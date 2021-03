Haftanın Kitapları

50 yıl boyunca gözlemlenen notlar

Günther Anders'ten Umutsuzsam Bana Ne! Değilmişim Gibi Devam! Herdem Belen ve Hüseyin Ertürk çevirisiyle raflardaki yerini aldı. Yazar, elli yıl boyunca hep başkaları için gözlemlediğini, aldığı notları asla kendisi için yontmadığını vurgular. Bu bakış açısının sansürünü atlatmış, farklı tema başlıkları altında destelenmiş, Hollywood'da temizlik işçiliği yaptığı dönemle başlayan, yirmi beş yılı kapsayan paragraflardan oluşan günlükler, özneliğe meraksız, kendini önemsemeyen, “Dünya'nın haline direnme düşüncesinin açık sözlü oksijeni” bir filozofun, sürgün yıllarından başlayıp elinin ayağının tutmadığı morukluk günlerine dek devam eden zarif nezaketsizlikleridir bir anlamda. Yayımlamaya değer bulduğu Hiroşima / Nagasaki notları, Vietnam Savaşı'na ilişkin yazılar, “Kâfirlikler” ve “Eskiden Aşk” diğer derlemeleridir. 1933'te baltalanan normal seyrine bir daha dönememiş, on yedi yılı uzak, geri kalanı yakın sürgünde, lakin asla sızlanma barındırmayan, savaş sonrası hiçbir tavize yaslanmamış, mülkün – bir büyük burjuva ailenin torunudur Anders – ya da akademik kariyerin sözünün geçmediği, dolayısıyla rahatlıktan nasibini almamış bir yaşam. Özeti: “Salona biletsiz girdin. Gösterinin sıkıcı olduğunu da iddia edemezsin. Hal böyle iken gösteri sırasında biri karşına dikilip yoksulluk, yoksunluk ve hastalık şeklinde bir bedel talep ederse, rezalet çıkarma, sökül. Dünya'ya gelmiş olmak her şeye değer.” (İthaki Yayınları)

Yayınlanmamış belgelere dayalı

Murat Bardakçı'dan Sizi Serbest Bırakmayı Muvafık Bularak Tatlik Ettim – Mustafa Kemal Paşa ile Latife Hanım’ın Boşanmaları. “Tatlîk etmek”, “boşamak”; “tatlîk ettim” de “boşadım” demektir… Türkiye'de Medenî Kanunun bulunmadığı devirlerde yürürlükte olan fıkıh temelli uygulamaya göre, koca, karısını bir talâkname, yani boş kâğıdı yazarak boşayabilir ve evlilik birkaç kelimeden ibaret bu boş kâğıdı ile son bulurdu… Kitabın ismi, İslâm fıkhının kocaya tanıdığı boşama hakkını kullanan Mustafa Kemal Paşa'nın eşi Lâtife Hanım'a 5 Ağustos 1925'te gönderdiği talâknamedeki kendi ifadeleridir ve 2 sene 6 ay 8 gün, yani sadece 920 gün devam edebilen evlilikleri, bu talâkname ile son bulmuştur… Bu kitap, Mustafa Kemal Paşa ile Lâtife Hanım'ın boşanmaları hakkında başta Cumhurbaşkanlığı Arşivi olmak üzere diğer resmî arşivlerde bulunan yayınlanmamış belgelere dayanılarak yapılmış ilk yayındır ve Paşa'nın hayatının şimdiye kadar meçhul kalmış bir dönemi bu yayınla aydınlığa kavuşmaktadır. (İş Bankası Kültür Yayınları)

Karmaşık ve karanlık ilişkiler

Canan Al'dan Aşka Doğru. Yazar romanında polisiye kurguyu ete kemiğe büründürüp ona psikolojik bir derinlik kazandırıyor. Kişilerinin ağzından birinci kişili anlatımının sisli gölgeli gözlemleriyle ilerleyen roman, okuru bir adım sonrasına yüreği ağzında sürüklüyor. Yabancı bir işadamı arkadaşı ile hastası arasındaki köprüde aşk rüzgârıyla sallanan, bu sallantıda ailesinin tertemiz geçmişini koruyarak hayata güçlü bir sevgiyle bağlanmak isteyen Psikiyatrist Yaz’ın, içindeki kadınsı dürtüleriyle sürüklendiği karmaşık ve karanlık ilişkiler… (Kora Yayın)

