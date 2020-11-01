Haftanın Kitapları

Suriye-Filistin-Gazze cephesinde savaştı

Nazan Öçalır’dan Milli Mücadelemizin İsimsiz Kahramanlarından Arifzade Şahap Azmi Öçalır (1896-1961) 1 Temmuz 1896 günü Adana’nın Seyhan ilçesinde dünyaya geldi. Annesi Zeynep Hatun, Babası Arifzade Esat Efendi’ydi. 1911’de İstanbul Sultanisi (İstanbul Erkek Lisesi’ne) girdi. 1914’te mezun olduğunda 18 yaşındaydı. Aynı yıl Padişah V. Reşad tarafından umumi harp ve seferberlik ilân edildi. Cemal Paşa komutasındaki Suriye-Filistin-Gazze cephesinde İngilizlerle savaştı. Güney CephesiEnde Fransızlara karşı Mersin Limanı’nı korudu. II. Abdülhamit tahttan indirildiğinde 13 yaşındaydı. V. Mehmed Reşad öldüğünde 22 yaşındaydı. Padişah Vahdettin ülkeyi terk ettiğinde ise 27 yaşındaydı. Milli Mücadele’nin son yıllarında Adana Müftüsü Münir Efendi’nin kızı Naime (Önortaç) ile ilk evliliğini yaptı. (Arkeoloji ve Sanat Yayınları)

Bir tek gecenin hikâyesi

Antoine de Saint-Exupery’den Gece Uçuşu. Patagonya, Şili ve Paraguay'dan kalkan üç posta uçağı güneyden, batıdan ve kuzeyden Buenos Aires’e gelmektedir. Avrupa uçağının gece yarısı kalkabilmesi için onların getireceği kargo beklenmektedir. Üç pilotun her biri duba gibi ağır bir motor kapağının ardında, gecede yitip gitmiş, uçuşlarıyla ilgili derin düşüncelere dalmıştır. Tüm bu ağın yöneticisi olan Rivière gecenin getireceklerinin endişesiyle Buenos Aires iniş pistinde bir aşağı bir yukarı gidip gelmektedir… Yazarın, Prix Femina (1931) ödüllü bu romanında kendi pilotluk deneyimlerinden yola çıkarak anlattığı tek bir gecenin hikâyesiyle, ticari havacılığın geleceğini ellerinde tutan pilotların yaşamlarının havayolu şirketleri için nasıl sadece bir araç olduğunu gözler önüne seriyor. (Alfa Yayıncılık)

Olaylar planladığı gibi gelişmez

Stephanie Laurens’ten Bir Çapkının Evlenme Teklifi. Evlenmemeye yeminli Demon Cynster, erkeklerin günün birinde aşkla dize gelip bir kadına bağlandıklarını görünce onların kaderini paylaşmayacağına dair ant içmiştir. Ancak çocukluğunu bildiği Felicity Parteger hiç akla gelmeyecek koşullarda ve beklemeyeceği kadar güzel bir genç kadın olarak karşısına çıktığında hesapları altüst olur. Felicity cephesinde de durumlar hayli karışıktır, çocukken hayranlık duyduğu Demon’la tekrar karşılaşmak ve üstelik ortak tutkuları atlar ve at yarışlarıyla ilgili bir meseleyi çözmek için onunla işbirliği yapmak duygularının harekete geçmesine neden olmuştur. Demon’ın çapkın lakabıyla tanındığını bilmesine ve kendini korumaya çalışmasına rağmen olaylar planladığı gibi gelişmez. Ancak Felicity sıradan bir evlilik yapmanın peşinde değildir ve bu da zaman zaman rollerin değişmesine neden olacaktır. Kendini beğenmiş bir çapkın, evlilik teklifi reddedildiğinde ne yapar? (Artemis Yayınları)

Akıl sağlığını zorlayan tecrit cezaları

Amir Ahmadi Arian’dan Ve Balık Onu Yuttu. Yunus Turabi anne babasını yıllar önce beklenmedik bir şekilde kaybetmiş, Tahran’da yalnız yaşayan, sıradan bir belediye otobüsü sürücüsüdür. Bağlı olduğu sendika greve gitmiş ve eylem kanlı bir şekilde bastırılmış olsa da o hep apolitik kalmıştır. Ancak herkesin sabrının bir sınırı vardır ve Turabi için o sınır aşılmıştır. Siyasi mahkumların tutulduğu meşhur Evin Cezaevi’ne gözleri bağlı ve elleri kelepçeli halde götürüldüğünde, tuhaf bir düzenin hüküm sürdüğü bu kasvetli dünyada kaderi sorgu memuru Hacı Said’inkine dolanacaktır. İkili, rahatsız edici ve karşılıklı bağımlı psikolojik bir kedi fare oyununun içine sürüklenir; her birinin kendilerine düşen rolleri oynadıkları bu oyunun büyük bedelleri olacaktır. Yunus Turabi bu süreçte akıl sağlığını zorlayan tecrit cezaları ve sorgulama döngülerine katlanmak zorunda kalır. (Bilgi Yayınevi)

