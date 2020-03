Haftanın Kitapları

Amacını belirle

Ayşen Laçinel'den Amacını Belirle Sonrası Kolay. “Ne derinleşip daral, ne genişleyip sığ kal!” Amacını belirle sonrası kolay, çünkü insan gitmek istediği yeri bilirse fırsatları da fark eder. Gideceği yeri bilmeyen için neyi seçtiğinin ya da seçmediğinin önemi yoktur. Ne için çabaladığını bilmen ise tutunacak en sağlam dalın. O zaman göreceksin yalnız olmadığını. Hayalini amaç edinmeden önce lütfen hatırla, hayallerini, imkânlarınla sınırlı tutma. Gerçekte sor kendine amacını, en çok ne istediğini, en büyük hayalinin ne olduğunu. Bunu bilip amacını belirledikten sonra göreceksin ki imkânların değişecek, dönüşecek, seni hayal ettiğin amacına doğru götürecek. (Totem Yayınları)



Örgütsel yönler

Carter V. Findley'den Kalemiyeden Mülkiye-Osmanlı Memurlarının Toplumsal Tarihi. Yazar, Osmanlı İmparatorluğu'nda Bürokratik Reform'un ardından yazdığı bu kitapta odağı, idari reform ve gelişmenin örgütsel yönlerinden yetkililerin kendilerine kaydırıyor. Osmanlı'nın başarılarını ve arkaik kâtip ordularını etkin bir kamu hizmetine dönüştürmedeki başarısızlıklarını eleştirel olarak değerlendiriyor. Yazar, mülkiye memuriyetinin gelişmesinin, devleti canlandırma ve çıkarlarını koruma çabalarına sağladığı faydayı değerlendiriyor. (Alfa Yayıncılık)



Öykü ağacının nefis meyveleri

Claudio Gobetti'den Öykü Ağacı. Yaşlı adam eski püskü bir daktiloda hiç durmadan yazmış, yazmış… Sonra o kağıdı toprağa ekmiş, günler, haftalar boyunca sulamış, çapalamış. Nihayet sonunda toprak filizlenmiş ve o minik filiz güçlü gövdesi ve gür yapraklarıyla kocaman güzel bir ağaca dönüşmüş. Ağacın kağıttan yaprakları birer tomurcuk gibi açılmış, gerçek olamayacak kadar harika öykülere hayat vermeye başlamış. Kitap yeryüzünün en önemli icatlarından biri… Öykü Ağacı ise, okuma aşkının tohumlarını saçıyor, kütüphanelerin büyülü dünyasına, meraklı öykülere kapı aralıyor. (Arden Yayınları)



En harika baba

Carme Dolz'dan Benim Babam… Evrenin En Harika Babası. Herkesin babası en harika babadır ve her baba-çocuk ilişkisi özeldir. Çocuklar bu kitabı okurken kitabın içinde kendilerine ayrılan yerleri doldurarak kitabı tamamlıyor ve babalarıyla ilişkilerini anlatan en güzel kitap ortaya çıkıyor. Esther Méndez’in neşeli çizgileriyle süslediği kitabı İspanyolca’dan Zeynep Atbaş çevirdi. (Bilgi Yayınevi)



Soluk soluğa bir polisiye

Su Tunç'tan Hatırla-Bir Savcının Anıları. Yirmi yıl önce anne babaları gece evlerinde, çocukları uyurken katleden ve tüm çabalara karşın yakalanamayan Ebeveyn Katili tekrar ortaya çıkmış gibidir. Genç savcı Ethem yeni cinayetleri araştıran savcılık birimine dahil olur. Onun için katili yakalamak sadece bir iş değil, karanlık geçmişini hatırlamanın ve aydınlatmanın tek yoludur… Kitap tempolu anlatımı, merak uyandıran karakterleri ve hikâyesiyle soluk soluğa okunan bir polisiye… (Doğan Kitap)



Atatürk'ü anlatır mısın?

