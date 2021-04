Haftanın Kitapları

Satış mesleğine merak duyanlara

Zafer Özcivan'dan Satışın Temelleri. Bu kitap, satış mesleğine gönül verenler ve satışı merak edenler için bir el kitabı niteliği taşıyor. Yazar, 50 yılı aşkın satış deneyimi üzerine; herkesin anlayabileceği bir dilde, kolay okunabilecek ve kısa kısa notlar halindeki bu ilk kitabında ; “Ben deneyimsizken satış ile ilgili neleri bilmek isterdim?” sorusuyla yola çıkıyor. Satış mesleğine merak duyanlara, mesleğe yeni başlayacaklara, özellikle de gençlere katkıda bulunmayı amaçlıyor. Kolayca okuyabileceğiniz bu kitapla birlikte hem satış hem de iş dünyasına dair ipuçlarına ulaşabileceksiniz. (KDY Yayınları)

Hayat ve sporda başarı üzerine 1250 tavsiye

Mümin Sekman'dan Şampiyon Sözleri. Bir olimpiyat şampiyonu, size birebir başarı koçluğu yapsa ne kazanırdınız? Lazer gibi odak, çelikten bir irade ve ateşli motivasyon! Dünya şampiyonlarının hayat ve sporda başarı üzerine 1250 tavsiyesi bu kitapta. Şampiyonlar şöhret, servet, kudret, marifet, zafer ve hezimet üzerine hayat dersleri veriyor. Hayatın zorlu unvan maçlarına çıkarken, mücadele gücünüzü artıracaklar. Bu kitap şampiyon sporcular kadar, işinin şampiyonu olanlar için. Hayatın olimpik mücadelesinde yarışan CEO'lar, TUS adayı doktorlar, genç girişimciler veya üniversite adayları zorlu zamanlarda güçlendiren fikirler bulacak. (Alfa Yayıncılık)

Maceralar yaşayan bir gezgin

Dave Lowe'dan Babişkomel Macera. Bazen en harika maceralar evimizin iki adım uzağındadır… Holly, annesi, küçük kardeşi ve köpekleriyle evde tıkılıp kalırken babası dünyanın dört yanında maceralar yaşayan bir gezgin! Şimdiyse yeni bir geziye çıkmıştır ve Holly'nin onuncu yaş gününü kaçıracaktır. Holly bu durumdan hiç memnun değildir… Ta ki babasının kendisine özel hazırladığı olağanüstü hazine avını öğrenene kadar. Kimi saçma, kimi zorlu, kimiyse büsbütün korkunç on görevi tamamlamak için on günü vardır. Evde hayat o kadar da sıkıcı değildir belki de. (Bilgi Yayınevi)

Günlük hayatla şiirin zamansız âlemi

Cemal Süreya'dan Göçebe. Tek şövalye bırakıp kendinden üstün. Yazıldı yalnızlığın yuvarlak masasına. Mızrağını geçirdi içinden bir flütün. 1965 tarihli kitabında yazar eski uygarlıklardan Ortaçağ’a ve modern çağlara uzanıyor, günlük hayatla şiirin zamansız âlemi arasında dolaşıyor. (Can Yayınları)

Genç bir kadının kişilik mücadelesi

Fikret Yıldırım'dan Bir Narsisin Gölgesinde On İki Ay. Üstün meziyetlere sahip olduğuna inanan bir adam… Her şeyin en iyisine layık buluyor kendini… Bir güç abidesi adeta… Hayran olunası, çekici ve cazibeli… Dışarıdan bakınca belki de birçok kadının sahip olmak isteyeceği bir erkek… Ne var ki bu güçlü narsis karakterin gölgesinde yaşamaya mahkûm âşık bir kadının kendi gibi kalabilmesi mümkün değil. Hayatındaki insanların kişiliklerini, değerlerini, özgünlüklerini ve varlıklarını öğütüp yok eden narsis bir adamın cenderesinde sıkışıp kalan ve giderek gücünü yitirmekte olan genç bir kadının kişilik mücadelesinin romanıdır kitap… (Destek Yayınları)

