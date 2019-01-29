Haldun Dormen ‘Bir Zamanlar Gazinoda’ ile sahnede

Haldun Dormen’in yazdığı “Bir Zamanlar Gazinoda” 11 Şubat’ta Avcılar Barış Manço Kültür Merkezi’nde sahnelenecek. Haldun Dormen ve Kerem Atabeyoğlu’nun başrolleri üstlendiği oyunun kadrosunda Ruhsar Öcal ve Almıla Uluer Atabeyoğlu’da yer alıyor. Oyunun yönetmenliğini ise Ali Altuğ yapıyor.

OYUNUN KONUSU

Yıllar önce yaptıkları tüm oyunlarla izleyenleri kırıp geçiren, herkesin gönlünde taht kurmuş iki eski komedyenin şöhreti artık geçmişin tozlu sayfaları arasında kalmıştır. Geçmişte yaşanan tatsız bir olaydan dolayı bir gece yollarını ayırmışlar ve yıllarca bir daha asla görüşmemişlerdir. Fakat hiç beklenmedik bir anda gelen teklifle yeni bir proje için tekrar bir araya gelirler. Bakalım bu ilki eski dost aralarındaki husumeti çözüp tekrar özledikleri o şöhrete kavuşabilecekler mi?