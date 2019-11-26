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Halbuki nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘halbu ki’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?
Halbuki nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘halbu ki’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?
Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de ‘halbuki’dir. Halbuki mi, halbu ki mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 26 Kasım 2019 - 10:35

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘halbuki'dir.

HALBUKİ NE DEMEK: Oysa anlamındadır.

HALBUKİ NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin halbuki mi, halbu ki mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı halbuki şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.

halbu ki (Yanlış kullanım)
halbuki (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Erkenden çıkıp gitti, halbuki anlatacağım ne kadar çok şey vardı.”

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Son güncelleme: 10:36 - 26.11.2019
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