Acılar her zaman mutluluğa gebedir

Tunahan Kafa'dan İntihardan Bir Gün Sonra. Bazı hikâyeler vardır, tabutun içinden çıkar yaşam ve sen ona sarılır, yaşamla kucaklaşırsın. Acılar mutluluğa gebedir, mutluluk ise umut ile sevgilidir bu hikâyelerde. Bu kitapta acılardan mutluluğa, dönüştürücü bir serüvene tanıklık edecek, çokça kendinle karşılaşacaksın. Uzun zaman önce kaybettiğin kendinle. Sıra dışı bir ilk roman, sıra dışı bir yazar. Yazar kitabında en dibe ulaşmadan fark edemediğimiz bir yaşam umudunu anlatıyor. (Doğan Solibri Yayınları)

Dünyanın işleyişi ve fiziki yapısı

Eray Çaylı'dan İklimin Estetiği. Başta iklim değişikliği olmak üzere, ekolojinin politikası tartışılırken son yıllarda sıkça kulağımıza çalınan bir terim Antroposen. İnsan Çağı olarak da tercüme edebileceğimiz bu terim, içinde bulunduğumuz jeolojik devirde, dünyanın işleyişi ve fiziki yapısı üzerindeki en belirleyici etkenin insanlık olduğunu ima ediyor. Peki, Antroposen’de bahsi geçen insan ve insanlık tam olarak kimdir? Kitap, bu soruyu politik ve etik boyutlarıyla ele alırken, politikanın ve etiğin ete kemiğe büründüğü mecralar olan yapılı çevre ve sanatsal üretime odaklanıyor. Kitap İnsan Çağı'na girildiğine yönelik söylemlerin, apolitik bir insanlık tahayyülüne meylettiğine dikkat çekiyor. Bu eğilimin, ekolojinin politikasına dair tartışılması gereken asıl çelişki ve yarılmaları gizlediğini savunuyor. (Everest Yayınları)

Hayatlarını tehlikeye atacak soruşturma

Javier Castillo'dan Aklımızı Yitirdiğimiz Gün. 24 Aralık, Boston şehir merkezi. Bir kadının gövdesinden ayrılmış başını elinde taşıyan çırılçıplak bir adam. Ve gölgelerin arasından gün ışığına çıkan kanlar içindeki silueti… Bu korkunç sahnenin başrolündeki şüpheli, psikolojik analiz için psikiyatri kliniğine nakledilir. Analizi yapacak olan FBI ajanı Stella Hyden ile kliniğin müdürü Doktor Jenkis, hayatları boyunca bu anı beklediklerinden habersizlerdir. Akli dengesinin yerinde olmadığı düşünülen şüpheli onların aklını sınayacak ve yalan söylediğini düşünenleri gerçeklerle bir bir yüzleştirecektir. Ajan Hyden ve Doktor Jenkins, kendilerini, hayatlarını tehlikeye atacak ve akıl sağlıklarını uçurumun kıyısına taşıyacak bir soruşturmanın ortasında bulurlar. Kader onları seçmiştir ve gösteri vakti gelmiştir! (Epsilon Yayınevi)

Yaşamın içinde kesişen yeni yolları

Hacer Kılcıoğlu'ndan İyi Günler Eczanesi. Mizahi üslubuyla tanınan yazar, başka çevrelerde ve bambaşka kültürlerde büyüyen, içi içine sığmaz çocukları bir araya getiriyor. Renkli karakterlerle neşeli bir aileyi, ikinci baharı yakalayanları ve bir kediyle kargayı buluşturuyor. Okurlarını, içten duyguların paylaşıldığı, İzmir’in çok renkli semtlerinden birine davet ediyor. Bir eczanenin ve mahallenin özelinde, yaşamın içinde kesişen yeni yolların ve arkadaşlıkların hayata kattığı anlamı yüceltiyor. Vefanın, paylaşmanın ve samimiyetin değerini duyumsatan roman, her yaştan okura keyifli bir okuma deneyimi sunuyor. (Günışığı Kitaplığı)