Siyasal açıdan ideal bir topluma dair ipuçları

Thomas More’den Ütopya. Yazıldığı dönemden günümüze en etkileyici ve en çok okunan kitaplardan biri olmayı sürdüren Thomas More’un Ütopya’sı, insanların refah ve uyum içinde yaşadığı, özel mülkiyetin, şiddetin, dinî dayatmaların bulunmadığı bir adayı anlatırken toplumsal, ekonomik ve siyasal açıdan ideal bir topluma dair ipuçları sunuyor; dönemin yönetim anlayışını, insanı suça iten sistemi eleştiriyor. Batı toplumlarının üzerinde yükseldiği ekonomik sisteme yönelik kapsamlı ve açık bir eleştiri getiren ve beş yüzüncü yaşını geride bırakan Ütopya her çağın insanına hitap eden bir eser. (Can Yayınları)

Hınzır bir abi kardeş hikâyesi

Olcay Mağden Ünal’dan Kırılan Saatin Hiç de Hüzünlü Olmayan Hikayesi ya da Uzayda Nasıl Çay İçilir? Bu kitapta belki dev dalgalara kapılırsın. Belki de 3 oda 1 salon bir şatoda gezintiye çıkarsın. Kimbilir, belki heyecan dolu bir futbol maçında gole de koşarsın. Hepsini boş verip sanatını konuşturman da mümkün. Ne yaparsan yap, şunu sakın unutma: Kırık bir saat, kırık bir saatten çok daha fazlasıdır! Yaratıcı, eğlenceli, hınzır mı hınzır bir abi kardeş hikâyesi. Abiliğin tarifi hiç bu kadar doğru yapılmadı! Bu kitabın geliri Koruncuk Vakfı'na bağışlanmıştır. (Çınar Yayınları)

Ateş, kan ve kin dolu bir dönem

Erhan Altunay, Selçuk Eracun’dan İstanbulun Latin Çağı. İstanbul’un belki de en karanlık zamanı… Bütün İstanbul tarihinin içinde sadece 57 yıl sürmesine rağmen Bizans’ı fazlasıyla etkilemiş ve çöküşüne neden olmuş bir süreç… Ateş, kan ve kin dolu bir dönem. İstanbul’un Latinler tarafından istilası ve kurulan Latin Krallığı… Sayısız İstanbul tarihi kitabı içinde hep ihmal edilmiş, üzerinde çok az çalışılmış bir konu. Bu dönemde Bizans halkı sürgün edilmiş, İstanbul soyulmuş, yakılmış, yıkılmış ve tahrip edilmiş… Latin kralları taç giymiş, Ayasofya bir Katolik katedrali olmuş, Tapınak Şövalyeleri İstanbul sokaklarında dolaşmış. (Destek Yayınları)

İşler kızışıyor silahlar patlıyor

Yusuf Demir’den F’nin Hikâyesi. Hiç bilmediğiniz bir yerde gözlerinizi açsanız, üstelik geçmişinizi ve buraya nereden, nasıl geldiğinizi de hatırlamıyor olsanız ne yapardınız? Kitap bu sorunun cevabını arayan bir karaktere odaklanıyor. Ancak karakterimiz böylesi zor bir durumun içindeyken hayatta kalmak, gündelik ihtiyaçlarını karşılamak gibi durumlar sebebiyle bu cevap arayışına istemeyerek de olsa ara vermek zorunda kalıyor. Fakat bununla da bitmiyor; nereden geldiğini bilmeyen karakterimiz, nereye gideceğini de bilmediği bir yolculuğa çıkmak için haber bekliyor. Bunlar olurken “tuhaf” kasabalılarla da uğraşmak zorunda kalıyor; işler kızışıyor, silahlar patlıyor, geçmişini bilmeyen karakterimiz gittikçe kızışan bir savaşın ortasında kalıyor. (Dorlion Yayınevi)

