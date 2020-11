Haftanın Kitapları

Son bir cüret belki kurtarabilir

Yılmaz Özdil’den Son Cüret. Şişli’deki üç katlı pembe binanın perdeleri sıkı sıkıya kapalıydı. Gaz lambasının cılız ışığı, odayı hayal meyal aydınlatıyordu. Altı kişiydiler. Üzerine harita yayılmış masanın etrafında, ayaktaydılar. Talihsiz bir kuşağın çocuklarıydılar. Hayat onları hep mecbur bırakmıştı. Bıyıkları terlediğinden beri neredeyse bir gün olsun gün yüzü görmemişlerdi, Çanakkale’den Trablus’a, Yemen’den Sina’ya, Balkanlar’dan Kafkaslar’a vuruşmadıkları coğrafya kalmamıştı. Ve neticede, işte bu daracık odaya sıkışmışlardı. Uzun uzun anlattığı haritadan başını kaldırdı. Adeta nefes bile almayan arkadaşlarına baktı. Ulusun kader anıydı. Söylenecek ne varsa söylenmişti. Söz bitmişti. O çelik mavisi gözlerinde belli belirsiz bir keder bulutu dolaştı. “Vakit tamam” dedi… “Umutsuz olmayacağız. Uçurumun kenarındayız. Bizi canlı canlı mezara atmak istiyorlar. Son bir cüret belki kurtarabilir. Anadolu’ya geçiyoruz!” (Sia Kitap)

Aşığın sevdası

Sibel Akova’dan Usturlap. Edebiyatımıza yön veren şairlerimizin anısına saygı ile dile gelen dizelerin, yüreklerimizde yer edinen şiirlerin yankısı olan ve can-ı gönülden akseden mısraların anlam bulduğu Usturlap şiir kitabı, bilimin felsefe ile harmanlandığı Usturlap cihazından yola çıkılarak, sanat ile buluştuğu yayına evrilmiş. Maşuğun mihrabı gölgeye düşse de aşığın sevdası Usturlap’a işlenir. Sarih gönüller Aden’de Malik’e ulaşır. (Gece Kitaplığı)

Toplumun kaygısız doğasını hatırlayışı

Stefan Zweig’ten Bir Zanaatla Beklenmedik Karşılaşma. Kahramanımız, duyduğu taşkın merakla Paris’in nehir gibi akan kalabalığına karıştığında kentin ona nasıl sürprizlerle yanıt vereceğinden habersiz görünüyor. Sherlock Holmes bakışıyla insan portrelerini çıkarırken birden gözleyen ile gözlenenin, av ile avcının, öğreten ile öğrenenin yer değiştirdiği baş döndürücü bir çalkantı içinde buluyor kendini. Ya da tam tersi, bu kez Viyana Prater'de, durağan ve süslü yaşamından gündelik yaşamın sıradanlığına kaçan bir kahramanda özgür aşkı, toplumun kaygısız doğasını hatırlayışı okuyoruz. Bir Zanaatla Beklenmedik Karşılaşma ve Prater’de İlkbahar, Zweig’ın en küçük ilişkilerin içine nüfuz eden, en sıradanın içindeki zenginliği gören gözlem yeteneğine çarpıcı iki örnek. (İş Bankası Kültür Yayınları)

Tasavvufa ilişkin tüm sorular

Abdülbaki Gölpınarlı’dan Tasavvuf Meseleleri-Sorular ve Cevaplarla. Tasavvuf, İslâm’ı yorumlama ve yaşama yöntemlerinden biri, hatta her zaman en canlısı. Milyonlarca Müslüman, bağlı oldukları tasavvuf öğretisinin geleneklerine göre yaşamaya çalışıyor. Yüzlerce farklı öğreti, binlerce farklı ritüel, inanış biçimi o… Öte yandan tasavvuf, konuyu merak eden ve öğrenmek isteyenler için oldukça kafa karıştırıcı bilgilerle çevrilmiş durumda. Yazar, derin bir vukufiyetle kaleme aldığı bu eserinde, tasavvufa ilişkin akla gelebilecek tüm soruları listelemiş ve bir ilim adamı duruşuyla her birine ayrı ayrı tafsilatlı cevaplar vermiştir. Kitap bu özelliğiyle tasavvufa serinkanlı bir şekilde yaklaşmak isteyen, önyargı taşımayan her okur için rehber niteliğinde… (Kapı Yayınları)

