Haftanın Kitapları

Özkan Saçkan'dan Haftanın Kitapları...

Özkan SAÇKAN

Kendi yarattıkları çamurda boğulanlar

Fethi Yılmaz'dan Katli Vacip-Tarikatların Sır Cinayet Dosyaları. Kitap, laiklik ile din ve vicdan özgürlüğünün iki kardeş olduğunu da gözler önüne seriyor. Çünkü laiklik, en çok dindar yurttaşlarımızın inançlarının onlara bir bıçak gibi saplanmasını engelliyor. İnançlarını, sömürüden özgürleştiriyor. Yediğine, içtiğine, adımına, hatta cinselliğine bir şeyhin karar verdiği düzendeki ölümcül bağlanmanın, aslında hür inancı ortadan kaldırdığını bir fotoğraf karesine dönüştürüyor. Barış Terkoğlu. Elinizdeki kitap, kendi yarattıkları çamurda boğulanlar kadar, istismar çarkına itiraz edenlerin ve irini patlatmak isteyenlerin de toprak altına atılmasını anlattı. Asıl azmettirenlerin sorgulanması için cesur bir ilk adımdı, atıldı. Şimdi, tarikatları bir sivil toplum kuruluşu gibi yutturmaya çalışanların aslında hangi suçları da örtbas ettiklerini gördünüz. Artık sır değil ve siz de biliyorsunuz. O halde bu değerli gazetecilik kitabındakileri unutmamak göreviniz. Zira, yarının adil düzeni için bir savcının masasında açılacak dosyanın ilk harflerinden birini okudunuz. Barış Pehlivan. (Kırmızı Kedi Yayınları)

Topluluk olma fikrini sorgulanıyor

Berkan M. Şimşek'ten Canım Şeytan. Karanlık, absürt, muzip. Şehrin dışındaki bir sanayi bölgesinde metal müzik hayranlarının kalesi olan Merkez, toplu intihar olaylarıyla çalkalanmaktadır. Hepsinin ortasında da yarı beyaz yakalı-yarı metalci Haldun, gönülsüz bir dedektiflik macerasına atılarak hem Merkez'e sızdığı düşünülen sivilleri, hem meçhul bir tedarikçiyi, hem de ortadan kaybolan bir müzisyeni aramaya başlar. Kitap, hayali bir metal komünitesi üzerinden “topluluk olma” fikrini sorguluyor, bizleri bir arada tutan farazi ipleri alaya alıyor. Yazar, ilk romanı Leopold'un Sabunu'yla açtığı kendine has kulvarda sıkı bir tempoda koşarak incelikli bir evren yaratıyor. (Alfa Yayıncılık)

İki bin yıl öncesinden gelen bir hikâye

Longos’tan Dafnis ile Khloe’nin Aşkı-Kısa Klasikler 34. Hakkında pek az şey bilinen yazar tarafından yazıldığı varsayılan kitap Antik Yunan edebiyatının ilk düzyazı örneklerinden biri kabul edilmesinin yanı sıra pastoral edebiyatın da ilk yapıtıdır. Yazarının kimliği netleşmemiş olsa da romanın okur üstündeki etkisi yüzyıllar sürmüş, nice yazara, ozana, heykeltıraşa, ressama, müzisyene ilham vermiş; Shakespeare'den Goethe'ye, Rousseau'dan George Sand'a, Colette'ten Yukio Mişima'ya birçok büyük edebiyatçının yapıtlarına esin kaynağı olmuş. İki bin yıl öncesinden gelen bu hikâye, Midilli Adası’nda doğan, yeşeren ve engellere göğüs geren bir aşkı anlatıyor. Masumiyet, acımasız kader, sadakat, ihanet, tanrıların intikamı ve hatta acımasız korsanların eşlik ettiği bu aşk hiçbirine boyun eğmiyor, yok olmuyor. Sadece lekesiz, masum, karmaşık olmayan ilişkiler ve saf duygulara değil, hayvanlara, bitkilere, rüzgâra, mevsimlere de aynı güçle yönelebilen bu kadim metin insanlığa bir armağan. (Can Yayınları)

Bastırılmış duygular hayatı nasıl etkiler?