Sevil Köybaşı'ndan Mustafa Adım Adım Anadolu. Bir dünya liderinin çocukluktan kahramanlığa uzanan destansı öyküsü. Büyük önder Atatürk'ü çok seven ve merak eden Kemal'in, sevgili dedesinden bir isteği var: “Dedeciğim, bana Atatürk'ü anlatır mısın?” Kemal dedesini dinlerken Mustafa Kemal Atatürk'ün vatanı kurtarmak için ne büyük bir mücadele verdiğini; fedakâr ve disiplinli yaklaşımıyla halkı nasıl bir araya getirdiğini öğrenecek. Bu kitapta Atatürk'ün aile ve vatan sevgisiyle dolu yüreğinin sıcaklığını hissedecek, çalışkanlığı ve lider karakteriyle bir ulusa nasıl öncülük ettiğini okuyacaksın. (Doğan ve Egmont Yayıncılık)



Gizemli güçler

İrem Uşar'dan Eksik Dünya Baltı. Roman, gerçekle bilinçaltı arasında gidip gelen katmanlı kurgusuyla, insan zihninde şiddete karşı koyabilen gizemli güçleri şiirsel bir dille canlandırıyor. Baltı halkı, üç yüz yıldır yeraltında yaşayarak, yerüstünde Lider’in önderliğinde verilen savaştan korunuyordu. Ancak, Uroboros kutlamalarında tören yılanı kendi kendini yutunca tuhaf olaylar yaşanmaya başladı: Yeraltında bilinmeyen dilde konuşan bir aile bulundu; ampuller eriyip aktı ve Yaşlı İD gençlere, içlerinde gizli, eksik parçalarını hatırlattı. Belki de artık genç İD’lerin gizemlerle dolu yerüstüne çıkma vakti gelmişti… (Günışığı Kitaplığı)



En büyük pişmanlığım

Ömür Uzel'den Tarihe Geçen İtiraflar. “En büyük amacımız; Sünnileri ve Şiileri kanları kuruyana kadar birbirleriyle savaştırmaktı.” – Michael Scheuer. “Tecrübesizdik, o felâketten hiçbir şey kurtaramadık. Fidel, hayli azarladı bizi.” – Che Guevara. “En büyük pişmanlığım; Irak konusundaki istihbarat başarısızlığımdır.” – George W. Bush. “Gaza geldim!” – Kenan Evren. “Aldattım kadınlarımı!” – Nâzım Hikmet. “Siyonistlere alet olduk ve onların ihanetine uğradık!” – Enver Paşa. “Hırsızlık yaptım! Şeytanca bir hayâsızlıkla, suçu masum bir kızın üzerine attım.” – J. J. Rousseau. (Karakarga Yayınları)



Anlama ve sevme çabası

Şükrü Erbaş'tan Çırpınıp İçinde Döndüğüm Dünya. Kitap, 2015-2019 yılları arasında, çeşitli dergilerde ve gazetelerde yayımlanmış yazılarından ve üç şiirinden oluşuyor. Erbaş, insanı bütün tutkuları, iyilikleri ve kötülükleriyle, toplumun büyük yalnızlığı, zamanın boğuntusu ve ağırlaşan bir yabancılaşma içinden okumayı sürdürüyor. Gittikçe kararan bir dünyaya karşı, insanı insan eden büyük bir anlama ve sevme çabası. (Kırmızı Kedi Yayınları)



Gerçekçi bakış açısı

Yılmaz Güney'den Acı. Kitap, Yılmaz Güney senaryoları arasında ülkemiz sinemasının kırılma noktalarından biridir. Çiçek Ali karakterinin alışılagelmiş başkahramanlarla arasındaki fark, sinemanın imkanlarını genişleten diyaloglar ve toplumsal gerçekçi bakış açısının kurguyu güçlendiren yapısı bambaşka bir senaryo ile karşı karşıya bırakıyor okuru. Kitap, inandığı değerler için bedel ödemekten çekinmeyenlerin, değişimin insanın kendisinden başlayacağına inananların ve sonunda ölüm bile olsa temiz kalmaktan vazgeçmeyenlerin hikâyesi. (İthaki Yayınları)