Sağlıklı beslenmenin sırları

Canan Hastürk’ten Fitmühendisce Tarifler. Kitap şekersiz, glütensiz ve de en önemlisi sağlıklı beslenmenin sırlarını sizlerle paylaşıyor. Benim gibi lezzet düşkünüyseniz, yemek yapmayı ve yemeyi yaşamın en büyük şölenlerinden sayıyorsanız yıllar içinde bu lezzet tutkusunun nelere mal olduğunu bilirsiniz. Siz değilseniz bile yakınınızda birileri bu bedeli ödemektedir. Şeker hastalığı, tansiyon problemleri, tiroit, alerji ve benzerleriyle dolu bir listeden oluşur bu bedel. (Artemis Yayınları)

Tüm müfredatları incelemek zorunlu

Vecihi Timuroğlu’ndan Türk İslam Sentezi. Kitap, 12 Eylül yönetiminin, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel dünya görüşünü oluşturan pozitivist ve laik eğitim ve kültür politikasına karşı, Aydınlar Ocağı’nın işbirliğiyle uyguladığı eğitim ve kültür politikasıdır. Bu politika, 1983 yılında, Devlet Planlama Teşkilatı’nın hazırladığı, “Milli Kültür” adlı bir raporla uygulamaya konulmuştur. Eğitimde gelinen nokta: Çağdışı, şovenist, Türk-İslam sentezine dayalı, Mehmet Akif'ten daha İslamcı, insan haklarına saygısız, insanın özüne aykırı, kara örtülü bir eğitim politikasıdır ve toplumumuzu sarsmaya başlamıştır. Tüm müfredatları incelemek zorunludur. Eğitimdeki görünüm budur. (Berfin Yayınları)

Kadının başkaldıran gücünü

Bıçak Sırtı-Kadın Yazarlardan Yeni Gizem ve Suç Hikâyeleri… Bu kitapta bir araya gelip seslerini birleştiren 16 kadın yazar, kurdukları gizemli, karanlık ve tekinsiz dünyayla “kara edebiyat” alanında güçlü bir seçki sunarken aynı zamanda kadının başkaldıran gücünü gösteren bir yapıt ortaya çıkarıyorlar. Bu çalışmaya Margaret Atwood şiirleriyle, Valerie Martin, Aimee Bender, Edwidge Danticat, Sheila Kohler, S.A. Solomon, S.J. Rozan, Lucy Taylor, Cassandra Khaw, Bernice L. McFadden, Jennifer Morales, Elizabeth McCracken, Livia Llewellyn, Lisa Lim, Steph Cha ve Joyce Carol Oates hikâyeleriyle, Laurel Hausler ise çizimleriyle katkıda bulundu. (Bilgi Yayınevi)

Şiddetin her türlüsüne karşı tetikte olmak

Stefan Zweig’ten Rahel Tanrı’yla Hesaplaşıyor. Yazar, savaş karşıtlığını her zaman ilke olarak savundu. Pasifist düşüncenin insanda tolerans yoksunu bir eylemsizliği değil, nitelikli bir uzlaşı ruhunu doğuracağına inandı. Almanya'da antifaşist güçlerin ittifakının Hitler'in diktatörlüğünü ve dünyayı peşi sıra sürükleyeceği yeni bir savaş felaketini önleyebileceğini erken fark edenlerden biriydi. Söylediği ya da yazdığı her şeyde bir entelektüel olarak kendi imgesinin, yazar olarak da kendi rolünün izdüşümünü bulmak mümkündür. Yahudiliğin ve hinduizmin kadim bilgisinden izler taşıyan bu öyküler, şiddetin her türlüsüne karşı bizi tetikte olmaya çağırır. (Can Yayınları)