Nadia Maiya'dan Var Ol. Çocukluk çağından beri insanın bilinçaltında köklenen inanışlar neye mal olur? Kök inanışlardan kurtulmak mümkün müdür? Bastırılmış duygular hayatı nasıl etkiler? İnsanın içindeki eril ve dişil parçalar nelerdir ve ne anlama gelirler? Eril ve dişil dengesi nasıl sağlanır? İç dünyasını yöneten dış dünyasına da hükmedebilir mi? Dünyayı değiştirmek için kişinin önce kendini dönüştürmesi gerekir. Hayata karşı farkındalığımızı artırır, içimizdeki huzuru, sevgiyi keşfedip büyütür, geçmiş acılarımızın üstesinden gelip şimdiki “an”a ve sahip olduklarımıza şükretmeyi öğrenirsek yaşadığımız dünya hem kendimiz için hem de gelecek nesiller için daha yaşanabilir bir yer olur. (Destek Yayınları)

Yazar gerçekle masalı buluşturmuş

Ömür Kurt'tan Kitap Tamircisi. Kitap Hastalıkları Hastanesi'nden emekli olan Muhsin Dede’ye bir gün fena hâlde dağılmış el yazması bir kitap getirirler. Kitabı tamir ettikçe birbirinden özel öykülerle, haritalarla ve geçmişe ait notlarla karşılaşan yaşlı tamirci, kendini bir anda kitapla konuşurken bulur. Kitabı tamir ettikçe de eşilen dağların, kurutulan derelerin, kesilen ağaçların, kirlenen denizlerin, betonlaşan şehirlerin de iyileşeceğine inanmaya başlar. “Biliyor musun? Şimdiki şehirler de tıpkı senin gibi darmadağın. Her yerde soğuk yüzlü binalar var. Ağaçları, hayvanları, hatta insanları bile görebilmek çok güç artık. Şehirler büyüdükçe insanlar küçüldü.” Yazar bu kitapta gerçekle masalı buluştururken, Türkçenin zenginliğinden yararlanıyor, edebiyatımıza yeni bir soluk getiriyor. (Doğan ve Egmont Yayıncılık)

6 adamı bulmak kolay değildi

Abdullah Aren Çelik'ten Yediler Teknesi. Eyüp bir sabah ısrarla çalınan kapısını açtığında, on yıldır görmediği oğlunun akranı iki kişiyle karşılaşır. Delikanlılar mesajlarını bırakıp ayrılırken Eyüp kendisine, oğluna ve geçmişine dair muğlak sorularla kalakalır. Aradığı cevaplar onu adım adım karanlık bir dünyanın eşiğine sürükler. Sorular çoğalır fakat cevaplar sorulara yetişemez. Sıkışıp kalmışlığın ortasında geriye tek bir seçenek kalır: Siderya'dan ayrılmak. Şehri terk etmekle günahlarından arınacağına inanan Eyüp onunla yolculuğa çıkacak altı kişiye ihtiyaç duyar. Altı adamı bulmak ve onları ikna etmekse hiç kolay değildir ve zamanı hızla tükenmektedir. (Everest Yayınları)

O çok istediğiniz şey midir?

Yeşim Türköz'den Büyü Dükkanı Üçüncü Bahar. Büyü Dükkânı alışveriş geleneği, istekler ve bedellerin zorlu denklemlerinin çözülmeye çalışıldığı pazarlıklarla devam ediyor. Yaşlı bilge de onun bilge müşterileri de iç dünyalarının labirentlerinde gezinirlerken bu kez sanki daha cesur adımlarla ilerliyor, daha alt katmanlara inmeyi deniyorlar… Ve galiba artık insanın her şeyi bildiğini iddia ettiği bir dünyada, sorulması gereken şu soruyu soruyorlar bize: O çok istediğiniz şey midir gerçekten istediğiniz? (Epsilon Yayınevi)

Evrim neden bir kuram olarak ele alınır?

