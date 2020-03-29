Haftanın Kitapları

Işık tutan makaleler

Egil Asprem , Kennet Granholm'dan Ezoterizm. Günümüz dünyasında ezoteriğin yerinin anlaşılması için önemli olan akım ve konulara ışık tutan makaleler 1950'ler sonrasına, özellikle de son yirmi yıla odaklanıyor. “Bu değerli derleme, literatürdeki boşluğu doldurmanın yanı sıra okuru, ezoterizmin daha önce yeterince çalışılmamış veçheleri üzerine halihazırda yürütülen çalışmalarla tanıştıracak.” –Olav Hammer, Southern Denmark Üniversitesi. (Alfa Yayıncılık)



Aile, sevgi ve arkadaşlık

Patricia MacLachlan'dan Şairin Köpeği. Birçok çocuk ve gençlik romanının yazarıdır. Aile, sevgi, arkadaşlık gibi konuları hayatın içinden örneklerle ve gerçekçi bir dille işleyen Newbery Ödüllü yazar, resimli çocuk kitapları da yazmıştır. Amerikalı yazar Massachusetts'te yaşamaktadır. (Altın Kitaplar)

Her şeyin sırrı doğada

Defne Ongun Müminoğlu'ndan Renkgiller Kampta. Renkgiller bu sefer de yaşamın tüm renklerini barındıran doğada keşifteler! Ateş Bey ve Yaprak Hanım tüm aileyi toparlayıp kamp yapmak için yola çıkıyor. O güne kadar arka bahçelerinde kamp çadırı kuran Uzay ve Lila gerçek bir kamp ortamında bulunacakları için çok heyecanlılar. Sadece onlar mı? Kontes, Pati ve Uçan Kanat'da yerinde duramıyor. Kampta neler neler yaşıyorlar bir bilseniz…

Gördüklerinize inanamayacaksınız. Çünkü her şeyin sırrı doğada. (Artemis Yayınları)



Ortadoğu'dan sıradan haberler

Eser Kemal'den Elimi Bırakma. Ortadoğu'nun kadim şehrinde cereyan eden olayların gölgesinde, mimar olma hayallerini yeşertmeye çalışan bir kız, “Evimize yaklaşan savaşın kapımızı çalacağından korkuyorum” diyen Ali'nin Refika’sı… Adını koymaktan çekindiği çarkına yeni dişliler eklemeye gayret gösteren Halepli üniversite öğrencisi… Gördüğümüz ama görmezden geldiğimiz, duyduğumuz ama zihnimizde yer tutmayan ve birçoğumuz için de, “Ortadoğu'dan sıradan haberler” niteliği taşıyan insani ve vicdani bir yaşam öyküsü… (Bilgi Yayınevi)



Bilinmeyenlere karşı

Carlos Fuentes'tan Doğmamış Kristof. Meksika için öngörülen bütün felaketlerin gerçekleştiği 1992 yılı, Kristof Kolomb'un Yeni Dünya'yı keşfinin de 500. yıldönümü. Gökten zehir yağan, siyasetçilerin kitleleri bilinçsizleştirme yoluyla zapt ettiği, ABD'nin sömürge politikalarına artık tamamen teslim olmuş Meksika'nın geçmişini olduğu kadar geleceğini de gören Kristof'un anlatısı bu. Anne rahmindeki Kristof doğmayı beklerken isimlerin esrarını çözmeye uğraşacak, bilinmeyene karşı savaşacak, dilleri karıştıracak, soracak, konuşacak, hayal kuracak, insanlara kendilerinin başka bir imgesini sunacak, aynı kalarak dönüşüme uğrayacak… (Can Yayınları)



Çıplaklık tanımları

Mineke Schipper'den Giyinmenin Kısa Tarihi. Kitap, insanlığın çıplaklıkla meşgul olmasının hikâyesiyle birlikte çok değişken çıplaklık tanımları hakkında devam eden çeşitli tartışmaları ve bedenin hangi bölümlerinin toplumsal alanda kapatılması gerektiğini dayatan kuralların nedenlerini anlatıyor. Bedenin görünürlüğünün sınırlarını haritalayan bu kitap, tarih boyunca, insan tenine yönelik giderek farklılaşan bakış açılarını, öngörülemeyen etkileriyle birlikte keşfetme imkânı sunuyor. (Destek Yayınları)



