Haftanın Kitapları

Tamamen sebepsiz bir cinayet

Ferdinand Von Schirach’tan Collini Davası. Hayatı boyunca tek bir suça karışmamış bir insanı cinayet işlemeye iten sebep nedir? Fabrizio Collini, 34 yıl boyunca Mercedes fabrikasında çalışmış, göze batmayan, sabıkası olmayan bir İtalyan. Fakat günün birinde Berlin’in lüks bir otelinde yaşlı bir adamı öldürüyor; görünürde tamamen sebepsiz bir cinayet… Collin’'yi savunmak üzere atanan genç avukat Caspar Leinen için başlangıçta bu dava parlak bir kariyer fırsatı gibi görünse de, kurbanın kimliğini öğrendiğinde her şey bir kabusa dönüyor: Çok saygın bir Alman sanayici olan kurban, Leinen'ın en yakın arkadaşının büyükbabası. (Alfa Yayıncılık)

Şehri korumak isterken başı belaya girdi

Dav Pilkey’den Köpek Adam 3 – İki Kediciğin Hikâyesi. Köpek Adam’ın başı çifte belada! Köpek Adam köpeklerin en iyisi, kahramanların en cesuru, sakarların en dağınığı, safoşların en safıydı. Şehri korumak isterken her zamanki gibi başı belaya girdi. Kötü Kedi Petey, minoş kediyi kurtarmak için elinden geleni yaparken Köpek Adam’ın başka kahramanca planları vardı. (Altın Kitaplar)

Kişiliğin kaderin mi?

Pınar Maro’dan Kişiliğin kaderin mi? Psikiyatri ve psikoloji bilimi on, hatta on bir kişilik yapısı olduğunu kabul ediyor. Herkesin nasıl ki bir burcu varsa, bir de kişilik yapısı var. İstisnasız hepimiz bu kişilik yapılarının içine doğuyoruz ama çoğumuzun bundan haberi bile yok. Şöyle düşünün: Birileri bize doğarken bir isim koymuş ama ismimizi bizim yerimize bilimin kulağına fısıldamış. Psikolog yazar bu kitabında, bize bizden gizlenmiş o ismimizi söylüyor adeta. Kendimizi, insanı, başımıza gelenleri ve gelecekleri anlamamızla, hayatımızın efendisi olmakla, kabul edip barışmakla ve devam etmekle doğrudan ilişkili bu konuyu tanrılar dağından indirip bize ait olabileceği bir alana çekiyor. Psikolog kimliğiyle kaleme aldığı bu kitapta yazar kişilik yapılarını okuru hiç sıkmadan, tek tek ve örneklerle masaya yatırırken farklı karakterlerle ilişki kurmanın tüyolarını da veriyor. Kişiliğin Kaderin mi? kendimizi ve çevremizi tanımak için elimizden düşürmeyeceğimiz bir kitap. (Artemis Yayınları)

Toplumsal hayatın ayrıntılı panoraması

Joseph Conrad’tan Nostromo. “Hayali ama gerçek bir Güney Amerika ülkesi” olan Costaguana’nın Batı eyaletine bağlı Sulaco kenti, Mr. Gould tarafından işletilen gümüş madeni ve diktatör Başkan Ribiera’nın görece liberal yönetim anlayışı sayesinde bir süreliğine istikrara ve refaha kavuşmuştur. Fakat emperyalist faaliyetlerin, ülke kaynaklarını ve kendilerini sömürdüğünü düşünen halkçı hareket, devrim planları yapmaktadır. Madenin gümüşü tehlikededir. Ülkenin kaderi ise her kesimin güvenini kazanmış, kibirli ve cesur İtalyan gemici Nostromo’nun ellerindedir. Başyapıtı kabul edilen Nostromo'da Conrad, dünyayı olmasını dilediği şekilde değil, gördüğü gibi resmeder ve bunu yaparken bireylerin, insanlık durumunun yanı sıra, toplumsal hayatın da ayrıntılı bir panoramasını sunar. (Can Yayınları)

