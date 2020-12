Haftanın Kitapları

O iyileşiyor

Mehmet Ali Çatal’dan 09:06. 10 Kasım 1938. Saat 9’u 6 geçiyor. O, iyileşiyor… (Hypatia Yayınevi)

Hiç duyulmamış skandallar

Timur Soykan’dan Baronlar Savaşı-‘Zindaşti Olayı’nın Perde Arkası. Bu kitap bir roman ya da Kurtlar Vadisi’nde geçen bir dizi senaryosu değil. Her sayfası resmî belgelerdeki iddialara dayanıyor ve yeraltı dünyasının gerçeklerini ortaya koyuyor. ‘Narcos Türkiye’ ile tanışın:

Uyuşturucu baronları… Devasa malikanelere sığmayan servetler… Milyarlarca dolarlık zehir piyasası… Eroin dolu gemiler… Profesyonel tetikçiler… Kanlı bir savaş… İstanbul’dan Dubai’ye, İran’dan Kanada’ya uzanan suikastlar zinciri… Diplomat görünümlü ajanlar…

Kirli polisler… Siyasi bağlantılar… Büyük rüşvetler… Ve devlet içinde derin bataklık… Ve skandallar… Hiç duyulmamış skandallar… (Kırmızı Kedi Yayınları)

Gerçek bir yaşam öyküsü

Göksal Kaynak’tan Adalya… Yazar, turistlerin ülkemize gelmeleri için edebiyat ile de tanıtım yapma yöntemini seçti. Bu nedenle Antalya Kaleiçi’nde geçen bir roman yazdı. Antalya’nın Kaleiçi Bergama Krallığı’ndan Roma İmparatorluğu’na, Bizans’tan Osmanlı İmparatorluğu’na kadar binlerce yıl tarihe ev sahipliği yapan bir bölge. Kaleiçi yaşayan bir antik kent. Adalya, gerçek bir yaşam öyküsü. İtalya’nın Antalya’nın işgal yılları olan 1919’lu yıllarda başlayan bir aşk hikâyesi ile ilintili olarak günümüze kadar uzanan keyifli ve sürükleyici bir roman. (ZUZU Kitap)

Özgün bir sanat teorisi geliştirir

Pierre Bourdieu’dan Sanatın Kuralları. On dokuzuncu yüzyılın ortalarından günümüze yazın ve sanat tarihine bir pencere açan yazar, özgün bir sanat teorisi geliştirir ve sanat ile toplumsal ilişkinin yapıları arasındaki bağlantıyı görmeyi reddedenlere karşı güçlü argümanlarla karşılık verir. Yazarın ortaya koyduğu gibi, sanatın yeni özerkliği bu yapılardan birini oluşturur, toplumsal yapıyla olan bağlantıyı karmaşıklaştırır, ama onu asla saf dışı bırakmaz. Bugün bildiğimiz yazınsal alan, on dokuzuncu yüzyılda akademilerden koparak kendisini şekillendirdi. O zamandan itibaren kimse ne yazılması gerektiğini söyleyemez ya da beğeninin kriterlerini ne olduğu iddiasında bulunamaz. Yazarların, eleştirmenlerin ve yayıncıların birbirleriyle yüzleştikleri mücadele içinde yazın ve yazar adına Bourdieu farklı bir bakış açısı sunuyor. (Alfa Yayıncılık)

Sevgi dolu melodisiyle

Peter H. Reynolds’tan Kalbinin Sesi. Raj, babası için dokundu piyanonun tuşlarına. Kalbinin derinliklerinden parmak uçlarına aktı melodiler. Kimsenin bilmediği, yalnızca ikisinin aklında kalan. Sıcacık, dokunaklı… Peter Reynolds, bu kez müziğin iyileştiren, sevgi dolu melodisiyle sesleniyor okura. Ve herkesi duyguların o rengârenk evreninde buluşmaya çağırıyor. (Altın Kitaplar)

Karşınızdaki insana ne atıyorsanız geri dönüyor

Serdar Özkan’dan Bir Tek Sen Varsın. Yazardan, hayatı hakkıyla yaşamaya ve hakkıyla ölebilmeye dair yeni bir roman. “Düşüncelerimiz bumerangdır, duygularımız, davranışlarımız, karakterimiz, bencilliğimiz, sevgimiz, hepsi bumerangdır. Bilirsiniz, bir bumerangın en temel özelliği attığınızda size geri dönmesidir. İşte benim hayat serüvenim, bana şu gerçeği gösterdi: Karşınızdaki insana ne atıyorsanız attığınız şey sonunda size geri dönüyor. Onlara bencillik fırlatıyorsanız fırlattığınız bencillik sonunda geri dönüp sizi vuruyor. Sevgi fırlatıyorsanız o sevgi sonunda dönüp dolaşıp sizi buluyor.” (Artemis Yayınları)

