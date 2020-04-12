Haftanın Kitapları

Yapbozlarla dolu hikâye

Hernán Ronsino'dan Ateş. Federico Souza doğup büyüdüğü topraklara uzun yıllardan sonra geri döner. Babasının yakın bir arkadaşı ölmüş ve Federico'ya tuhaf bir miras bırakmıştır. Üç gün süren bu kısa ziyaret sırasında hem şehrin hem de insanların nasıl değiştiğini gözlemler Federico, bir yandan ona kalan mirasın gizemini aydınlatmaya da mecburdur. Raydan Çıkan Trenler'de sıradan insanın hayatına şüphe tohumları serpen Arjantinli yazar, kitabında yapbozlarla dolu bir hikâye anlatıyor. Zaman ve mekân bir donup bir eriyor, düşler ile hatıralar bütünleşiyor. (Çınar Yayınları)



Kader, insandan vazgeçmiyor

Hakan Mengüç'ten Hiçbir Karşılaşma Tesadüf Değildir. Kader, insandan vazgeçmiyor. Anbean yeniden ve yeniden yazılıyor. Öyle anlar geliyor ki yapmam dediğin şeyi yapıyorsun, katlanamam dediğin şeye katlanıyorsun, sevemem dediğini seviyorsun, gidemem sanırken bir anda çekip gidebiliyorsun, öldüm diyorsun ama yine de yaşıyorsun… Başlarına ne geleceğini bilmeden uzun bir yola çıkan arayış içindeki genç bir sufi ile aklı karışık genç bir kızın bu yolculuklarında yazgılarından başka güvenecekleri hiç ama hiçbir şeyleri yoktur. Yedi gün boyunca yanlarında para, yiyecek, kıyafet ve en önemlisi de hiçbir planları olmadan şehir şehir dolaştıktan sonra başladıkları yere geri döndüklerinde onlar için artık hiçbir şey eskisi gibi olmaz. (Destek Yayınları)



En güzel kır çiçekleri

Yusuf Hayaloğlu'ndan Yüzüm Gece Yarısı. Derler ki bir zamanlar, Kalbi kır çiçekleri kadar narin, Yüzü ayçiçekleri kadar güzel, Bir Yusuf yaşarmış peygamber kelamıyla, Gömülmüş kör kuyulara acınmadan, Gömülmüş geceler süren ahıyla, İşte o günden sonra, En güzel kır çiçekleri, Yusuf'a benzer, “Hüsn-ü Yusuf” diye anılırmış, İşte o günden sonra, Yusuf'u gören gece kuşları, Her gece sabahlara kadar, “Yusufçuk! Yusufçuk!” diye, O garip Yusuf'a ağlarmış. (Mona Kitap)



Gerçeğin ifadesi

Radi Dikici'den Ben Bir Celaliyim Karayazıcılar. Kitabın adı “Ben Bir Celaliyim” gerçeğin ifadesidir. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu tarihinde en büyük Celali isyanı başlatan Abdülhalim Karayazıcı'nın yaşayan en büyük torunuyum. 469 yıllık soyağacımızın kayıtları da mevcuttur. Elimizdeki belgelere göre, Osmanlı tarihinin bir bölümü bu kitap yayınlandıktan sonra değişmek durumunda kalacaktır. Basit bir, iki örnek vermem gerekirse, ilk kez bu kitapta Celali isyanlarını tetikleyen olayların gerçek nedenleri ortaya konmuştur. Abdülhalim Bey'in kökeni ilk kez açıklanmaktadır. Tüm tarih kitaplarında yazılanın aksine ölüm tarihi 1601 değil,1606'dır. Hiç bir Osmanlı tarihçisi, o dönemde isyanları ve siyasal olayları derinden etkileyen, Küçük Buzul Çağı'ndan ve Büyük Kuraklık'tan bahsetmemiştir. Rüşvetin müesseseleştiği III. Murat ve III. Mehmet dönemini farklı bir şekilde tanımak sizleri biraz şaşırtacaktır. (Tarihçi Kitabevi)



Eskimeyen bir tarih Roma…

Roma Bilgeliği… Antik tarih söz konusu olduğunda, Yunan ve Roma tarihi birlikte anlatılır her zaman. Oysa Roma kendine özgü ve kıyas kabul etmeyen farklı bir kültür geliştirmiş, Yunan düşüncesinden tamamen ayrı bir zihniyetle çok geniş bir dünya coğrafyasına hâkim olmuştur. Roma felsefesi, düşünce biçimi ve kültürünün, daha kaliteli bir yaşamın yollarını inşa etmek üzerine kurulu eski ve köklü bilgiler içeren, üstelik günümüz insanına hiç de yabancı olmayan bir bilgeliğin de temeli olduğunu ortaya koyan bu kitap, binlerce yıllık bu bilgeliği yeniden insanlığın rehberliğine açıyor. (Destek Yayınları)



Çağdaş ve destekleyici

Cem Kalender'den Kolay Klasikler Küçük Prens. Antoine de Saint-Exupery'nin başyapıtı Küçük Prens, tüm çocuklar tarafından kolayca okunması için çağdaş ve destekleyici bir yöntemle sadeleştirildi. Kitabın sonunda yer alan ve öykünün pekişmesini amaçlayan birbirinden eğlenceli oyunlar ile etkinlikler de unutulmaz bir okuma deneyimi yaşamanıza yardım edecek. (Doğan ve Egmont Yayıncılık)



