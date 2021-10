‘Hakikat: Şeyh Bedreddin’ 8 Ekim’de seyirciyle buluşacak

“Hakikat: Şeyh Bedreddin” filmi İstanbul ve İzmir’de gerçekleştirilen galalarının ardından 8 Ekim'de seyirciyle buluşuyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bundan 600 yıl önce yoksulluk ve adaletsizliğe karşı isyan eden Osmanlı köylülerine liderlik eden Şeyh Bedreddin, Börklüce Mustafa ve Torlak Kemal gibi tarihi karakterlerin yeniden hayat bulduğu film, 8 Ekim'de sinemalarda beyazperdeye yansıyacak.

BAŞROLDE SUAVİ

İki yıl hazırlık ve zorlu pandemi koşullarında Edirne, İzmir ve Kocaeli'de bir yıl çekimleri süren filmin baş rollerini ise Suavi, Bülent Emrah Parlak ve Saygın Soysal paylaşıyor. Filme, İzmir Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere yüzden fazla sivil toplum kuruluşunun destek verdiği belirtildi.

İLK GALA NAZIM'LA İZMİR'DE

Şair Nazım Hikmet'in Sinop Cezaevi'nde yazdığı unutulmaz eseri Şeyh Bedreddin Destanı'ndaki bir karakterden ilham alan ve ilk galası Kültürpark İzmir Sanat'ta Nazım Hikmet heykeli önündeki etkinlikle başlarken; gösterim öncesi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Yönetmen Hakan Alak ve Yapımcı Mükerrem Selçuk kısa bir selamlama konuşması yaptı. Filmin danışmanlığı yapan 26. Dönem CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok Akatlı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, Kültür ve Sanat Dairesi Başkanı Kadir Efe Oruç, sivil toplum kurumları, siyasi parti ve sendika temsilcileri gösterime katıldı.

İSTANBUL'DA YOĞUN İLGİ

Filmin İstanbul'daki galası ise bir gün sonra Harbiye Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirildi. Sanat ve siyaset camiasından pek çok ismin katıldığı gösterim öncesinde Yönetmen Hakan Alak'ın yanı sıra HDP Milletvekili Hüda Kaya, CHP Milletvekili Orhan Sarıbal, Sanatçı Suavi ve Turgut Öker birer konuşma yaptı.

SUAVİ'DEN ÇARPICI KONUŞMA

Şeyh Bedreddin karakterini canlandıran Suavi, “Ben mi Şeyh Bedreddin'e can verdim o mu bana can verdi? Sermayenin, onun medya organlarının tekele dönüştüğü bir ortamda imece usulüyle hazırlanmış bu filmin sahiplenmesi lazım. Bu filmi beğenerek ayrılan her kişi bir diğer kişiyi bu filme taşıması lazım” dedi.