Zihninizdeki yeni düşünceyi harekete geçirecek

Kemal Sayar'dan Şimdi Şehir için Kalp Zamanı. Yazar şehir insanının gönül yorgunluklarını, ruhların gizli yaralarını ilaçlardan önce kelimelerin sağaltacağına inanan, yeri geldiğinde “reçeteye şiir yazan” bir psikiyatrist. Her kitabında, her söyleşisinde bize daima “kalbin zamanını” hatırlatıyor. Hele de şimdi, dünyanın görülmemiş bir “felaket” yaşadığı şu dönemde hissettiğimiz yalnızlaşma ve endişe üzerine söyleyecek çok sözü var. Söyleşilerden derlenmiş, güncellenerek zenginleştirilmiş bu kitap, zihninizde rüşeym halinde bekleyen pek çok yeni düşünceyi harekete geçirecek. (Kapı Yayınları)

Mutluluk göründüğü gibi midir?

Orhan Tüleylioğlu'ndan 50 Maddede Mutluluk. Mutlu son var mıdır? Peki ya mutlu aşk? İlk ansiklopedideki mutluluk maddesini kim yazdı? Mutsuzluğu tanımadan mutlu olmak mümkün müdür? Mutluluk göründüğü gibi midir? Kişisel gelişim kitaplarıyla mutluluğu bulmak mümkün müdür? Sahi mutluluğun herkes için geçerli bir formülü var mıdır? Yazar tüm dünyadan dönemine damgasını vurmuş felsefecilerin, sanatçıların ve yazarların ışığında “mutluluk” kavramının peşine düşüyor. Tarih boyunca yaşamış en parlak akıllar mutluluğu nasıl tanımladı, nasıl deneyimledi ve eserlerinde nasıl ele aldı… Kitap, bu kavrama farklı dönemlerden bambaşka isimlerin bakışıyla kendi “mutluluk” tanımınıza hiç olmadığınız kadar yaklaşmanızı sağlayacak. (Karakarga Yayınları)

Nefret karışımı duygularla çentikledi

Mithat Önal'dan Büyük Kırmızı Papağan. Kapının karşı sağ köşesinde alt ranzada yatan adam, kırmızı bir papağan düşledi siyah kirpiklerini irice gözlerinin üzerine düşürürken. Beyaz badanalı küçük odanın duvarları çentiklerle kaplıydı. Sayılamayacak kadar çizilmiş çivili çentikler. Sabah gün ağarırken kalkan kadın hiç erinmeden, yüksünmeden bu çentikleri atıyordu. Dışarda yağan lapa lapa kara aldırış etmeden, pencereye vuran yağmurun sesini duymaksızın pencerenin kenarında duran paslı çiviyi eline alıyor beyaz badanalı duvarı içindeki özlem ve nefret karışımı duygularla çentikliyordu. Beyaz badanalı duvarın çentiksiz tarafında paslı bir çiviye asılı fotoğraf duruyor. Bir adam kırmızı bir kamyonete sırtını yaslamış fotoğrafı çekene karşı gülümsüyor. (Kavim Yayıncılık)

Toplumsal değişim nasıl paralel ilerliyor

Cüneyt Ülsever'den Cinayet Polisi Dedemin Evrak-1 Metkuresi. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra, toplumun her kesimini yakından ilgilendiren FETÖ ve bu örgüte yönelik operasyonlar, polisiye romanlara önemli bir kaynak teşkil edecek gibi duruyor. Türkiye’de bu malzemeden ilk yararlananlardan birisi de yazar oldu. Türkiye’de daha önce pek denenmemiş siyasi polisiye tarzında romanlar kaleme alan yazar, son romanında da 17/25 Aralık sürecinden bu yana yaşanan gelişmeleri bireyinin rolünü de yok saymadan ele alıyor. Kitap, Türkiye’de orta halli bir bireyin değişimiyle, toplumsal değişimin nasıl paralel ilerlediğini okuyucuya akıcı ve çarpıcı bir biçimde sunuyor. (Kırmızı Kedi Yayınları)

