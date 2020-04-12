Halikarnas balıkçısına online kutlama

Muğla’nın Bodrum ilçesinin tarihinde önemli bir yeri olan dünyaca ünlü edebiyatçı, yazar, şair Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabağaçlı 130. doğum yıl dönümü, bir hafta boyunca Bodrum Deniz Müzesi’nin instagram sayfasından yapılacak canlı yayınlarla kutlanacak.

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Bodrum Deniz Müzesi tarafından dünyaca ünlü edebiyatçı, şair, yazar ve Bodrum aşığı Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabağaçlı' nın 130. doğum yıl dönümü nedeniyle bir hafta sürecek kutlama proğramı hazırlandı. Programlar 13-18 Nisan tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilecek.

HALİKARNAS BALIKÇISI'NIN BODRUM VE GÖKOVA GÜNLÜKLERİ CANLANDIRILACAK

Bodrum Deniz Müzesi'nin instagram hesabı olan @bodrummaritimemuseum üzerinden yapılacak olan proğram ve tarihlerde canlı yayınlar yapılacak.

Canlı yayınlarda yapımcı yönetmen Harun Özakıncı Halikarnas Balıkçısı'nı anlatacak. Besteci Tuluğ Tırpan “Mavi Sürgün Projesi”, Yazar Haldun Sevel “Balıkçı ve Deniz Edebiyatı”, Öğretim Görevlisi Ömer Durmas “Basın ressamlarının öncüsü Halikarnas Balıkçısı “, Prof. Dr. Haluk Oral “İlk Mavi Yolculuk “ söyleşilerini gerçekleştirecek. Canlı yayınlarda Halikarnas Balıkçısı'nın günlükleri, yaşantısında video ve fotoğraflarla kesitler yer alacak.

17 NİSAN’DA DA MEZARI ZİYARET EDİLECEK

Halikarnas Balıkçısı'nın doğum günü 17 nisanda ise CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Selen Camzaboğlu Balıkçı'nın Gümbet Gönültepe'deki mezarını ziyaret ederek çiçek bırakacak.