Düşünceyi yayma ve örgütlenme

Kaya Erdem’den Neden Başaramıyoruz?-Demokratik Bir Türkiye. Demokrasi herkese gereklidir, buna inanan tüm bireylere iş düşüyor. Neden başaramıyoruz? Çünkü kuvvetler ayrılığı hayata geçirilemiyor, yargı bağımsız değil! Bugün yaşadığımız sorunların temelinde, çağdaş demokrasinin olmazsa olmazı kuvvetler ayrılığının tam gerçekleştirilememesi vardır. Kuvvetler ayrılığının tam gerçekleşmesi için meclisin iktidarı denetleyebilmesi, düşünceyi yayma ve örgütlenme özgürlüğü yanında yargının bağımsız ve tarafsız, yerel yönetimlerde özerklik, siyasi partilerde iç demokrasi olması gereklidir. Tüm bunlar sağlandıktan sonra, ülkemizin önündeki bütün engeller kalkacak, bugün yaşadığımız sorunlarla karşılaşmayacak ve özgürlük içinde yaşayacağız. (Doğan Kitap)

Kendini gizemlerle dolu bir maceranın içinde buldu

Leonora Carrington’dan Sırdaş Trompet. Olağanüstü bir hayal gücü ve çekicilikle bezeli kitap, 92 yaşındaki Marian Leatherby’nin kendisini içinde bulduğu macerayı anlatıyor. Ailesi tarafından huzurevine gönderilmesi planlanan Marian’ın kulakları artık pek işitmemektedir. Bunun üzerine en yakın arkadaşı Carmella tarafından kendisine bir işitme trompeti hediye edilir. Ne var ki bu cihaz, yalnızca sesleri işitmesini sağlamaz, ona aynı zamanda görünür olmayan dünyadan da bilgiler getirecektir. Böylece Marian, gönderildiği huzurevinin, hiç de öyle sıradan bir yer olmadığını anlayacak ve kendini gizemlerle dolu bir maceranın içinde bulacaktır. (Everest Yayınları)

Şehirlerin sıra dışı olduğunu görebilmek

Ece Erdoğuş Levi’den Masalın İstanbul Maceraları-Galata. Bazen doğup büyüdüğümüz şehirlerin öykülerini bilmek, onların ne kadar sıra dışı olduğunu görebilmek zordur. Önünden geçip gittiğiniz binaların, şehrin ya da denizin ortasındaki kulelerin ne büyük gizemler taşıyabileceği aklınızdan bile geçmez çünkü kendinizi bildiğinizden beri öylece dururlar orada. Gündelik hayatın içinden sıyrılıp size kendilerini göstermeyi başaramazlar. Bu kitabın kapağını kaldırır kaldırmaz tanışacağınız Masal da böyle bir çocuktu işte… Yakın dostu, bilge karga Kara ile tanışana kadar yalnızca İstanbul'un sokaklarını gezerek bu kadar büyük bir maceraya atılabileceğini hiç düşünmemişti. (Epsilon Yayınevi)

Sevdikleri için amansız mücadele

VladimirTumanov’dan Asılı Dağ’ın Kahini. Batı Anadolu mitolojisindeki “sözüne inanılmayan kâhin” Kassandra karakterinden esinlendiği soluksuz macerada, insanın doğaya verdiği zararların sonuçlarını düşündürüyor. Bir çocuğun, sevdiklerini kurtarmak için atıldığı amansız mücadeleyi, kasabalının acımasızca dışladığı bir ailenin yaşadıklarını incelikli bir dille, zekice hikâyeleştiriyor. Ülkemizde sayısız çocuğa matematiği ve coğrafyayı sevdiren fantastik romanlarıyla tanınan yazar çocuklar kadar eğitimciler ve ebeveynler de büyük ilgiyle okuyor. Kassandra, on ikinci doğum gününe uyandığı sabah, yıllar sonrasından gelen gizemli bir mektup bulur. Kendi el yazısıyla yazılmıştır ve büyük bir felaketi haber vermektedir, üstelik günü ve saatiyle! (Günışığı Kitaplığı)

Şifreleri çözmek

Alex T. Smith’ten Bay Penguen ve Kayıp Hazine. Olağanüstü Nesneler Müzesi’nden gelen telefonla işe koyulan Bay Penguen ve ortağı kendilerini bir anda olmadık bir maceranın içinde bulur. Şifreleri çözmek, müzenin derinliklerinde balta girmemiş ormanda yollarını bulmak yetmezmiş gibi bir de yaratıklarla uğraşırlar. (Hep Kitap)