Haftanın Kitapları

Okuma insanlara sorgulamayı öğretiyor

Edward W. Said'ten Hümanizm ve Demokratik Eleştiri. Yazar, “II. Dünya Savaşı'ndan beri süregelen genel hümanist faaliyetin en büyük kitabı, Auerbach’ın Mimesis’i üzerine ve bu kitabın bugün bizim için neden kalıcı bir örnek oluşturduğuna dair” konuşuyor. Geleneksel hümanistik eğitim uzun yıllardır saldırı altında. Yazar bu son kitabında birleştirmeyi, özgürleştirmeyi ve aydınlatmayı hedefleyen daha demokratik bir hümanizmin hâlâ mümkün olduğunu savunuyor. Beşeri bilimleri canlandırmada bir strateji olarak geliştirilmiş bir diyalog ileri süren yazar, okumanın insanlara devamlı sorgulamayı, bozmayı ve yeniden düzenlemeyi öğrettiğini ileri sürüyor. (Alfa Yayıncılık)



Camın geri dönüşümünü

Bilge Buhan Musa'dan Meraklı Yeşil Şişe-Sıfır Atıkla Yaşa. Kitap, camın geri dönüşümünü ve eski bir denizci geleneğini anlatan sıcacık bir öykü. Meraklı yeşil şişe de tıpkı yaşlı çınar ağacı gibi, beyaz plastik bardak gibi defalarca dönüşebildiği ve birbirinden farklı yerlere gidebildiği serüvenler yaşıyor. Bizler bu geri dönüşüm öykü sayesinde doğanın sınırsız ve sonsuz vericiliğine tanık oluyoruz. Bu kitabın görselleri sadece cam kırıklarıyla hazırlandı ve tekrar geri dönüşüme gönderildi. Elinizdeki kitap çocukların doğayı nasıl koruyabilecekleri somutlaştırılarak anlatma çabası içindedir. (Altın Kitaplar)



Yaralı ve öfke bir sevda anlatısı

Murat Uyurkulak'tan Delibo. Yusuf on sekiz yaşındayken hayatını mahvedip terk eylediği baba ocağı Bornova’ya seneler sonra geri dönmüştür. Tam da o günlerde aldığı bir haberle sarsılır: Çocukluk hatıralarının kahramanlarından, mahallenin sevgilisi ve bir nevi maskotu deli İbrahim, namı diğer Delibo, ardında iz bırakmadan bir anda sırra kadem basmıştır. Çocukluk aşkının da onun peşinde olduğunu öğrenen Yusuf’un aklı iyice karışacaktır. Zira artık ünlü bir dizi yıldızı olan ve Delibo’yu bulmak için her şeyini bırakıp Bornova sokaklarına dönen güzeller güzeli Yasemin, ondan ısrarla yardımını istemektedir… Bu karnavalesk aşk romanında, akıllı ve duyarlı ama bir o kadar da yaralı ve öfke dolu Yusuf’un kurtulamadığı sevdasını anlatıyor. (Can Yayınları)



Prag'ın sır perdesiyle kaplı sokakları

Marek Sindelka'dan Anormal. Küçüklüğündeki korkularıyla yüzleştikten sonra dünya üzerinde tek örneği kalmış bir bitkinin izini süren Kryštof, etrafına zehir saçan bu doğa harikasının sahibi mi olacaktır yoksa kölesi mi? Çocukluk arkadaşı Andrej'le yeniden karşılaşıp geçmişten kalan bir hesaplaşmanın da pençesine düşecek olan Kryštof'u karanlık bir son beklemektedir. Kitap, suç dünyasının tehlikeli kumarlarının oynandığı bir dünyada, sellerin götürdüğü yıkık dökük bir şehrin, Prag'ın sır perdesiyle kaplı sokaklarında, tuhaf bir bitki etrafında kesişen ölümlerin öyküsünü anlatıyor. Uygarlık ile kara toprak birbirine nüfuz etmeye başlıyor. Tutku, zehirle sarmalanıyor, korkuyla yer değiştiriyor. (Çınar Yayınları)