Francisso J. Ayala'dan Ben Maymun muyum? Evrim Hakkında 6 Büyük Soru. Bu kitapta, evrim teorisi merak uyandırıcı altı büyük soru etrafında tartışılmaktadır. Kısır bir döngü içerisine çekilen evrim tartışmaları bu döngüden çıkarılarak bilimsel yönleriyle incelenmektedir. Evrim neden bir kuram olarak ele alınır? DNA nedir ve evrim sürecine etkileri nelerdir? Bütün bilim insanları evrim kuramını kabul eder mi? Yaşam nasıl başladı? Tüm bu sorularla evrim kuramına dair yaptığı açıklamaları genişleten yazar, kitabın son bölümünde ise hem evrime hem Tanrı'ya aynı anda inanmanın mümkün olup olmadığını ele alıyor. (Fol Kitap)

Kurtarılacak bir dünyamız var

Vladimir Tumanov'dan Suda Kaybolmak. Matematiği ve coğrafyayı sevdiren fantastik romanlarıyla ünlü yazar, yeni kitabında günümüz dünyasının en önemli ve acil sorunu olan iklim krizine dikkati çekiyor. Alt Kardeşler bu kez büyük bir sel felaketinde sürükleniyor, bilmeceler ve ipuçlarıyla ilerleyen soluksuz bir yolculuğa çıkıyor. Buzulların erimesi, okyanusların yükselmesi ve küresel ısınma gibi, dünyanın geleceğini belirleyecek sorunlar üzerine düşündüren romanda, bilginin, araştırma yapmanın, dayanışmanın değeri de vurgulanıyor. Alt Kardeşler Chris ve Francis, her gün hızla yaşlandıkları inanılmaz yaz macerasından sonra kendilerini, büyük bir fırtınanın ortasında bulurlar. Anne babalarını kurtarmak için şehir merkezine gitseler de, her yeri çoktan sular basmıştır. Çocuklar, terk edilmiş ofis binasında mahsur kalır. Üstelik, gizemli bilmecelerin bulunduğu yeni bir ruloyla! Neyse ki, teknelerden anlayan Mariana da onlara katılır. (Günışığı Kitaplığı)

Diktatörlüğün gölgesinde büyüyen bir neslin hikâyesi

Nona Fernandez'den Space Invaders: Diktatörlüğün Gölgesinde. Kitap, bir grup çocukluk arkadaşının anıları ile rüyalarına musallat olan Estrella González'in hikâyesini anlatıyor. Çocuklar, arkadaşları Estrella'nın varlığını hissediyor, sesini duyuyor, mektuplarını okuyor ve gizemli bir şekilde ortadan kaybolan bu kızı sık sık hatırlıyorlar. O yılların en yaygın video oyunlarından biri olan Space Invaders'ın eşliğinde, bir yandan kendileri de meçhul bir oyunun taşları, bir yapbozun parçaları gibi, Pinochet rejiminin karanlığında anıdan anıya, düşten düşe süzülüyorlar. 1980'li yıllarda Şili'de, diktatörlüğün gölgesinde büyüyen bir neslin hikâyesini anlatan bu roman, çocukluğun büyülü dünyası ile haber bültenlerine sıkışmış trajik hakikatleri harmanlayan, hatırlayanların unutturanlarla hesaplaştığı bir eser. (İthaki Yayınları)

