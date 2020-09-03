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Halikarnas Balıkçısı’nın el yazmaları Deniz Müzesi’ne bağışlandı
Halikarnas Balıkçısı’nın el yazmaları Deniz Müzesi’ne bağışlandı
Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın manevi oğlu, şair, yazar, eğitimci ve rehber Prof. Dr. Şadan Gökovalı, yıllardır özenle sakladığı orijinal el yazmalarını Bodrum Deniz Müzesi’ne bağışladı.
Yaşar ANTER
Kültür Sanat 3 Eylül 2020 - 13:17

Muğla'nın Ula ilçesinde yaşayan, Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın manevi mirasını yaşatan, eserlerini ölümünden sonra yayımlayan ve tüm kitaplarına önsöz yazan Prof. Dr. Şadan Gökoavalı’yı Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Selen Cambazoğlu evinde ziyaret etti.


YAKLAŞIK 50 YILDIR BU BELGELERİ TOPLUYOR

Gökovalı yaklaşık yarım asırdır Halikarnas Balıkçısı ile ilgili belgeleri ve onun çalışmalarını topladığını gerek el yazması gerekse daktilo ile yazdığı Gökova günlükleri, koyları ve Bodrum anılarını tuttuğu notların bulunduğu bir valiz dolusu evrağı Cambazoğlu'na teslim etti.

Prof. Dr. Şadan Gökoavalı

 CEVAT ŞAKİR ARBORETUMU AÇILACAK

Kıymetli belgelerin, tasniflendikten sonra Bodrum Deniz Müzesi’nde yer alan Halikarnas Balıkçısı arşivinde sergileneceğini ve Deniz Müzesi arşivine çok değerli katkısı olacağını belirten Cambazoğlu, Şadan Gökovalı’yı Bodrum’a davet ettiğini belirterek  “Bodrum’da Cevat Şakir Arboretumu yapmak istiyoruz. Kent Müze'mizde Balıkçı’ya çok ciddi bir yer ayırıyoruz. Onun dışında sünger müzesi ve mübadele müzesi için yerlerimiz hazır. Bu müzelerin de her köşesinde Cevat Şakir Kabaağaçlı olacaktır. O açıdan Gökovalı'nın bu zamana kadar özenle saklayarak bizlere verdiği bu el yazmaları çok değerli birer tarihi evrak” dedi.

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