Hakan: Muhafız 2’nin izleyicilerle ne zaman buluşacağı belli oldu!

Netflix'in ilk orijinal Türk yapımı Hakan: Muhafız'ın ikinci sezon yayın tarihi belli oldu. Bugün sosyal medyada yayınlanan video ile ‘Hakan: Muhafız’ oyuncuları, dünyanın dört bir yanındaki Netflix izleyicilerine seslenerek, yeni sezonun 26 Nisan Cuma gösterime gireceğini ilan etti. Aynı zamanda dizinin ikinci sezonundan ilk görseller de görücüye çıktı.

Aralık ayında yayınlanan Hakan: Muhafız, Kapalıçarşı'da kendi halinde bir halı tüccarıyken İstanbul'u korumak için karanlık güçlere karşı savaşan bir kahramana dönüşen Hakan'ın hikâyesini anlatıyor. Dizi, dünya çapında 10 milyonu aşkın kişi tarafından izlendi.



EN ÇOK TÜRKLER VE BREZİLYALILAR İZLEDİ

Hakan'ın mistik ve gizemli dünyasının kapısını arayanlar arasında başı Türkler çekiyor. Türkiye'den sonra ise en çok, başta Brezilya ve Meksika olmak üzere, Latin Amerika ülkelerinde seyredildi. Latin Amerika'dan sonra ise en çok Afrika ülkelerinde ilgi gördü. Bununla birlikte Netflix'in ilk orijinal Türk dizisi Kanada ve Avustralya'da da heyecan yarattı. Bu iki ülkedeki toplam izlenme oranı Meksika'dakine eşdeğer. Hakan: Muhafız'ın Ortadoğu ve Avrupa'da da hatırı sayılır bir izleyici kitlesi var. Avrupa'da bayrağı Fransa taşıyor. Ardından Almanya geliyor. Sırasıyla İspanya ve İtalya takip ediyor.