Haftanın Kitapları

Sevimli ve bir o kadar sevgi dolu

Seda Öğretir'den Kefi’nin Maceraları-Kefi ve Yeni Arkadaşı. Kefi Van Gölü'nün sodalı sularında yaşayan bir inci kefali. Kendisi çok meraklı, aşırı maceracı, inanılmaz sevimli ve bir o kadar sevgi dolu. Kefi şimdi de yeni arkadaşlıkların, tanımadığı çevrelerin ve keşfedilmeyi bekleyen bilgilerin peşinde. Kefi'nin yeni arkadaşı bir yaz ördeği olan Benekli. Onun hayatıyla ilgili her ayrıntı Kefi'yi şaşırtıyor. Yeni arkadaşıyla birbirinden ilginç ve eğlenceli saatler yaşıyor. Ancak biri var ki hiç mutlu değil. (Altın Kitaplar)

Yetenekli çocuklar

Fatih Tuncay'dan Efsane Futbol Takımı. Jürgen Klopp Burası “Efsane Futbol Okulu.” Dünyanın dört bir yanından gelen yetenekli çocuklar, bu okulda buluşuyor: Messi, Ronaldo, Neymar, Virgil Van Dijk, Cengiz, Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Agüero, Neuer ve daha nicesi… Sen de bu okula katılmaya hazır mısın? “Kum Saati” kitabıyla çocukların çok sevdiği yazar, yine müthiş bir kurguyla, çocukları içtenlik ve heyecanla sarmalayan bir maceraya davet ediyor. (Bilgi Yayınevi)

Haz veren ilişkinin çelişkilerle dolu halleri

Mehmet Y. Yılmaz'dan Aşkın Tarihini Yazsam Yeniden. “Akışkan bir değişim, hiç durmadan devam ediyor. Neyin modern, neyin postmodern olduğunu bile anlamamızı zorlaştıracak kadar hızlı ve akışkan bir değişim! Bu akışkan değişim, kuşkusuz ki cinsiyetler arasındaki ilişkileri de aynı şekilde etkiliyor. Bir yandan karşı cinsle ilişki kurmak için can atıyoruz, diğer yandan kendimizden başka kimseye ve hiçbir şeye güvenmediğimiz için sanrılar içindeyiz…” Kitap, usta gazetecinin Hürriyet ve T24'te yayımlanmış, aşk ve ilişkiler üzerine denemelerinden oluşuyor. Sadakatin, bağlanmanın, flört etmenin, kavuşma ve ayrılıkların ne olup ne olmadığını sorgulayan yazar, modern çağın “akışkan” zamanlarında, sürdürülebilir ve haz veren bir ilişkinin çelişkilerle dolu hallerini anlatıyor. (Nemesis Kitap)

Bir kişisel dönüşüm romanı

Sevda Uzer Oltulu'dan 0 dB. Yirmi iki yıl önce ayrıldığı çiftlik evine dönen Hayal kayıp ağabeyi Selim'i bulmak niyetindedir. Düzenli ve temiz ev ürkütücü bir sessizliğe sahiptir. Dramatik bir biçimde dağılan ailesinin yokluğunda ev farklı bir yapıya dönüşmüştür. Hayal'in çocukluğunda en büyük korkularını yasadığı bodrum kattaki odada sadece Selim'le ilgili ipuçlarına ulaşmakla kalmayacak kendisiyle ilgili bir dönüşüm de yaşayacaktır. Kitap bir kişisel dönüşüm romanı. Bireyin kendisini içinde bulduğu toplumsal yapıda kendisi için kurgulanmış yaşamı anlatıyor. Hayal, etrafına örülen bu kozadaki hikâyede kalmayı mı yoksa o kozadan çıkıp kendisine ait bir hikâye üretmeyi mi seçecektir? (Dağhan Külegeç Yayınları)