Hayatta kalma hikâyesi

Rivers Solomon’dan Derinlikler. “Tarih ile belleğin gerekliliği ve gücüne dair sağlam bir hikâye. Bu kitabı kaçırmayın.”-Ann Leckie. “Geçmişin örtüsünü kaldırmakla, dönüşmek ve keşfetmekle ilgili yürek parçalayıcı bir hayatta kalma hikâyesi. Okumalısınız.”-Martha Wells. Köle ticareti yapılan yıllarda gemilerden denize atılan Afrikalı kadınlardan doğan talihsiz nesiller, okyanusun derinliklerinde yeni, büyülü bir hayat kurar. Wajinrular adlı bu halk, geleceklerini inşa etmek için geçmişlerine sahip çıkmak ve orada yatan acıyı hatırlamak zorundadır. Hatırlama görevi de bir “tarihçi” olan Yetu’nun omuzlarında bir yüktür. O, halkının geçmişte yaşadığı her şeyi, sanki kendi o esnada yaşıyormuşçasına hisseder. Bu kedere dayanmakta zorlanan Yetu, geçmişten ve hatırladıklarından uzaklaşmak isterken, bir yandan da yeni bir dünya keşfeder; hem uzak sularda hem de kendi derinliklerinde… (Çınar Yayınları)

Heyecandan uyuyamayanlar

Mahir Ünsal Eriş’ten Diğerleri. Gece tıkırtıları, uykuları kaçanlar, endişeden ya da heyecandan uyuyamayanlar, çatı katlarında bir işler çeviren ihtiyarlar, iyi kalpli kasabalı gençler, eski mahalleliler, hevesli mektepli kızlar ve devrimci hayaller… Diğerleri, 70’ler Türkiye’sinde, İstanbul’da kendi halinde bir mahallede, eski bir konakta hayatın bir araya getirdiği Sacide ve Cahide’nin, Hayganuş ve Artin Bey’in, Kamuran’ın ve bu hikâyeye tam orta yerinden dahil olan “diğerleri”nin hem ağlatan hem kahkahalar attıran bir romanı. (Karakarga Yayınları)

Matematiksel yeterlikler

Cihat Yaycı’dan Libya Türkiye’nin Denizden Komşusudur. Matematik öğretiminde bilgi kadar, bu bilgiye ulaşma aşamasındaki becerilerin kazanılması önemlidir. Matematiksel yeterlikler olarak bilinen bu beceriler “problem çözme, muhakeme etme ve kanıtlama, modelleme yapma, matematiği iletişimde kullanma, düşüncelerini anlatmada grafikleri matematik dil ve işaretlerini, araçlarını kullanmadır.” Bu yeterliklerin kazandırılabilmesi, hem ders içindeki öğretimin, hem de sınav sorularının yapısının yeniden düzenlenmesini gerektirir. Literatürde matematik okuryazarlığı soruları olarak bilinen bu sorulara halk dilinde yeni nesil sorular denmektedir. Bu sorular bilginin beceri ile bütünleştirilmesine yer vermektedir. (Kırmızı Kedi Yayınları)

Cumhuriyet’in ilk dönemi

Şükran Kozalı’dan Derin Mavi Destan. Yazardan bir Atatürk destanı… Kitap, kahramanımız Âfet’in kaleminden Cumhuriyet’in ilk döneminin hüzünle yan yana akan coşkusunu anlatıyor. Lapis lazuli, lacivert gibi renk varlıklardan oluşan “Mavi Renk Kolonisi” adlı gizemli bir grupla birlikte Âfet, Atatürk’ün vatan sevdasına, sanat ve toplum ideallerine şahitlik ederken; Büyükada’da verilen bir partide tanışıp, hayran olduğu rivayet edilen Hermine’yle yaşadığı hayali aşkın izlerinden de, Atatürk’ün sevgi dolu yüreğine ve derin yalnızlığına ulaşır. (Mona Kitap)