Evini arayan bir ruh

Paul Leppin’den Karanlığa Yolculuk. “Prag bohemlerinin kralı” olarak tanınan yazar, kitapta adını koyamadığımız bir huzursuzluğu, sebebini bulamadığımız bir bunalımı ve adresini bilmediğimiz bir isyanı anlatıyor. İlk kez 1914'te yayımlanan bu kısa roman, varoluştan ümidini yitirip melankolik bir ruh haline bürünen yirminci yüzyıl insanının portresini şeffaf bir şekilde ortaya koyuyor. Yirmili yaşlarındaki Severin, Prag'ın eski ve yeni dünya arasında sıkışan sokaklarında yürürken, bir yandan ruhsal bir arayışa da çıkar. Varoluşun anlamına ve geçen zamanın bıraktığı ize dair sorgulamalara, değişen şehrin yarattığı nostalji de eşlik eder. Kitap, evini arayan bir ruhun, gözünü arayan bir zihnin hikâyesi… (Çınar Yayınları)

Geleceğe ümitli çocuklar yetiştirebilmek

Şule Akşun’dan Dünyayı Küçük Karabalıklar Kurtaracak. Samed Behrengi, Tebriz’in yoksul bir mahallesinde, bir işçi ailesinin dördüncü çocuğu olarak geldi dünyaya… Sadece yirmi dokuz yıl yaşadı ama bu kısacık hayatının içine hem yoksulluğun bir kader olmadığı başkaldırısıyla onurlu bir eşitlik mücadelesi sığdırdı hem de sayısız masal, derleme, çeviri ve makale bıraktı arkasında. Ekmeğin, hakların ve adaletin herkese eşitçe dağıtıldığı başka bir dünyanın mümkün olabileceğini var gücüyle haykıran, geleceğe ümitli çocuklar yetiştirebilmeye kendini adayan bir öğretmen, aydın ve edebiyatçıydı da aynı zamanda. Dünyayı değiştirecek Küçük Karabalık’ları yetiştirmek uğruna hayatını bile feda etmekten çekinmedi. (Destek Yayınları)

Cezaevindeki Çakıcı’nın portresi

Saygı Öztürk’ten Siyasette Bürokraside Cezaevinde Alaattin Çakıcı. Racon kesen, adalet dağıtan, haraç alan organizasyonlar nasıl oluştu? Emniyet, Çakıcı’yı yakalayabilmek için neden örtülü ödenek sistemine geçti?

Mahkeme başkanının, “MİT mensubu musunuz?” sorusuna Çakıcı ne dedi? Malki cinayetinin perde arkasında neler yaşandı? Cinayet Hizbullah’a nasıl uzandı? Çakıcı, hangi bakanlarla, kamu görevlileriyle telefonla konuşuyordu? “Beni yok etmeyi kafasına koymuştu” dediği kişi kimdi? Ergenekon duruşmalarında neden alkışlar arasında salondan çıktı? Araştırmacı gazeteci-yazar, mahkeme dosyalarında yer alan telefon konuşmalarını, ifadeleri, Meclis tutanaklarını inceledi; bu kitap için konuşan kişilerin anlatımlarıyla bir araya getirip siyasetteki, bürokrasideki, cezaevindeki Alaattin Çakıcı’nın portresini çizdi… (Doğan Kitap)

Yüz yıllık zihnin uzun soluklu anlatısı

Lawrence Ferlinghetti’den Küçük Çocuk. Zengin bir aileye evlatlık verilen Küçük Çocuk’un ilk gençliğiyle başlayan roman, kendisini kimi zaman sayfalarca süren bilinç akışına kaptırarak sürekli şekil değiştiriyor, şiire, monoloğa, ilahiye, politik söyleme, vasiyetnameye, bir dil fırtınasına dönüşüyor. Küçük Çocuk karmaşık bilincin satırlara damıtıldığı, Proust'a ve Joyce'a göz kırpan, öfkeyle ve neşeyle dolu yüz yıllık zihnin uzun soluklu anlatısı. (Everest Yayınları)

Unutulmaz aşkı, dinlemeye hazır mısınız?

Stephenie Meyer’den Gece Yarısı Güneşi. Bu unutulmaz aşkı, bu kez aslanın ağzından dinlemeye hazır mısınız? Milyonları peşinden sürükleyen Alacakaranlık’ın unutulmaz âşıkları Bella ve Edward, serinin yayımlanan son kitabından on iki yıl sonra, başladıkları yere geri dönüyor. Hikâyelerini anlatmak bu kez Edward’a düşünce, en karanlık ve heyecan verici detaylar arasına dalmak da kaçınılmaz oluyor. Sahi, herkesin aklını okuyabilen bir vampirin zihnine süzülmeyi kim istemez ki? (Epsilon Yayınevi)

