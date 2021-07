Haftanın Kitapları

Tiyatro ve sinema oyuncuları okumalı

Eric Morris'ten Mutlak Bilinçle Oynamak. Kitapta Stanislavsky’nin metodunu temel alan ve geliştiren Morris, bilincin keşfi ve aktörün enstrümantal ihtiyaçlarıyla başlayarak aktörün yeteneğinin tamamını kullanabilmesini sağlayan pratik teknikleri ele almaktadır. Karakterizasyon ve Prova ile Uyum üzerine eksiksiz bölümleriyle bu kitabı –kariyerinin hangi aşamasında olursa olsun– tüm tiyatro ve sinema oyuncuları okumalı, özümsemeli ve uygulamalıdır. (Alfa Yayıncılık)

Yetimoğlu Hekim, gerçek halk kahramanı

Yılmaz Ünlü'den Yetimoğlu Hekim. Roman, Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde Gürcü göçmenlerin Karadeniz Bölgesine yerleştirilmesi sonrası, Gürcü Bey ve Ağalarının, yerli halkın topraklarına el koymasını; köylülere yapılan yasadışı baskı ve kıyımları; Osmanlı’nın adalet düzeninde var olan bozukluk, rüşvet ve kayırmacılık sonucu dağa çıkmaya mecbur kalan Yetimoğlu Hekim ile Narin’in aşkını anlatır. Yetimoğlu Hekim, yoksulun, haksızlığa uğrayanların yardımına koşan, ağalar ve beyler dışında kimsenin malına ve canına dokunmayan, onları korumaya çalışan gerçek bir halk kahramanıdır. On üç yıl halkın desteği ile dağlarda yaşamış, zenginden almış yoksula vermiştir. (Berfin Yayınları)

Kitap, psikolojik gerilimin mihenk taşı

Patricia Highsmith'ten Trendeki Yabancılar. Buluşa bak! Birbirimizin cinayetini işleyeceğiz, anladın mı? Ben senin karını öldüreceğim, sen de benim babamı! Biz trende karşılaştık, tamam mı? Birbirimizi tanıdığımızı kimse bilmiyor! Cinayet ânında başka yerlerdeyiz! Anladın mı? Kendinizi hiç beklemezken kötülüğün cisim bulmuş haliyle aynı kompartımanda bulabilirsiniz. Guy Haines, laf olsun diye karısı konusunda içini döktüğü Charles Anthony Bruno'dan sadistçe bir teklif alır: Katil olmak! Ama öldürecekleri kişileri değiş tokuş edecekler ve kusursuz cinayeti işlemiş olacaklardır. Tren yolculuğu sona erer ama iki adamın uğursuz anlaşması tek taraflı da olsa imzalanmıştır; Bruno'nun kendi üzerine düşen cinayeti işlemesiyle, Haines kendini bir kâbusun ortasında bulacaktır. Kitap, psikolojik gerilimin mihenk taşı. (Can Yayınları)

Hakikat görünmeyen bilinemeyendir

Eddi Anter'den El Ele-Manus in Mano. Hakikat Görünmeyen, Bilinemeyendir. “Olacağın gibi oldun mu?” Şayet olmadıysan, şimdiye kadar bir başkasının hayatını yaşadın demektir. Hayat oyununda her şey anlamsız da olabilir, yüklediğin kadar da anlamlı. İş oyuncuda biter… Bir keşiş… Bir şifacı… Bir yargıç… Bir uşak… Bir adamla iki kadın… Kader ile karar arasında gidip gelen adam gerçek aşkı bulduğunda tadını çıkaracak mı? Hayatına giren o özel kadın onu ya adam edecek ya da darmaduman… Tutunacak bir insan kalmadığında, Bir'inin zaten seni tutmakta olduğunu hissettiğinde her tür zorluğu yenmek elbette mümkündür. El ele birlikte aşılamayacak engel yoktur. (Destek Yayınları)