Eşsiz bir aşk hikâyesi

Sy Montgomery’den Ahtapotun Ruhu. Ahtapotların düşünceleri, duyguları ve bir kişilikleri vardır. Onlar değişim üstatlarıdır. Bir ahtapot, içinde bulunduğu durum için gerekli görüntüyü seçmek, seçimine uygun şekilde değişmek, en sonunda sonuçları gözlemlemek ve gerekirse tekrar değişmek zorundadır. Kendinden farklı bir yaratığın zihninde neler olduğunu tahmin edebilen bütün yaratıkların en başarılısı, ahtapottur. Çünkü ahtapot, kendini korumak için yaptığı sayısız aldatmacayı bu yetenek olmadan yapamaz. Popüler doğa bilimcisi yazar, araştırmacılığın gerçek derinliğine iniyor. Bir yandan bu zeki ve büyüleyici yumuşakçalara karşı duyduğu hayranlığın kronolojik tarihini yazıyor, diğer yandan eşsiz bir aşk hikâyesi anlatıyor. (Beyaz Baykuş Yayınları)

Bilginin sınırı var mı?

Anooshirvan Miandji’den Aromatik Adam-(Epistemik Roman) Her doğru gerçek midir? Çok kişi bir şeye inanırsa, o gerçek olur mu? Bilginin sınırı var mıdır? Bilginin ölçüsü nedir? Bildiğimiz her şey, her şey midir? Bilim bir soruya cevap veremezse ne olur? Doğa ile doğaüstü arasındaki fark nedir? Parlayan her şey ışık mıdır? Pahalı olan her şey değerli midir? Bilinmeyeni bilmek için neden önce bilineni bilmek gerekir? (Bilgi Yayınevi)

Japonya’nın yükseliş ve çöküş öyküsü

Paul Anderer’den Kurosawa’nın Raşomon’u. Dünya çapında bir ikon statüsüne erişmiş olmasına karşın Kurosawa’nın hayat hikâyesi hâlâ bilinmezliğini korur. Bu açıdan bir tür Raşomon etkisiyle hayatın sanatı taklit ettiği söylenebilir. Bu kitap önce genç bir sosyalist ve bir ressam olarak Kurosawa portresini, ardından şiddetli çatışmalar yaşayan, sıra dışı bir duyarlığa sahip ağabeyi Heigo’nun hayatındaki rolünü, son olarak da köklü kültürel değişimlerin yaşandığı yirminci yüzyıl Japonya’sının yükseliş ve çöküş öyküsünü anlatıyor… Zira Kurosawa’nın ikonik filmi Raşomon, dünya sinemasında bir dönüm noktasını imlemekle birlikte, çarpıcı bir aile dramını ve döneme has kültürel ve sosyal çatışmaları da yansıtmaktadır. (Can Yayınları)

Romantik ve klasik edebiyat konuları

Lafcadio Hearn’den Okuma Üzerine. Yazar, çeşitli ülkelerde yaşayıp muhabirlik yaptıktan sonra Japonya'ya yerleşti. Hayatının önemli bir bölümünü Japon kültürüne adadı. Doğaüstü öykülerini bir araya getirdiği Kvaidan adlı başyapıtıyla tarihe geçip “Japonya'nın Poe'su” olarak kabul edildi. Hearn, aynı zamanda önemli bir eğitmendi ve lise ile üniversitelerde ders veriyordu. Bu derslerin metinlerinden derlediğimiz kitap hem insanın okuma alışkanlıkları hem de doğaüstü kurgu, yüksek sanat, romantik ve klasik edebiyat gibi konular ele alınıyor. (Çınar Yayınları)