Öğretmenlik yolunda ilerliyor

Kemal Ateş'ten Sessiz Şampiyon. Yıl 1937, eski Amerikan Koleji binasında kurulan Kızılçullu Köy Enstitüsü… Bu ‘Taş mektep'in girişinden süzülen ahşap bavullu gölgelerin en sessizidir Ahmet Bilek. Manisa Kula’dan gelmiştir ve 1960 Roma Yaz Olimpiyatları’nda güreşeceği Maxentius Bazilikası’na giden yolun en başındadır henüz. Müfredatında sporun besin kadar önemli olduğu belirtilen bu kurumda heves ettiği güreş, Yaşar Doğu’nun ziyaretinden sonra bir tutkuya dönüşecek; öğretmenden mühendise her meslekten erbabın, sanatçı ve edebiyatçıların yetiştiği Köy Enstitüleri’nden mezun ilk ve tek olimpiyat şampiyonu olacaktır. Ders ve idmanlarla geçen eğitimi hasat zamanı köyüne dönüp ailesine yardım zorunluluğuyla bölünse de yılmaz, öğretmenlik yolunda ilerler. Siyasal ve toplumsal dönüşümlerin ortasında okulu değişir, düşünceleri dönüşür, dünyayı tanıması hızlanır. (h2o Kitap)

Kendini üstün gören bir roketin hikâyesi

Oscar Wilde'den Mutlu Prens ve Diğer Hikâyeler. 19. yüzyılın en önemli biri olan yazarın kitabı; iyilik, mutluluk, paylaşmak, bencillik, kibir, merhamet gibi önemli pek çok duyguya yer veren beş öyküden oluşuyor. Şiirsel bir dille ve sihirle parıldayan, küçük-büyük herkesin ilgiyle okuyacağı bu kusursuz derlemede; şahit olduğu yoksulluk ve kötülükler karşısında hiç de mutlu olamayan Mutlu Prens'in, aşk uğruna hayatını hiçe sayan Bülbül'ün, bahçesini küçük çocuklardan esirgeyen Bencil Dev'in, arkadaşlığın yüceliğine her şeyden çok inanan fedakâr Hans'ın ve kendini diğer herkesten üstün gören bir roketin hikâyesi sizleri bekliyor. (İthaki Çocuk)

Kırklareli’de halkın günlük yaşantısı

V. Türkan Doğruöz'den Milli Mücadele Yıllarında Kırklareli 1918 – 1922. Milli Mücadele döneminde, 25 Temmuz 1920-10 Kasım 1922 tarihleri arasında Yunan işgali altında kalan Kırklareli’de halkın günlük yaşantısı, toplumsal yapısı, sosyal ve kültürel hayatı ile ekonomik durumu bugüne kadar incelenmemiş bir konudur. Trakya’nın Yunanlılar tarafından işgalini önlemek amacıyla Edirne’de kurulmuş olan Trakya-Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti üyelerinin, işgallerin başlaması üzerine çalışmalarına Bulgaristan’da devam etme kararı Kırklareli’nin, siyasi ve coğrafi önemini artırmıştır. (İş Bankası Kültür Yayınları)

Kulluk ve dervişlik psikolojisi

İbn Ataullah El-İskenderi'den Hikemü’l Ataiyye – Ölümsüz Klasikler Serisi. Eserde kulluk ve dervişlik psikolojisinin son derece güçlü bir üslûpla özetlenmesi sebebiyle daha sonraki yüzyıllarda sûfîler arasında, “Namazda Kur'ân'dan başka bir kitap okumak câiz olsaydı el-Hikem okunurdu” sözü yaygınlık kazanmıştır. Eser, tasavvufî yorum ve hikmetleri yüksek edebî bir üslûp ile işlemesi sebebiyle yüzyıllardır okunmaya, şerh edilmeye ve defalarca farklı çevirilerle farklı dillerde yayınlanmaya devam eder. Osmanlı son döneminde pek çok görev üstlenmiş ve Meclis-i Meşâyih reisliği makamında oturmuş olan Saffet Yetkin'in tercümesi, benzerlerinden bir adım öndedir. Aldığı tasavvufî terbiye, kemâlat ve medrese ilimlerini birleştiren ve entelektüel bir kişilik olan Yetkin, bu eseri vefatından hemen önce, 1950 yılında bitirmiş ve yayınlamıştır. (Kapı Yayınları)

