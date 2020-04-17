Halikarnas Balıkçısı 130. doğum gününde sessiz sedasız anıldı

"Halikarnas Balıkçısı" gazeteci, yazar, ressam, şair, rehber, araştırmacı Cevat Şakir Kabaağaçlı, 130. doğum gününde mezarı başında düzenlenen ve 4 kişinin katıldığı tören ile anıldı. Belediye Başkanı Ahmet Aras " Balıkçı’yı okursanız bu topraklarda kaçak yapı yapamazsınız, bu topraklarda kimseye saygısızlık yapamazsınız. Bu toprakların değerini anlarsınız. Balıkçı’yı okursanız ağaç kesemezsiniz. Balıkçı’yı okursanız eski evinizi yıkıp betonarme bina yapamazsınız. Balıkçı’yı okursanız, denize sintine bırakamazsınız. Balıkçıyı okursanız bir Caretta Carettayı öldürecek olan o çöpleri denizin içine atamazsınız" dedi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde geldiği sürgünden sonra yaşamını sürdüren mavi yolculuğun babası olarak bilinen şair, yazar, ressam, gazeteci Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın 130. doğum günü sessizce sade bir törenle anıldı.

Her yıl onlarca öğrenci ve Bodrumlunun katıldığı törene bu yıl ilk kez salgın hastalık nedeniyle Gümbet mahallesinde Gönül Tepe'deki mezarı başında sadece Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aras, Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu, Cevat Şakir Mahallesi Muhtarı Göksel Çamlı ve Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Selen Cambazoğlu katıldı.

“BALIKÇI' NIN KİTAPLARINI OKUMALISINIZ”

Balıkçı'nın mezarına çelenk konulduktan sonra dualar okundu. Ahmet Aras, hayatının önemli bir bölümünü Bodrum'da geçiren Halikarnas Balıkçısı'nın, Bodrum'un kültürüne ve tarihine değer kattığını ve ilçenin tanınmasında önemli rol oynadığını belirterek, şunları söyledi;

*Bugün bu kaos ortamında, korona ve kriz ortamında biz Balıkçı'mızı unutmadık. Şartlar sonucu, maalesef kalabalıklarla burada kutlama yapamadık. Biz kendisini şükran ve minnetle bir kere daha yad ediyoruz.

*Eğer bu toprakları tanımak istiyorsanız Balıkçının kitaplarını okumalısınız. O'nu okuyup da bu bölgeyi bu toprakları sevmeyen bu topraklara saygı duymayan hiç kimseyi bulamazsınız” dedi.

“BALIKÇIYI TANIRSANIZ AĞAÇ KESEMEZ, DENİZİ KİRLETEMEZSİNİZ”

*Ben Bodrumlu hemşerilerime balıkçıyı okumalarını salık veriyorum. Çünkü Balıkçı'yı okursanız bu topraklarda kaçak yapı yapamazsınız, bu topraklarda kimseye saygısızlık yapamazsınız.

*Bu toprakların değerini anlarsınız. Balıkçı'yı okursanız ağaç kesemezsiniz. Balıkçı'yı okursanız eski evinizi yıkıp betonarme bina yapamazsınız. Balıkçı'yı okursanız, denize sintine bırakamazsınız.

*Balıkçıyı okursanız bir Caretta Carettayı öldürecek olan o çöpleri denizin içine atamazsınız, çarşıdaki Bellasomra ağacını kesemezsiniz. Balıkçı okursanız, bir proje yapacağım diye binlerce ağacı bitki örtüsünün ortadan kaldıramazsınız.