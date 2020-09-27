Haftanın Kitapları

Her birinin paylaşacağı büyük bir sırrı var

DAN Brown'dan Hayvanlar Senfonisi. Maestro Fare ve müzisyen arkadaşlarıyla ormanların ve denizlerin derinliklerinde gezin! Kitabın içinde büyük mavi bir balina, hızlı çitalar, minik böcekler ve zarif kuğularla karşılaşacaksın. Üstelik her birinin seninle paylaşacağı bir sırrı var. Yol boyunca Maestro Fare’nin senin için bıraktığı sürprizleri bulabilirsin. Örneğin; saklanmış bir arı, ipuçları veren karışık harfler, hatta çözmen için şifreli bir mesaj. New York Times’ın en çok satanlar listesinin bir numaralı yazarı, son derece eğlenceli, gizemli ve müzikli bu ilk resimli kitabı Hayvanlar Senfonisi ile çocuklarla buluşuyor. (Altın Kitaplar)



Kurumları, çürüyen toplumun kederi

ÖMER Evren Kuzu'dan Binbir Feet Masalları. Newton'a sorulduğunda, “Bu kadar ileriyi görebilmem, devlerin omuzlarında durduğum içindir” demişti. Onun bunu söylerken henüz icat edilmemiş uçakları kastetmediğini biliyordum elbette. Ancak bu benim durumumda da geçerliydi. Tüm kurumları, gelenekleri ve güzellikleri, birikimleri ve umutlarıyla çürüyen bir toplumun kederi de en iyi yükseklerde durmakla görünüyordu. Çürümenin yaydığı hidrojen sülfit en iyi, tümünü kapladığı gökyüzünde kokuyordu artık. Haksızlığın, zalimliğin ve hıncın kahredici tufanı en iyi havadan görünürdü ve bir yıkıma tanık olunacak en geniş kadraj, bir uçağın kabiniydi. İşte bu kitap, o kabindeki bir uçak penceresidir.

(A7 Kitap)



Sürükleyici, sakınmasız ve kışkırtıcı bir roman

HAMDİ Koç'tan Melekler Erkek Olur. Gizli bir şey yapıyordum ve korkuyordum, karımdan, çocuklarımdan, patronumdan, arkadaşlarımdan, iş arkadaşlarımdan, kısaca bana sahip olan, hayatımı zorlaştırma, hatta karartma potansiyeline sahip herkesten, tek tek ve toplu olarak hepsinden. Başarılı bir iş insanı, çekici bir erkek olan Murat'ın görece dengeli bir hayatı, huzurlu bir evliliği vardır. Gelgelelim şirkette yeni işe başlayan Selma'yla tanışması hayatında bir dönüm noktası olacaktır. Tüm dengesi altüst olan Murat o güne kadar sahip olduğu her şeyi sorgulamaya başlar. Yıpratıcı iş hayatını, metropol yaşantısını, cinselliği, evlilik kurumunu ve erkekliğin çıkmazlarını yalın bir dille irdeleyen kitap, sürükleyici, sakınmasız ve kışkırtıcı bir roman. (Can Yayınları)



Dostluğun gücünü yansıtan bir hikâye

LOU Beauchesne'den Bizon Raymon. Raymon kocaman, kuvvetli ve de cesur. Bu çok normal, çünkü kendisi bir bizon. Aynı zamanda da bir kitabın kahramanı. Kitap Çınar'a ait; sakin ve akıllı mı akıllı küçük Çınar'a. Yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen bu iki arkadaş, günün birinde ayrı düştüler. Çünkü Raymon, birtakım talihsizlikler sonucu ait olduğu kitabın içinden çıktı, tıpkı bir yavru kuşun yumurtasından çıkması gibi. Kitap sevgisini, kütüphanelerin büyüleyiciliğini ve dostluğun gücünü yansıtan bir hikâye. Hemde muhteşem resimlerle. (Çınar Yayınları)



Halep’ten şaşırtıcı yaşam manzaraları

HALİD Halife'den Bu Şehrin Mutfaklarında Bıçak Yok. Arapça edebiyatın güçlü temsilcilerinden yazar, kitabıyla politik, dinî ve cinsel zorbalığın gölgesi altında yaşayan Suriyeli bir ailenin üç nesle yayılan, ‘utanç' duygusuyla kuşatılmış hikâyesini anlatıyor. Yıllar içinde yıkıcı bir dönüşüme maruz kalan, çoğu kişinin eski günlerini özlemle andığı Halep şehrinin başlı başına bir karakter olarak yer aldığı roman; elli yılı aşkın bir dönemde Suriye’de yaşanan toplumsal parçalanmayı, yıkılan hayalleri, şiddeti, bastırılan acı ve korkuyu sosyal ve psikolojik derinlikle yarattığı çok sayıda karakter aracılığıyla gözler önüne seriyor. Halife, bu şiirsel yapıtında, doğduğu şehrin ruhunu etkileyici bir gözlem gücü ve açık sözlülükle yansıtıyor. Suriye’deki çatışmanın kökenini daha ‘derinden' anlamak isteyenlerin mutlaka okuma listelerine almaları gereken kitap; sokakları, kokuları, yemekleri, müziğiyle Halep’in kapalı kapılar ardına hapsedilişini ‘şaşırtıcı' yaşam manzaraları üzerinden paylaşıyor. (DeliDolu Yayınları)