Avrupa'ya özgü kent anlayışı

Le Corbusier Türkiye’de: İzmir Nazım Planı 1939 – 1949. Elinizdeki kitap, sergi kapsamında Fransızca olarak yayımlanan Le Corbusier Türkiye'de ‒ İzmir Nâzım Planı (1939-1949) adlı kitabın gözden geçirilmiş ve geliştirilmiş Türkçe baskısı. Anekdotlarla iyice belirginleştirilmiş tanıklıklar eşliğinde, tarihsel ve duygusal yönleriyle ele alarak İzmir projesinin, Le Corbusier'nin şehircilik külliyatındaki ve 20. yüzyılın ilk yarısında Avrupa'ya özgü kent anlayışı etrafında gelişen tartışmalardaki yerini gözden geçiriyor. (Kırmızı Kedi Yayınları)

Saçlar hakkında pek çok ayrıntı

Aziz Aksöz'den Değişime Baştan Başla. Bu kitabın son cümlesini okuyup sayfayı çevirdiğinizde, saçlar hakkında pek çok ayrıntıyı öğrenmiş olacaksınız. Kitap, en değerli varlığımız olan beynimizi çevreleyen yapısıyla saçlarımızı anlatıyor. Saçların kişilik, çekicilik, başarı, sağlık, sosyal statü hatta aile geleneklerini bile barındıran pek çok unsuru nasıl tanımladığına, bazen nasıl bir delil olduğuna, bazen de imparatorları bile zorlayan bu minyatür organın kudretine şahitlik edeceksiniz. Bilimin ışığından ayrılmadan, dökülen, cansız saçlar, kellik sorunu, saç ekimi, diğer saç tedavileri, saç bakımı gibi pek çok farklı konu, gerçek hasta hikâyeleriyle birlikte bu kitapta sizlerle buluşuyor. (Nemesis Kitap)

Her maktul masum mudur?

Elif Gümüş'ten Sessiz. Eril bir dünyada cesareti, çalışkanlığı ve zekâsıyla yükselen bir kadın başkomiser; Sonay Taşer. Arka arkaya işlenen gizemli cinayetler. İpuçlarının peşinde nefes kesen bir kovalamaca. Sessiz, akıcı kurgusuyla okuru içine çeken, şifreleri çözerken merak ve heyecanı diri tutan nitelikli bir polisiye roman. Erkeklerin hakimiyetindeki bir meslekte her gün yeniden kendini ispatlamaya çalışırken duygusal dünyasında geçmiş acılarını, kadın kimliğini bastıran Başkomiser Sonay, seri bir katilin peşinde adalet kavramını da sorguluyor. Her katil suçludur. Fakat her maktul masum mudur? (Dağhan Külegeç Yayınları)

Ciddi bir edebî yeteneğin ürünü

Lisa Brennan Jobs'tan Gençlik Hatası: Steve Jobs'ın Öteki Kızı Olmak. Bir çiftlikte doğan ve annesi Chrisann Brennan ile babası Steve Jobs'ın bir tarlada isim verdiği Lisa Brennan-Jobs, ilk gençlik adımlarını hızla değişime uğrayan Silikon Vadisi'nde atar. Hayatında nadiren yer alan babası onun için mitolojik bir karakter gibidir. İleriki yıllarda kızıyla daha fazla ilgilenmeye başlayan yazarı malikâneler, lüks tatiller ve özel okullarla dolu bir dünyaya sürükleyecektir. Gösterdiği ilgiyle Lisa'nın başını döndürmesine rağmen mesafeli, eleştirel ve öngörülemez biridir. Lisedeyken annesiyle arası giderek bozulan Lisa babasının yanına taşınmaya karar verir ve her zaman hayallerini süsleyen babaya sonunda kavuşacağını umut eder. İfşa niteliğinde. Entertainment Weekly. Hayranlık uyandırdığı kadar hayrete de düşürüyor… Ciddi bir edebî yeteneğin ürünü. The New Yorker. (Mundi Kitap)

Pütürlü yazılar ve melodiler

Dodan Özer'den Balıklar da Öpüşmüyor Artık. Balıklar da öpüşmüyor artık, Belgeseller de değişmiş, Eski çekimler dışında, İzlenecek pek bir şey yok. Kızıla bürünmüş düşünceler… İçimden bir iklimi daha kopardı bu serinlik.