Dokuz kişinin hikâyesi

Şeniz Ünal'dan İçimizdeki İnsanlar-Alt Kişilik Hikâyeleri. Bu kitapta yaşamlarından kesitler aktarılan dokuz kişinin hikâyesi yer alıyor. Her biri hem yetişkin, hem çocuk, hem cahil hem de bilge aynı zamanda… Bilinçaltları aracılığıyla konuşmayı tercih ettiler. Terapist, regresyon tekniğini farklı terapi ekolleriyle harmanlayıp onları dinledi… Son derece şaşırtıcı, heyecanlı, sevgi dolu, bazen kırılgan, bazen hüzünlü ancak kesinlikle dönüştürücü hikâyeler canlandı psikoterapi odasında… (Remzi Kitabevi)



Dedesi nerede kayboldu?

Lauren Child'ten Kesinlikle Ben, Clarice Bean. Clarice Bean, dedektif ve gizem çözücü Ruby Redfort'un maceralarını okumaya bayılır. Ruby Redfort türlü serüvenler yaşarken Clarice'in en fazla yapabildiği kendi başına mahallenin marketine gitmektir. Fakat Clarice Bean ve en iyi arkadaşı Betty Moody, okullarındaki sergide Ruby Redfort kitaplarını kullanmaya karar verdiklerinde, etraflarında pek çok gizemli durum yaşandığını fark ederler. Örneğin askılıklardaki paltoların yerleri neden değişti? Clarice'in dedesi nereye kayboldu? Peki ya bahçedeki kulübede neler oluyor? (Redhouse Kidz Yayınları)



Tartışmalı politik tutum

Ezra Pound'tan Kantolar. Yazar, ağırlıklı olarak 1915-1962 yılları arasında kaleme aldığı, 116 bölümden oluşan kitabını dünya kültürüne ait kolajlardan oluşan görkemli bir epik olarak kurgulamıştı. Bu dev şiir tamamlanamamış olmasına ve şairin, özellikle İkinci Dünya Savaşı sırasındaki tartışmalı politik tutumuna ve kullandığı deneysel tekniğe rağmen modernist şiirin yapıtaşlarından biri olarak kabul edilir. Metindeki ani geçişler, kopukluklar, tarih, siyaset, ekonomi ve coğrafyaya yapılan sayısız gönderme, tarih kitaplarından ve mektuplardan doğrudan aktarılan parçalar kitabı okumayı, zorlu ama bir o kadar da ilginç ve zevkli bir deneyime dönüştürmektedir. (Yapı Kredi Yayınları )



Uyum sağlamak

Stanislaw Lem'den Yıldızlardan Dönüş. Hal Bregg, uzay görevinden dünyaya dönüş yapan bir astronottur. Onun biyolojik saatine göre on yıl geçse de dünya zamanıyla 127 yıl geçmiştir. Dünya, kendi tabirleriyle betrize olmuş insanlarla dolu tanınmaz bir yer haline gelmiştir. Bregg'in, uygarlığın ve ekonominin üst düzeyde olduğu, savaşlardan arınmış ve herhangi bir şiddet belirtisi göstermeyen bu yeni ütopik dünyaya uyum sağlamak için sancılı aşamalardan geçmesi gerekiyordur. Ailesini ve arkadaşlarını kaybetmiş eski astronot yabancı bir dünyada kendisini bulabilecek midir? (Alfa Yayıncılık)



Destansı bir öykü

Sevil Köybaşı'ndan Mustafa Asker Oluyor. Bir dünya liderinin çocukluktan kahramanlığa uzanan destansı öyküsü. Büyük önder Atatürk'ü çok seven ve merak eden Kemal'in, sevgili dedesinden bir isteği var: “Dedeciğim, bana Atatürk'ü anlatır mısın?” Kemal dedesini dinlerken Mustafa Kemal Atatürk'ün okumayı, araştırmayı, öğrenmeyi ne çok sevdiğini; vatanına hizmet etmek için okulda derslerine dört elle sarıldığını öğrenecek ve onu kendine örnek alacak. (Doğan ve Egmont Yayıncılık)