Pencerenin önünden çekilmek istedim

Hüseyin Rahmi Gürpınar'dan Gulyabani – Klasik Maceraperestler. “Ölümü beklemek sabırsızlığıma ve korkusuz bulunmak için vermiş olduğum metanet kararına rağmen bütün damarlarıma büyük bir korku yayılmaya başladı. Pencerenin önünden çekilmek istedim. Fakat nereye kaçacaktım? (…) Şimdi artık ay ışığının yardımıyla biçiminin bütün ayrıntılarını seçebiliyordum. Kazan büyüklüğünde bir baş… Üzerinde o ürkütücü büyüklüğüne uygun beyaz sarıklı bir kavuk… Birer lombar deliği sanılacak bir çift müthiş göz… Ortası tümsek yarım endaze azman bir burun… Sekiz-on beyaz atın kuyruklarından yapılmışa benzeyen, göğüse kadar inmiş bir aksakal… Bol yenli, topuklara kadar varan morumsu cüppe, bir elinde çektirme direği büyüklüğünde bir asa… Diğerinde taneleri kaba soğan iriliğinde bir tespih…” (Maceraperest Kitaplar)

İki insanın sıra dışı aşk hikâyesi

Mine Sultan Ünver'den Çürük. Yaralı bir kadındır Benan; kaçmayı sever. Bağımlısı olmuştur kendine yarattığı özgürlüğün. Farklı kişiler farklı zamanlarda onunla yaşanmış hatıralara sahiptir ama hepsi de şaibelidir. Melek veya şeytan hatta aynı anda ikisi de olabilir Benan… Balkan ise onu tanıdıktan sonra hayatının dengesini kaybetmiş bir erkektir, “Labirentte kaybolmuş bir fareyim artık ben” diye tanımlar kendini… Fakat kararlıdır; bu güzel kadının geride bıraktıklarının izini sürerek onu bulacaktır. Yazar romanında, iki insanın sıra dışı aşk hikâyesi üzerinden hayatın bilinmezlerini sorguluyor. Tıpkı kahramanı Benan’ın dediği gibi; hayatın ne zaman mükemmel bir şekilde düzene gireceğini asla bilemeyiz! Ve bir sırrın bizi geleceğimize götüreceğini… (Mona Kitap)

Mağazacılık için vazgeçilmez bir rehber

Suat Soysal'dan Mağazacılık – Mükemmel Müşteri Hizmeti ve Etkili Satış Teknikleri. Bu kitapta neler bulacaksınız? Mağazacılığın tüm sektörlerinde, satıştan yönetime tüm kadrolar için mükemmel hizmet ve etkili satışın yolları, hazır giyim, gıda, gıda dışı, kategori mağazacılığı ve yeme içme sektörü için örnek satış ve hizmet diyalogları e-ticaretin mağazacılığa etkileri kötü hizmetin verdiği zararların boyutları, 35 yılı aşkın mağazacılık deneyimiyle pratik öneriler, satışın tüm aşamaları için etkili teknikler, ilk karşılaşma anında satışı garantiye almanın yolları, ürünün faydalarını sunmaya örnekler, mağazacılıkta satışı gerçekleştiren soru örnekleri, ürünü denetmenin pratik yolları, müşterilerin sık rastlanan itirazlarına cevap örnekleri, zor durumlarda müşterilerle diyalog örnekleri, satışı sonuçlandırmanın ve ilave ürün satmanın denenmiş yolları, satışta doğru beden dili… (Remzi Kitabevi)

Yapay zekâ kıyameti gerçek olacak mı?