Yorgo Hoca’nın ilham verici hayat hikâyesi

Aslıhan Lodi’den Akademiye Adanmış Bir Hayat Prof. Dr. Yorgo İstefanopulos. Işık Üniversitesi’nin 25. kuruluş yılını kutlamak amacıyla hazırlanan nehir söyleşi kitaplarından ikincisi de yayımlandı. İstanbul Moda’da doğan İstefanopulos’un akademik öyküsü Kadıköy Rum İlkokulu’nda başlıyor, Zoğrafyon Rum Lisesi ve Robert Kolej’den geçip dünyanın sayılı okullarından MIT’de başarıyla tamamlanıyor. Yorgo Hoca’nın pek çok açıdan ilham verici hayat hikâyesini anlatan kitapta söyleşiyi gazeteci Aslıhan Lodi gerçekleştirdi. Hocanın 25. yılına erişen Işık Üniversitesi'nin bugünlere gelmesindeki emeklerini görecek, İstanbullu bir Rum çocuğunun büyüme macerasına tanıklık edeceksiniz. (FMV Işık Üniversitesi Yayınları)

Değişim rüzgârına kapılanlar

Murat Yalçın’dan Oralı Olmamak. Yaşamı mümkün kılan yeniden başlamak gücüdür. Yitirilmiş bir babanın anılarıyla yaşamını sürdüren bir ailenin geçmişten bugüne öyküsünü, acı tatlı yaşanmışlıkları, ironiyle derinleşen zarif üslubuyla dillendiren yazar, okuru duygu dolu anılarla, özlemle ve yarın umuduyla sarmalıyor. Roman, engelli annenin, erken yaşta büyümek zorunda kalan ablanın ve liseli kardeşin iç çatışmalarını, birbirlerine kol kanat gerişlerini ustalıkla işliyor. Yaşamın keskin dönemeçlerinde savrulmamayı başaranların ve değişim rüzgârına kapılanların hikâyesi, her yaştan okurda iz bırakacak nitelikte. (Günışığı Kitaplığı)

Aşkı tükenmiş kadının yalnızları

Peride Celal’den Melahat Hanım’ın Düzenli Yaşamı. Her biri yalnızlıklara, uzaklaşmalara odaklanmış altı öykü. Kocası ölmüş yaşlı bir kadının, salonunun ortasında büyüyen ağaçla yaşayan bir başkasının, yıllar sonra kapısını çalan âşığına mesafelerini fark edenin; bir iskele üzerinde delikanlıların dikkatini çekemeyen genç bir kızın, o kızı seyreden aşkı tükenmiş kadının; bir adanın ortasında, değişen insan algıları karşında yalıtılmışlıklarını duyumsayan bir genç kadın ile annesinin yalnızlıkları. Yaşantının içinden çekilip sorgulanan yaşamların anlamları… Birbirinden farklı, kısa zaman dilimleri halinde aslında birbirinin aynı yaşamları sunuyor bizlere Peride Celal. Bunlardan biri, bizzat kendi yaşamından bir zaman kesiti bekli de. Gündelik yaşamın görünümlerini anlatırken bu dünyayı karmakarışık dışavurumundan arındıran bir biçem, dingin, duru, pürüzsüz bir dil. (h2o Kitap)

Başkasının gözüne masum gelecek şeyler

Rebecca Fleet’ten Başkasının Evi. Evinde kimin olduğunu bilmiyor ama neden orada olduklarını biliyor. İçeri kimi aldığına dikkat et… Caroline ve Francis kaydoldukları bir internet sitesinden ev değiştirme teklifi alırlar. Kısa süreliğine kendi evlerini bir yabancıya bırakıp başka bir yabancının evine giderler. Bu onlar için hem bir tatil olacaktır hem de evliliklerindeki pürüzleri gidermek için bir şans… Ama zaman geçtikçe sorunlar tekrar yüzeye çıkmaya başlar. Onlar ilişkilerini tamir etmeye uğraşırken yan binada oturan genç bir kadın da tüm hareketlerini izlemektedir. Yabancı oldukları bu evde zaman geçirdikçe Caroline olmadık şeyler keşfetmeye başlar. Banyodaki çiçekler, çalan müzik… Başkasının gözüne masum gelecek bu şeyler Caroline için birer ipucudur. Ev değiştirdikleri kişi bir yabancı değil mi? Yoksa unutmaya çalıştığı sırları bilen biri mi? (Hep Kitap)