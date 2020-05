Haftanın Kitapları

Ödemesi gereken bedel

Necib Mahfuz'dan Kahire Modern. 1922 yılında Mısır İngilizlere karşı tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eder. Kral Faruk yönetimi altında bağımsızlık fikrine alışmaya çalışan bir toplumda, yeni çelişkiler yaratacak fikirlerin, köktenciliğin ve Arap milliyetçiliğinin tohumları atılmaktadır. Bu ortamda yoksul bir aileden gelen ve kısa yoldan zengin olma hırsıyla yanıp tutuşan bir üniversite öğrencisi olan Mahcub, yükselme tutkusuyla her türlü ödev duygusuna ve ahlaki ilkeye sırt çevirir. Açlığın pençesinde geçen yılların ardından, hiç düşünmeksizin karşısına çıkan ilk memuriyet fırsatına tutunur. Ancak hayata ve toplumu oluşturan değerlere karşı sinik bir tutum benimseyen bu genç adamın ödemesi gereken büyük bir bedel olacaktır. (Kırmızı Kedi Yayınevi)



Endişeye ve korkuya karşı

Cevher Sönmez, Kunter Kurt'tan Kaygı Psikolojisini Yönetebilmek. Tanımsız duygular; karşılaştığımız olaylar veya durumlarda ne tür tepkiler vermemiz gerektiğini bilmediğimiz süreçlerdir. O nedenle esasında korktuğumuz virüs değil; onun bizde bıraktığı duygu durum bozukluğu, kaygı, korku ve endişe halidir. Negatif durumun pozitif yönde kontrol altında tutuluyor olması, süreci doğru yönetmemizi sağlar. “İyi hissetmek, kendimize ve sevdiklerimize olan borcumuzdur” gerçeğini hatırlayarak biçimlendirip sahip olacağımız geleceğimize doğru emin adımlarla ilerlerken bu kitap, endişeye ve korkuya karşı izlenmesi gereken yolda rehberiniz olacaktır. (Destek Yayınları)



Bizi biz yapan şeyler

Darian Leader'den El. Uygarlığın tarihi ellerimizi nasıl meşgul tuttuğumuzla belirlenmiştir. İcat ettiğimiz ilk aletlerden papirüse, ceplerden mendillere, sigaradan kaydırmalı ekranlara varıncaya dek ellerimizi daima bir şeylerle meşgul tutmuşuzdur. Durmak bilmeyen bu faaliyetin, bu kıpır kıpırlığın bir sebebi olsa gerek diye düşünürüz. Popüler kültür, psikanaliz, çocuk gelişimi ve teknoloji gibi çeşitli alanlara göndermelerle bu hayati uzvu odağına alan yazar, ellerimizle neleri niye yaptığımızı kendine has o berrak ve sürükleyici üslubuyla anlatıyor. Kitapta, bizi biz yapan şeyleri çarpıcı bir açıklıkla öğreneceksiniz. “Cüretkâr ve özgün nitelikteki bu kitabında… Darian Leader o keskin gözlem yeteneğiyle birçok etkileyici gözlemde bulunuyor.” – Julian Baggini (İthaki Yayınları)



Varlığın ve birliğin hakikati

Muhyiddin İbni Arabi'den Kimi Seviyorsan Herkesin Yüzünde Onu Görürsün: Vahdet-i Vücut Felsefesi. “Yaradan'ın bir sırrı var ve o sır sensin!” İspanya'da dünyaya gelen İslam filozofu, mutasavvıf, yazar ve şair İbni Arabi, gerek kendi zamanında gerek kendinden sonraki tüm zamanlarda hakkında en çok konuşulan, en çok eleştirilen ama buna karşılık çok da kabul gören bir felsefenin sahibi… Yani varlığın ve birliğin hakikati… İbni Arabi felsefesiyle sadece Doğu'ya değil Batı'ya da ışık olmuştur. (Destek Yayınları)



Karar vermesi gereken şey

Herbert George Wells'ten Uykudaki Uyanıyor-H.G. Wells Kitaplığı. Bir Victoria dönemi insanı olarak yattığı uykusundan distopik bir gelecekte dünyanın hâkimi olarak uyanan Graham'in karar vermesi gereken şey basittir: Uyanmasıyla başlayan devrimin sonunda gücünü halkla mı yoksa hâkim kuvvetle mi paylaşacaktır? Modern edebiyatta distopyanın ilk örneklerinden biri olan kitapta Wells, günümüzde yüzleşmek zorunda olduğumuz kapitalist iştahı ve akabinde gelen kontrolsüz makineleşmeyi büyük bir öngörüyle anlatıyor. Yazarın külliyatında ahlakçılığın izlerinin görülmeye başlandığı ilk eser olarak kabul edilen Uykudaki Uyanıyor'da sosyalizmden devrime ihanete, halkın bilinçli olarak fakirleştirilmesinden seçkinlerin tüm teknoloji ve zevk kaynaklarına hâkim olmasına dek pek çok fikir karşı karşıya geliyor. (İthaki Yayınları)



