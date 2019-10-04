Hakan: Muhafız’ın yıldızı Belçika dizisinde

Hakan: Muhafız'da rol alan Mehmet Kurtuluş, Netflix'in ilk orijinal Belçika dizisi olan Into the Night'ta da yer alacak.

Netflix’in ilk Türk dizisi Hakan: Muhafız’ın dikkat çeken isimlerinden birisi olan Mehmet Kurtuluş, Netflix’in ilk Belçika dizisinde de rol almaya hazırlanıyor. Kurtuluş, “Into the Night” adlı dizide Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, Polonya ve Rusya'dan gelen oyuncularla birlikte rol alacak.

Dizinin ilk sezonu 6 bölüm olarak planlandı. Senaryoyu ise Jason George kaleme aldı. Yönetmenliğini Inti Calfat ve Dirk Verheye'nin üstlendiği dizide Kurtuluş, ‘Ayaz' adlı karakteri canlandıracak.

2020 yılında izleyicilerle buluşması planlanan dizide Kurtuluş’un yanı sıra Pauline Etienne, Laurent Capelluto, Nabil Mallat, Stéfano Cassetti, Jan Bijvoet, Astrid Whettnall, Vincent Londez, Regina Bikkinina, Alba Gaïa Bellugi, Babetida Sadjo ve Ksawery Szlenkier rol alacak. Dizi, güneşin yoluna çıkan her şeyi öldürmeye başladığı anlarda Brüksel'den gece saatlerinde kalkan uçakta bulunan şanslı yolcuların hayatta kalmak için verdiği mücadeleyi konu alıyor.