Başarılı insanların tecrübe ve tavsiyeleri

Bülent Şenver’den Gençlere Mektuplar-Başarılı İnsanların Başarı Sırları. Kitapta ülkemizin en önemli bankacılarından Bülent Şenver uzun kariyerinde öğrendikleriyle birlikte, Ali Koç’tan Betûl Mardin’e, Güler Sabancı’dan Muhtar Kent’e başarılı insanların tecrübe ve tavsiyelerini bir araya getiriyor. (Mundi Kitap)

Zalim büyücünün üstesinden gelmek

Andrea Da Rold’tan Odysseia. Efsanevi savaşçı Odysseus, Truva Savaşı’nın ardından İthaka’daki evine dönmek üzere adamlarıyla birlikte denize açıldığında, başına gelecek felaketlerden haberdar değildir. Bu zorlu yolculukta onları, insan yiyen devler, korkunç tepegöz ve altı başlı canavar Skylla beklemektedir. Ayrıca sinsi sirenlerin ve zalim bir büyücünün de üstesinden gelmek zorunda kalacaklardır. Kahraman Odysseus, tüm bu zorlukları hem zekâsıyla, hem de ona destek olan tanrıların yardımıyla aşmaya ve onu senelerdir büyük bir özlemle bekleyen eşi ve oğluna kavuşmaya çalışacaktır. (Remzi Kitabevi)

Doğa bilimlerini ana hatlarıyla tanıtmak

A’dan Z’ye Bilim. Kitap, bilim meraklılarının aklına takılan soruları yanıtlayarak, başta matematik, fizik, kimya ve biyoloji olmak üzere doğa bilimlerini ana hatlarıyla tanıtmak için hazırlandı. Bilimin gündeminde öne çıkan enerji, çevre, hayvanlar ve bitkiler dünyası, sağlık ve tıp gibi konulara da ana başlıklar arasında yer verildi. Kitabın hazırlanmasında çeşitli ortamlarda genç yaşlı pek çok okurun sorduğu sorulardan yola çıkıldı. İşte bu kitapta yanıtlarını bulacağınız sorulardan bazıları: “Sayılar” ve sayma kavramı ilk ne zaman ve nerede ortaya çıktı? Nanoteknoloji nedir? İzotop nedir? Kara delik nedir? Mağaralar nasıl oluşur? Fosiller nasıl oluşur? (Say Yayınları)

Sonsuz bir aşk ve anlam arayışı

Sabahattin Ali’den Kürk Mantolu Madonna. “Onun nasıl bir dikkatle beni dinlediğini, gözlerini nasıl, söz haline getiremediğim taraflarımı da anlamak ister gibi yüzümde gezdirdiğini gördükçe büsbütün açılıyordum…” Karşı konulamaz bir tutkunun rüzgârına kapılarak kaderinin yönünü değiştiren genç Raif'in yaşadığı ve yaşayamadığı her şeyi lirik bir kurguyla kaleme alan yazar, okuru yalnızca aşkla ve tutkuyla değil, yaşamla ve örtülü kimliklerle de yüzleştiriyor. Berlin’de bir sergide gördüğü portrenin tesirinde kalarak kendini sonsuz bir aşk ve anlam arayışının içinde bulan Raif Efendi'nin portredeki kadınla karşılaşması bile ondaki tarifsiz ve tutku dolu arayışı sona erdirmez. (Sözcü Kitabevi)