Hiç önemi kalmadı

Lauren Child'ten Clarice Bean, Çaktırma. Hakkında kaygılanmayı hiç düşünmediğiniz kaygı, sizi en çok kaygılandırması gereken kaygıdır. En azından Clarice Bean öyle olduğunu düşünüyor. Clarice kaygıları için bir defter tutuyor. Örneğin “Kaygı no. 1Sonsuzluk” ya da “Kaygı no. 3: Değişim.” Şanssızlığına bakın ki tam da kaygılandığı gibi Clarice'in en iyi arkadaşı ansızın başka bir ülkeye taşınıyor. Artık o çok sevdiği dedektif Ruby Redfort kitaplarından uyarlanan filmin ilk gösterimine bileti olmasının hiç önemi kalmadı. Ta ki beklenmedik bir durum her şeyi değiştirene kadar… (Redhouse Kidz Yayınları)



Hayata tutunma biçimi

İnan Çetin'den Vadi. Kitap, doğumla ölümün, umutla kederin, masumiyetle zulmün, sevgiyle nefretin, masalla gerçeğin, insanla doğanın, tarihle coğrafyanın romanı. 12 Eylül darbesinden sonra köklerini bulan Suphi'nin film gibi hikâyesi. Yazar, kıyımların ve acıların içine doğan insanı, onun kültürel direncini, dayanışmayla hayata tutunma biçimini, yüreğin saatini büyülü bir gerçekliğe büründürüyor. 1938'de Hozat'ın Cevizlidere Vadisi'nde başlayıp Ankara'ya, Berlin'e uzanan bir hayatın içindeki dil, inanç, kültür, kimlik, siyaset, toplum ve tarih tortularını gösteren bir kitap. (Yapı Kredi Yayınları )



Biyoreaktör bir organ olarak bağırsaklar

Metin Başaranoğlu'ndan İçimizdeki Çernobil. “Bitki Temelli Yaşam” uygulayanların vücuduna daha fazla vitamin C ve E, bol lif, folik asit, potasyum, magnezyum ve karoten ve flavonoid gibi fitokimyasallar girer. Vejetaryenlarin kan basınçları düşer, vücut kitle indeksleri daha düşük olur. Kötü kolesterol (LDL) ve total kolesterolleri daha düşük olur. Tüm bu iyi şeyler de beraberinde kronik hastalıklardan uzak yaşlanmayı ve beklenen yaşam süresinin daha uzun olmasını getirir.

Bağışıklık sistemi hastalıklarının ortaya çıkış sebeplerinden biri ve en önemlisi bağırsaklardaki mikrobiyatanın bozulmasıdır. Bağırsaklarda yaşayan faydalı bakterilerin en büyük düşmanı ise endüstriyel gıdalardır. (Alfa Yayınları)



Vatan sevgisi

Sevil Köybaşı'ndan Mustafa Kurtuluş Destanı Yazılıyor. Bu kitapta Atatürk'ün aile ve vatan sevgisiyle dolu yüreğinin sıcaklığını hissedecek, çalışkanlığı ve lider karakteriyle bir ulusa nasıl öncülük ettiğini okuyacaksın. (Doğan ve Egmont Yayıncılık)



Hayat devam ediyor

Navie'den İşgal Günlerinde Aşk. İkinci Dünya Savaşı günleri… İşgal altında bir ülke… Askerler savaşıyor, direnişçiler mücadele veriyor, masum insanlar katlediliyor… Hayat devam ediyor, ayakta kalanlar ellerinden geldikçe gündelik yaşantılarını sürdürmeye çalışıyorlar. Bu arada, ülkeleri işgal edilmiş kimi kadınlar, kimi düşman askerleriyle tanışıyorlar; birbirlerinden hoşlanıyor, birbirlerini seviyor, birbirlerini arzuluyorlar… Günlük hayatlarında tek meşgaleleri savaş olmayanların kapılarının ardında neler olmaktadır? (Yapı Kredi Yayınları)