Çocukluğundaki kötü anıları silmek

Megan Hunter'den Kuş Kadın Harpy. Okulda öğretmenlerim neden hep o kadını çizdiğimi soruyorlardı; kanatlı, uzun saçlı, karnı şişkin kadını. “Bu bir cadı mı?” Başımı iki yana sallıyor ve herhangi bir şey anlatmayı reddediyordum. Onu hiçbir zaman arkadaşlarımla paylaşmadım, ismini oyunlarımızda kullanmadım. Onu içimde, gözlerimin kenarında, sürekli görebileceğim bir yerde tuttum. Lucy ve Jake, güneşin bir alev topu gibi yükselip tüm gün etrafı kavurduğu bir coğrafyada, geniş ve sıcak bir tarlanın yanındaki evde yaşamaktadır. Çocuklarına bakabilmek için kariyerinden ve hayallerinden vazgeçen Lucy, içinde yaşadığı evi bile hizmet edilmesi gereken bir canlı varlık gibi görmektedir. Jake'le evlenip çocuk sahibi olduktan sonra, kendi çocukluğundaki kötü anıları ve rol modelleri silmek istercesine, “iyi bir anne” olma kaygısıyla yaşar. (Kafka Kitap)

İnsan psikolojisine ve varoluşuna bir bakış

Erol Göka'dan Psikoloji Varoluş Maneviyat. Varoluşçuluk, şu veya bu şekilde, modernliğe, kapitalizmin koşullarında insanın şeyleşmesine ve yabancılaşmasına, niceliğin egemenliğine, pozitivist bilim anlayışına bir itirazdı. Varoluşçu psikoloji, parçalara ayrılarak incelenmesinden insanın benzersiz ve biricik hakikatine ulaşılamayacağını, böyle bir anlayıştan üreyen yaklaşımlarla insanın anlaşılamayacağını, varoluş kaygısı yaşayan, sıkıntılı kimselere yardım edilemeyeceğini savunuyordu. Varoluşçuların bir kısmı, varoluşçuluğun Sartre ateizminin yaydığı yanlış kanaatin aksine doğrudan doğruya maneviyatla ilgili olduğunu söylediler, inancın ve maneviyatın önemine işaret ettiler. Bu kitap, o işaretten yola çıkıyor, onu büyütüyor, insan psikolojisine ve varoluşuna maneviyat merkezli bir bakış geliştirmeye çalışıyor. (Kapı Yayınları)

Anne karnında geçirdiğimiz süreç

Katharina Vestre'den Büyük Muamma-Doğmadan Önceki Hikayen. Öğrenmek, muammayı kabul ile başlar. Birinin keşfi başka birçok muammayı doğurur. Hayat yolculuğu bu kaide doğrultusunda ilerler. Bu mevhuma teşneliğimiz de ilk ve en büyük muammamız olan doğumdan gelir. Her şeyin belirlendiği, hiçbir şey hatırlamadığımız zamandan… Yazar kitabında, anne karnında geçirdiğimiz süreci; genetik, biyolojik ve çevresel faktörlerin tesirleriyle birlikte safha safha açıklıyor. Muammayı hayret zemininde büyütüyor. (Kaplumbaa Yayınları)

Bir zamanlar soğuk ay, yanan güneş gibiydi

Karin Michaelis'ten Tehlikeli Yaş. An gelir kadınlar zamanı yener; an gelir zaman kadınları. Tüm çabaların gereksiz olduğunu sonunda öğrendik. Hepimiz en nihayetinde yaşamaya çalışıyoruz. Binlerce kadın; aşkını ve ruhunun tüm güzelliklerini sevdikleri adama gözleriyle hissettirirken, adamlar da yol kenarındaki hareketsiz taşlar gibi kaskatı bakarlar. Sonra bu adamların karşısına ruhu olmayan ama yapmacık bir gülümseme ile onu etkisi altına alıp, ölümcül arzulara teşvik edecek kadınlar çıkar. Hayatımda başarısızlıklarımdan dolayı kimseyi suçlamadım. Her şey benim elimdeydi. Başlangıçtan itibaren tekrar yaşama şansım olsa, muhtemelen tekrar yıllarımı boşa harcardım. Bir zamanlar soğuk ay, yanan güneş gibiydi; kendi ateşimle onu söndürdüm. Şimdi o soğuk ve ölü; yansıması az ve yalan. (Kafe Kültür Yayıncılık)

