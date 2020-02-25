Hakikaten nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre hakikaten mi, hakkaten mi?

Hakikaten nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre hakikaten mi, hakkaten mi?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘hakikaten’dir. Hakikaten mi, hakkaten mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘hakikaten'dir.

HAKİKATEN NE DEMEK: Bir konuşma sırasında bir şeyin gerçekten olduğunu vurgulamak için kullanılır. Gerçekten.

HAKİKATEN NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin hakikaten mi, hakkaten mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı hakikaten şeklinde olmalıdır.

hakkaten (Yanlış kullanım)

hakikaten (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Hakikaten çok iyi niyetli bir çocuktu.”