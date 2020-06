Haftanın Kitapları

1970'lerden bir öykü

Ülker Banguoğlu Bilgin'den Feride ve Kızları. 1970'lerin çalkantıları eşliğinde bir aile öyküsü… Feride ve Kızları, İstanbul'da yaşayan varlıklı bir ailenin hayatından yirmi yıllık bir kesit sunuyor. Romanın kahramanları bir yandan yetmişli ve seksenli yıllara damgasını vuran askeri darbeler, gençlik olayları, suikastlar ve ardından yaşanan tutuklama ve idamlarla çalkanan ülke gündemine ayak uydurmaya çalışırken bir yandan da aile içi çatışmalarla baş ediyorlar. Aralarında sıkı bağlar olsa da kıskançlık, suçluluk ve öfke duygularının sarmalında gel-gitler yaşanıyor. (Remzi Kitabevi)



Duygularımız yok olur

Arno Gruen'dan Soğuk Akla Karşı. Yazar, sivri ve âdeta rahatsız edici bir şekilde her şeyi soyut rasyonalize etmenin ne kadar tehlikeli olduğunun altını çizerken, konuşur konuşmaz nasıl itaatkâr ve makul olmayı öğrendiğimizi de açıklıyor. Ama aslında hayatımızı yabancılaştıran ve dünyamızı yok eden “soğuk” bir nedendir. Yavaş yavaş duygularımız yok olur, kendi benliğimizi kaybederiz. Düşünebilme yetimize rağmen modern dünyada özgür değiliz; gönüllü olarak bir bağımlılıktan diğerine geçiyoruz. Giderek daha fazla insan kendini itaat, terör ve soğuk akıl gibi kısır döngüde buluyor. Eğer bu gelişmeye karşı çıkmazsak ve durumu tersine çevirmezsek, dünyamız uçuruma doğru sürüklenecektir. (Totem Yayınları)



Artık ya hep ya hiç vardır

Ecequiel Barricart'tan Punk Düşün-Yaratıcı Düşüncenin Yeni Şekli. Her gün, yeniden doğmak için mükemmel bir gün… Ama hiçbir gün, hayatta kalma mücadelesi vermek için uygun değil… Dünyada hiçbir şey yolunda gitmediği halde, her şey yolunda gibi davranır bazen insan. “Bundan daha kötü ne olabilir ki?” diye düşünür. Dikkat edin! Her şeyin en kötüsüne razı olduğunuz gün, çok kıymetlidir. Çünkü artık yükseliş zamanı gelmiş demektir. Artık ya hep ya hiç vardır! Hitap kendi devriminizi yaparken rehberlik, fikir ve ilham alabileceğiniz eşsiz bilgilerle dolu. (Destek Yayınları)



İnadına yaşam

Mustafa Orman'dan Ovada Paldır Küldür. Yazar kitabında, taş kesilen duyguların, ilmek ilmek örülen gecelerin, uzun konuşmaların ve kadersizliğin karşısında inadına yaşamanın anlatısı. Yazar, insanı, fotoğraftan taşırıp anlatıyor. Mahcup olmaktan, yaralanmaktan, yarasını kaşımaktan yorgun. Ne merhamet etmeli onun yaratısındaki hayaletlere ne de şifa bulmalı. Fotoğrafın tam ortasına sabitlenmeli, olan biteni izlemeli; ovada zaman algısı müphem, insanların siluetleri belli belirsiz. Ama gerçeklik çok net ve olabildiğine acımasız. (Everest Yayınları)



