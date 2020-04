Haftanın Kitapları

Hayatla savaşmak

Viktor Emil Frankl'den Yaşamak İçin Bir Nedeni Olan-Hayatın Anlamı ve Direnç. Öncelikle hayat, acıya rağmen anlamlı olabiliyorsa ve şayet bir anlamın acı dolu hallerinde bile onu görüp farkına varmak başarılıyorsa, o zaman Frankl'a göre, her zaman kaderden gelen acılar söz konusu olması şartıyla; bizi acıyla karşı karşıya bırakan hayatla savaşmaya değer. Çünkü değiştirilebilir ve diğer taraftan bir anlık anlam çağrısı, bariz bir şekilde katlanmakla değil, aksine bu acıyı gidermek ya da en azından azaltmak için etkili olur. Hayatın anlamını bulmak ve dirençli olabilmenin çıkar yolu, “Yaşamak için nedeni olan, her şeye katlanır.” (Totem Yayınları)



Geç kalmış bir bakış

Jonathan Harris'ten Konstantinopolis-Bizans'ın Başkenti. Ortaçağın başlarında Avrupa'daki en büyük şehir Paris, Londra ya da Berlin değil, Bizantium'un başkenti olan Konstantinopolis'ti. Şehrin, ilahî bir şekilde atanmış kutsal bir imparator tarafından kurulduğu; Roma ile Kudüs kadar kutsal olduğu sorgusuz kabul ediliyordu. Konstantinopolis: Bizansın Başkenti, bu muhteşem imparatorlukta manevi unsurlar ile siyasi unsurlar, efsane ile gerçek arasında vücut bulan etkileyici ilişkiyi hakkıyla inceleyen ilk tarih kitabıdır. Sonuç ise insanlık tarihinde çok önemli bir yer tutan bir döneme dair hoş bir anlatı ve şehrin parlak dönemine geç kalınmış bir bakıştır. (Alfa Yayıncılık)



Gerçeği söyleyecek mi?

Tim Hopgood'tan Ali'ye Göre Gerçek. Bu çocuğun adı Ali. Ve diğeri de Gerçek. Ali bugün yaptığı Yanlışlar yüzünden annesinin bu konuda kendisine sorular soracağını biliyor. Peki, sence Ali gerçeği söyleyecek mi? Yoksa Eğip Bükecek, Gerip Uzatacak veya Saklamaya mı çalışacak? Sen onun Yerinde Olsan ne yapardın? Yalan söylemek ve gerçeklerle barışmak üzerine eğlenceli bir kitap! (Altın Kitaplar)



Uygunluğu tartışıldı

Grimm Masalları… Kitaptan seçilen anlatılar filmlere ve tiyatro oyunlarına konu oldu. Bunun yanı sıra bazı masalların günümüz çocuklarına uygunluğu hep tartışıldı ancak tüm tartışmalara rağmen kitap edebiyat dünyasındaki kıymetini hâlâ korumaktadır çünkü bu masalların ana temaları insanın özüne dair kaygılar, sevinçler ve korkularla bezelidir. Grimm Kardeşler, masal anlatan ya da masalları yazıya geçiren ilk yazarlar değildir elbette, ama yaptıkları kapsamlı çalışmayla evden eve dolaşan anlatıları ölümsüzleştirmişlerdir. (Artemis Yayınları)



Deprem hazırlık çalışması

Osman Öztürk'ten Ada ile Efe Depremde Güvende. Efe için önemli bir gün! Duygu Öğretmen tüm sınıfı okulun Deprem Kulübü etkinliğine götürüyor. Deprem konusunda uzman bir öğretmen onlara okulda ve evde depreme karşı yapılabilecek hazırlık çalışmalarını anlatacak. Depreme karşı farkındalık kazanma ve depreme hazırlık konusunda temel bilgi ve kavramları öğrenmenin tam zamanı! Bu kitapta yer alan depreme hazırlık faaliyetlerini evde büyüklerinle yapmayı ve Deprem Güvenliği Anketi'ni doldurmayı unutma! (Doğan ve Egmont Yayıncılık)



İyi insan olmak

Lev Nikolayeviç Tolstoy'dan İnsan Neyle Yaşar. Nasıl iyi insan olunur sorusuna, insan doğasındaki iyilikle kötülüğü, bencillikle paylaşımcılığı irdeleyerek, herkese rehber olacak bir yanıt verir: Sevgi. Soğuk bir kış günü sokakta tuhaf bir adama rastlayan yoksul ayakkabı ustası Semyon, kim olduğunu ve nereden geldiğini açıklamayı reddeden adama yardım ederken kendisinin ve ailesinin kaderini değiştirecek bir seçim yaptığının farkında olmasa da, insanı insan yapan nitelikleri yücelterek yeni bir ahlak anlayışını ortaya koyar. (Can Yayınları)



