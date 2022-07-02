Halk ozanı Muhlis Akarsu adına kültürevi açıldı

1993’te Sivas’ta düzenlenen Pir Sultan Abdal etkinlikleri sırasında Madımak Oteli’nde eşiyle birlikte yanarak katledilen Sivaslı halk ozanı Muhlis Akarsu adına yapılan kültürevi törenle açıldı.

Hayati ARIGAN

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Türk halk müziğinin en önemli ve en etkili isimlerinden birisi olan Muhlis Akarsu'nun adı ölümsüzleşti. Sivaslı halk ozanı Muhlis Akarsu, Pir Sultan Abdal etkinlikleri sırasında 2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli'nde eşiyle birlikte katledilmişti.

Muhlis Akarsu adına Kangal ilçesine bağlı Minarekaya köyünde 9 yıl önce kültürevi yapımı başlanmıştı. Ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle bir türlü tamamlanamayan kültürevini MESAM tamamladı.

200 OZAN AÇILIŞA KATILDI

Muhlis Akarsu Kültürevi'nin açılışı olayların 29’uncu yıldönümünde törenle açıldı. Kültürevinin açılışını, MESAM Başkanı Recep Ergül, MESAM üyesi eski bakanlardan Mustafa Kul, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP'li milletvekilleri Eser Alptekin, Mürsel Alban, Sezgin Tanrıkulu, Kadim Durmaz, Ulaş Karasu kurdele keserek açtı. Ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Madımak'ta canını yitirenler ve şehitler için saygı duruşunda bulunuldu.

İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra Madımak katliamının belgeseli gösterildi. MESAM Başkanı Recep Ergül'ün konuşmasının ardından, milletvekili Veli Ağababa, MESAM Başkanı Recep Ergül'ü kültürevini tamamladığı için tebrik etti. Aşık Veysel adına yapılan müze gibi kültürevinin de Muhlis Akarsu Müzesi'ne dönüşmesini temenni etti. Açılışa İYİ Partili yöneticiler de katılırken, ozanlar sahne alarak Muhlis Akarsu türküleri söyledi.

MUHLİS AKARSU KİMDİR?

Muhlis Akarsu, 20 Şubat 1948 yılında Sivas’ın Kangal ilçesine bağlı Minarekaya köyünde dünyaya geldi. 1970’li yılların başında dönemin hızlı siyasi gündeminde protest yanı şekillenmeye başladı. Özellikle gırtlak hançeresini kullanırken ön plana çıktı. Kollektif yapısı sayesinde Mahzuni Şerif, Arif Sağ, Ali Ekber Çiçek, Mehmet Erenler, Musa Eroğlu, Yavuz Top, Aşık Gülabi ve Ali Kızıltuğ gibi isimlerle ortak albüm çalışmalarında bulundu. Cem Karaca ve Selda Bağcan gibi birçok sanatçı türkülerini okudu. TRT’ye derlemiş olduğu onlarca beste bıraktı. Kendisine ait üç yüzden fazla şiir ve bestesiyle dönemin en üretken isimleri arasında gösterildi. 1983 yılında kuruculuğunu ve öncülüğünü yaptığı Muhabbet serilerinin ilkini çıkarttı.

Muhlis Akarsu, Pir Sultan Abdal Şenlikleri’ne katılmak için eşiyle birlikte Sivas’a gitti. Şenliklerin ikinci günü olan 2 Temmuz’da kaldığı Madımak Oteli’nde 34 kişi ile birlikte yakılarak öldürülmüştür. Olayda eşinin yanı sıra birçok sanatçı hayatını kaybetti. Şenlikler için gittiği Sivas’ta son konserini vermiştir. Muhlis Akarsu, yaşamı boyunca 40’tan fazla kırkbeşlik plak, 4 uzunçalar, 38 albüm ve yüzlerce deyiş bırakmıştır. Ölümünün ardından Sivas Ellerinde Ömrüm Çalınır (1993) adında bir albüm yayınlanmıştır.