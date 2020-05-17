Halk ozanı Aşık Mahzuni Şerif, mezarı başında anıldı

Halk Ozanı Aşık Mahzuni Şerif, ölümünün 18'inci yıl dönümünde Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde bulunan mezarı başında anıldı. Törende konuşan Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok, "Onun söylediklerinin ne kadar doğru olduğunu gün geçtikçe daha iyi anlıyoruz" dedi.

Hayatını 17 Mayıs 2002’de kaybeden halk ozanı Aşık Mahzuni Şerif için mezarı başında anma programı düzenledi.

Törene CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Aşık Mahzuni Şerif’in oğlu Ali Mahzuni, Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok, Aşık Mahzuni´nin yakınları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.Katılımcılar Şerif’in mezarına çiçek bırakıp, dua etti.

“GÜN GEÇTİKÇE DAHA İYİ ANLIYORUZ”

Törende konuşan Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok, şu ifadeleri kullandı;

*Gönül isterdi ki geçen yılki gibi Mahzuni babaya yakışır bir etkinlik yapmak istiyorduk. Fakat corona virüs salgını nedeniyle alınan bu tedbirlerden dolayı dar çerçevede katılımın az olduğu bir etkinlikte bir aradayız.

*Sayımız ne kadar az olursa olsun ben şunu iyi biliyorum; milyonların gönlündeki Mahzuni baba anılmaktadır.

*Halen onun söylediklerinin ne kadar doğru olduğunu gün geçtikçe daha iyi anlıyoruz. DHA