Finans krizi her yerde etkili oluyor

Dorda Hancock'tan Uluslarası Finans; Finansçı Olmayan Yöneticiler İçin. Küreselleşmiş bir dünyada yaşıyoruz. Bir ülkede yaşanan sorun veya finansal kriz dünyanın başka yerlerindeki ülkeleri ve orada yaşayanları derinden etkileyebiliyor. Elinizdeki kitap bunlar ve benzeri konuları ağır teorik açıklamalar yerine basit bir dille ve çoğu gerçek yaşamdan alınan örnekler ile açıklamaya çalışmaktadır. Kitap yöneticiler, öğrenciler ve Uluslararası Finans konusunda temel bilgileri öğrenmek isteyen herkes için konuları karmaşıklıktan uzak sade bir anlatımla sunmaktadır. (Scala Yayıncılık)

Emine Hanım'ın hayatı anlatılıyor

Aslı Alpar'dan Emine Hanımın Romanı. 1922 doğumlu, İstanbullu, zengin bir ailenin kızı Emine Hanım. Ahlak bekçisi babası tarafından okul ile ilişiği kesilen, sevdiceği ile bir hayat kurmasına izin verilmeyen, her yaşında biraz daha içine kapanan, kaybolan, izleri silinen Emine Hanım'ın hayatını anlatan bu kitap, tıpkı bir aile albümü gibi kalabalık bir günde olmasa da yalnız hissettiğiniz her anda raftan indirip almaya, okumaya ve görmeye değer bir hikâye sunuyor. (Karakarga Yayınları)

Pratiğe ilişkin çarpıcı fikirler

Kınalızade Ali Çelebi'den Ahlak-ı Alai Devlet ve Aile Ahlakı. Kazaskerliğe kadar yükselmiş, önemli devlet görevlerinde bulunmuş biridir aynı zamanda. Ahlâk üzerine yazdığı eserde konunun teorik tarafı kadar, özellikle aile ve devlet ahlâkı bölümlerinde pratiğe ilişkin de çarpıcı fikirler geliştirir. Elinizdeki kitap, onun ünlü eserinin işte bu pratiğe yönelik, aile ve devlet ahlâkı bölümlerini içermektedir. Yaklaşık 500 yıldır elden ele dolaşarak sıradan insandan aydınlara kadar ahlâk anlayışımıza yönelik mesajlar içermektedir. (Kapı Yayınları)

Dubrovski adı bütün dillerdeydi

Aleksandr Puşkin'den Dubrovski. Aleksandr Puşkin, Rus edebiyatının kurucularından. 1837 yılında bir düelloyla gelen vakitsiz ölüm nedeniyle yapıtları yarıda kaldı: Haksızlık karşısında isyan eden ama aşk karşısında boyun eğen romantik kahramanıyla Dubrovski, son döneminde yazdığı ve ancak ölümünden sonra basılan yapıtlarından biri. “Çetenin lideri zekâsı, cesareti ve soyluluğuyla ün yaptı. Onunla ilgili mucizeler anlatılıyordu; Dubrovski adı bütün dillerdeydi, herkes cesur canilere öncülük edenin ondan başkası olamayacağına inanıyordu.” (Kırmızı Kedi Yayınevi)

Türkiye futbol tarihi, kulüpten kulübe değişiyor

Mehmet Şenol'dan Gayriresmi Futbol Tarihi. Türkiye futbol tarihinin ilk yılları, kişiden kişiye, kulüpten kulübe değişiyor; kimi zaman bilgi kırıntılarıyla yetinmek gerekirken kimi zaman da bir bilgi yığınını anlamlandırmak için ek çaba harcamak gerekiyor. Ama belki de daha önemlisi, bu tarihi oluşturan insanların hikâyesi, o büyük anlatının içinde kaybolup gidiyor. Yazarın uzun yıllar süren araştırmalar sonucunda hazırladığı kitap, küçük adamların tutkuyla yazdığı kişisel futbol tarihleriyle Türkiye’nin siyasal ve toplumsal tarihinin nasıl kesiştiğini gözler önüne seriyor. (Mundi Kitap)