Üç bölüm ve 44 şiirden oluşan eser

Fernando Pessoa'dan Mesaj. Şairin, kendine özgü sembollerle, Portekiz’in görkemli geçmişini, çöküşünü ve yeniden doğuşunu işlediği, ulusal kahramanlarını yücelttiği, üç bölüm ve 44 şiirden oluşan eseri, Portekizce aslından Bengi De Sa Matos Paixao’nun çevirisiyle. “Ve büyük ve makul okyanusa, Bu kalkanlar, gördüğünüz, öğretir, Sınırlı denizin Yunan ya da Romalı olabileceğini: Sınırsız deniz ise Portekizlidir.” (Kırmızı Kedi Yayınları)

Nartların görkemli dünyasına atım atma

Fatih Yürür'den Kafkas Mitolojisi. Kuzey Kafkasya halklarının doğaya duydukları aşktan ilham alan kahramanlıkları, sanattan sosyal hayata, politikadan spora kadar pek çok alana damga vurmayı başarmıştır. Bugün bakıldığında Kafkas mitolojisine dair yapılan araştırmaların ve incelemelerin, diğer mitolojilere, destanlara ve öykülere oranla biraz daha ihmal edildiğini ve nispeten atıl bırakıldığını söyleyebiliriz. Değerli Nartologlar ve tarihçiler bu konuda ciddi araştırmalar yapmış olsalar da bu mitolojinin sınırları dahilinde gidilmesi gereken çok yol var. Kitap, Nartların görkemli dünyasına adım atmanız için kolayca açılabilecek bir kapı olarak değerlendirilebilir. Uzun yıllar hem Kafkas halklarına hem de çevre kültürlere ilham olmuş bu hareketli mitolojiyi keşfetmek için bundan daha parlak bir fırsat olabilir mi? (Karakarga Yayınları)

Adalet için ne kadar ileri gidilebilecek

İnanç Türker'den Sürgün Köpekler. Geçmişinden kurtulamayan saplantılı bir ağır ceza hâkiminin, kendi adaletini kurgulaması. Ve bunun çerçevesinde, ilham aldığı kayıp bir kardeş… Kendisini bekleyen sona doğru yürürken; geride bıraktığı, arafta bir kız, çift kişiliğinin kararsızlıklarına attığı bir imza… Yazar, bu ikinci romanında, adalet için ne kadar ileri gidilebileceğini sorguluyor. Ve okurunu kelimelerle örülmüş bir duruşmaya davet ediyor. “Kitap; kurtla bir olup öldürüyorlar, çobanla birlikte yiyorlar, sahibiyle oturup ağlıyorlar…” (Kurmaca Akademi)

İnsanı en çok elde ettikleri fakirleştirir

Orçun Oğlakcıoğlu'ndan Hancının Seyir Defteri. İnsanı en çok zanları “ötekileştirir. ” İnsanı en çok vazgeçemedikleri “tüketir. ” İnsanı en çok elde ettikleri “fakirleştirir. ” İnsanı en çok kendini bilmezliği “yabancılaştırır.” Yine de bitmez yolculuk. Hep bulur gece gündüzünü. Hep buluşur nefes nefisle. İnsan bu, yaşadım sayar. Bir handa soluklanıp. Kalbinin duvarlarında yazanları fark etmedikçe. (Martı Yayınları)

Geleceğin dünyası nasıl şekillenecek?

