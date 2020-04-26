Haftanın Kitapları

Sevgi her şeyin üstünde

Selda Terek'ten Karşı Penceredeki Kadın. Arzulanan değil katlanılan olduklarını kabullenmeleri zaman aldı. Her şey yolunda olmasa da sevgi var sanıyorlardı. Ve sevgi her şeyin üstesinden gelir… Böyle biliyorlardı. Ezberleri bozuldu. Acılarıyla baş edemediler. Bocaladılar. Değersizlik hissi yaşamdan tat alamaz hale getirdi onları, kendilerine olan güvenleri tükendi. Yanlışlar yaptılar. Yardım istediler. Ve bir gün: Karşı penceredeki kadın felsefesi ile tanıştılar. (Destek Yayınları)



Zorlu bağların işleyişi

Herb Goldberg'den Yeni Nesil Erkek. Yazar “Bu kitabı yazma amacım, erkek ve erkeğin kadınla arasında geçenlerin geleneksel olarak nasıl yürüdüğünü; kadın bilincinin değiştiği günümüzde ne durumda olduklarını ve erkeğin bir gün kendini sorgulamaya, yeniden şekillendirmeye ve kendi davranış rolünü ve öz farkındalığını genişletmeye başladıkça neye dönüşebileceğini incelemek” diyor. Kadın-erkek ilişkilerinde erkeklerin dünyasının en önemli sesi olan ve dünyada çok satanlar arasında uzun süre yer alan “Erkek Olmanın Tehlikeleri” adlı kitabın yazarı, bu zorlu bağların iç işleyişini bu kitapta araştırıyor ve erkeklerin kendilerini acı veren klişelerden nasıl kurtarabileceklerine dair net bir vizyon sunuyor. (Totem Yayınları)



Yaşamı içine çekiyor

Tuğrul Tanyol'dan Şiirler 3: 1970-2012. Her şey cam! Kayıtsız, saydam, Ardındaki yaşamı içine çekiyor… Dün oturdum geçmiş günleri saydım, şimdi bir kadın adımı çağırsa bir sır olup yapışsam cama silseniz bile beni çıkaramazsınız. (Kırmızı Kedi Yayınları)



Gündelik problemler

Mattias Blomfeldt'ten Acemi Çarpma Balık Tutuyor. Kolay Matematik kitap serisi, eğlenceli resim ve öykülerle okul öncesi çocukların dört temel işlemi kavramalarına yardımcı oluyor. Güçlü Artı, Obur Eksi, Aceleci Çarpma, Doğrucu Bölme ve Bekçi Eşit'ten oluşan Matematik Takımı, her öyküde farklı bir matematik işlemini kullanarak gündelik problemleri çözüyor. Bu öyküde, sabırsız ve üşengeç bir karakter olan Aceleci Çarpma ile tanışıyoruz. Öykü, çarpma işleminin tekrarlı toplama anlamını ve az zamanda çok iş yapabilmenin önemini vurguluyor. (Doğan ve Egmont Yayıncılık)



Ahlak üzerine tespitler

Akif Manaf'tan Ahlak Nedir ve Nasıl Ahlaküstü Olunur? Yazar kitabında ahlak konusunu tüm detaylarıyla kapsamlı bir biçimde ele alıyor. Kitapta evrensel bilgileri kapsamlı bir şekilde, gerekli tüm detaylarıyla birlikte ele almıştır. Bu eşsiz eser hem derin teorik bilgilere hem de çok boyutlu pratik deneyimlere dayanmaktadır. Kitapta ahlak üzerine önemli tespitler yapan yazar şunları söylüyor: Küresel toplumda istisnasız herkes stres ve gerginlik içindedir. Neden acaba? Çünkü herkes icra ettiği eylemler konusunda sürekli, Doğru mu yanlış mı? İyi mi kötü mü? ikilemi ve çatışması yaşamaktadır. (Az Kitap)



Yoldaşım bir kedi

Annemarie Schimmel'den Şark Kedisi. Tüm ömrünü İslam ve tasavvuf araştırmalarına adayan yazardan kedinin Şark edebiyatındaki ruhani anlamı üzerine zengin bir kitap. Bir zamanlar Mısır'da kutsal sayılan kedi, insana hizmet eden tanrısal bir varlık, bir can yoldaşı olarak karşımıza çıkıyor: Yoldaşım bir kedi, sadık dostum. Kitaplar, lambaysa sevgilimdir! –Ahmed ibn Faris. Yazar, Şarkın rengârenk parlayan berrak dünyasına dair bilgiler vermekle kalmıyor, modern zamanlar da dahil olmak üzere, insanların dünyasına dair bir iç görü sunmayı da başarıyor. –Bayerischer Rundfunk. (Alfa Yayıncılık)



İsmini daha önce hiç duymadı

Sophie Hannah'tan Üç Çeyreğin Gizemi. Öğlen yemeğinden evine dönen Poirot kapısının önünde öfkeli bir kadının kendisini beklediğini görür. Kadın, Poirot'nun ona neden Barnabas Pandy'yi öldürmekle suçlayan bir mektup gönderdiğini sorar. Poirot şaşkınlık içindedir, Barnabas Pandy ismini daha önce hiç duymamıştır. Şaşkınlık içinde içeri girdiğinde ise kendisini bekleyen bir ziyaretçisi daha olduğunu öğrenir, ziyaretçisi de aynı şekilde, o sabah Poirot'dan kendisini Barnabas Pandy'yi öldürmekle suçlayan bir mektup aldığını iddia eden bir adamdır. (Altın Kitaplar)