Benim yorulma yeteneğim yok galiba

Haldun Dormen'den Yaşlanmaya Vaktim Yok. “Bir mum yakmak, tüm dünyayı aydınlatmak demektir. Siz de bildiklerinizi çevrenizle paylaşıp hemen bir mum yakın ve dünyayı aydınlatın” diyerek yola çıkan Dormen, yeni kitabında sanata ve hayata dair tüm deneyimlerini içtenlikle paylaşıyor. Küçük Sahne'de sergilenen Cinayet Var adlı oyundaki dedektif rolüyle ilk kez seyirci karşısına çıkan Haldun Dormen, o günden bugüne dek yüz binlerce kişinin kalbine dokundu; kâh güldürdü kâh ağlattı. Hâlâ ilk günkü gibi coşku ile devam eden sanat yaşamında sergilenecek oyunları, turneleri, TV programları ve yetiştirdiği öğrencileri olunca yaşlanmaya vakit bulamıyor. Bu kadar işi bir arada yürüttüğü için kendisine “Yahu yorulmuyor musun?” diyenlere de “Benim yorulma yeteneğim yok galiba” diye yanıt veriyor. (Mona Kitap)

Güzel şehir kucaklasın bizi

Anna Pellicioli'den İstanbul’un Şarkısı. Küçük bir kız çocuğuyla birlikte, tarihi yarımadada hayallerden taşan bir gezintiye çıkalım! Vapurdan Galata Köprüsü’ne, oradan Kapalı Çarşı’ya; güzel şehir kucaklasın bizi. Sevgiyle, nazikçe, sevinçle… Gökyüzünden gelen bir ses çalınıyor kulağına. Bir armağan, bir ezgi. İstanbul’un Şarkısı’nı duymuşsundur belki… Şiirsel anlatımı ve göz alıcı resimleriyle “İstanbul'un Şarkısı” okurları İstanbul'un güzel sokaklarında, deniz kıyısında, manzaraya karşı bir gün geçirmeye davet ediyor. Bu şarkıya vapurlar, yunuslar, martılar, kediler de eşlik ediyor. (Redhouse Kidz Yayınları)

Doyurucu bir hayat sürmenin ilkeleri

Elia Gourgouris'ten Kalıcı Mutluluğun 7 Yolu. Yazar daha mutlu ve doyurucu bir hayat sürmenin ilkelerini paylaşıyor. Kolay uygulanabilen, zaman içinde test edilmiş, fark yaratacağı kanıtlanmış bu ilkeleri okuyup hayata geçirmeye başlayın. Böylece hem kendinizi hem de çevrenizdekileri olumlu biçimde dönüştürmenizi sağlayacak yeni bir bakış açısı kazanacaksınız. Eğer kalıcı mutluluğu arıyorsanız, bu kitap harika bir başlangıç olacaktır. Haydi, yolculuk başlasın! (Remzi Kitabevi)

Düşünme, sorgulama, problem çözme kılavuzu

Mehmet Esabil Yurdakul'dan IQ’nu Yükselt – 7den 70e Zeka ve Mantık Oyunları. Kitap, kişinin konsantrasyon, hafıza, görsel düşünme, mantık, akıl yürütme, strateji geliştirme, planlama ve yaratıcılık gibi yanlarının gelişmesine katkıda bulunur. Her yaştan okuyucunun eğlenerek, keyifle zaman geçirebileceği oyunlar sunuyor. Bu oyunlar, beynin genç ve dinamik kalmasına, dopamin üretimini artırmasına yardımcı olur. Stresin ve demans ihtimalinin azalmasına katkı sunar. Düşünme, sorgulama, problem çözme ve yetenek geliştirme alanlarında mükemmel bir kılavuz olan kitap, zihnini canlı tutarak eğlenmek isteyenler için bir başucu kitabı niteliğindedir. (Pia Yayınları)

Romantik tepkiler ve kadınların durumu

Michael Ferber'den Romantizm-Kısa Bir Giriş. Romantizm nedir? Yazar, elinizdeki kısa giriş kitabında bu soruyu, Romantiklerin kimler olduğu ve onların düşünceleri, inançları, adanmışlıkları, beğenileri bağlamında birbirleriyle ortak yanları üzerinden cevaplandırmaya çalışıyor. Romantizmin gerek Avrupa’da gerekse Amerika’da ortaya çıkışına ve gelişimine bir bakış sunuyor ve Romantik dönemdeki edebiyatın, müziğin, resmin, dinin ve felsefenin çeşitli türlerini inceliyor. Belli başlı konulara tek tek odaklanan yazar, Romantizmi önceleyen duyarlılık hareketine, şairin yükselen saygınlığına, dinî bir yönelim olarak Romantizme, Romantik felsefe ve bilime, Fransız Devrimi’ne yönelik Romantik tepkilere ve de kadınların durumuna bakıyor. (Say Yayınları)