Yardımlaşmayı, mutlu olmayı öğrendi

Seda Eroğlu’ndan Audrey Hepburn-Hiçbir Şey İmkansız Değildir İmkansızlığın İçinde Bile Bir İmkan Vardır. Güzelliği ve zarafetiyle bir dönem Hollywood tarihine imzasını atan dünya sinemasının gelmiş geçmiş en güzel yüzlerinden biri kabul edilen Audrey Hepburn, Oscar ödüllü bir aktris değildi sadece. Abartıdan uzak şık giyimiyle, duruşuyla, bakışıyla, tavırlarıyla, kısa saçları, kalın kaşları ve ahu gözlü makyajıyla ama en önemlisi sıcacık gülümsemesi ve samimiyetiyle moda dünyasında da bir ikondu. Audrey Look imajının yaratıcısıydı… İnkâr edilemeyecek en değerli güzelliğin zarafet olduğunun farkındaydı. Yokluk içinde geçen çocukluğu sayesinde, yardımlaşmayı, mutlu olmayı ve ne olursa olsun mücadele etmeyi öğrenmişti. Uzun zaman UNICEF’in iyi niyet elçisi olarak çalışan Hepburn dünyanın her yerinde yardıma muhtaç insanlar için son nefesine kadar tutkuyla emek verdi. (Destek Yayınları)



Ada hayallerini bahçeye ekti

Şermin Yaşar'dan Cebimdeki Mandalina Ağaçları. Ada'nın canı sıkılıyordu. Hem de çok! Oysa evdekilerin ne çok işi vardı. Oraya buraya koşturup duruyorlardı. Ada onlara yardım etmeyi çok istedi ama kimse onu dinlemedi. Bir gün yediği mandalinaların çekirdeklerini unutunca cebinde Ada hayallerini ekti bahçeye… Çocuk edebiyatının gülümseten kalemi yazar doğanın cömertliğini bir çocuğun hayalleriyle harmanlıyor. (Doğan ve Egmont Yayıncılık)

İhanet yerle bir oluyor

Harper Lee'den Tespih Ağacının Gölgesinde. Bülbülü Öldürmek'te hikâyeyi gözünden izlediğimiz çocuk kahraman Scout, yani Jean Louise Finch, artık genç bir kadın. Yıllar sonra ihtiyar babası Atticus'u ziyaret etmek için New York'tan evine dönen Jean Louise, hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşıyor. Çocukluğundan beri inandığı ve güvendiği ne varsa, Atticus'un ihanetiyle yerle bir oluyor. Yazar, mizah ve tutku dolu karakteri Scout'ın refakatinde, hiç kaybolmayan, aksine, güçlendikçe güçlenen ırkçılığın, insanın riyakâr doğasının ve gerçeğin hayal kırıklığı yüklü yapısının bir portresini çıkarıyor. (Epsilon Yayınevi)

Eğlenceli kurgularla, neşeli bir dille anlatıyor

Gürsen Özen'den Lokumlu Masa. Her çocuk, oyunlarının kahramanı, düşlerinin yönetmenidir. Çocuk dünyasının umutlarını, neşesini, kırgınlık ve hüzünlerini doğa ve insan sevgisiyle bir araya getiren 9 öykü, yaşamın ince ayrıntılarıyla dolu… Öğretmenlik deneyimini edebi bir üslupla öykülerine taşıyan yazar, çocukluğun bin bir halini, eğlenceli kurgularla ve neşeli bir dille yansıtıyor. Tiyatro sahnesinde çocukluk halleri, şiir yarışmasının heyecanı, kardeş sevgisi, yılsonu gösterisi telaşı, aile bağları, evden ilk ayrılış, farklı koşullarda büyüse de benzer yollardan geçen çocuklar, olaylar karşısındaki tepkileri, duyguları, hayalleri… Her sayfada çocuk neşesi, her öyküde umudu yeşerten bir kahraman var. (Günışığı Kitaplığı)

Aile içi ilişkiler, birey olma konuları

Iain Reid'ten Rakip. Junior ve Henrietta çiftliklerinde baş başa, şehrin kaosundan uzakta, sakin bir hayat sürmektedir. Bir gün bir yabancı çıkagelir ve hayatlarını tepetaklak edecek o haberi verir: Junior başvurmadığı halde çok uzaklara seyahat etmek üzere seçilmiştir… Çok çok uzaklara… Ama işin en ilginç kısmı bu değildir. Onların haberi olmadan öyle düzenlemeler yapılmıştır ki Henrietta, Junior’ın yokluğunda yalnız kalmayacak, onu özleme şansı bile bulamayacaktır. Yanında çok aşina olduğu biri kalacaktır. Ama… Bu kitapta aile içi ilişkiler, irade, mahremiyet ve birey olma konuları irdeleniyor. Şüphe uyandıran ilk kelimelerinden, şoke edici sonuna kadar kitabın her sayfası tekinsizlik ve heyecan dolu. (Hep Kitap)