Kadın erkek ilişkileri

Jean Paul Sartre'den Toplu Oyunlar 2 (Nekrassov–Kean –Troyalı Kadınlar–Bariona veya Acı ve Umut Oyunu). Yazar, kitabında, insanlığın en evrensel sorunlarını ele alırken, temel duygulardan yola çıkarak insanın varoluşunu anlamaya çalışıyor… Kadın erkek ilişkileri, aşk, intikam, öldürme güdüsü, ırkçılık ve savaş… Sartre, oyunlarında Antik Yunan'a kadar gidip, insanı anlamaya çalışmış, siz de istediğiniz kadar geriye gidebilir ve insana dair pek çok şeyin nasıl değişmeden kaldığını görebilirsiniz… Böylece Sartre'la bir kere daha görüyoruz, yüzyıllardır dünyaya hükmeden insanoğlunun “insan olmak” konusunda nasıl bir arpa boyu yol alamadığını… Hâlâ savaşıyoruz, hâlâ öldürüyoruz, hâlâ açız ve dünya hâlâ adaletsiz? Yirmi birinci yüzyılda Sartre okumak, insanı utandırıyor. (İthaki Yayınları)



Yaşamın anlamı

Mahir Yeşildal–Ela Reyhanlıoğlu'ndan Salgın Psikolojisi. Sıtma, cüzam, veba, grip, çiçek hastalığı, verem, frengi… Salgınlar ve hastalıklar insanlık tarihinde yeni değil… Ancak bugün 21. yüzyıl insanı farklı bir deneyimden geçiyor, etkileri çok sonradan ortaya çıkacak bir travma deneyimi bu. Peki, insan psikolojik açıdan bu hıza yetişebildi mi? Savunma mekanizmaları, savaş-kaç tepkileri bugünün dünyasında hâlâ işlevsel mi? İnsan beyni, davranış ve düşünceleri yüz binlerce yıllık evrim sürecinde edindiği deneyimleri bugünün dünyasına uyarlayabildi mi yoksa hâlâ son derece ilkel ve basit metotlarla mı hayatta kalmaya çalışıyor? Kitap, modern psikolojinin sayısız yaklaşımından beslenerek duyguları hafifleten, iç gücümüzü hatırlatan ve yaşamın anlamını yeniden düşünmemizi sağlayan bir başa çıkma rehberi. (Destek Yayınları)



Kritik olaylara tanıklık etti

Cem Duna'dan Sıra Dışı. Yazar, Dışişleri Bakanlığında başlayan kariyerinde birçok sıra dışı olaya tanıklık etmiş bir isimdir. 12 Eylül darbesi sonrasında askeri hükümetin başbakanı Bülend Ulusu'ya danışman atanması ona genç yaşta devletin en üst düzeyde işleyişini gözlemleme imkânı veriyor. Demokrasiye dönüşün başladığı süreçte ise Başbakan Turgut Özal'ın danışmanıdır. Özal döneminde yaşanan birçok kritik olaya ilk elden tanıklık etmiştir. İsmi, daha sonra üstlendiği TRT genel müdürlüğü ile duyulsa da Türkiye'nin Batılılaşma çabalarını ileri taşıyan adımlarda onun da imzası vardır. Yazarın ‘diplomasi koridorları' ile sınırlı olmayan anıları, Ermeni ve Kürt meselesi, Kıbrıs konusu, AB süreci, demokrasi ve hukuk gibi birçok konuya dair değerlendirmelerini de kapsıyor. (Remzi Kitabevi)



Gelişen kadın bilinciyle

Herb Goldberg'ten Yeni Kadın Erkek İlişkileri. Bu kitap, bir üçlemedeki son kitaptır. Bu üçlemenin ilki olan Erkek Olmanın Tehlikeleri'nde geleneksel erkekliğin ruhsal payandaları ve öz-yıkıcılığı incelenmiştir. Bunu izleyen Yeni Nesil Erkek'te yeni gelişmekte olan erkek bilinci ve bunun gelişen kadın bilinciyle ilişkisi ele alınmıştır. Yeni Kadın-Erkek İlişkileri ise yani bu kitap; öfke, engellenme ve yakınlık korkusu yaratan geleneksel ilişkilerin temellerini incelemektedir. Kitapta daha sonra geçmişten uzaklaşan geçiş yolu ve insanların kendilerini geçmişin darboğazlarından ve yapılarından kurtarmaya başladığı karmaşık süreçle birlikte ortaya çıkan ve potansiyel açıdan çok daha zarar verici olan ikilemler ve tuzaklar ele alınmaktadır.” Dr. Herb Goldberg (Totem Yayınları)