Sıra çocuklarınızda

Roger Hargreaves'tan Bay Doğum Günü. Küçük “Bay ve Bayanlar” tam 17 dilde, 1971'den beri 200 milyondan fazla insanın gülümsemesine neden oluyor. Şimdi sıra çocuklarınızda ve sizde! (Doğan ve Egmont Yayıncılık)



Do ve Tiz'le tanışın

Bengisu Gençay'dan Zem Sesini Arıyor. Tüm çocukların “ince sesli”, “orta sesli” ya da “kalın sesli” olarak üçe ayrıldığı bir gezegenle tanışın. Burada yaşayanların ne iş yapacakları, kimlerle arkadaşlık edecekleri ses tonlarına göre belirleniyor. Peki günün birinde bu gezegende, sesi olmayan bir çocuk doğarsa ne olur? Sesi olmayan kahramanımız Zem, yaşam sesi diğerlerinden farklı olanların kapatıldığı, Mostrosul adlı, gizemlerle dolu yerde maceraperest Do ve sıra dışı aşçılık becerilerine sahip Tiz'le tanışır. (Epsilon Yayınevi)



Bir otobiyografi

Marina Abramovic'ten Duvarlardan Geçmek. Yazar kitabında otobiyografisinde büyük bir açık yüreklilikle spekülatif anlarla dolu yaşamını ve cüretkâr sanatını anlatıyor, kapsamlı bir hayat muhasebesi yapıyor. Bu muhasebenin merkezinde de altmışlı yaşlarının ortasında kendisine yönelttiği çok önemli bir soru yer alıyor: “Sanat yaşamdan soyutlanabilir mi?” Abramović bu sorunun cevabını bulmak için başlangıca, yani kendisine geri dönüyor ve hafızasının derinliklerine inerek yaşamı boyunca sanatla kurduğu ilişkinin yıllara ve sayısız performansa yayılan izlerini sürüyor. (Everest Yayınları)



Klasik resimli kitap

Robert Munsch'tan Kese Kağıdı Prensesi. “Şimdiye kadar yazılan en iyi çocuk kitaplarından bazıları kızlar hakkındaydı – Kese Kâğıdı Prensesi gibi.” – New York Times. “Bir kitaptaki en mükemmel sürpriz bu olabilirdi… Bu prenses hikâyesi kısa, tatlı ve eğlenceli ve “prenses” türüne gerçek bir yumruk patlatan klasik bir resimli kitap! -The Children’s Book Review. “Cinsiyet rollerini paramparça eden resimli kitaplar arasında bir öncü.” – Huffington Post, Kanada. (Güldünya Yayınları)



Karanlık dehlizlere yolculuk

Beyhan Budak'tan Senin Suçun Değil. Bu kitapla birlikte geçmişinin karanlık dehlizlerine doğru bir yolculuğa çıkacağız; içine doğduğun aileden, yaşadığın travmalara kadar, bugün var olan problemlerinin geçmişteki izini süreceğiz. Çocukken alman gereken sevgi, saygı ve güveni alamadığın zaman neler olduğunu, zehirli anne baba davranışlarının nasıl yıkıma yol açtığını görecek; bazen önemsiz sanılan küçük bir travmanın uzun vadeli etkilerinin çok büyük olduğunu fark ettikçe hafifleyeceksin. Bu kitap sana mucizeler vaat etmiyor, hiçbir şey mükemmel olmayacak, ancak şu anki halinden daha iyi hissetmen kesinlikle mümkün. Beraber yürüyeceğimiz yolun amacı bu. (İnkılap Kitabevi)



Yakından tanıma fırsatı

Koray Avcı Çakman'dan Gel Zaman Git Zaman-Piri Reis’in Peşinde. Timur'un yaşadığı mahallede heyecan hiç dinmiyor! Meraklı Leyla Teyze, Mucit Muzo'nun icatlar yaptığı garajda zaman kumandasını bulup da karıştırınca kendini bir anda Piri Reis'in dünyasında buluyor. Mucit Muzo ile Timur onu kurtarmak için zamanda bir yolculuğa çıkıyorlar. Piri Reis'i çok merak eden Timur bu yolculuk sayesinde onu yakından tanıma fırsatı bulacak; büyük denizcinin denizlerde edindiği deneyimlere şahit olup ünlü haritasını çizerken yaşadığı maceralarda ona eşlik edecek! (Doğan ve Egmont Yayıncılık)



