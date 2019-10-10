Halihazır nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘halihazır’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Halihazır nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘halihazır’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de 'halihazır'dır. Halihazır mı, hali hazır mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘halihazır’dır.

HALİHAZIR NE DEMEK:

1- Gözde irisin ortasında bulunan, ışığın azlığına veya çokluğuna göre büyüyüp küçülen yuvarlak delik, bebek

2- Çok sevilen, önem verilen kimse vb.

HALİHAZIR NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin halihazır mı, hali hazır mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı halihazır şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.

hâli hazır (Yanlış kullanım)

hâlihazır (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Halihazırda bize çok lazım olan malzemeleri belirledik.”