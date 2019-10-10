Halihazır nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘halihazır’ bitişik mi ayrı mı yazılır?
Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘halihazır’dır.
HALİHAZIR NE DEMEK:
1- Gözde irisin ortasında bulunan, ışığın azlığına veya çokluğuna göre büyüyüp küçülen yuvarlak delik, bebek
2- Çok sevilen, önem verilen kimse vb.
HALİHAZIR NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin halihazır mı, hali hazır mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı halihazır şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.
hâli hazır (Yanlış kullanım)
hâlihazır (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Halihazırda bize çok lazım olan malzemeleri belirledik.”