Her şey bitiyor

Harun Candan'dan Sonsuzluğun İlk Günü. Her şey bitiyor. MÖ 536: Güneş soluyor. Çalgılar susuyor. Fırtına yaklaşıyor. Kehanet gerçek oluyor. Yeryüzünün en ihtişamlı krallığı Lidya'nın saltanatı çatırdıyor. Prenses ardına bakmadan koşuyor. 1698: Akdeniz'de bir ada. Kandiller geceyi aydınlatıyor. Genç bir adam kendi hayatını kurtarmak için celladının hayatını kurtarmak zorunda. Afrika ağlıyor. 1915: Kalküta'da bir masalcı, masallara inanan bir âşık. Yeni Zelanda'da yarım kalan bir aşk. Gelibolu'da bir derviş. Bazı masallar ölümü anlatır, olsun. Âşıklar ölmez. 2003: Amerika yükseliyor. Düşenlerin üstüne basa basa. Bir kadın iki kere âşık olur. Biri babası, biri öteki yarısı. Herkesin bir sırrı vardır, mezarlar o yüzden derin kazılır. 2099: İklim felaketi. Yapay zekâ. Savaş. Susuzluk. Göç. Uzay kolonileri. Küresel pandemi. Dünya kaybediyor. Gidenler kurtuluyor, kalanlar ölüyor. Nüfus sıfır. (Doğan Kitap)

Zamansızlığın yarattığı bir zaman boşluğu

Seyfettin Araç'tan Sevgili Yalnızlık. Bir kadın ve bir erkek, Likos ve Tidu ile tanışıyoruz bu romanda. Yedi tepeli şehirde bir odadayız. Likos iflah olmaz bir hayalperest, Tidu iflah olmaz bir gerçekçi. Sanki bir düşün içindeler, zamansızlığın yarattığı bir zaman boşluğunun içinde, uzun uzun sohbetler ediyorlar. Yoksa düş değil de hepsi gerçek mi? Bir de yasaklı kelimeler var. Bunları dile getirmeden konuşmak zorundalar. Ve ikisinden biri bu kelimeleri kullanırsa ebediyen birbirlerini kaybedebilirler. Yazar, denenmemiş bir yazınsal yöntemi deniyor bu kitapta. Bir nehir diyalog gibi akıyor roman. Dilin sonsuz olanaklarını keşfetmekten çekinmiyor, epik yazının ustalarına selam gönderiyor, okuru gerçek bir edebiyat yolculuğuna çıkarıyor. (Doğan Solibri)

Anlatı da, tekerrürden ibarettir

Hilmi Yavuz'dan Üç Anlatı. “Aslında bu anlatı neyi anlatır?” diye sormanız söz konusuysa, yanıtım: “Bu anlatı, anlatıyı anlatır” olacaktır. “Anlatı da, tarih gibi tekerrürden ibarettir: Önce Gerçeklik olarak, sonra Kurmaca olarak. Üstelik hiç kimse, romanın bittiğini ve romanın bittiği yerden de anlatının başladığını görmüyor.” Fehmi K. (Everest Yayınları)

Zoraki ve tehlikeli bir yolculuk

Isaac Asimov'dan Vakıfın Sınırı – Vakıf Serisi. Birinci Vakıf ve İkinci Vakıf arasındaki acı savaş nihayet sona ermişti. Birinci Vakıf'ın bilim insanları savaştan galip çıkmış ve Hari Seldon'ın eski İmparatorluk'un kalıntılarından yeni bir imparatorluk kurma planına geri dönmüşlerdi. Fakat İkinci Vakıf'ın yok edilmediği ve intikam almak için hazırlandığına dair söylentiler her geçen gün artıyordu. Birinci Vakıf'tan sürgün edilmiş Encümen üyesi Golan Trevize ve tarihçi Janov Pelorat zoraki ve tehlikeli bir yolculuğa çıkacaktı. Amaçları İkinci Vakıf'ın hâlâ var olduğunu ortaya çıkarmak ve insan ırkının doğduğu mitik gezegeni bulmaktı, yani Dünya'yı. (İthaki Yayınları)

Çölün sonsuz genişliğinde yolculuk

Ezgi Altıner'den Dokumacı. Kula, çizgileri olmayan zebralar, kuyu çocuk, şarap ustası, dokumacı ve bu çölün kurtları… Buraya nasıl geldi bilmiyor. Geçmişiyle ilgili hiçbir şey yok aklında. Adı bile. Gördüğü rüyalarla kafası gittikçe karışan bu kız, bunların belki de hatıraları olabileceğini düşünüyor. Gerçeğin ne olduğunu böylece anlayabilir belki. Ama sonra soruyor kendine, hatırlamak, o gerçek mi? Yazarın romanını okurken bir kızın zihninde ve olayların geçtiği çölün sonsuz genişliğinde bir yolculuğa çıkacaksınız. Derin bir iç gerçeklikle karşılaşacağınız bu kitap, karakterlerin ruh hâlleriyle şekillenirken kendini arayanların kaydını tutuyor. (Karakarga Yayınları)