Darbeden ölümlere sınanan bir kuşağın hikâyesi

Zülfü Livaneli'den Sevdalım Hayat. “Saz çaldın mı. Sağ elin geçmiştedir. Sol elin. Gelecekte.” Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın Zülfü Livaneli için yazdığı şiiri… Elinizdeki çalışma, yalnızca Livaneli’nin zengin ömrünün değil; aynı zamanda hapislerden sürgüne, darbeden ölümlere türlü deneyimle sınanan bir kuşağın da hikâyesi. Kendi sözleriyle: “Şimdi okuyacaklarınız, kolayca göreceğiniz gibi sürekli sanat üstüne düşünen, yaratı sancıları çeken ama dönemin ve ülkenin koşulları gereği zaman zaman politikadan kaçamayan birinin anıları.” Okumaya müptela bir çocuğun, milyonların tanıdığı bir sanatçıya ve siyasetçiye dönüşme sürecine, yakın tarihin politik ve kültürel atmosferine ışık tutan kitap, yürekleri sıcacık bir “merhaba”ya davet ediyor. (İnkılap Kitabevi)

Evlilik ve sosyal statü hicvediliyor

Jane Austen'den Emma-Hasan Ali Yücel Klasikler. 1815’te yayımlanan yazarın dördüncü romanı on dokuzuncu yüzyıl İngiltere’sinde evlilik ve sosyal statüyü hicvederek irdeler. İyi bir çöpçatan olduğunu düşünen Emma’nın işgüzarlıkları, yanlış anlamalarıyla eğlenceli olay örgüsü ön plandadır. Yazarın alametifarikası hafif ironi ve keskin gözlem gücüyle çizdiği başkarakterinin çekiciliği Emma’yı en sevilen romanlarından biri kılmıştır. (İş Bankası Kültür Yayınları)

Kum solucanlarını kontrol etmek

Frank Herbert'ten Dune Sapkınları. Tanrı İmparator II. Leto'nun üç bin beş yüz yıla yakın süren hükümdarlığının son bulmasının üstünden bin beş yüz yıl geçti. Altın Yol için yaptığı bu fedakârlıktan sonra insanlar II. Leto'nun “gerçekten de” ölüp ölmediğinden hâlâ emin değillerdi ve İmparatorluk harap olsa da Altın Yol'u sıkı sıkıya takip etmeye devam edeceklerdi. Dağılış sonucu milyonlarca insan parçalanan medeniyeti terk ederek uzayın bilinmeyen köşelerine dağılmışlardı. Artık Rakis denen Arrakis yine çölleşmişti ve kum solucanları ölmekteydi. Bu sırada, Kayıp Olanlar gücü ellerine geçirmek için geri dönmüştü. Hizipler, İmparatorluk'tan arta kalanın kontrolünü ele geçirmek için yarışırken Rakis'te Sheeana adında bir kız tüm dikkatleri üstüne çekmişti çünkü son Tanrı İmparator'un bahsettiği kehaneti gerçekleştirebiliyordu: Kum solucanlarını kontrol etmek. (İthaki Yayınları)

Duvar halılarının dünyasına yolculuk

Haydar Ergülen’den Çerçöp-Öteberi Denemeleri. Yazar kitabında okuru bir daktilonun, kâğıdın ya da artık bir çocukluk anısı olarak zihinlerimizde yer etmiş duvar halılarının dünyasına bir yolculuğa çıkarıyor. Mahalleye gelen ilk telefon, ilk Avrupa yolculuğu, ikinci olmaya ve uykuya övgü… Eskişehir’de geçen çocukluğuna, kimi zaman 80’lerdeki ODTÜ yıllarına ve günümüzün karantina deneyimlerine kadar tüm yazılar yazarın şair diliyle birleşince bir oturuşta okumak isteyeceğiniz bir kitap çıkıyor ortaya. (Karakarga Yayınları)

Okudukça acı duymaya başladım

Jules Payot’den İrade Terbiyesi. Cemil Meriç, “Disiplin içinde çalışmayı bu kitaptan öğrendim” der onun için. Ali Fuat Başgil ise şu sözleriyle onun değerini pekiştirir: “Mösyö Girard bize bir kitap tavsiye etti ve mutlaka okumamızı söyledi. Bu, Aix-Marseille Üniversitesi rektörü yazarın kitabıydı. Ertesi gün şehre inerek kitabı aldım, ihtiyar bir meşenin dibine oturarak okumaya koyuldum. Okudukça, içimde özlem ve pişmanlıkla karışık, belli belirsiz bir acı duymaya başladım. Kendi kendime, ah bu kitap on sekiz, yirmi yaşlarımdayken elime geçmeliydi, böyle bir kitabı okumakta geciktiğim için üzülüyordum.” (Kapı Yayınları)