Tasavvufun ayak izlerini anlamak

Ömer Rıza Doğrul'dan İslâmiyetin Geliştirdiği Tasavvuf. İslâm mirasının en önemli parçalardan birinin tasavvuf olduğu şüphe götürmez bir gerçek. Tasavvuf ilkin, İslâm hayatının diğer göstergeleri gibi gelişme ve tekâmül etme kanunlarına boyun eğip ilk önce bir ibadet ya da nefsi terbiye yolu olarak Allah'a yaklaşmak için bir vasıta sayılmıştır. Daha sonra ise konusu, metodu ve hedefi olan bir ilim olarak belirmiş, bu yolda ise diğer ilimlerden ve din ilimlerinden kendisini ayıran vasıfları üstlenmiştir. Tasavvufun ayak izlerini anlamada yetkin bir kaynak… (Kapı Yayınları)



Soluk, ses ve diksiyon teknikleri

Kemal Kocatürk'ten Türkçe Konuş(tur)ma Sanatı. Tiyatro sanatçısı yazar, Türkçemizi daha iyi konuşmak isteyenler için yazdı: Kitap, sadece oyuncu adayları veya spikerlere değil, ana dilini güzel konuşmayı kendisine görev edinmiş herkese yol göstermeyi hedefliyor. Soluma teknikleri, doğru ses kullanımı, seslenim, boğumlama, diksiyon gibi başlıklarla birlikte verilen alıştırmalar sayesinde Türkçenin zenginliğine ulaşmak artık çok kolay. (Mona Kitap)



Kılavuz niteliğinde

Filiz Yavuz'dan Göçmek Ne Garip Şey Anne! Kitap yazarın Madrid’e gidişiyle başlıyor. Türkiye’nin 20 yıllık panoramasını Türkiye’den göçün kısa tarihi izliyor; süren göç dalgasının kökleri irdeleniyor. Hepimize sirayet eden umut ve umutsuzluk arasındaki gelgitler ve mutluluğun umutla ilişkisi ortaya konuyor. Kitap, Türkiye’den göç etmek isteyenler için aynı zamanda bir kılavuz niteliğinde. Gitmenin ve gidilen yerde tutunmanın yollarına dair teknik detayların yanı sıra, sosyal ve kültürel hayata katılım ve uyum anlamında kolaylaştırıcı ipuçlarını da içinde barındırıyor. Bu bilgiler, tarihten lezzetli anekdotlar ve hikâyelerle tamamlanıyor. (Mundi Kitap)



Dağ konuşur mu?

Simla Sunay'dan Dağ Kaşındı. Bir gün keçisi Kaçar'ın peşinden dağın eteklerine çıkan Gün, toprak yutmuş fil sesine benzeyen kalın bir ses duyar. Konuşan, sırtı kaşınan dağdır. Şaşırır Gün, dağ konuşur mu? Peki, hiç kaşınır mı? Madencilerin, mermercilerin cildini bozduğu; yapıcıların sırtına asfalt döktüğü dağ hem konuşur hem de kaşınır. Köy halkı, dağın kaşındığına önce inanmaz ama ne zaman ki arka arkaya sarsıntılar olur, ona inanmakla kalmaz dağın her istediğini yapmaya karar verirler ve onu kaşımaya başlarlar. Hatta daha iyi kaşımak için ağaçları keserler. Bunun üzerine dağ önce kusar, sonra üşüyüp hastalanır, en sonunda da susar. Dağın niye sustuğunu köye gelen bilge dağcı öğrenecektir. Dağın denizden de bir isteği vardır. (Redhouse Kidz Yayınları)