Aşırı huzursuz çocuklar

Molly Potter'den Bugün Nasıl Hissediyorsun? Çocuklar güçlü ve bazen idaresi zor duygulara sahiptir. Tüm anne ve babalar öfkeli, kalbi kırık ve aşırı huzursuz bir çocukla baş etmenin ne demek olduğunu bilir. Kitap çocuklarınızın, tüm bu duygularla uyum içinde olmasının yollarını gösteren ve onların sorunlarını çözmek için yaratıcı yollar sunan bir içeriğe sahip. Çocuğunuzun bu yolculuğunda ona destek olmanıza yardım edecek ipuçları bu kitapta! Çocuğunuzla onun duyguları hakkında konuşabilmenizi sağlar. Altı yaş altı çocuklarla kolayca iletişim kurmanızı sağlar. Çocuğunuzun olumlu duygularının yanında olumsuz duygularını da kabul etmesini sağlar. (Altın Kitaplar)



Barışçıl yaşam tarzı

Stefan Zweig'ten Brezilya/Geleceğin Ülkesi. Yazarı dünyada başka hiçbir ülke Brezilya kadar cezbetmemişti. Kozmopolit yazar İkinci Dünya Savaşı'nın ortasında, Avrupa kendini yok ederken bu ülkeye geldi ve doğal güzelliği, barışçıl yaşam tarzı, insanlarının hoşgörüsüyle büyülendi. Brezilya'yı her bakımdan Avrupa'nın karşı modeli olarak değerlendiren yazar, dünyanın geleceğini burada görüyordu; Yaşamak için bu ülkeyi seçmişti, ölmek için de burayı seçecekti. İlk kez 1941 yılında Stockholm'de yayımlanan Brezilya, Stefan Zweig'ın bu ülkeye ilanı aşkıdır. (Can Yayınları)



Özgürlük, özgünlüktür…

Guy Finley'den Özgürleşebilmek-Özgür Olma Cesareti. İnsan ancak kendinden başka kimseye benzemek istemediğine karar verdiğinde özgürleşir… Kendi gibi olabilme cesareti gösterebilen korkusuzların parmak izidir… Dilediğini yapabilmek değil, ne dilediğinin farkında olmaktır. “Başkası ne der?” kaygısıyla yaşamak yerine, başkası için yaşamaktan, vazgeçebilmektir. Kaybetme korkusundan arınmak değil, kaybetme ihtimaline rağmen cesaret göstermektir. Göze almak değil, gözden çıkarabilmektir özgürlük… Ve özgürlük, doğuştan kazanılmış bir haktır. (Destek Yayınları)



Müzenin gizemini çözmek

Servet Yanardağ'dan Gizemli Dünya Müzesi. Ateş, Yakut, Pelin, Toprak ve Yağmur: Onlar Bostan Sokak'ın maceracı beşlisi. Şimdi önlerinde yepyeni bir macera fırsatı var. Okulda işledikleri yanardağlar konusu ve sınıfça ziyaret edecekleri Dünya Müzesi tam da onlara göre. Çünkü Ateş'in bu müze ile ilgili okudukları, orada şaşırtıcı bir macerayla karşılaşacaklarının habercisi. Beş arkadaş, bir taraftan öğretmenlerinin yanardağlarla ilgili anlattığı birbirinden ilginç bilgileri öğrenirken diğer taraftan müzenin gizemini çözmeyi iple çekiyor. Sonunda heyecanla bekledikleri Dünya Müzesi gezisi başlıyor.. (Doğan ve Egmont Yayıncılık)



Şiir her gün yeniden başlar

Ülkü Tamer'den Ben Sana Teşekkür Ederim-Seçme Şiirler. “Baştan itibaren İkinci Yeni'nin önemli gelişme halkalarından biri de o oldu… En soyut atılımını bile çok yalın bir dille yapan bir şairdir o… Kısa şiirlerinin çoğu karnaval bileti gibidir, sevinçle doludur; uzunları ise hemen hemen her zaman trajik öğelerle çalışır” diyordu Cemal Süreya, Ülkü Tamer ve şiirini anlatırken… Kitap, “Şiir her gün yeniden başlar” diyen Tamer'in kendi seçtiği şiirlerden oluşuyor. (Kırmızı Kedi Yayınları)



Siyasi kavgalar

Joseph Roth'ten Örümcek Ağı. Radikal sağ çevrelere girip yükselme hırsıyla gizli bir örgüte katılan Lohse o yıllarda Nasyonal Sosyalistler ile komünistler, burjuva ile proletarya arasında yaşanan siyasi kavgaların içinde bulur kendini. Yükselen faşizm tehlikesini sağduyuyla sezip bu ilk romanında, zamanını tutkuyla eleştiren kuşkucu, devrimci bir duruşla okuyucunun karşısına çıkan yazar, Lohse aracılığıyla hayal kırıklığı yaşayan, güvenilir iktidarlardan yoksun bir nesilden gelen, temelde beceriksiz, korkak bir fırsatçının temsilini sunmakta. (Alfa Yayıncılık)



Entrikaların başrolünde

Jane Austen'den Lady Susan. Yeni dul kalmış güzel ve çapkın Lady Susan Vernon kendisine fayda sağlayacak ikinci bir evlilik peşindedir. Bu sırada kızını da istemediği bir evliliğe zorlar. Olaylar giderek daha karışık bir hal alırken, Lady Susan planlarını sürdürür. Rakipleri tarafından “İngiltere'nin en yetenekli koketi” olarak nitelenen Lady Susan entrikaların başrolündedir. Jane Austen'in 1794'te yazdığı ve 1871'de yayımlanan bu kısa romanı tamamen mektuplardan oluşuyor ve Austen'in ince zekâsını ve mizah anlayışını çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor. (Alfa Yayıncılık)