Acınası yalnızlığa sürüklenmek

Edith Wharton'dan Keyif Evi. Kitap, iç savaş sonrasında gittikçe sanayileşen ve zenginleşen bir Amerika’da, erkek egemen bir toplumda ancak eş olarak değer taşıyabilen ve bunun karşılığında lükse ve konforlu hayata kavuşabilen bir kadının arzularını ve sıkıntılarını yansıtır. Toplumun yalnızca paraya tapan değil, aynı zamanda onu sadece kendi eğlencesi ve büyümesi için gösterişli bir şekilde kullanan bir kesimini eleştiren romanın başkarakteri güzel Lily Bart, iyi bir ailede doğmuş ve lüks içinde yaşamaya alışmıştır. Anne-babasını kaybettiği, yaşı da ilerlediği için alıştığı hayat standartını korumak amacıyla evlenmesi gerektiğine inanarak New York sosyetesindeki erkeklere yakınlaşır, ancak onları bir türlü son noktayı koymaya ve kendisiyle evlenmeye ikna edemez. Sonunda, varlıklı olmasa da öyleymiş gibi bir hayat süren yakışıklı Lawrence Selden’e kapılan Lily, aşkla sosyete standartları arasında bocalayacak, ayrıcalıklı bir hayattan hayatın kıyısındaki acınası yalnızlığa sürüklenecektir. (Sia Kitap)

Uzamsal düşünüş

Barbara Tversky'den Hareket Halindeki Zihin. Sözcüklerle düşünüyoruz; kurduğumuz düşünce sistemleri sözcüklere dayanıyor. Fakat atalarımız konuşmuyordu. Bebekler de konuşmuyor. Ama yine de düşünüyorlar. Dile sahip olmadan önce düşünebiliyorsak, bu durumda bizim düşüncelerimizi oluşturan aslında nedir? Psikolog yazar düşüncenin gerçek temelinin dil değil, hareket ve uzamdaki etkileşimlerimiz olduğunu söylüyor. Uzamsal düşünüş, bedenlerimizden ve bedenlerimizin dünyadaki eylemlerinden anlam çıkarmamıza olanak sağlıyor. Haritaları yaratma ve kullanma becerimizin, mobilya montajı yapabilmemizin, futbol stratejileri oluşturmamızın, binalar tasarlayabilmemizin, sanat üretebilmemizin, insanların, trafiğin, suyun ve fikirlerin akışını anlayabilmemizin altında yatan şey, uzamsal düşünüş. Düşünce üzerindeki eylemler de, nesneler üzerindeki eylemler gibi. (Tellekt Yayınları)

Her yeri karlar kaplayacak

Ceren Kerimoğlu'ndan Bana Kışı Anlat. Güneş havayı ısıtamayınca, hava daha da soğuyacak. Hava soğuyunca yağmur yerine kar yağacak. Her yeri karlar kaplayacak… Çocukların kardan adam yaptığı, kartopu oynadığı, kızak kaydığı bir mevsimdir kış. (Teen Yayıncılık)

Bitmeyen tartışmanın gerçek hikâyesi

Osman Selim Kocahanoğlu'ndan Atatürk-Vahdeddin Kavgası. Bu kitapta, Türkiye’nin kurucu önderi Atatürk ile Osmanlı’nın son padişahı Vahdeddin arasında cereyan eden, Saltanat-Cumhuriyet kavgasının sembolik sermaye alanları ile Türk modernleşmesinin çağdaş toplum yaratma gerçekliğini paranteze almak isteyen ve pişman olmuş gibi ileriyi geride arayan siyasal İslâm’ın ideolojik kök paradigmaları ve tarihsel serüveni incelenmiştir. Bitmeyen tartışmanın gerçek hikâyesi: Atatürk’ü Anadolu’ya kim gönderdi? Gemileri yakarak Samsun’a çıkan Adam’ın tarihsel misyonu ve kurucu ütopyası… Sarı altınların, soylu atların, uydurma yemin ve sahte hatt-ı hümayûnların belgeler ışığında içyüzü. (Temel Yayınları)