Zamanda yolculuk

Filiz Çavuş'tan Müzedeki Yabancı-Bay Çok Saçma. Aslında ona Çabuk Suçları Ansızın Çözen Minik Adam da diyebiliriz ama bunu söylemek çok zor. Şirin, hayal kurmayı çok seven bir çocuk. En iyi arkadaşı Yeşil Amca’nın maceralarını dinlerken farklı dünyaları tanıyor, Kent Müzesi’ndeki eserlere dalıp zamanda yolculuk yapıyor. Ama Bay Çok Saçma ile tanışınca gerçek bir macera yaşama fırsatı yakalıyor. (Doğan ve Egmont Yayıncılık)



Yazardan bir şiir romanı

İrfan Yalçın'dan Yorgun Sevda. Okulunun Ankara'sına taşınan, herkesin “Canım” demeye mahkûm olduğu bir genç kız. Ağaçlarla konuşuyor, rüyalarında kuşlarla; kadınlığa uzanan yolun başında, sevdası eksik bir mecnun. Komşusu Dede'nin davetiyle girdiği bir işyeri: Ancak aysarların düşleyebileceği; herkesin, cümbüşün ortasında kendi yalnızlığını yaşadığı bir park, aydan park, Lunapark. İş arkadaşları Baba Cemal, Çingene Nuri, Cüce Hamdi, Kapıcı Şehmuz ve kafesin içinde bir dev; uzun, upuzun bir adam: “Afrika Canavarı,” Canım'ın hayvanı. Yazardan, bir şiir roman. (h2o Kitap)



Sarsıcı bir roman

Eren Aysan'dan Silsile. Anne babası aktif siyasi mücadele içinde yer alan Elâ, hayat çizgisini 12 Eylül darbesinin belirlediği kuşaktandır. Ani bir kararla Ankara'daki hayatını, evini ve ülkesini terk edip çok uzaklara, Amerika'ya gider. Okyanus ötesinde kuracağı yeni dünyaya dair planları vardır. Ancak kocasının ona yollayacağı bir paket her şeyi değiştirir… Elâ paketten çıkan mektupların ve şiirlerin peşinde Amerika'dan Viyana'ya, oradan Mardin'e doğru çıkacağı yolculukta sadece gelecek günlerin değil geçmişin de sürprizlerle dolu olduğunu öğrenecektir. Kitapta darbenin savurduğu hayatları anlatıyor. Silsile, saklı gerçeklerin mutlaka ortaya çıkacağına dair sarsıcı bir roman. (Kırmızı Kedi Yayınları)



Bir yol haritası

Haluk Yavuzer'den Mutlu Yaşlanmak. Kitap, yaşlı bireylerin yanı sıra, yetişkinliğin erken dönemlerinden başlayarak, gelişim süreci içindeki herkesin bilinçli bir şekilde yaşlanabilmek için izleyebileceği bir yol haritası sunuyor. Mutlu yaşlanmanın temelinde, yaşanan yılların zorunlu olarak neden olduğu doğal kayıpları kabul etmek ve bu değişime olumlu bir yaklaşımla uyum sağlamak yer alıyor. Geçen yılları yaşama katkı sağlayan artı bir değer olarak görmek, bu deneyim ve birikim desteğiyle yeni uğraşlar bularak kendini yenileyebilmek, yaşlılık yıllarını da yaşama sevincini yitirmeden sürdürebilmesini sağlıyor. (Remzi Kitabevi)



Şanslı ve kıskanılan bir kadın

Aslıhan Yıldırım'dan Hayat Oyunu. Aslıhan şansıyla kıskanılan kadınlardandı. Güzeldi, başarılıydı, akşamları işten geldiğinde Kız Kulesi'nin ışıklarını izleyerek hayallere daldığı harika bir evi vardı. Kafasına koyduğu çoğu şeyi başarıyor, yaşamını âdeta sihirli bir değnekle yönetiyordu. Özgürlüğüne düşkündü, bir şeye bağlanmamak için eve kedi bile almaz, dostlarına sık sık, “Hayatımda hiçbir şey benim için vazgeçilmez olmasın” derdi. Mesnevi'si, spiritüel kitapları, spor tutkusu, görüştüğü az sayıda arkadaşı ve vazgeçemediği seyahatleri… Kitap, genç bir kadının yaşamın gerçek anlamına dair saptamalarıyla hem hüzünlü hem de eğlenceli bir roman. (Mona Kitap)



Sınır ötesi suçlar

Cüneyt Yüksel'den Uluslararası Hukuk ve Ekonomik Kalkınma. Günümüzün küresel sisteminde demokratikleşme, siyasal çoğulculuk ve insan haklarının yaygınlaşması gibi temel olumlu değerler bulunmakla birlikte ekonomik krizler, terörizm, insanlığa karşı işlenen suçlar, kitle imha silahlarının yayılması tehlikesi, sınır ötesi suçlar ve düzensiz göç gibi sorunlar da yer almaktadır. Bu sorunlar uluslararası toplumu giderek daha fazla meşgul etmektedir. Bu çalışma, küresel ekonomik yönetimi sağlayan kurumların yapılarını inceleyerek yeni bir vizyonla uluslararası hukuk ve ekonomik kalkınma arasındaki ilişkiyi ele almanın yanı sıra tüm bu sorunlara karşın demokrasinin ve hukuk devleti kavramının gelişimini nasıl sürdüreceğini ortaya koymayı hedeflemektedir. (Alfa Yayıncılık)