Gücün kaynağı korku değil

Bob Woodward'tan Korkun-Trump Beyaz Saray’da. Woodward'un Başkanın Tüm Adamları'nda anlattığı, Richard Nixon'ın güç zehirlenmesi ve paranoya dolu son günlerine çarpıcı bir şekilde benzeyen Donald Trump'ın başkanlığının ilk günleri, bazen daha da içler acısı bir hal alıyor. Trump için gücün kaynağı, korku değil rezillik. – The Guardian. İnsanın ağzını açık bırakan anekdotlar. – Washington Post. “Korkun”, deli kral hikâyeleri rafına konulmalı. – The New Yorker. (Alfa Yayıncılık)



Üzücü ve gerçek kitap

Herman Melville'den Katip Bartleby. “Bartleby, ustalığın ya da düşsel imgelemenin uçarılığının ötesindedir; her şeyden önce evrenin gündelik ironilerinden biri olan gerçek faydasızlığı gösteren üzücü ve gerçek bir kitaptır.” – Jorge Luis Borges. (Can Yayınları)



Hollanda'yı geziyoruz

Benian Çulhaoğlu'ndan Benian Abla’yla Hollanda’yı Geziyoruz. Benian Abla, 60 ülkeye seyahat etmiş bir gezgin. Yeni ülkeler keşfetmeyi seviyor. Bu sefer yolu heybetli değirmenlerin, rengârenk lalelerin, lezzetli peynirlerin, dünyaca ünlü ressamların ülkesi Hollanda’ya düştü. Tek başına gitmek yerine siz değerli çocukların yanında olmasını istedi. Hep birlikte uçağa binip Hollanda’ya gidiyoruz. Seyahat etmenin büyüsünde daha önce hiç görmediğimiz güzellikleri görecek, farklı bir kültürün ışığında yepyeni şeyler öğreneceğiz. (Cinius Yayınları)



Kapitalizm eleştirisi

Fuminori Nakamura'dan Şeytan ve Maske. Fumihiro Kuki, on bir yaşındayken babası onu çağırıp arkasında dünyanın başına bela olacak bir lanet bırakmak için doğduğunu söyler: “Lanet derken, bu dünyaya sefalet getirecek bir varlıktan bahsediyorum. Herkesi bu dünyaya geldiğine pişman edecek ya da en azından, bu dünyayı erdem ışıltılarının yok olduğuna ikna edebilecek bir varlık.” Sürükleyici bir gerilim hikâyesi anlatmanın yanı sıra sarsıcı bir kapitalizm eleştirisi yapıyor. (Doğan Kitap)



Peri masalına dönüşüyor

Bianca Pitzorno'dan Sihirli Yüzük. Lavinia için o günün yılbaşı olmasının anlamı yoktur. Telaşla alışveriş yapan insanlar, yırtık pırtık giysiler içinde, soğuktan morarmış küçük kibritçi kızı fark etmez bile. Lavina’nın en umutsuz olduğu anda ortaya çıkan şahane peri ona bir yüzük hediye eder. Bu yüzüğün öyle akıl almaz bir gücü vardır ki, Lavinia’nın yaşamı peri masalına dönüşü verir. Ancak, “fena kokan” bir masala! (Günışığı Kitaplığı)



Yemek, aşk ve sanat

Mehmet Yaşın'den Yumurta Nasıl Kırılır? Bir Japon prensesi günlüğüne şunları yazmış: “Dünyanın üç temel zevki vardır: Yemek, aşk ve sanat. Eğer bunların tadını yeterince çıkarabilirseniz, mutlu bir hayatınız olmuş demektir.” İşte bu nedenle, kitap çeşitli bahaneler uydurarak mutfaktan kaçmak isteyenlere mutfağı sevdirmek istiyor. Yani yaşamınıza bir nebze mutluluk katmak niyetinde. Kitap gülümseten, öğreten, bilgi veren, yaşama küçük keyifler katan bir kitap. (Remzi Kitabevi)



Kardeşini her yerde arıyor

Hande Aydın'dan Amorfati. Kitap, bir ölümün teşhisi ve teslimatıyla açılıyor. Yazgıları benzer, kendi yazgılarına dönüşen iki eksik kardeş: M ve M. Media, yanlış yazılmış bir ad, eksik diyelim, “h” sesi unutulmuş, düşürülmüş. İkizini öldürmüş anne karnında, belki ondan. Murat, kardeşi Servet'i arıyor, babasının çalıp gittiği kardeşini, çocukluğunu ve hikâyesini. (Everest Yayınları)



Etkinlik kitabı

Aygül Bahar Yılmaz'dan Akıl Fikir Kitabım. Her sayfası ayrı bir keşif ve farklı bir deneyim sunan bu etkinlik kitabı, merak duygusunu tetikleyici yönergeleriyle 8 yaş ve üzeri okurlarının hayal güçlerini zenginleştiriyor, bakış açılarını çeşitlendiriyor. Özgün içeriğiyle fark yaratan kitap, bilimden sanata, tarihten teknolojiye onlarca farklı konu üzerine; düşünmeye, araştırmaya, tasarlamaya, yazmaya, çizmeye ve hatta karalamaya davet ediyor. (Tudem Yayınları)