Hayatta kalma mücadelesi

Zhang Wei'den Kadim Gemi. Çin'in yaşayan en büyük yazarları arasında anılan yazar kült romanı, çağdaş Çin edebiyatının hakkında en çok konuşulan kitaplarından. Hayali bir kuzey kasabası Wali ve bu kasabanın üç büyük ailesi (Sui, Li ve Zhao) üzerinden yazar, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ve sonraki 40 yılını kaleme alıyor. Bir zamanlar verimli bir nehir kenarında olsa da artık eski günlerini arayan bütün Wali kasabasının temel geçim kaynağı noodle imalathanesinden sağlanmaktadır. Ancak devrim sonrası yaşanan kıtlık, toprak reformu ve sanayi atılımı, nesillerdir bu kasabada yaşayan aileleri de etkileyecektir. Wali'deki “hayatta kalma” mücadelesi aslında bütün bir Çin Halk Cumhuriyeti'nin hikâyesidir. (Kırmızı Kedi Yayınları)

Akademisyenin görev ve sorumlulukları nelerdir

Alican Kavas'tan Üniversite ve Akademisyen. Toplumun vazgeçilmez kurumu olan ve zaman içerisinde işlevinin dönüşüme uğradığı gözlemlenen üniversite ne iş yapar? Akademisyende bulunması gereken temel kişisel nitelikler nelerdir? Üniversiteye ve akademisyene tanınması gereken kurumsal ve akademik özgürlük nedir ve niçin önemlidir? Akademik özgürlüğün topluma dönmesi gereken karşılığı ne olmalıdır? Akademisyenin görev ve sorumlulukları nelerdir? Bu soruların yanıtlarını bulabileceğiniz kitapta, akademisyenlerin eğitim ve öğretim, araştırma ve yayın, mentörlük görevlerini açıklamakta; düşünmeyi ve öğrenmeyi öğretme yoluyla meraklı, eleştirel ve yaratıcı düşünebilen nesillerin gerekli becerilerle donatılarak katma değer yaratılması üzerinde durmaktadır. (Literatür Yayıncılık)

Havayolu müşterilerinde sadakat

Muhittin Hasan Uncular'dan Sadakat Nereye Kadar. 20. yüzyılın son çeyreğinde çok hızlı bir şekilde gelişim gösteren havayolu sektörü bu trendi 21. yüzyılda da sürdürmeye devam ediyor. Ortak amaç ve hedefler doğrultusunda zamanla birbirlerinin “hub”larından, mevcut müşteri-yolcu ağından; özetle güç ve sinerjisinden faydalanmak isteyen havayolları farklı birliktelikler gösterip ittifaklar kuruyor. Elinizdeki kitapta dünya havacılığının üç büyük havayolu ittifakı olan Oneworld, Skyteam ve Star Alliance'ın dışında bir alternatif olarak körfezdeki büyük havayolu taşıyıcıları olan Emirates, Etihad ve Qatar, bir “Körfez İttifakı-Gulf Alliance” kurabilir mi sorusuna cevap aranırken; havayolu müşterilerinde sadakatin nereye kadar olabileceği de ele alınıyor. (Maltepe Üniversitesi Kitapları)

Dünyaya göklerden bakan kız

Hüseyin Başusta'dan Madelet. Hatice Mevhibe'den doğma, Ahmet Vehbi'den olma Madelet, genç cumhuriyetin içine, dünyayı değiştirecek bir kız çocuğu olarak merhaba demişti. Tez canlıydı, yedi aylık doğmuştu. Ankara'nın meşhur Soysal Apartmanı'nda büyürken, penceresinden hep kuşların dansını izlerdi. Gün gelecek pamuk beyaz bulutlar onun hayatını baştan aşağı değiştirecekti; abilerinin “Sen kızsın! Anlamazsın bu işlerden” demesine inat, daha 13 yaşında A, B ve C brövelerini alacak, planörü ve uçağı ile göklerde süzülecek, bir paraşütçü olarak Türkiye'yi gururla temsil edecekti. İnatçı, cesur ve lakabı “savaşçı” olan bu genç kadın, sadece gökleri değil yerküreyi de kucakladı. Uzun bir süre yaşadığı Almanya'da evler yaparak, büyük başarılara imza attı. (Mona Kitap)

