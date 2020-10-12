Halikarnas Balıkçısı, ölümünün 47. yılında Bodrum’da anılacak

Muğla'nın Bodrum ilçesine 1925 yılında sürgüne gönderilen ünlü edebiyatçı yazar Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabağaçlı ölümünün 47. yıl dönümünde yarın Bodrum Kent Konseyi, Halikarnas Balıkçısını Yaşatma Platformu ve Deniz Müzesi tarafından hazırlanacak tören ile anılacak.

GÖNÜLTEPE'DEKİ MÜZE VE MEZARI BAŞINDA ANILACAK

Gümbet Mahallesi'ndeki Gönültepe'deki Halikarnas Balıkçısı Müzesi'nde düzenlenecek törene pandemi kuralları nedeniyle sınırlı sayıda denizci ve Balıkçı'nın arkadaşlarının katılacak. Törende kısa konuşmalar yapılacak, Balıkçı'nın mezarına çiçek bırakılarak saygı duruşunda bulunulacak.

ORJİNAL EL YAZMALARI MÜZEDE SERGİLENECEK

Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın manevi oğlu, şair, yazar, eğitimci ve rehber Prof. Dr. Şadan Gökovalı, yıllardır özenle sakladığı ve Ağustos ayının başlarında Bodrum Deniz Müzesi'ne bağışladığı orijinal el yazmalarının yer aldığı serginin açılışı yapılacak.

HALİKARNAS BALIKÇISI CEVAT ŞAKİR KABAAĞAÇLI KİMDİR?

Cevat Şakir Kabaağaçlı 1890 yılında Girit'de doğdu. Robert kolejini bitirdi. Oxford Üniversitesi'nde “Yakın Çağlar Tarihi” eğitimi gördü. İstanbul'a dönünce çeşitli dergi ve gazetelerde yazılar yazdı, kapak resimleri ve karikatürler çizdi. 1925 yılında bir yazısı nedeniyle kalebentlikle Bodrum'a sürüldü. Cezasının son yarısını İstanbul' da geçirdikten sonra yeniden döndüğü Bodrum'da 25 yıl yaşadı. Bodrum'un ve Anadolu uygarlığının tanıtılmasına, yörenin ağaçlandırılmasına olağanüstü katkıda bulundu. Halikarnas Balıkçısı takma adıyla önce gazete ve dergilerde yazı, hikaye ve romanlarıyla uluslar arası üne kavuştu. Aganta Burina Burinata, Ötelerin Çocukları, Turgutreis, Anadolu Efsaneleri, deniz Gurbetçileri ve Mavi Sürgün ve 20'den fazla eseri 6 yabancı dilde yayınlandı. 1947 yılında İzmir'e yerleşen Halikarnas Balıkçısı 13 Ekim 1973 yılında bu kentte öldü. Vasiyeti üzerine çok sevdiği Bodrum'da gömüldü.