Düşünen Makineler – Yaklaşan Yapay Zeka Çağı Ve İnsanlığın Geleceği. Yapay zekâ ve robotlar hakkında neler biliyoruz? 1997'de IBM'in Deep Blue bilgisayarı, 1985'ten beri namağlup dünya şampiyonu Garry Kasparov'u satrançta yenince, yapay zekâ halkın gözünde bambaşka bir görüntüye büründü. Acaba Isaac Asimov'un yıllar önce belirlediği üç robot yasası tersine dönebilir miydi? Evet, bu yenilgi insanlık için büyük bir olaydı ama acaba Alan Turing bilgisayarların bir gün insanlar gibi düşünebileceklerini söylerken ne kastediyordu? Yapay zekâlı robotların istilasına o kadar yakın mıydık gerçekten? Aslına bakılırsa hayır. Ama Kasparov'un yenilgisinden bu yana komplo teorilerinin ardı arkası kesilmedi: Katil robotlar ve yapay zekâ kıyameti gerçek olacak mı? Yapay zekâlı otonom silah sistemleri savaşlarda sivillerle savaşanları ayırt edebilir mi? Bir de işin insani boyutu vardı: Yapay zekâ bilinçlenebilir, hatta acı çekebilir mi? (Say Yayınları)

Okuyanın imgelemini besleyici bir şiir

Turgay Bostan'tan Gidilmemiş Bir Yol. “Yazarın şiiri yol açıcı, okuyanın imgelemini besleyici bir şiirdir. Bu şiirin sahip olduğu imgesel derinlik, şairinin dünyaya ve söze bakışının sonucudur. Dünyanın söze dönüştüğü sayfaların yanı sıra, sözün de yeni dünyalar yarattığına tanıklık eder okuyucu. Bunu yakalayabilen şiir, şimdiden zamanın mermerine derinlemesine kazınmış demektir.” Baki Asiltürk. (Sia Kitap)

Bu onun son yolculuğu

Robert Seethaler'den Son Senfoni. Gustav Mahler, New York'tan Avrupa'ya giden bir geminin güvertesinde oturuyor. Dünyanın en ünlü, en büyük müzisyeni, ama vücudu artık dünyanın yükünü taşıyacak güçte değil, ağrıları her zamankinden de güçlü şimdi. Mürettebat onun el üstünde tutmaya çalışırken, o kendini bir ömrün hatıralarına teslim ediyor: Son yıllardan kalanlar, dağlardaki yazlar, hayaline düşen kızı Maria'nın ölümü, New York Filarmoni macerası, onu bekleyen diğer kızı Anna, besteleri, hastalıkları, onu çılgına çeviren hayatının aşkı Alma… Herkes, her şey, hem burada onunla, ama aslında bir o kadar da uzakta: Bu onun son yolculuğu.

Son Senfoni, geçmişle yüzleşen yorgun bir sanatçının, kristal berraklığındaki dokunaklı portresi. (Timaş Yayınları)

Olağanüstü kadınların hayatları

Jenni Murray'dan Dünya Tarihinde İz Bırakan 21 Kadın. Başkaları sadece izlerken, onlar liderlik yaptılar. Ayağa kalktılar ve kimsenin tek söz söyleyemediği zamanlarda konuştular. Bilim, sanat, edebiyat ve müzikte kalıpları kırdılar. Devlet yönetimi ve politika gibi erkek egemen alanlarda söz sahibi oldular. Her biri değişim için kendi yöntemleriyle savaştı. Geçmişten günümüze sanatçıları, politikacıları, aktivistleri, muhabirleri, imparatoriçeleri ve devlet başkanlarını kapsayan kitabında yer alan, dünyamızın şekillenmesinde derin etkisi olan bu olağanüstü kadınların hayatlarını, mücadelelerini ve başarılarını okurken hayranlık ve gıpta duymamak neredeyse imkânsız. (Totem Yayınları)