Korkunç rüyalar

Sibirya Esir Kamplarında Yedi Yıl-Sarıkamış’tan Vladivostok’a-Dr. Yusuf İzzettin Bey’in Anıları. “Hani çocukluk çağlarının insanı ter içinde bırakan korkunç rüyaları vardır. Tıpkı onlar gibi… Yalınız bunlardan o günlerin hatıralarını içimde taşımadığım zehabına düşmeyin… Ekseri gecelerimde o hayatı baştan yaşarım… Bitmeyen demiryolu seyahatlerine, sonsuz deniz yolculuklarına çıkarım. Bazen ellerinde yalnız kılıçlar ile keşfi taarruzu yapmaya çıkmış bir Kazak müfrezesinin bana doğru gelmesi ile uyanırım. Bazen da son defa yüzünü görmeden gaip ettiğim annemi, o yarı müşfiki yanımda yaşar bulurum… Ona doğru koşarım… Fakat bunların hepsi birer hayal, birer seraptırlar… Uyanınca, önümden silinirler. Hulâsa ben öyle yarı hayal, yarı korku içinde tuhaf bir ömür geçiririm.” (Tarihçi Kitabevi)



Karşılıklı huzur, anlayış ve sevgi

Erik Blumenthal'dan Eşinizle Huzuru Yakalamak-Mutlu İlişkiler İçin Pratik Rehber. Yetişkinlik dönemimizin en önemli kararlarından biri olan huzurlu, uyumlu ve sevgi dolu bir birliktelik için ideal eşi seçmek konusunda hazır mıyız? Modern Psikoloji, insanın değişebilir olduğunu, sadece kişisel olarak değil, tür olarak da değişebileceğini bize söyler. Bu kitap, insanın değişebileceği fikrini destekliyor. Amacımız bugünün ve yarının eşleri olan okurların kendilerine, eşlerine, insanların değişebileceğine ve ilişkilerin daha sevgi dolu ve uyumlu hale gelebileceğine inanmalarını sağlamaktır. Karşılıklı huzur, anlayış ve sevgi içinde yaşayabilmeleri konusunda onlara yardımcı olmaktır. Unutmayalım bunun için küçük çabalar ancak büyük bir iyi niyet gereklidir. (Totem Yayınları)



Sıra şimdi sizde

Roger Hargreaves'tan Bay Zıp Zıp. Küçük “Bay ve Bayanlar” tam 17 dilde, 1971'den beri 200 milyondan fazla insanın gülümsemesine neden oluyor. Şimdi sıra çocuklarınızda ve sizde! (Doğan ve Egmont Yayıncılık)



Sisteme kapsamlı giriş

Annemarie Schimmel'den İki Renkli Sırma. Yazar bu kitapta İran, Osmanlı ve Müslüman Hindistan’da şairlerin kullandığı karmaşık ve çok yönlü belagat ve imge sistemine kapsamlı bir giriş yapıyor. Yazara göre, İran edebiyatı dilin kurallarına kök salmıştır ve geleneklerine bağlıdır, fazla kişisel olmaya çalışmaz. İdeal olarak kusursuzca oluşturulmuş her bir dize çok yüzlü nadide birer taş gibi olmalı ve günlük hayatın gerçekliği ile soyut arasındaki dinamik ilişkiyi yansıtabilmelidir. (Alfa Yayıncılık)



Fransız belgelerine göre

Bilal N. Şimşir'den Mithat Paşa’nın Sonu. Yazar, üç yıl kadar Fransa Dışişleri Bakanlığı arşivlerinde araştırmalar yapmış, bu araştırmaları sırasında Mithat Paşa’nın son yıllarına ilişkin çeşitli Fransız belgelerine ulaşmıştır. Bu belgelerin bir kısmını Türkçeleştirip aynen aktarmış, bir kısmını da özetleyerek bu eserde toplamıştır. Mithat Paşa’nın Suriye Valiliğine atanması, Abdülaziz’e suikast girişimiyle suçlanması, İzmir’deki Fransız Konsolosluğuna sığınması… Bu kitap, Mithat Paşa’nın Suriye Valiliğine gelişinden ölümüne kadar geçen yıllara ışık tutacaktır. (Bilgi Yayınevi)