Diz çöktü yeni yarın, Belli eşleşmeler içinde koca bir yanılsama, Pütürlü yazılar ve melodiler… Hangi birimiz yakalayabiliriz şu semayı, Şematik bir bağışıklığın ötesinde olan şeyleri? İçimde bir iklim daha sürüklendi şimdi… Kim bilir ya da bilebilir, Fark edilmeden yaşamayı? Kalabalık değilken daha tazeydi gün, Bir resme bakar gibi bakıyor insan artık yarına. Ne yazan anlıyor belki, Ne de resmeden kişi, Döşteki şeyi. Ve koptu mevsimler, dağılmadan yitti. (Mona Kitap)

Çınarın dalları köşkün çatısına zarar verir

Simla Sunay'dan Yürüyen Çınar. Yürüyen Köşk'ü duymuş muydunuz? Yalova'da, denize bakan bir müze şimdi… Atatürk sahilde görüp çok etkilendiği ulu bir çınar ağacının yanına bir köşk yaptırır. Fakat bir süre sonra çınarın dalları köşkün çatısına zarar verir. (Redhouse Kidz Yayınları)

Mitoloji konusuna etkili bir yaklaşım

David Adams Leeming'ten Mitoloji: Kahramanın Yolculuğu. Kitap, birçok kültürün mitlerindeki evrensel temalara vurgu yaparak mitoloji konusuna farklı ve etkili bir yaklaşım sunuyor. James Frazer, C. G. Jung, Karl Kerényi ve alanın önde gelen isimlerinin, mitlerin evrensel anlam arayışımızda bütün toplumlara nasıl hizmet ettiğini gösteren metinlerine yer veren bu antoloji, kahramanın doğumundan sınav ve arayışlarına, düşüş ve yükselişine, ölümüne ve yeniden doğumuna uzanan geniş kapsamlı bir mit araştırmasıdır. (Say Yayınları)

Ortaçağdan modern çağa İslam kültürü

Prof. Dr. Hasan Aydın'dan İslam Kültüründe Felsefenin Krizi ve Aydınlanma Sorunu. Bir kültürde aydınlanmanın gerçekleşmesi, o kültür içerisinde yetişen bireylerin, kendi köklerine ilgi duyması ve onları eleştiri süzgecinden geçirmesiyle mümkündür. Bu ise kültür köklerine yönelik, tutucu, hamasi, anakronik ve yüceltici söylemler değil, bilimsel olarak yapılmış eleştirel çözümlemeleri gerektirir. İşte bu kitap, ortaçağdan modern çağa İslam kültüründe ortaya çıkmış felsefe hareketlerine yönelik hem özlü tanıtıcı bilgiler hem de felsefenin yaşadığı krize dönük eleştirel çözümlemeler içermektedir. Yazarı bu kitabı değiş yerindeyse, felsefenin İslam kültür ortamındaki yazgısını, temel yapısal sorunlarını da dikkate alarak tarihsel-eleştirel yöntemle irdelemekte; tarihsel süreç içerisinde gözlemlenen felsefeye yönelik çatışma ve gerilim hatlarını eleştirel bir perspektifle ortaya koymakta ve onları yapı söküme uğratmaktadır. (Sentez Yayınları)

Denizlerimize gereken özeni gösteriyor muyuz?

Özgür Emek İnanmaz'dan Mavi Dünya. Ülkemizin üç yanı denizlerle çevrili. Ama biz denizlerimizi ve denizlerde yaşayan canlıları ne kadar tanıyoruz, denizlerimize gereken özeni gösteriyor muyuz ve onlardan ne kadar yararlanıyoruz, denizlerimize zarar veriyor muyuz?