İnsanların veba ve aşklarının hikâyesi

Orhan Pamuk'tan Veba Geceleri. Yazarın 5 yıldır çalıştığı kitap, 1901 yılında 3. Veba Pandemisi döneminde Osmanlı'nın 29. Vilayeti Minger adasında geçiyor. 1901 baharında Osmanlı İmparatorluğu'nun 29. vilayeti Minger Adası'nda veba salgını baş gösterince Sultan Abdülhamit önce Sağlık Başmüfettişi kimyager Bonkowski Paşa'yı, onun arkasından da genç ve başarılı Doktor Nuri'yi salgını durdurması için adaya gönderir. Padişah kısa bir süre önce genç doktoru, sarayda hapis hayatı yaşattığı ağabeyi önceki padişah V. Murat'ın kızı Pakize Sultan ile evlendirmiştir ve Pakize Sultan da bu yolculukta kocasına eşlik etmektedir. Adada ise genç ve milliyetçi Osmanlı subayı Kolağası Kâmil, onun âşık olduğu adalı Zeynep ve her şeye yetişmeye çalışan Vali Sami Paşa ile güzel sevgilisi Marika vardır. Karantina yasaklarına itaat edilmesi için çaba harcayan bu insanların vebayla, adadaki geleneklerle ve sonunda birbirleriyle ve ölüm tehditleriyle savaşının ve yaşadıkları aşkların hikâyesidir kitap. (Yapı Kredi Yayınları)

Ümitsizlikler tatlı bir ümide bağlanıyor

Özge Uzun'dan Kırmızı Sarı ve Gergedan. “Kendi kederinin ağırlığı altında ezilmeyen bu yürek, hiçbir şeyi biriktirmeyen aynalar gibi korkusuzca ve yargılamadan, tüm sırlarını paylaşıyor bizimle… Elinizde tuttuğunuz bu kitap, bir mücevher değerinde ve her satırı da tıpkı ona ruhunu üfleyen yazarı gibi umut ve ilham verici…” Berrak Yurdakul. Kitapta ayrılıklar kavuşmaya, mutsuzluklar mutluluğa, ümitsizlikler tatlı bir ümide bağlanıyor. Gazeteci, sunucu ve yazar kendi hayatının muhasebesini aşk, evlilik, dostluk, ilişkiler ve iş ekseninde yaparken kendisi için kullandığı şifa notlarını da okuyucusuyla paylaşıyor. Bu kitapta kendi hayatınızda yaşadığınız çelişkilerin, çıkmazların, kavga ve küsmelerin nasıl olumluya dönüşebileceğini kolaylıkla bulabileceksiniz. (Nemesis Kitap)

Ecevit, Fetullah Gülen hakkında neler söyledi?

Mehmet Bican'dan Adım Adım İrtica… Kitap içeriğinde neler var? Dinin politik araç olarak kullanılması, Hıyanet-i Vataniye Kanunu ile hangi siyasetçi döneminde yasaklandı? “Türk milleti, Atatürk, Latin harflerinin kullanılması mecburiyetini getirince, Arapça Harflerle yazılan tarih kitaplarını okuyamadığı için mi cahil kaldı?” Hangi siyasetçi İstanbul'u İslam Dünyasının İkinci Mekke'si, Eyüp Sultan'ı da İkinci Kâbe'si yapmak üzere kolları sıvadı? Semra Özal, eşi Turgut Özal hakkında hangi yorumda bulundu? MGK Toplantısında komutanların görüşlerine karşı çıkan Bülent Ecevit, Fetullah Gülen hakkında neler söyledi? Vizyonunu, “Laik TC'nin ve Atatürk Sevgisinin nesilden nesile bayrak olarak aktarılması” cümlesiyle açıklayan Tansu Çiller döneminde neler yaşandı? 12 Eylül Darbesinin lideri Kenan Evren, anı defterine müfredata konulan din dersleri ile ilgili ne yazdı? Ya Erbakan, Süleyman Demirel dönemleri? (Galeati Yayıncılık)

Gerçek suçluyu bulmak zorunda

Alper Canıgüz'den Oğullar ve Rencide Ruhlar. Dünyanın en küçük dedektifi, 5 yaşındaki Alper Kamu iş başında… Sherlock Holmes'tan tek eksiği yaşı. Sahi! Bir de hiçbir suçluyu alt edecek fiziksel güce sahip değil. Alper Kamu'nun sermayesi zeka, bilgi ve sezgiden mürekkep.