Siyasetin karmaşası ve entrikaları

Cicero’dan Yaşama ve Yaşlanma Sanatı – Antikçağ Bilgelerinden Öğütler. Romalı hukukçu, hatip, devlet adamı ve filozof Marcus Tullius Cicero, Roma Cumhuriyeti'nin sendelediği, Julius Caesar'ın yükselişini, diktatörlüğünü ve ölümünü gördüğü heyecanlı bir dönemde yaşadı. Siyasetin bu heyecanı, gerginliği, karmaşası ve entrikaları siyasi konuşmaları ve yazışmalarında açıkça görülen Cicero, Yunan düşüncesinin daha sonraki dönemlere aktarılmasında büyük rol oynayan, önemli bir tarihi figürdür. Cicero sadece döneminin siyasi ortamını iletmekle kalmadı, bilgi teorisi açısından kesinliğe bağlanmak yerine olasılıkların peşinden giden etik alanında dogmatik bir tavır sergileyip Stoacılar ve Sokrates'i takip ederek Latincenin felsefe dili olarak gelişmesine önemli katkılarda da bulundu. (Say Yayınları)

Haşarı, ama çok da akıllı ve sevimli

Tuğba Gürbüz'den Pelin ve Küçük Dostu Karamel. Haşarı ama çok sevimli bir kızla tanışmak ister misiniz? İsterim diyorsanız tanıştıralım sizi, adı Pelin. Bu kitapta beş değişik öyküsü var bu sevimli kızın. Babası gemilerde çalışıyor, annesiyse bir turizm bürosunda. Canı çok kolay sıkılan Pelin, durduğu yerde duramıyor hiç. Ya odasında bir hayvanat bahçesi kuruyor, ya yolda bulduğu köpeği sahipleniyor ya da annesinin kendisine her gün bir sürpriz yapmasını bekliyor. Evet haşarı, ama çok da akıllı ve sevimli. Hazır mısınız Pelin'in serüvenlerini okumaya? (Sia Kitap)

Hep birden barışa gidin

Ayşe Sucu'dan İnsan Olmaktır Dindarlık. Teslim olmak, boyun eğmek, kurtuluşa ermek gibi anlamları olan İslam kelimesinin, “iradi olarak barış ortamına girmek” anlamı, insanlığın içinde bulunduğu kriz üzerinden yeniden okunmalıdır. Elini uzattığı her şeyi bozguna uğratan insanın kavga etmediği ne kaldı? Kendini “hak din” ve “sırat-ı müstakim/dosdoğru yol” olarak niteleyen İslam'ın, insanlığı götürmek istediği yer ise belli: “Ey iman edenler, hep birden barışa gidin.” Bakara/208. Ayşe Sucu. (Sözcü Kitabevi)

Aile içi şiddet gibi güncel konular

Çocuk ve Ergen Çalışmaları: Şiddet ve Yıkıcılık – Psikanaliz Defterleri 6. Çocuk ve ergen sorunlarını psikanalizin bakış açısından ele almayı ve gerek ruh sağlığı profesyonellerine gerekse eğitimcilere ve anne babalara değişik bakış açıları sunarak yardımcı olmayı hedefleyen Psikanaliz Defterleri bu altıncı sayıyla birlikte üçüncü yılını dolduruyor. Yine yerli ve yabancı psikanalistlerin yazılarının yer aldığı bu sayının konusu ise “şiddet ve yıkıcılık.” Şiddetin kişinin kendisine yönelttiği biçimleri olarak intihar, anoreksiya nervosa gibi olguların yanısıra, savaş travmalarının kuşaklar arası iletişimi, aile içi şiddet, internette şiddet gibi güncel konular ele alınıyor. Philippe Jeammet. Bebeklikten Ergenliğe: Yıkıcılığın Yolları René Roussillon. (Yapı Kredi Yayınları)