Çıkarlarla dolu ifade

Charles Darwin'den İnsanın Türeyişi. Elinizdeki bu kitap Darwin'in kitabının ilk bölümünün 1874 tarihli baskısının çevirisidir. Zaman içinde yazar devrim, dünya üzerindeki her eğitimli insanın aklında ve kalbinde emin ve rahat bir şekilde yerini alacaktır, fakat bugün Darwin'in ölümünün üzerinden bir asırdan fazla zaman geçmesine rağmen hâlâ onun parmak ısırtan çıkarımlarla dolu ifadelerini tam olarak hazmedebilmiş değiliz. (Alfa Yayıncılık)



Sır ikizler büyüyünce

Alexandre Dumas'tan Demir Maske. Fransa Kralı 13. Lui'nin saltanatının son yıllarında anne ve babalarının bile ayırt etmekte zorlandığı ikiz çocukları dünyaya gelir. Kraliyet, Fransa'nın geleceği için ikizlerden birinin halktan saklanması gerektiğine karar verir. Bu sırrı üç dört kişi haricinde kimse bilmemektedir. Sır ikizler büyüyünce ortaya çıkar ve iktidar savaşlarının başlamasına yol açar. (Altın Kitaplar)



Kalbimin sahibi olacaksın

T. Y. Mazer'den Son Yıldız Sönene Kadar. Yazar, kitabı ile ülkeleri aşan bir aşk hikâyesi kaleme alıyor. Manno ve Lavin'in aşkı, sırların gölgesinden çıkmaya çalışırken mücadelesine sizi de ortak edecek… Manno, kalbimin diğer yarısı… Kalbinde var olmam için en ufak bir umut olduğu sürece ben buradayım. Dünya döndüğü ve ben nefes aldığım sürece sen kalbimin sahibi olacaksın… şık olmak için bir ömre ihtiyaç yoktur, bazen tek bir gün bile yeter. Lavin ve Manno, dünyanın en romantik şehirlerinden birinde, hiç olmadık bir anda karşılaşırlar. Farklı coğrafyalarda bambaşka hayatlar yaşamalarına rağmen aralarında yeşeren aşk sınır tanımaz. (Artemis Yayınları)



Vatan sevgisi inanç, umut

Mavisel Yener'den Kahraman Türk Kadınları. Milli Mücadele'nin kadın kahramanları, vatan sevgisi, inanç, umut, özgürlük, kararlılık, takım ruhu, dayanışma, cesaret, güven, sorumluluk, sabır, liderlik gibi karakter özellikleri taşıyorlardı. Nene Hatun, Hemşire Safiye Hüseyin, Onbaşı Nezahat, Gördesli Makbule, Asker Saime, Tayyar Rahime, Hatice Bacı, Kara Fatma'yı tanımakta daha fazla gecikmeyin. Onlar dünyayı değiştirecek güce sahipti. Ya siz? (Bilgi Yayınevi)



Rahatsız edici ilgi

Yukio Mişima'dan Aşka Susamış. Etsuko dört duvar arasında bir hayat sürmektedir. Gözü hep dışarıda olmuş kocası tifodan öldüğünde genç yaşta dul kalan kadın kendini kayınpederinin evinde bulmuş, yaşlı adamın rahatsız edici ilgisine boyun eğmeye mecbur kalmıştır. Tek tesellisi, evin hizmetçisi Saburo'ya olan aşkıdır. Ancak bu genç adamın sevgisini kazanmak için yaptıkları felaketini hazırlayacaktır. Yazarın hayatı boyunca kalemine rehberlik etmiş sapkın ve saplantılı arzuyu ve sarsıcı şiddeti sahneye koyan, okuru yakalayan ve bırakmayan bir eser. (Can Yayınları)