Yepyeni ufuklar, düşünceler ve umut

Özlem Esmergül'den Ya Hep Beraber ya da Hiçbirimiz. Çağdaş tiyatronun dehasıdır Bertolt Brecht… 20. yüzyılda tiyatronun geleneksel kalıplarını yıkarak yerine koyduğu yepyeni, özgün, deneysel metotlarla sadece tiyatronun asi ve cesur çocuğu olarak kalmadı, oyun, şiir, hikâye, düzyazı, roman, deneme, inceleme, eleştiri alanında on bin sayfalık bir külliyat bıraktı geriye. Hayatı fikirlerle olduğu kadar kadınlarla da doluydu. Sürgünden sürgüne giderken karısıyla birlikte sevgililerini de almıştı yanına. Bir arada kalamazlarsa Hitler faşizmine karşı koyamayacaklarına inanmışlardı. Birlikte güçlü, mutsuz ama ümitliydiler. Brecht’i ve mücadelesini tanıdıkça onun hem hiciv ve isyan dolu hayatında hem de her biri bir yaşam tavrı sayılan yapıtlarında yepyeni ufuklar, düşünceler ve umut bulacaksınız. (Destek Yayınları)



Her ebeveynin dikkate alması gereken noktalar

Bilge Aygün'den 2-10 Yaş Çocuklar İçin Hayatı Kolaylaştıran Temel Alışkanlıklar. Her ebeveyn, çocuklarının ileride kendi seçimlerini yapabilen, gerektiğinde “hayır” diyebilen, görüşlerini çekinmeden ifade edebilen bireylere dönüşmesini ister. Peki, güçlü bir kişiliğe sahip olmasını istediğiniz çocuklarınız için gelişim aşamasının, onların önüne koyduğunuz tabaktan başladığını hiç düşündünüz mü? Psikolog yazar, bu kitapla 2-10 yaş arası çocukların gelişim sürecinde yapılması gerekenleri, her ebeveyn ve eğitimcinin dikkate alması gereken noktaları anlatıyor. Kısacası, bundan böyle “Önce benim istediğimi ye!”, “Ağlayacaksan odana git!”, “Artık uyuyacaksın!” demeden önce düşünmenizi sağlayacak bir kitap tutuyorsunuz elinizde. İhtiyaç duyduğunuz anda yanınızda olacak, size yol gösterecek örnek alıştırmalarla ‘yeni düzen'i hayatınıza adapte etmenizi sağlayacak bilgilerle… (Epsilon Yayınevi)



Felaketlerin anlattıkları eşsiz parçalar

Asaf Halet Çelebi'den Divan Şiirinde İstanbul. İstanbul hakkında bir mısra, beyit bulabilmek için kütüphaneleri tek tek dolaşmayı, yazma eserlerin peşine düşmeyi, yüzlerce sayfalık dîvânları satır satır elden geçirmeyi, yanlışlık ve eksiklikleri düzeltmeyi göze alan yazarın hazırladığı bu toplam, yaşadıkları dönemin hayat ve hususiyetlerini canlandırmış olan dîvân şairlerinin İstanbul'un farklı farklı devirlerinin zevk ve rengini, tabiat güzelliklerini, mehtap ve Boğaziçi âlemlerini, gezinti ve eğlencelerini, meşhur kasır ve köşklerini, âdet ve an‘anelerini, kış, yangın ve zelzele gibi felaketlerini anlattıkları eşsiz parçalardan oluşuyor. (Everest Yayınları)



Annelerimizin öyküsü

Martha Batalha'dan Bir Kadının Görünmez Yaşamı. Gusmâo kardeşlerin hayat hikâyesi, yirminci yüzyıl ortalarında Rio de Janeiro’da yaşamış ve kendisine ancak ev hanımlığı rolü layık görülmüş sayısız kadının hayat hikâyesiyle benzerdir aslında. Yazarın şu an elinizde tuttuğunuz ilk romanı da işte bu kadınların; az ya da çok görünmez bir hayat sürmüş annelerimizin, büyükannelerimizin, büyük büyükannelerimizin öyküsünü anlatır bizlere! Kadınların toplumsal cinsiyet rolleri içinde yitip giden ümitlerini mizahi bir dil ve keskin bir gözlem gücüyle anlatan, 2019 yılında da film uyarlaması Cannes Film Festivali’nin Belirli Bir Bakış bölümünde büyük ödüle layık görülen kitap; müzevir komşu Zelia, çocuk bakıcılığı yapan eski hayat kadını Filomena ve benzer sayısız enteresan karakterin yan hikâyeleriyle beslenerek gerçekten dolu dolu ve güçlü bir okuma deneyimi sunuyor. (Kafka Kitap)



