Hakan Muhafız 3. sezonu için geri sayım başladı… İşte, 3. sezonun fragmanı!

Çağatay Ulusoy’un ve Hazar Ergüçlü’nün başrolünü üstlendiği, Netflix’in ilk Türk dizisi olma unvanına sahip Hakan Muhafız’ın 3. sezonu için geri sayım başladı. Dizinin yeni sezonunda Hakan’ı daha zorlu bir mücadele bekliyor, çünkü tehlikelerin büyüklüğü arttı.

6 Mart'ta yayınlanacak olan diziye Funda Eryiğit, Taner Ölmez, Bige Önal, İlayda Alişan gibi isimler de dahil oldu.

ATALARI HAKAN’A IŞIK TUTACAK

Dizinin yeni sezonunda Hakan, Muhafız kanı taşıyan abisi tarafından cehennem yerine dönen İstanbul'u kurtarmak için kıyasıya bir savaşa giriyor. Şehir Ölümsüzler'in saldırısı sonucu yayılan bir virüsle mücadele ederken, Faysal ve Rüya kötü emellerine ulaşmaya çok yaklaşıyor.

Hakan panzehiri yapması için ulaşacağı Nisan (Funda Eryiğit) ve bu yolda karşılaşacağı Burak (Taner Ölmez) ile şehrin insanlarını kurtarmak için maceraya koyulur.



Tüm bunlara karşı ayakta kalmaya çalışan Hakan aynı zamanda altı yüz yıllık bir öfkeyle İstanbul'u kendisine dar etmeye hazırlanan Vezir'i bulması gerekir. Atalarının yaşadıkları Hakan’ın bugünkü mücadelesine ışık tutar ve geçmişle şu an arasında gidip gelen bir yolculuk için kolları sıvar.