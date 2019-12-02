Hak etmek nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘haketmek’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Hak etmek nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘haketmek’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de ‘hak etmek’tir. Hak etmek mi, haketmek mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘hak etmek'tir.

HAK ETMEK NE DEMEK?

1- Bir emek karşılığı hakkı olan şeyi elde etmek, hak kazanmak.

2- Layık olduğu kötü karşılığı almak.

3- Bir başarı dolayısıyla ödüllendirilmek.

HAK ETMEK NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin hak etmek mi, haketmek mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı hak etmek şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.

haketmek (Yanlış kullanım)

hak etmek (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Emeğimin karşılığı olarak hak ettiğim ücret bu değil.”