Dünyanın en büyük hayvanının da en küçük hayvanının da denizlerde yaşadığını biliyor musunuz? Ya deniz canlılarının nasıl beslendiğini, nasıl çoğaldığını, kaç yıl yaşadığını ve birbirleriyle nasıl bir ilişki içinde olduklarını? Kafadanbacaklılar diye bir deniz hayvanı olduğunu biliyor musunuz, ya da planktonların dünyanın oksijen kaynağı olduğunu? İşte bütün bunların ve daha pek çok sorunun yanıtını bu kitapta bulacaksınız. (Sia Kitap)

Yazılamayan bazı önemli olaylar

Erol Manisalı'dan Yazamadıklarımı Şimdi Yazdım. Bu kitap, yazarın bugüne kadar bazı nedenlerle yazamadıklarını içermektedir. Bazen dostlar gücenmesin diye saklanan, hatta eskiden sakıncalı bulunup da yazılamayan bazı önemli olaylar bulunmaktadır. – Kimi eski dostlarının sonraları Erol Manisalı’yı nasıl şaşırttıklarını, – Erol Manisalı’yı üniversitedeki odasında bile tehdide kalkışan kimi “garip” insanları içermektedir. Genelde Türkiye’nin bugün geldiği noktaya kadar Erol Manisalı’nın yolunun kesiştiği kimi insanlar ve olaylar var. İç kavgaların dış kaynakların iç içe nasıl geçtiği kitapta yer alıyor… (Tarihçi Kitabevi)

İnsan birey nedir? Bizler neyiz?

David Quammen'den Kördüğüm Evrim Ağacı: Yepyeni Bir Yaşam Tarihi. Canlı organizmalarda bulunan protein moleküllerindeki çeşitliliğe bakarak yaşamın derin tarihini okuyabilir miyiz? Yazar, moleküler filogenetikteki son keşiflerin evrim anlayışımızı ve yaşamı nasıl değiştirebildiğini, insan sağlığı ve insan doğası için ne tür çıkarımları olabileceğini bilim tarihinde iz bırakan araştırmacıların yaşamları üzerinden anlatıyor: Arkeleri keşfeden Carl Woese, endosimbiyotik teorinin mimarı Lynn Margulis, yatay gen transferinin şaşırtıcı sonuçlarını ortaya koyan Tsutomu Watanabe ve diğerleri… İnsan birey nedir? Bizler neyiz? Bu keşifler insanın kimliğine, bireyselliğine ve tarihine dair ne gibi etkiler taşıyor? Canlılar arası evrimsel bağlantıların atalarından kalma doğası ve her bir organizmanın iç içe geçme derecesine ışık tutan kitap biyolojideki en büyük hikâyelerden birini ele alıyor. (Tellekt Yayınları)

Ticaret, seyahat ve iletişim çöker

Tim Maughan'dan Sonsuz Ayrıntı. Öncesi: Bristol’ün merkezinde, dünyanın geri kalanını pençesine alan her tür gözetimden, büyük veri bağımlılığından ve şirketler tarafından desteklenen, küresel egemenliğe yönelik tutkulardan uzakta kalmayı başaran, dijital anlamda hiç kimseye ait olmayan topraklar olan Croft yer alıyordu. Croft son on yıl içinde, yaratıcı karşı kültürün merkezi haline gelmişti ama sınırlarından başlayarak yıpranıyordu. Sonrası: Anonim bir siber-terör saldırısı internetin tamamen kapanmasına neden olur. Küresel ticaret, seyahat ve iletişim çöker, modern yaşamı tanımlayan lüksler artık az bulunur hale gelir. Croft’ta, kayıpları ile bağlantı kurmayı uman yaslı aileler, öldüğü varsayılan kişilerle ilgili görülere sahip olan Mary’yi aramaktadırlar. Peki, Mary gerçekten böylesine bir “görü” yeteneğine sahip midir yoksa Croft’un karaborsasını kendi çöplüğü gibi işleten Grids gibi sadece hayatta kalmaya mı çalışmaktadır? (The Roman)

Turgutlu ile ilgili makaleler

Prof. Dr. Salih Özbaran'dan Kasaba Yazıları. Aslen Turgutlulu olan ve Osmanlı tarihi alanında önemli çalışmalara imza atan yazar kitabında, son yıllarda çeşitli süreli yayınlarda okurla buluşan Turgutlu ile ilgili makaleleri bir araya getirildi. (Turgutlu Belediyesi Kültür Yayınları)