, olan biteni bitirmek istiyorlar, bitiremeyeceklerini ve deviremeyeceklerini hissettiklerinde öfkelerini kendilerine yöneltiyorlar. (Everest Yayınları)



Usta eleştirmenler

Mehmet Rıfat'tan Sait Faik’i Yorumlayanlar-Eleştirinin Eleştirisi. “Her Yazar Hak Ettiği Eleştirmeni Bulur.' Bu söz, Sait Faik ile eleştirmenleri için de geçerli: Sait Faik yaşarken de öldükten sonra da hak ettiği, hakkını veren, yarattığı edebiyat metninin gerçek değerini gören usta eleştirmenleri, yorumcuları buldu.” (Yapı Kredi Yayınları)



Aşkı nasıl yakalasın

Murat Menteş'ten Dublörün Dilemması. Romancılıkta siyah kuşak sahibi bir yazardan saatte 300 kilometre hızla akan bir roman. Nuh Tufan kendinden kaçarken aşkı nasıl yakalasın? Ferruh Ferman ölme sırasını Nuh'a devredebilir mi? İbrahim Kurban biricik dostunu korkunç belalardan ya koruyamazsa? Habip Hobo bir cinayeti araştırırken ne tür çılgınlıklara şahit olacak? Bir görünüp bir kaybolan ‘metropol serabı' Dilara Dilemma hangi felaketlere yol açacak? Parmağı tetikte Rıza Silahlıpoda, doğru hedefi kaosa rağmen vurabilecek mi? Güldüren, afallatan, derin düşüncelere gark eden bir kült roman. (Alfa Yayıncılık)