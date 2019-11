Halk tercihini yaptı… İşte People’s Choice’un kazananları…

İşte 2019 People’s Choice (Halkın Seçimi) Ödülleri’nin kazananları…

YILIN FİLMİ

Avengers: Endgame

YILIN AKSİYON FİLMİ

Avengers: Endgame

YILIN DRAMASI

After



YILIN AİLE FİLMİ

Aladdin



YILIN KOMEDİ FİLMİ

Murder Mystery



YILIN EN İYİ ERKEK OYUNCUSU

Robert Downey Jr, Avengers: Endgame



YILIN EN İYİ KADIN OYUNCUSU

Zendaya, Spider-Man: Far From Home

YILIN EN İYİ DRAMA OYUNCUSU

Cole Sprouse, Five Feet Apart



YILIN EN İYİ KOMEDİ OYUNCUSU

Noah Centineo, The Perfect Date



YILIN AKSİYON YILDIZI

Tom Holland, Spider-Man: Far From Home

YILIN DİZİSİ

Stranger Things



DRAMA DALINDA YILIN EN İYİ DİZİSİ

Stranger Things



KOMEDİ DALINDA YILIN DİZİSİ

The Big Bang Theory



YILIN REALITY SHOW’U

Keeping Up With the Kardashians



YILIN YARIŞMA PROGRAMI

America’s Got Talent



YILIN ERKEK TV YILDIZI

Cole Sprouse, Riverdale

YILIN KADIN TV YILDIZI

Millie Bobby Brown, Stranger Things



DRAMA DALINDA YILIN EN İYİ TV YILDIZI

Zendaya



KOMEDİ DALINDA YILIN TV YILDIZI

Kristen Bell, The Good Place



YILIN GÜNDÜZ TAL SHOW’U

The Ellen DeGeneres Show



YILIN GECE TALK SHOW’U

The Tonight Show Starring Jimmy Fallon



YILIN YARIŞMACISI

Hannah Brown, The Bachelorette



YILIN REALITY SHOW YILDIZI

Khloé Kardashian



2018’İN EN İYİ ERKEK ŞARKICISI

Shawn Mendes

2018’İN EN İYİ KADIN ŞARKICISI

Billie Eilish

YILIN BINGEWORTHY (YÜKSEKKALİTE) DİZİSİ

Outlander

YILIN EN İYİ BİLİMKURGU/FANTASTİK DİZİSİ

Shadowhunters

YILIN COUNTRY ŞARKICISI

Blake Shelton

YILIN SOSYAL MEDYA YILDIZI

David Dobrik

YILIN GÜZELLİK INFLUENCER’I

Bretman Rock

YILIN KOMEDİ OYUNCUSU

Kevin Hart, Kevin Hart: Irresponsible

YILIN ANİMASYON YILDIZI

Beyoncé, The Lion King

YILIN GRUBU

BLACKPINK

YILIN ALBÜMÜ

Lover, Taylor Swift

YILIN ŞARKISI

Señorita – Shawn Mendes, Camila Cabello

YILIN LATİN ŞARKICISI

Becky G



YILIN KLİBİ

Kill This Love, BLACKPINK

YILIN TURNESİ

BLACKPINK: BLACKPINK 2019 World

YILIN SOSYAL MEDYA ÜNLÜSÜ

Ellen DeGeneres

YILIN HAYVANI

Doug the Pug

YILIN STİL YILDIZI

Harry Styles

HALKIN ŞAMPİYONU

Pink

YILIN İKONU

Jennifer Aniston

YILIN MODA İKONU

Gwen Stefani