Bol yalanlı oyun

Fatih Gezer'den Ölüler Kıraathanesi. İstanbul'un meşhur ve meşum bir mahallesinde, bir poker masasında son bulan sekiz hayat… Sekiz umut, sekiz el, sekiz pas, sekiz rest! Ölüler Kıraathanesi'nde hikâyemiz bol yalanlı oyunun ve mekânın dışına çıkıyor, itimat edilmez bir ışığın aydınlattığı gecede okuru göz göz evler, acımıza bigâne sokaklar, geçmiş zamanlar ve kaygılı hayatlar içinde ustalıkla gezdirip, nihayetinde yeni bir günün ümit var aydınlığına çıkarıyor… Çarpıcı kurgusu, yaşayan karaterleri ve yetkin kalemiyle lezzetli bir ilk roman. “Fatih Gezer'in romanı gerçekten ilginç ve özgün.” – Zülfü Livaneli. (Alfa Yayıncılık)



Kendine örnek alacak

Sevil Köybaşı'ndan Mustafa Selanik’te Bir Çocuk. Kemal dedesini dinlerken Mustafa Kemal Atatürk'ün nasıl bir çocukluk yaşadığını; ailesi, arkadaşları ve öğretmenleriyle olan ilişkilerini öğrenecek ve onu kendine örnek alacak. Bu kitapta Atatürk'ün aile ve vatan sevgisiyle dolu yüreğinin sıcaklığını hissedecek, çalışkanlığı ve lider karakteriyle bir ulusa nasıl öncülük ettiğini okuyacaksın. (Doğan ve Egmont Yayıncılık)



Şiirsel söylem

Hakan Savlı'dan Kırgın Karnaval. Dosya halindeyken 2019 Yunus Nadi Şiir Ödülü alan kitapta yazar, güncel olayların arkasındaki şiirsel söylemi keskin bir dille ortaya çıkarıyor. Bazı şiirlerdeyse aşkı ve başka şairlerin şiirlerini konu ediyor. (Yapı Kredi Yayınları)



Dünya lideri

Sevil Köybaşı'ndan Mustafa Yaşasın Cumhuriyet. Bir dünya liderinin çocukluktan kahramanlığa uzanan destansı öyküsü. Büyük önder Atatürk'ü çok seven ve merak eden Kemal'in, sevgili dedesinden bir isteği var: “Dedeciğim, bana Atatürk'ü anlatır mısın?” Kemal dedesini dinlerken Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsız ve çağdaş bir ülke kurma hayalini gerçekleştirmek için attığı adımları ve Türk milletinin kaderini değiştiren cumhuriyeti nasıl ilan ettiğini öğrenecek. (Doğan ve Egmont Yayıncılık)



Hayal kırıklığıyla biten aşkı

Selçuk Baran'dan Türkân Hanım'ın Ölümü. Dramaturgi Arşivi'nde bulunan yazarın metniyle kitabındaki öykü karşılaştırıldığında birinin öbürünü tamamladığı görülüyor. Öyküde kendine kıyarak hayatına son vermiş Türkân Hanım'ın ardından yaşananlar ve hakkında söylenenler aktarılıyor. Oyunda ise Türkân Hanım'ın günlük hayatı, çevresindeki kişiler, onu intihara sürükleyen duygular, evliliği ve hayal kırıklığıyla biten aşkı anlatılıyor. Oyunla öykü bir arada okunduğunda Türkân Hanım karakterini yaratan yazarın inceliklerle dolu dünyasının perdeleri sonuna dek açılıyor. (Yapı Kredi Yayınları)



Yalın ve duru bir dil

Muallim Naci'den Ömer’in Çocukluğu. Dilin sadeleşmesine ve edebiyatın yenilenmesine hizmet etmiş yazarı son derece yalın ve duru bir dil kullanarak sadece 19. yüzyılın ortalarında yaşamış bir çocuğun anılarını değil, aynı zamanda İstanbul'da o dönemki yaşayışı, aile hayatını, akrabalık ve komşuluk ilişkilerini, okullardaki eğitim sistemini de içtenlikle aktarıyor. Çağdaş edebiyatımızın değerli şairi ve yazarı Refik Durbaş'ın ustalıkla günümüz Türkçesine uyarladığı bu klasik eser, heykeltıraş ve ressam Çağdaş Erçelik'in özgün desenleriyle canlanıyor. (Doğan ve Egmont Yayıncılık)