Vahşi cinayet

Niklas Natt Och Dag'tan 1793 Kurt ve Bekçi. Yıl 1793. İsveç kralı kısa süre önce suikasta kurban gitmiştir. Kraliyet Fransız Devrimi'nin dalgalarının topluma ulaşmasından korkarken Stockholm dedikodu ve entrikalarla içten içe kaynar. Bu kaos içinde, bekçi Jean-Michael Cardell çamurlu Fatburen Gölü'nde bir ceset bulur. İki kolu ve iki bacağı kesilmiş ceset tanınmaz haldedir. İnce hastalığın son safhalarındaki polis dedektifi Cecil Winge ile bekçi Cardell bu vahşi cinayeti çözmeye koyulurlar. Araştırmaları ilerledikçe toplumun her sınıfına yayılmış, karanlık sırlar ve sınırsız kötülükten oluşan bir ağın içinde bulurlar kendilerini. (Doğan Kitap)



Ağabey olmak

Aline De Petigny'den Kırmızı Küçük Tilki-Ağabey Olmak Kolay Değil. Arçi bugün biraz öfkeli. Küçük kardeşi Zenko onu çok kızdırdı. Neyse ki babaları onları yatıştırmak için yanlarında. Ama gerçekten ağabey olmak hiç kolay değil! (Doğan ve Egmont Yayıncılık)



Çocuklara ilham veriyor

Çiğdem Sezer'den Kahkaha Keki-Şiirler. Usta yazar, şair, yeni şiir kitabında çocuksu hayalleri, sevinç ve dilekleri dillendiriyor. Evden sokağa, gökyüzünden kuşlara, ağaçlardan sözcüklerin kalbine uzanan şiirler, çocuklara ilham veriyor. Yaşamın çeşitli anlarına muzip ve sevecen bir yaklaşımla, masum bir yalınlıkla dokunan şiirler, çok renkli, çok boyutlu imgeler yaratıyor. Küçük okurların, çevrelerindeki dünyaya ve canlılara gönül gözüyle yaklaşmaları için çocukluğun eşsiz duygularıyla dolu bir dünyanın kapılarını aralıyor. Sanatçı Sadi Güran'ın incelikli, özgün desenleriyle boyutlanan kitap, her yaştan okura şiirin önemini duyumsatacak sıcaklıkta. (Günışığı Kitaplığı)



Kadim ve ölümsüz ozan

Karacaoğlan'dan ‘Gülleri Var Bizim Güle Benzemez'. Aşkın, tabiatın ve güzelliğin şairi Karacaoğlan… Kendisinden sonra âşık adı alan sanatkârların ilk temsilcisi… Kadim ve ölümsüz ozan… Karacaoğlan'ın edebî kişiliğinin en önemli taraflarında biri; halkın söyleyemediği, bastırmaya çalıştığı, korktuğu, ayıp saydığı şeyleri çirkinliğe ve kabalığa düşmeden şiirlerinde açığa vurmasıdır. Tam da bu nedenle çok geniş bir coğrafyada şöhretine bağlı olarak bir geleneğe dönüşür. Tuna boylarından Kafkas içlerine, Çukurova'dan Azerbaycan'a uzanan topraklarda bugün bile Karacaoğlan'ın efsane ruhu capcanlı yaşar. (Kapı Yayınları)



En dolu şekilde yaşamak

Ünal Ersözlü'den Yeryüzü Misafiri. Şeyh Galip'in “Kendine iyi bak çünkü âlemin özüsün sen” sözleriyle açılan, âlemin özü olan insanın kendini bilmekle neler yapabileceğine dair bir kitap. İnsan, hayatın gelip geçiciliğinde bir mana bulmak hem de bu yeryüzü misafirliğini en dolu şekilde yaşamak için ne yapmalı? Yazar tarihten filozofların, sufilerin, sanatçıların ve bilgelerin anlatılarından aldığı rüzgârı insanın yaşamını daha iyi yapma çabası için kullanıyor. (Karakarga Yayınları)



Köşe yazıları

Tahsin Yücel'den Alıntılar-Cumhuriyet Bilgeleri. Denemeci, romancı, eleştirmen, çevirmen, akademisyen Tahsin Yücel'in kısa bir dönemi kapsayan ama sesi ve yankısı bugünlerde daha iyi duyulan köşe yazıları Alıntılar. Tepeden dibe, herkesin ölçüsüz davrandığı, bu ölçüsüzlüğünden utanmak bir kenara gurur duyduğu bir çağda yaşıyoruz. “Ölçününün durduğu yerde her şey her şeye dönüşebilir” diyen yazarın kaleminden içi boşalmış aşk nimetlerinden göçebeliğimize, gökten

zembille inen küreselleşmeden ölçüyü kaçıran politikacılara, 90'lar sonu Türkiye'sinde her yeri işgal eden yeni değerlerden paraya ve elbette kültür, yazın, dile dair güncelliğini asla yitirmeyecek yazılar. (Kırmızı Kedi Yayınları)



Fotoğraf ve anılarla

Klaus P. Fischer'den Nazi Almanyası: Yeni Bir Tarih. Nazizmin ortaya çıkmasına neden olan tüm koşulları ayrıntılarıyla incelerken, kitlelerin Hitler'in peşinden sürüklenmesini de değerlendiriyor. Üçüncü Reich'ın ekonomik, politik, askeri, diplomatik, uluslararası, dini ve kültürel bileşenlerini de kapsıyor ve Holokost gerçeğini ve Avrupalı Yahudilerin yaşadıklarını tüm açıklığıyla, anılar ve fotoğraflarla okura sunuyor. (Alfa Yayıncılık)