Ve şimdi… Hicabi Bey'i Deli Ertan'ın öldürmediğini ispat edebilmek için gerçek suçluyu bulmak zorunda. Kitap, başta Fransa olmak üzere birçok ülkede “modern polisiyenin parlak bir örneği” olarak selamlandı. Daha ilk cümlede okuru yakalayan; samimi bir mizah, şefkatli bir eleştirellik ve afallatıcı tespitlerle donanmış, soluksuz bir serüven. Türk romanının olağanüstü karakterlerinden biriyle tanışacak ve kendinizi sık sık, “Hayreti mucip!” demekten alamayacaksınız. (Alfa Yayıncılık)

Dikkat kesip beklemeye başladık

Nurettin Baydur'dan Bir Korumanın Anıları. “Vakit, gece yarısından sonra 02.00 civarı idi ki, uzaklardan nal sesleri gelmeye başladı. Henüz çok uzaklarda olmalarına rağmen gecenin ıssızlığında bu sesler çok net bir şekilde duyuluyordu. Sayılarının da oldukça fazla olduğu anlaşılıyordu. Dikkat kesip beklemeye başladık. Sesler Kavaklıdere tarafından geliyordu ve gittikçe yaklaşıyorlardı. Gelenler, Meclis Süvari taburu askerleri olmalıydı. “Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nü teslim almaya geliyorlar olmalılar” diye düşünüyorduk. Yaptığım konuşmadan sonra arkadaşlar oldukça rahatlamış görünüyorlardı, fakat yine de erlerden biri dayanamayıp sordu: “Ne yapacağız ağabey?” “Ne yapacağımızı söyledim. Rahat vaziyette bekleyeceksiniz., heyecanlanmak yok” dedi…” (Ata Ofset Matbaacılık)

Viking dönemi ve İskandinav tarihi

Kerim Elyaz'dan Viking Tarihine Yolculuk. Bu kitap; arkeoloji, tarih, filoloji, dinler tarihi ve karşılaştırılması ve kültürel coğrafya gibi pek çok araştırmayı bir araya getiren kitap olma özelliği taşımaktadır. Bu geniş kapsamlı araştırma tarih kitabı, Vikinglerin savaşlarını, inançlarını, Avrupa'ya yolculuklarını, Orta Çağ ve Hristiyan Avrupa'yla olan ilişkilerini, Dünya tarihinde yarattıkları etkilerine kadar geniş bir alana yayılan pek çok ilginç konuları içermektedir. Vikinglerin araştırılması konusunda da önemli bir yere sahiptir. Çok sayıda resim, harita ve tabloyla desteklenen bu kitap Viking dönemi ve İskandinav tarihiyle ister akademik anlamda olsun ister meraklı bir okur olarak olsun, ilgilenen herkesin okuması ve kütüphanesinde yer alması gerektiğini düşünerek yazdığım bir kitaptır. Bu kitabın özelliği ise hem araştırmacılara yönelik araştırılmış ve kaynaklı bilgileri kapsaması, hem de Vikinglerle ilgilenen okurlara ilgi çekici ve heyecanlı bir tarzda Vikingleri anlatmasıdır. (Bassaray Yayınları)

Karanlık noktalar aydınlatıldı

Cazım Gürbüz'den Mustafa Suphi Olayı ve Edebiyata Yansımaları. Mustafa Suphi ve Onbeşlerin vahşice katledilmelerinin üzerinden 100 yıl geçti. Bu yüz yılda Mustafa Suphi ve yoldaşlarının yaşam ve savaşım öyküleri bağlamında çok yazılar ve kitaplar yazıldı. Yazıldı, yazıldıkça kafalar karıştı. Aynı olay ya da ayrıntı, yedi sekiz türlü anlatılabiliyordu ve bu anlatımı yapanların çoğu da olayların içinde ve Suphi'nin yanında bir vesile ya da süre ile bulunmuş kimselerdi. Bu siyasal toplu öldürümün kim ya da kimler tarafından yapılıp/yaptırıldığı konusunda da kafalar karışıktı, tartışmalar sürüp duruyordu. Yazar, Mustafa Suphi ve yoldaşlarına ilişkin tüm yazılanları didik didik etti, karşılaştırdı; yanlışları eledi, eksikleri giderdi, karanlık noktaları aydınlattı. (Berfin Yayınları)