Siyasal tartışmalara ışık tutuyor

Jean-Jacques Rousseau'dan Siyasal Gövde. Filozof, insanın özgür ve akıllı bir varlık olarak varoluşunu güvence altına alacak koşulları, onu türdeşlerinin zorbalığından koruyacak, bireyin doğal özgürlük kaybını daha yüksek bir özgürlük türüyle telafi edecek tedbirleri ünlü toplum sözleşmesi ve genel irade teorisiyle ortaya koydu. Kitap, yazarın bu ünlü eserinin, toplumun bir sözleşme yoluyla doğduğundan bahseden ilk bölümünü ve yürütme gücü olarak çeşitli yönetim biçimlerini ele alan üçüncü bölümünü kapsıyor. Yazarın kuramı yazılmasının üzerinden iki yüz elli yıl geçmiş olmasına rağmen, güncel siyasal tartışmalarımıza ışık tutmaya devam ediyor. (Can Yayınları)

Yalnızlığından kurtulamayan bir yaşam yolcusunun hikâyesi

Yelda Kırçuval'dan Andy Warhol – Durmadığınız Sürece Ne Kadar Yavaş Gittiğiniz Önemli Değil. Sıra dışı kimliğiyle dikkat çeken Andy Warhol, eserlerinde neden sıradanlığın sanatından söz ediyor? Ünlü olma arzusu ile fastfood kültürü arasında ne türden bir bağ kuruyor? Dijital dünyanın gençlerine nasıl bir yol haritası çiziyor?

Neden kola şişeleri ve konserve kutuları gibi atıl nesnelere sanatsal bir algı yükledi? Bu kitap, koşullar ne kadar zorlasa da pes etmeden hayallerinin peşinde koşan bir sanat ikonunun yolculuğudur. Kalabalıklar içindeki yalnızlığından kurtulamayan bir yaşam yolcusunun hikâyesi… (Destek Yayınları)

Söyleyecek bir sözün kalmadı mı?

Cevdet Karal'dan Büyük Kekeme ve Cebrail'in Yakarışı. O kadar yalnız, başıboş. Dolaştım ki, Dudaklarım, Çatlıyor suskunluktan, Söyleyecek bir sözün, Kalmadı mı ey Rabbim? Elçilerine gönderdiğin, Elçin, değil miyim senin, Her söylediğini ilettim, Kelamın tükendi mi? (Everest Yayınları)

Hayvan sevgisi ve yardımlaşmanın önemi

Virginia Woolf'ten Yaşlı Kadın ve Papağan. Bayan Gage, çok sevdiği köpeğiyle birlikte yaşayan yoksul bir kadındı. Bir gün evine gelen mektupla ağabeyinin hayatını kaybettiğini ve bütün mirasını ona bıraktığını öğrendi. Hemen yola çıkıp ağabeyinin yaşadığı eve giden Bayan Gage'i bir sürpriz bekliyordu: Ağabeyi ona köydeki harabe bir evle birlikte gri bir papağan bırakmıştı! Ve yaşlı kadının hayatı, bu papağan sayesinde tamamen değişmek üzereydi… Edebiyatın unutulmaz isimlerinden Virginia Woolf'un yazdığı; hayvan sevgisi ve yardımlaşmanın önemini anlatan bu sıcacık hikâye, minik okurlar için Günberk Gülderen tarafından uyarlandı ve resimlendi. (İthaki Çocuk)

Öğretmenler için pratik bir rehber

Berys Gaut'tan Çocuklar İçin Felsefe – Pratik Bir Rehber. Bu kitapla her öğretmen ve ebeveyn çocuklara felsefe öğretmeye başlayabilir! Bir felsefe profesörü ve bir ilkokul öğretmeni tarafından yazılan kitap, öğretmenler için pratik bir rehber. Bu kapsamlı eser, üç yaşından büyük çocuklar ile başarılı bir şekilde denenmiş ve beğenilmiş 36 felsefi soruşturmayı ve ayrıntılı etkinlik planlarını içeriyor. Bu değerli kaynak, çocukların başkalarının fikirlerine saygılı ve hoşgörülü olmasını, dikkatle dinleyebilmesini ve kendi fikirlerini ortaya koyabilmesini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Çevre, arkadaşlık, adalet, paylaşma, doğru-yanlış, görgü, güzellik, duygular, rüya ve gerçeklik üzerine çeşitli felsefi soruları araştırırken beraber düşünmenin entelektüel hazzını keşfetmelerini sağlıyor. (Karakarga Yayınları)