Toplumun evlilik merakı

Jane Austen'den Evlilik. Edebiyat tarihinin en sevilen romanlarına imza atan yazardan, dört kült romanından derlenen bu metinlerde, 19. yüzyıl İngiltere'sinde evliliğe neden bu denli önem atfedildiği sorusuna yanıtlar arıyor. İronik yaklaşımıyla, İngiliz toplumunun evlilik merakını, ailelerin, soyluların ve evlendirilmek istenen gençlerin bakışından evlilik müessesesini ele alıyor. Flörtler, entrikalar arasında dünyanın pek çok yerinde geleneklerin kadına biçtiği en iyi gelecek projesi evlilikle, kadınların aşklarını seçme hakkı arasındaki gerilimi mizah, zekâ ve sevecenlikle yansıtırken, bir yandan da genelde toplum doğrularıyla özelde ise sınıf farklılıkları ve kadının konumlanışıyla incelikli bir şekilde dalga geçen yazar, dönemin yaygın birçok geleneğini eleştirmekten de geri durmuyor. (Can Yayınları)



Hayat nasıl yaşanmalı?

Michel de Montaigne'den Hayatın Değeri Uzun Yaşanmasında Değil İyi Yaşanmasındadır. “Hayat kendiliğinden ne iyi ne de kötüdür. Ona iyiliği ya da kötülüğü katan yine sizsiniz.” Hayat nasıl yaşanmalı? Hayatın amacı nedir? Eylemlerimiz hayatımız üzerinde ne kadar etkilidir? 16. yüzyılın Fransa'sında dünyaya gelen ünlü deneme yazarı Montaigne, yüzyıllar sonrasını dahi berraklıkla görebilen güçlü bir vizyona ve öngörüye sahip ender düşünürlerden biri… “Hayat nasıl yaşanmalı?” fikri üzerinde duran Montaigne, sosyal yaşamın zihinsel, duygusal ve tepkisel olarak nasıl yaşanması gerektiği yolunda önemli bir düşünüş biçimi koymuştur ortaya… (Destek Yayınları)



Şefin tuhaflıkları

Seda Sümer'den Kepçe Adası’nın Gizemi. Mina, Doruk, Ömer ve Zeynep dünyaca ünlü aşçı Şef Şrokoli'nin yaz kampına katılıyorlar. Ama işler pek bekledikleri gibi gitmiyor. Büyük bir sürprizle başlayan kamp, şefin tuhaflıkları ve çılgın fikirleriyle hem çok ilginç hem de eğlenceli bir hâle geliyor. Çocuklar birbirinden ilginç ve sağlıklı tarifler öğrenirken ada halkının neden bu kadar mutsuz olduğunu keşfetmeye başlıyorlar. Acaba Kepçe Adası'nın gizemini çözüp ada halkını kurtarabilecekler mi? Haydi siz de bu harika ekiple lezzetli bir maceraya katılın! (Doğan ve Egmont Yayıncılık)



Engelleri aşmanın yolları

Erik Blumenthal'dan İçsel Özgürlüğe Giden Yol-Kişisel Gelişim İçin Pratik Rehber. Ünlü psikolog ve terapist yazar, çoğunlukla basit tekniklerle söz konusu engelleri aşmanın yollarını bu kitapta okurla buluşturuyor. İlk bölümde temel prensipleri öğrenecek, ikinci bölümde kendinizi keşfetmeye konsantre olacaksınız. Üçüncü ve dördüncü bölümlerde ise yolculuk boyunca aşmanız gereken engelleri ve yola devam edebilmek için gereken araçları göreceksiniz. Bu kitap anlamak ve anlaşılmak kavramlarını pratik uygulamalarla açıklayarak kısa zamanda sizi olumlu noktalara taşımayı hedefliyor. Yeni kişisel gelişim teknikleri hayatımızın her alanında ve tüm ilişkilerimizde bize yardımcı olacak, kendiyle barışık birey olmamıza katkı sağlayacaktır. (Totem Yayınları)



İnsanlar gülümsesin

Roger Hargreaves'tan Bay Unutkan. Küçük “Bay ve Bayanlar” tam 17 dilde, 1971'den beri 200 milyondan fazla insanın gülümsemesine neden oluyor. Şimdi sıra çocuklarınızda ve sizde! (Doğan ve Egmont Yayıncılık)