Hakikat görünende değil görünmeyende gizlenir

MELDA Kamhi Kosif'ten Binlerce Kilometrelik Bir Yolculuk Bile Tek Bir Adımla Başlar. 2500 yıl önce kaleme aldığı Tao Te Ching ile Taoizm'in kutsal kitabını yaratan Lao Tzu, Doğu bilgeliğini gizemli satırlarla kalbimize fısıldamıştır. Yaşamın düzeninin oluş ve bozuluştan ibaret olduğunu, hakikatin görünende değil görünmeyende gizlendiğini söyleyen Lao Tzu zıtlıklardan doğan uyuma dikkat çeker. Arzulardan sıyrılarak gerçek yolu bulmayı, teslimiyeti, alçakgönüllülüğü, varoluşun ve doğanın özünü büyülü bir dille anlatan Lao Tzu, günümüzde de insanlığa ilham olmaya devam ediyor. (Destek Yayınları)



Hayata, toplumsal düzene uyum sağlamak

JAKOB Wassermann'dan Caspar Hauser Veya Gönül Miskinliği. Adım atmayı, konuşmayı yeni yeni öğrenen Caspar'ın, kentteki çeşitli ailelerin vasiliğinde insanlara, hayata, toplumsal düzene uyum sağlaması için uğraşılırken bir yandan da onun kim olduğu, nereden geldiği hükümet yetkililerinden sıradan yurttaşa kadar her kesim tarafından merak edilir. Kimdir Caspar Hauser? Bertaraf edilmiş, hükümdar soyundan bir prens mi yoksa kaderine terk edilmiş gayrimeşru bir çocuk mu? Caspar'la ilgili ilk yapıtlardan biri olan Jakob Wassermann'ın Caspar Hauser veya Gönül Miskinliği adlı klasikleşmiş romanı, Caspar'ın büyüleyici, ilgi çekici ve kısa yaşamını ele alır. Wassermann sinematografik dili ve ayrıntıcı bakışıyla, bugün bile tartışılmayı sürdüren Caspar'ın esrarengiz hikâyesine dayanan nihai ve modern kurguyu yaratmıştır. (Everest Yayınları)



Hem komik hem de duygusal bir kitap

DAVID Nicholls'dan Bir Gün. Dexter ve Emma 1988 yılında tanıştıklarında ilk günden birbirlerinden etkilenmişlerdi. Öğrencilik hayatlarının sonuna gelmişken önlerinde onları bekleyen binlerce olasılık kendine güvenen Dexter'ı heyecanlandırırken zeki ama çekingen Emma'yı belirsizliğe boğuyordu. Bu iki zıt karakterin karşılaşmasından yirmi yıla yayılan bir sevgi doğacaktı. Dalgalı ilişkileri kavgalarla, kaçırılan ve yakalanan fırsatlarla, kahkaha ve gözyaşıyla sınanacaktı. Ve zaman içinde, duyguları değiştikçe hayatın zorlukları ve aşkın doğasıyla da yüzleşmeleri gerekecekti. “Okuru kendine tutsak eden, dahice bir roman.” – Nick Hornby. “Gençliğin gönül yaralarına nostalji dolu bir dönüş arayan ve kendini yeniden yaratma hikâyelerini sevenler (yani hepimiz) için…” – New York Times. “Akıcı, temposu ustalıkla ayarlanmış, fazlasıyla gözlem dolu aynı anda hem komik hem de duygusal bir kitap.” – Boston Globe. (Epsilon Yayınevi)



Depresyona karşı bağışıklık geliştirmek

LINDA Gask'ın Sessizliğin Öte Yanı. Hayatı başka insanların ruhlarını iyileştirmekle geçen psikiyatrist Linda Gask, depresyon konusunda bir uzman olmanın depresyona karşı bağışıklık geliştirmek anlamına gelmediğinin farkında. Onun da kendine dikkat etmesi, kendi geçmişiyle yüzleşmesi, kendi depresyonuyla mücadele etmesi gerekiyor. Linda özenle yazılmış bu kitabında danışanlarının hikâyelerine kendi hikâyesini de dahil ederek okuru korkular, kayıplar, yalnızlık, bağımlılık ve kederin yol açtığı problemlerin olduğu bir dünyaya götürüyor. Bir yandan depresyon denen zorlu hastalığın ne demek olduğunu, nasıl hissettirdiğini anlatıp psikoterapi ve ilaçların öneminden bahsederken bir yandan da bu hastalıkla boğuşanlara ve yakınlarına umut oluyor. (Hep Kitap)