Doğu-Batı kültür transferi

Helmut Uhlig'ten Avrupa’nın Anası Anadolu – Küçük Asya’da Batı Kültürünün Kökenleri. Avrupa, düşündüğümüzden çok daha eski. Batı kültürünün ve medeniyetinin kökleri Antik Çağ dünyasında ya da İncil’de değil, on binyıl önce insanlığın ilk gösterilebilir şehirlerinin ortaya çıktığı eski Anadolu’da yatmaktadır. Bu bölgenin kültürel başarıları o kadar güçlüdür ki, MÖ 8. binyıldan başlayarak, Avrupa erken tarihi üzerinde çağların dönümüne kadar kalıcı bir etkiye sahiptir, hatta bu etki günümüze dek sürmektedir. Yazar kitabında heyecan verici Doğu-Batı kültür transferinin yani dinden ve kültlerden, kural, ekonomi, ticaret ve sanat yapısına kadar tüm yönlerini araştırıyor ve âdeta geldiğimiz yolu değiştiren sansasyonel keşifler yapıyor. (Totem Yayınları)

Sıra dışı bir serüven

Lewis Carroll'dan Alis Harikalar Diyarında – Sen de Oku. “Eyvah! Yandım! Çok geç kalacağım!” diyen telaşlı bir tavşanın peşine takılıp onun girdiği delikten atlayan meraklı Alis, kendini çoook derin bir kuyudan aşağı düşerken bulur. Ayna içinde aynalardan geçip dünyanın öbür ucundan çıkacağını tahmin ederken; minicik kapılardan geçebilecek kadar küçülüp evlere sığamayacak kadar büyüyeceği acayip bir dünyada olduğunu keşfeder. İnanılmaz bir büyüleyiciliğin hâkim olduğu bu harikalar diyarı Alis’i, çılgın bir çay partisine katılacağı ya da iskambil kâğıtlarından muhafızlar tarafından kovalanacağı sıra dışı bir serüvenin içine sürükler. (Tudem Yayınları)

Her sorunun çözümü var

Nilüfer Çelebi'den Asla Pes Etme! Ozi bir gün eve gelmiş, hiç konuşmadan odasına gitmiş. Belli ki canı bir şeye sıkılmış, çünkü normalde hiç böyle davranmazmış. Bu durumu fark eden annesiyle babası derdini öğrenmek için hemen yanına gidip sormuşlar. Ozi de başlamış anlatmaya. Anlatırken de ağlamış ama bilmiyormuş ki hayatta her sorunun bir çözümü de varmış. (Uçan Fil Yayınları)

Toplumsal itaatsizliğin felsefi kökenleri

Frederic Gros'tan İtaat Etmemek. Fransız felsefeci yazar kitabında ekonomik boyun eğişten toplum sözleşmesine, siyasi kabullenmeden vicdani redde, Diogenes’ten Thoreau’ya, Antigone’den La Boétie’ye, Foucault’dan Arendt’e bireysel ya da toplumsal itaatsizliğin felsefi kökenlerini inceliyor. Yazarın sık sık ele aldığı edebi ve felsefi metinlerle taçlanan bu düşünsel yol alışta, tarihin her aşamasında yer almış itaatsizlik, umudun yanından bir adım bile uzaklaşmıyor. Bu bağlamda kitap gösterişten uzak, yaşanmışlıkların olgunluğunu taşıyan, kısa ama yoğun bir çalışma. “Sorun itaatsizlik değildir, sorun itaattir. Bu söz aklımıza Wilhelm Reich’ın şu cümlesini getirir: ‘Esas soru insanların neden başkaldırdıkları değildir. Neden başkaldırmadıklarıdır.” (Yapı Kredi Yayınları)