Edebiyata ilişkin eleştiriler

Onat Kutlar'dan Kül Günlükler. 50 Kuşağı'nın özgün imzalarından yazarın (1936-1995), kısa süreli bir Avrupa seyahatinden geriye kalan günlükler: “Kül”. 1962 yılının Şubat-Temmuz ayları arasında Paris, Valencia, Barcelona, Frankfurt ve son olarak Cenova'da tuttuğu bu küçük defter, içerdikleri itibariyle yazara dair birçok şeyi gözler önüne seriyor. O yıllarda Türkçeye çevrilmemiş birbirinden önemli edebiyat eserlerinden mimariye, sanat tarihinden boğa güreşine… Henüz 26 yaşında genç bir yazarın şaşırtıcı seviyede donanımına şahit olacağınız satırlarda, ilk kitabıyla ödül almış bir yazarın kendi yazdıklarına ve genel anlamda edebiyata ilişkin birçok açıdan “devrimci” tespit ve eleştirilerine de rastlayacaksınız. (Kırmızı Kedi Yayınları)

Toplumsal koşulların belirleyici rolü

Göksel Aymaz'dan Bir Ulu Irmak – Nazım Hikmet ve Manzaralar. Yazar kitapta, hem sanat yapıtı üretiminde hem de sanat yapıtı üreticisi olarak sanatçının üretiminde toplumsal koşulların belirleyici rolünü incelemiş ve örnek olarak da Memleketimden İnsan Manzaraları ile bu yapıtın üreticisi Nâzım Hikmet'i seçmiştir. “Dr. Göksel Aymaz, bu konularla ilgilenenlerin çoktandır bildiği ve yazdıkları ile okuyucusuna ışık tutan, düşündüren bir yazar. Bu işi bu çalışmasında da başarıyor. Bunu, tarih boyunca önemli düşünürlerin pek çoğunu, savundukları görüşleri ve ne dediklerini doğru anlayıp dürüst yansıtmaktaki akademik erdemliliği ile yapıyor. Kaynakları (dipnotlardaki titizliğinden anlaşılacağı üzere) çok zengin ve önemli hiçbir düşünürü ihmal etmediği için, konuyu başka görünümleri içinde araştıracaklar açısından çok yararlı.” Ünsal Oskay. (Literatür Yayıncılık)

Cinsel sapkınlıklar konusunda ufuk açıcı detaylar

Alfred Adler'den Eşcinsellik ve Cinsel Sapkınlıklar Sorunu. “Bireysel-ruhbilimdeki araştırma ve tecrübeler; eşcinselliğin, cesareti kırılmış insanın yenilgi olasılığını bertaraf etmek amacıyla, yani eşcinsellik durumunda karşı cinsi devre dışı bırakmak amacıyla, aşk sorusunun normal yoldan çözümünden kaçınmak için çocukluğundan beridir uyguladığı bir antrenman olduğuna ilişkin ileri sürdüğüm bulguyu bütünüyle doğruluyor. Çalışmamın birinci baskısından bu yana geçen on üç yılın zengin birikimine dayanarak, eşcinselliğin ortadan kaldırılması meselesinde bugün de, çocukların hayatın anlamına ilişkin olarak nasıl bir bilimsel anlayışla yetiştirilmesi gerektiği sorusunda yattığını görüyorum.” Yazarın kaleme aldığı bu kitap, günümüzün önemli sorunlarının başında gelen eşcinsellik ve cinsel sapkınlıklar konusunda ufuk açıcı detaylar barındırıyor. Yaygın anlayışın aksine tabuları yıkan bu çalışmanın akademik düzeydeki eşcinsellik tartışmalarına yeni bir boyut katacağına inanıyoruz. (Kopernik Kitap)

Zihin konusundaki bütün sorulara cevap

Akif Manaf'tan Zihin Nedir ve Nasıl Ötesine Geçilir? Yazar bu kitapta evrensel bilgileri kapsamlı bir şekilde, gerekli tüm detaylarıyla birlikte ele almıştır. Kitap hem derin teorik bilgilere hem de çok boyutlu pratik deneyimlere dayanmaktadır. Kitabı okuyan insan, zihin konusundaki bütün sorularına cevap bulacaktır! Zihin nedir? Zihin felsefesi nedir? Zihin mekanizması nedir? Zihin işleyişi nedir? Zihin gözü nedir? Zihin detoksu nedir? Zihin ötesi nedir? Zihin dinamikleri nedir? Zihin mucizesi nedir? Zihin kurgu nedir? Zihin piramidi nedir? Bu ve bunun gibi sorular artık cevapsız kalmayacak! (Az Kitap)