Derin görüşler içeren bir kitap

DAVID Mikics'ten Jacques Derrida Kimdir?-Entelektüel Bir Biyografi. Yazar, yol göstericilik eden bu kitabı, bir cevap niteliği taşıyan ilk çalışma… Bu, Derrida'yı anlamak için oldukça ciddi bir girişim. – Martin McQuillan, Times Higher Education. David Mikics, mükemmel bir kitap yazmıştır, muhtemeldir ki bu, Jacques Derrida hakkında İngilizcede yazılmış en iyi kitaptır. Yaklaşımı basit fakat şahanedir: Derrida'nın en çok bilinen yazılarında tartışılan metinleri okuyup incelemek için hakikaten çaba göstermektedir. Tertemiz ve isabetlidir, çok okunup konuşulan ve pek çok tartışmaya sebebiyet veren bir kitap olacaktır. – Mark Edmundson, Virginia Üniversitesi. Haz dolu bir vecizlik ve derin görüşler içeren bir kitap. – Stav Sherez, Catholic Herald. (Fol Kitap)



Sevgi dolu ve çok renkli bir hikâye

ROCIO Bonilla'dan En Sevgili Süper Kahraman. Kahraman olmak hiç bu kadar ‘sevgili' olmamıştı. Yazıp resimlediği kitaplarla dünyada ve ülkemizde çok sevilen sanatçı Rocio Bonilla’dan sevgi dolu ve çok renkli bir hikâye. Bonilla, ödüllü sanatçı Oriol Malet’le bir araya geldiği yeni öyküsünde pek çok süper kahramanın yanı sıra çocukların ailelerinde gördükleri süper güçleri, unutulmaz karakterlerle dolu çocukluk dünyasını resmediyor. Kitaplarla, hayallerle, doğayla ve hayvanlarla iç içe renkli bir dünya kuruyor. Göz alıcı desenleri ve zengin görsel anlatımıyla zihinlerde sayısız pencere açan kitap, sadece çocukların değil, her yaştan okurun da kalbine dokunuyor. Dünyayı sevgiyle kurtaranların ve yaşamın devam etmesini sağlayanların yanı başımızda olabileceğini anımsatıyor… (Günışığı Kitaplığı)



Beethoven gerçeğinin izi

FIRAT Kutluk'tan Beethoven. Hiç kuşkusuz karşımızda bir Beethoven efsanesi var. Ama efsaneler genellikle gerçeğin yorumlanmış hali ya da pek azıdır. Yazar, bu kitapta Beethoven gerçeğinin izini sürüyor. Besteciyi efsanelerden, uydurulmuş öykülerden, ters yüz edilmiş anılardan arındırarak karşımıza getiriyor. Beethoven'ı yaşadığı dönemin gündelik hayatı ile kültürel, siyasal, toplumsal çalkantılar ve dönüşümleri eşliğinde ele alıyor. Beethoven'daki değişimleri ve Beethoven'ı kimi eserlerini değerlendirerek betimliyor: Senfoni yazmaya öncellerine göre geç yaşta başlaması, son iki senfonisi arasındaki on yılda yaylı dörtlülere yoğunlaşması, senfoniye sadece sözel değil neşeli bir bölüm de getirmesi, Büyük Füg'ü, konçertoları ve suskunlukları… (h2o Kitap)



Her yerde seni dinliyor, gözlüyor olabilirler

ANNA Burns'tan Sütçü. Sütçü 2018 yılında Man Booker Ödülü'ne layık görüldüğünde yazarın yazım hayatı, bel ağrıları nedeniyle durma noktasındaydı, küçük bir okur kitlesi vardı ve güçbela geçiniyordu. Önceki iki romanında da Kuzey İrlanda sorununu işleyen, hayatı bu çatışmaların etkisinde geçen yazar, Sütçü ile 2019'da Ulusal Kitap Eleştirmenleri Ödülü ve Orwell Politik Kurgu Ödülü'nü de kazandı, romandaki karakterleri isimsiz olsa da kendi ismini edebiyat tarihine yazdı. Ortanca kız kardeş başını kitabına gömerek yürüyor. Derken bir dedikodu: “Diğer taraftan” ve “retçi” bir sütçüyle sevgiliymiş güya. Yalan bunlar, ortanca kız kardeşin başka bir sevgilisi var. Belki-sevgilisi. Sınırların sert çizgilerle çekildiği bu yerde dikkat çekmek tehlikeli. Özellikle de bekâr genç kadınlar için. Her yerde seni dinliyor, gözlüyor olabilirler ve sınırı aşmak için tek kelime yeterli. (İthaki Yayınları)