Soruşturmalar, izlenim ve denemeler

Bircan Ünver'den Sanatın Labirentlerinde. Kitap, sanata ilişkin yapılmış yazılı soruşturmalar, izlenim ve denemeleri üç alt başlık altında yeniden değerlendirilerek, her şeyden önce ‘insanın kendini araması’na bir sorumluluk olarak biçimlendi. Aynı zamanda, gerçek ve suni değerlerin hızla yer değiştirdiği, kalıcı ve uzun çabalı değerler darmadağın edilirken, günlük gelir-geçer materyalist ölçünün dışında kalanın ise yok ferz edilerek, yerine yenilerinin de üretilmediği ya da sanatta yeni oluşumların/arayışların önüne set çekilmiş olduğu bir zaman diliminde, yayımlanmasına özen gösterildi. Bu düşünsel ürün, bir bıçakla ikiyi ayrılmışçasına reddedişler içeren anlayışlara katılmamanın bir uzantısı olarak, içinden geçilmiş sanat ortamı/zaman kesitinin de kısmi bir belleğini oluşturuyor. (Yazarın Kendi Yayını)

Hep bir mucize bekleyenlerin öyküsü

Mehmet Erkan'dan Ölümsezen. Yaşar Nabi Nayır Öykü Ödüllü yazar kitabında ruhlarımızın en derinine ve bilinmezine kaleminin ucuyla dokunuyor. Hep bir mucize bekleyen, acıdan ve kederden haz alan, fakat umudunu kaybetmeyenlerin öykülerini anlatıyor. Gerçekçi karakterleri, güçlü betimlemeleri, ruhsal analizleri ile bambaşka aynalardan kendimize bakma şansı veriyor.

Yazar “Bir gerçek yarattım kendime sahte de olsa” diyor. Kitap sizi sahte gerçeğinize doğru bir yolculuğa çıkaracak. (Yediveren Yayınları)

Refahı oluşturan şartlar geçerli değil

Ebru Güzel'den Yeni Öncüler. Türkiye'de kırsala yerleşen “Yeni öncüler (new pioneers)” yaklaşan felaketleri öngörmüştü. Şimdi de bizleri susuzluğa, kuraklığa, kıtlığa, aşırı hava olaylarına, hastalıklara, doğal afetlere ve iklim mültecisi sorununa karşı uyarıyor. Konfor alanlarımıza yapışıp kalsak da nafile; çünkü refahı oluşturan şartlar artık geçerli değil. Dalga dalga salgın tehditleriyle kuşatılmışken, her yeni yılın bir öncekini aratacağı konuşuluyor. Artık “Sağ kalım (survival)” zamanı! Peki ama ne yiyeceğiz, nerede yaşayacağız, toprağımızı, doğamızı, iklimimizi ya da kendimizi nasıl iyileştireceğiz? Yeni Öncüler, tüm bu soruların cevabını ararken doğa gibi kadını da değersizleştiren ve sömüren eril zihniyeti de sorguluyor. (Alfa Yayıncılık)

Hukukun üstünlüğü ve eğitim

Prof. Dr. Esfender Korkmaz'dan Demokrasi ve Kalkınmada Zor Geçit. Demokrasiyi de kalkınmayı da belirleyen temel kavramlar içinde, hukukun üstünlüğü ve eğitim önemli yer tutar. Katılımcı demokrasi ve hukukun üstünlüğü, aynı zamanda medenileşmenin bir göstergesi olmakla birlikte, ekonomik kalkınmanın da temel altyapısıdır. Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde, halkın refahı için GSYH'da büyüme tek başına yeterli olmaz. Ayrıca hukuk ve demokrasi değerleri de kapsayan ülke kalkınması sağlanmalıdır. Söz gelimi, petrol üreten bazı Arap ülkelerinde olduğu gibi, gelir artışı yüksek ve fakat yaşam kalitesi düşük, katılımcı demokrasiye sahip olmayan bir toplum gelişmesini tamamlamış bir toplum değildir. (AsyaŞafak Yayınları)