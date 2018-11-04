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Halil Erden ilk kişisel sergisini açtı
Halil Erden ilk kişisel sergisini açtı
Uzun yıllar Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı'nda çalışmış ve kurumun Washington ve Berlin Büyük Elçiiliklerinde Ticaret Ateşesi ve Ticaret Müşaviri olarak görev yapan Halil Erden ilk kişisel resim sergisi ile sanatseverlerle buluştu.
Fatma VURGUN
Kültür Sanat 4 Kasım 2018 - 16:46

İstanbul Beşiktaş Akatlar Kültür Merkezi’nde sanatseverlerin ziyaretine açılan serginin açılışında sanatseverler yoğun ilgi gösterirken Sözcü Gazetesi Yazarı Rahmi Turan'da sergiye katılanlar arasındaydı. Resme olan ilgisi ve tutkusu yurt içinde ve yurt dışındaki müzeleri ve resim sergilerini gezmek ile başladığını söyleten Erden, emekli olduktan sonra Yaşar Yeniceli ve Burhan Özer gibi ünlü hocalardan bir süre yağlı boya ve sulu boya dersleri aldı.

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Soldan sağa: Halil Erden, Rahmi Turan ve Emel Turan

‘BUGÜNKÜ KADAR HEYECANLANMADIM’

Hâlen Sait Günel’in Martan Sanat Evi’nde çalışmalarını sürdüren Erden, resim ile ilgili ilişkisini şöyle anlattı: “Emeklilik dönemimde ve daha önce çalışma hayatımda da birçok faaliyette bulundum, sivil toplum örgütlerinde görev aldım. Ama bugünkü kadar hiç heyecanlanmadım. Çünkü sanat söz konusu. Yapıtlarımın beğenilmesinden çok mutluyum. İlk izlenimlere ve satışlara göre resimlerimin beğenildiğini hissediyorum.”

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Sergi, 7 Kasım’a kadar İstanbul Beşiktaş Akatlar Kültür Merkezi’nde ziyaret edilebilir.

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