Herkes için kozmik bir macera

Cristopher Edge'den Jamie Drake Denklemi. Fırlatılan roketler, sıfır yerçekimi ve uzayda bir süper kahraman gibi uçmak! Jamie Drake'in babası Dünya'nın yörüngesindeki Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaydı. Jamie bunu havalı bulmalıydı aslında ama babasını çok özlüyordu… Yerel gözlemevinde vakit geçirirken Jamie'nin telefonu tuhaf bir sinyal alıverdi. Uzaylılar, Jamie'nin gezegenine gittikçe yaklaşıyor gibiydi. Ama uzay tehlikeli bir yerdi ve babasının görevinde bir şeyler ters gittiğinde Jamie, kendisinin de bir kahraman olduğunu kanıtlayabilecek miydi? Hayatında bir kez bile yıldızlara bakmış herkes için kozmik bir macera. (Bilgi Yayınevi)

Talihsizlikler ve maceralar

Jerome K. Jerome'den Bir Kayıkta Üç Kafadar. Sürüsüne bereket hastalıktan mustarip (hisseden) üç İngiliz beyefendisi (ve bir de köpek), hava değişiminin kendilerine iyi geleceğini düşünüp günlük hayatın koşuşturmacasından biraz uzaklaşmak isteyince kayık kiralayıp Thames Nehri’nde iki haftalık, dinlendirici bir gezintiye çıkmaya karar verirler. Fakat bu gezi planladıkları kadar dinlendirici olmayacak, abartmaktan hiç tasarruf etmeyen balıkçılar, kendini beğenmiş buharlı tekneler, güvenilmez hava tahminleri, bir türlü açılmayan konserveler, çeşitli talihsizlikler ve maceralarla karşı karşıya geleceklerdir. (Can Yayınları)

Onu durdurmanın bir yolu olmalı

Marie Francine Hebert'ten Uyumsuz Çoraplar. Farklı olma hakkına ve dayanışmaya dair akıllardan çıkmayacak bir hikâye. Güneş̧ ve Yağmur yakın arkadaşlar. Su birikintilerini, öpücükleri, kelebekleri, gıdıklanmayı, şarkı söylemeyi, dans etmeyi ve kahkahalarla gülmeyi severler. Zamanını yaramazlık yaparak geçiren Bora ise koca gözlerini bir an bile üzerlerinden ayırmaz. Yetişkinler arkalarını döndükleri anda Güneş’i ve Yağmur’u rahatsız etmek için her şeyi yapar. Onu durdurmanın bir yolu olmalı mutlaka. Ne yapmalı da barışı sağlamalı? (Çınar Yayınları)

Kışkırtılmaya ve direnmeye hazır olun!

Deniz Gökkaya'dan Oda. 3000'li yıllarda dünyanın tek bir kent olarak varlığını sürdürdüğü bir distopyanın içindeyiz. Geçerli olan tek silah güç, o da bir kişinin elinde. Peki ya silah doğru kişinin elinde değilse, güç dengeleri nasıl değişir? Asıl zalim, masum kılığında dolaşmaya başladığında adalet yerini bulabilir mi? Genç yazar ilk romanında, okuru gelecekte loş bir yolculuğa çıkarıyor. Bir başka bedenin içinde inandıkları uğruna savaşmayı seçen ruhlar, saklandıkları yerde günlerini bekleyen gerçekler ve yaratılan sanal dünyaya hapsedilmiş genç bir kız… Şaşırmaya, kışkırtılmaya ve direnmeye hazır olun! (Dağhan Külegeç Yayınları)

Öğretmenleriyle sorunlar yaşıyor

Birsen Ekim Özen'den Katpatuka. “Dünyayı değiştirebileceğime emin değildim ama kendimi değiştirmek gibi zorlu bir işe giriştiğimin farkındaydım.” Teoman yeni başladığı yatılı okulda sıkılıyor, öğretmenleriyle sorunlar yaşıyor, evde ise babasıyla bir türlü iletişim kuramıyordu. Okulda geçirmek zorunda kaldığı sürpriz bir kar tatilinin hayatını sonsuza dek değiştireceğinden habersizdi. Her şey ilk kar tanesinin düştüğü gün başladı… (Doğan ve Egmont Yayıncılık)