Mustafa Aykut'tan 2040’a Ne Kaldı? Geleceği bir tarihle ilişkilendirerek ele alan fütürizm konulu ilk kitap! Geleceğin dünyası nasıl şekillenecek? “Şimdiye kadar Fütürizmi anlatmak için yurtdışı kaynakları tavsiye ediyorduk. Oysa bu kitapla artık biricik ülkemizin de çok değerli bir kaynağı oldu.” Ufuk Tarhan. “Bu bilgilerin güncellenerek bir kitaba dönüşmesi tüm fütüristler ve geleceğe kafa yoranlar için bir müjdedir.” Birol Güven. “Önemli kararlarımızı niçin gerçeklerle yüzleşmek yerine gelecek senaryolarını baz alarak veremiyoruz?” Alphan Manas. (Nemesis Kitap)

Vücudun kendini nasıl iyileştirdiği keşfedin

William W. Li'den Doğru Beslen Sağlıklı Yaşa. Yazar, düzinelerce hastalığı önleyebilen ve sağlığı güçlendiren iki yüzden fazla yiyeceğin faydasına dair yapılmış çalışmaları ortaya koyarak sağlığımızı yönetme şeklimizi değiştiriyor. Yirmi beşi bağışıklık sistemini güçlendirmeye yönelik toplam elli tarifle zenginleştirilmiş kitap, hangi yiyeceklerden kaçınılması gerektiğine değil, bunun yerine öğünlerinize eklediğiniz taktirde vücudun savunma sistemlerini destekleyen erik, tarçın, çay, zeytinyağı, domates, balık, ekşi mayalı ekmek gibi şifalı gıdalara odaklanan hem bilgilendirici hem de pratik bir rehberdir. İlaçlar ve aşılar hayatlarımızı yeniden kazanabilmemize yardımcı olacak yolu açarken besinler bu gün ve her gün alabileceğiniz ilaçlardır. Vücudunuz ile yedikleriniz hakkında bildiğinizi düşündüğünüz her şeyi unutun ve vücudun kendini nasıl iyileştirdiğine dair yeni bilimi keşfedin. (Nova Kitap)

Erkek olmanın anlamına dair

Osho’dan Erkek-Yeni İnsanlığın Temelleri 3. Tüm toplumlar çocuklarını kadın olmaya ve erkek olmaya dair çeşitli kurallarla büyütür. Bu kurallar arasında erkeklere düşen daima yıkım, saldırganlık ve gücünü ezici şekilde kullanmayı öğrenmek olur. Bugün içinde yaşadığımız dünya ve sistem, hepimize öğretilen bu erkekliğin eseri. Bu kurallar, yalnızca sistemin işlemeye devam etmesine ve güçlünün daha da güçlenmesine neden oluyor. Yazar, kitabında şimdiye kadar bize öğretilenlerin dışına nasıl çıkacağımızı anlatıyor ve erkek olmanın anlamına dair fikirlerini paylaşıyor. Bu kitabı güçlü bir dönüşüm çağrısı olarak da okuyabilirsiniz. Benim yeni insan vizyonum bir asidir, kendi orijinal özünü, orijinal yüzünü arayan bir insandır. Tüm maskeleri, tüm gösterişi, tüm ikiyüzlülüğü bırakmaya ve dünyaya gerçekte ne olduğunu göstermeye hazır olan bir insan. (Omega Yayınları)

Anıtsal nitelikteki eserleri bilmeyen yok

Gordon Kerr'den Kısa Çin Tarihi. Aynı zamanda uygarlığın dünya üzerindeki birkaç bağımsız doğum yerinden biri olan Çin, tarih öncesinden kalan insanlık mirasını temel alarak antikçağdan itibaren mülki ve askeri örgütlenme, bilim, teknoloji, sanat ve düflünce alanlarında kaydettiği bağlarla tüm insanlığın imgeleminde kalıcı bir iz bırakmıştır. Çin seddi, Yasak Şehir ve Toprak Askerler gibi anıtsal nitelikteki eserleri bilmeyen, hayran kalmayan yoktur. Kaydettiği bağlar kadar büyük felaketlere, işgallere uğramış, isyanlarla, salgınlarla boğulmuş, iniş ve çıkışlar yaşamış Çin'in yıldızı 21. yüzyılda tekrar parlamaya başlamış, siyasal, askeri, ekonomik ve teknolojik bakımdan Batı ittifak sistemine rakip bir kuvvet merkezi haline gelmiştir. (Say Yayınları)