İslam'da mabet-mescit kavramı

Cemil Kılıç'tan Cami ve Siyaset. Bu çalışmamızda İslam tarihinde cami ile siyasetin nasıl bir ilişki içerisinde olduğu sorusuna yanıtlar verdik. İslam'da mabet/mescit kavramının dayandığı Kur'anî ve Muhammedî temelleri gözler önüne sererek İslam tarihindeki ve günümüzdeki mabetlerin o temellerle ne denli koşutluk arz ettiğini irdeledik. Gördük ki koşutluktan ziyade karşıtlık denilebilecek özellikler öne çıkıyor. Bu özelliklerin Türkiye'de ve İslam toplumlarında yarattığı patolojik sonuçların çok derin politik ve sosyolojik sorunlara yol açtığını sözümüzü sakınmadan teşhis ettik. Ne acı ki bugünkü camilerin Muhammedî mescitlerle ilgisi yok denecek kadar azdır. Ne acı ki bugünkü camilerin pek çoğu Kur'an'da ağır bir biçimde yerilen Mescid-i Dırar tanımlamasına dahil durumdadır. Mescitlerin yeniden İslamîleştirilmesi için bu çalışmanın kılavuz olmasını diliyoruz. (Kırmızı Kedi Yayınları)



Halley kuyruklu yıldızı çarpacak mı?

Hüseyin Rahmi Gürpınar'dan Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç. Romanda, Halley kuyruklu yıldızının dünyaya çarpacağı söylentisiyle gelişen olayları anlatan H. R. Gürpınar, batıl inançlara sahip mahalle sakinlerinin tepkisini ve bilimsel düşünceden uzak davranışların gülünç yanlarını gözler önüne serer. Kitap 1910’ların İstanbul’unu ve semt sakinlerini duyarlı bir şekilde betimlemekte ve dönemin sosyal hayatını gerçekçi bir şekilde yansıtmaktadır. (Remzi Kitabevi)



Keşiflerini nasıl başardılar

Christian Hill'den Keşifler-Sezgi Şans ve Kararlılık Öyküleri. Parmak izinin keşfi, kan dolaşımının, yerçekiminin, aşının, elektriğin, radyoaktivitenin keşfi… Hepsi insanlığın yönünü değiştirdi. Peki, coğrafyadan fiziğe pek çok dalda çalışan bilim insanı, doktor, arkeolog ve kâşifler hangi güçlü isteklerle bu keşifleri yaptılar? Onları harekete geçiren ilk parlak fikir neydi, hangi aşamalarda zorlandılar, keşiflerini nasıl başarıyla sonuçlandırdılar? Dünyayı değiştiren 16 keşfin ilgi çekici hikâyelerini yalın ve eğlenceli bir dille anlatan Keşifler kitabı, 10 yaş ve üzeri okurları hem bilgilendiriyor hem de onlara ilham veriyor. (Redhouse Kidz Yayınları)



Kapitalist üretimin acımasız kuralı

Paul Lafargue'den Tembellik Hakkı. Çalışın, çalışın proleterler, toplumsal serveti ve kendi sefaletinizi büyütmek için çalışın, çalışın, daha da fakirleşeceğinizden, çalışmak için daha fazla nedeninizin olması ve sefilleşmek için çalışın. İşte kapitalist üretimin acımasız kuralı. İster dindar kesimden ister liberal kesimden isterse de işçi sınıfından gelsin, aşırı çalışmaya çağrı aynı zamanda aşırı üretime de bir çağrıydı ve aşırı üretim de aşırı tüketimi gerektiriyordu. Az saatlik bir çalışma, kişiye kalan geniş zaman, daha az hırs ve dengeli bir paylaşım. 19. yüzyılda yazar tarafından dile getirilmiş, 21. yüzyılda daha da elzem bir mesele haline geldi: Aşırı çalışma, üretim ve tüketim sadece insanların ömürlerini fazlasıyla yıpranarak heba etmesine yol açmıyor, dünyayı da kaynakların tükenmesi ve küresel ısınma gibi felaket koşullarının eşiğine getiriyor. (Sia Kitap)



Gerçeküstü yolculuk

Faruk Duman'dan Piri-Kayıp Denizler Üzerine Bir Anımsama. Pîrî'de Osmanlı Paşası Yusuf'un, komutasındaki gemiyle görevlendirildiği bir kuşatmaya giderken, Karanlık Deniz'de yaptığı gerçeküstü yolculuk anlatılıyor. Masalsı, fantastik atmosferiyle dikkati çeken roman Yusuf'un dışında üç kişinin daha çevresinde dönüyor: Seyyid, Azat, Seferis. Bir eski zaman teknesinde dört kişinin gerçek-düş ilişkileriyle gelişen romanda Yusuf'un bilinci, annesiyle ve ilk aşkıyla, denizle, uzaklarla, haritalarla, kayıp noktalarla, karanlıklarla sarmalanıyor. Efsunlu bir atmosfer içinde süzülen tekne, buğulu denizlerde, sonsuzluğun sessizliğinde dolaşıp Çıplak Kadınlar Adası'nda demir atıyor. (Yapı Kredi Yayınları)