Kapkara on yılın karmaşık hikâyesi

Mehmet Saltık’tan 38-48 Son Büyük Savaş. 1938-1948 insanlık adına dehşet dolu bir on yıl oldu; milyonlarca asker ve milyonlarca sivilin dünyanın dört bir yanındaki cephelerde dondurucu soğuklarda, kızgın çöllerde, sahillerde, şehirlerde ve gaz odalarında can verdiği, korkunç boyutlarda savaş suçlarının işlendiği, yeni silahların denendiği ve atom bombalarının patlatıldığı; aynı zamanda geri planda da, kıyasıya süregiden istihbarat savaşlarının, çarpışan ideolojilerin ve egoların, durmadan değişen hassas dengelerin yaşandığı bir on yıl oldu… Bu cadı kazanının tam da ortasında yer alan Türkiye, kendisine yapılan toprak parçası tekliflerine kanmadan ve işgal tehditlerine boyun eğmeden, bir imkânsızı başararak, savaşa girmeden ayakta kaldı. Bu kitapta, işte bu kapkara on yılın karmaşık hikâyesi anlatılıyor… (Tarihçi Kitabevi)

Metinlerarası okuma deneyimi yaşatıyor

Mavisel Yener’den Sonsuzluk Kütüphanesi. Yazar, bireysel ve toplumsal yazgılarımızda kitapların gücünü hissettirdiği yeni romanında, insanlığın en kadim ve değerli bilgisinin kütüphanelerde saklı olduğunu anımsatıyor. Edebiyat tarihine yön veren nice klasik yapıta atıfta bulunarak; Pinokyo, Alice, Pippi Uzunçorap gibi pek çok ölümsüz kitap kahramanını ve onlara hayat veren “hayal gücü yöneticisi”ni fantastik unsurlarla örülü bir kurguda buluşturan yazar, zamanı ve mekânı esneten, metinlerarası bir okuma deneyimi yaşatıyor. Gelecek yüzyıla damgasını vuracak yapay zekâ çalışmalarına da değinerek, bilim kurgunun büyüleyici dünyasına göz kırpan roman; kitapların değiştirici ve dönüştürücü etkisini merak uyandırıcı bir biçimde ele alıyor. (Tudem Yayınları)

Beşinci evliliğini altüst edecek sürpriz

Ian McEwan’dan Solar. Michael Beard yıllar önce yaptığı çalışmalarla Nobel Ödülü'ne layık görülmüş ama yıllardır yeni eser ortaya koyamayan, orta yaşlarında bir fizikçi. Bir gün geziden döndüğünde onu bir sürpriz beklemektedir. Beşinci evliliğini altüst edecek bir sürpriz. O gün aslında Beard için bir fırsattır. Yeniden üretmeye, kendine bakmaya başlaması için bir fırsat. Ve Beard iklim değişikliğiyle ilgilenmeye başlar. Projeler, sponsorlar, güneş panelleri derken… Kendi hayatını elinde tutamayan, hep kısa vadeli planlar yaparak hayatta kalmaya çalışan bu adam tüm insanlığı kurtarabilir mi? “Sürükleyici ve kesinlikle çok eğlenceli.” The Wall Street Journal. “McEwan’ın bugüne kadarki en komik kitabı.” The New York Times Book Review. “McEwan’dan iklim değişikliğine dair, güçlü bir tartışma.” The Washington Post. (Yapı Kredi Yayınları)

Evrenin oluşumundan bugüne dünyanın hikâyesi

Stanislaw Lem’den İnsanın Bir Dakikası-SL5 Roman. Bilimkurgunun en önemli isimlerinden Lem, bu kez deneme yazılarıyla karşımızda. Lem, kitabında kurmaca ile kurmaca dışı, bugün ile gelecek arasındaki sınırları yok eden eleştiriler yazıyor. 21. yüzyılda yazıldığı kabul edilen kurmaca eserlerin ele alındığı denemeler; dünyada 60 saniyede gerçekleşen olaylara, evrenin oluşumundan bugüne dünyanın hikâyesine ve geleceğe odaklanıyor. Tüm bunların yanında, kitap yazarın bilimkurguyla ilişkisini ve kendisini kitaplarının yaratım sürecine götüren düşünce dünyasına da tanıklık edebileceğimiz bir kitap. (Alfa Yayıncılık)