Eğlenceli ve gizemli zaman yolculukları

Dilay Arslan'dan Zaman Yolculuğu-1 ve 2… Ortaokul öğrencisi üç arkadaşın yapmış oldukları heyecanlı, eğlenceli, eğitici ve gizemli zaman yolculuklarından çok keyif alacaksınız. (Tilki Kitap)

Gerçek insanların gerçek hikâyeleri

Isabel Wilkerson'dan Caste: Toplumda Kast Sistemi – Bizi Bölen Yalanlar. Yazar, kast sisteminin sekiz dayanağını teker teker açıklayıp kastın hangi temeller üzerine inşa edildiğini incelerken, Hindistan ve Nazi Almanya'sındaki kast sistemleriyle ne tür paralellikler olduğunu da ortaya koyuyor. Kast, çok katmanlı analizleri, gerçek insanların gerçek hikâyeleri, canlı, cesur ve çarpıcı anlatımıyla insanları yüzyıllardır bölen ve birbirinden uzaklaştıran bu sistemi ele alıyor. Irkçılığın tarihi boyunca, aslında ne kadar az şeyin değiştiğini gözler önüne seriyor. Kapsamlı şekilde araştırılmış, canlı hikâyelerle desteklenmiş, etkileyici bir üslupla kaleme alınmış kitap, okurlarını Amerikan hiyerarşisini ve tüm ülkeyi elinde tutan kast sistemini keşfetmeye davet ediyor. (The Kitap)

Örgüte sızdıktan sonra ifşa oldu

David Ignatius'tan Paladin: Siber Casusun İntikamı. CIA için siber casusluk yapan Michael Dunne, İtalyan haber kuruluşuna sızmakla görevlendirilir. Bu sözde “kuruluş” aslında Amerikalı bir gazeteci tarafından yönetilen bir örgüttür ve CIA'in daha önce gördüğü hiçbir şeye benzemeyen siber operasyonlar yürütmektedir. Oldukça becerikli hacker'lardan oluşan örgüt, her yerden ve herkesten sırlar çalıp, bunları CIA'in bile farkına varamayacağı yöntemlerle kullanmaktadır. Dunne, Amerikan vatandaşı bir gazeteci üzerinde gizli operasyon yürütmenin yasadışı olduğunu bilse de hiçbir zaman bu görevi reddetmez ve patronu onun korunmasını garanti eder. Ancak örgüte sızdıktan kısa süre sonra kimliği ifşa olur. Operasyon haberi açığa çıkınca, CIA Dunne'un görevi sırasında evlilik dışı bir ilişkisi olduğunu sızdırır ve suçu ona atar. (The Roman)

Geç Neolitik Çağ'dan günümüze yaşam izleri

Umut M. Doğan'dan Doruklarından Bafa Kıyısına: Latmos-Kaya Resimleri-Antik Yaşam İzleri. Beşparmak (Latmos) Dağları, tarihin erken evrelerinden itibaren kutsal yer kabul edilmiştir. Kuzeydeki Büyük Menderes Vadisi'nin önünde devasa bir doğal anıt gibi yükselen gnays kayalıklarının oluşturduğu Beşparmak Dağları geçit vermez bir kale gibidir. Doruklarından Bafa Gölü kıyısına, Geç Neolitik Çağ'dan günümüze uzanan yaşam izleri, gizemli Latmos'un dünyada tek olma ayrıcalığıdır; bu izlerde yola çıkmak, keyifli, unutulmaz, sorumluluk yükleyen eşsiz bir deneyimdir. Ege Denizi'nin küçük körfezini (günümüzde Bafa Gölü) gören ayrıcalıklı zor coğrafyasında, bir anıt gibi göğe yükselen Latmos'da insan üstü çabayla yaşam kuran halklar, dünyanın en ayrıcalıklı mirasını armağan etmişlerdir. (Uranus Yayınları)