Yedi yıllık kuruluş mazisine sahip olan ve bugüne kadar birçok önemli kültürel-sosyal projeye imza atmış olan ve Genel Başkanlığını Sayın Faik İÇMELİ’nin yaptığı İstanbul merkezli ELFED (Elazığ Dernekler Federasyonu) bu kez de Karacaahmet Sultan Derneği paydaşlığında; “Alevi-Bektaşi Müzik Kültürü ve Semahlar” başlıklı iki ciltlik (950 sayfa) kaynak kitap ve “Halkımızın Gülen Yüzü Semahlar” başlıklı kültürel konser programı hazırlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sanatçısı, ELFED Kültür-Sanattan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Salih TURHAN tarafından ELFED adına hazırlanan proje (Alevi-Bektaşi Müzik Kültürü ve Semahlar) Karacaahmet Sultan Derneği paydaşlığında Kültür ve Turizm Bakanlığına sunulmuş olup kısmi destek alınarak uygulamaya konulmuştur.

Kültür ve Turizm Bakanlığı halk müziği sanatçılarından Salih TURHAN ve Neşe AYIŞIT tarafından hazırlanan iki ciltlik (950 sayfa) kaynak kitap içeriğinde Alevi-Bektaşi Müzik Kültürü ve Semahlarla ilgili olmak üzere yaklaşık yüz sayfalık açıklayıcı metin/bilgiye ilave olarak Türkiye siyasi coğrafyası ve Balkanlardan derlenmiş yaklaşık 200 semah havasının nota ve metinleri yer almaktadır.

KONSER PROGRAMI DA İCRA EDİLECEK

Yine kitabın içeriğini özetleyen Türkçe Sunuş, Önsöz ve arka kapak yazılarının İngilizce çevirisi ile kaynak kitabın uluslararası literatüre dahil edilmesi amaçlanmıştır.

Söz konusu projenin ikinci ayağında ise; TRT Müzik Kanalı ve Kanal Fırat ve Kanal 23 TV kanallarının da yayımlayacağı “Halkımızın Gülen Yüzü Semahlar” başlıklı kültürel konser programı icra edilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TRT Ses ve Saz Sanatçılarının katılımı ile 21 Aralık 2019 tarihinde İstanbul/Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezinde icra edilecek konserde yer alacak ses sanatçıları: Süleyman YILDIZ, Salih TURHAN, Elvan SEVİM, Gani PEKŞEN, Sakine FİDAN, Fatoş ÇAL, Neşe AYIŞIT, Adile KURT KARATEPE, Çiğdem EMAS, Elif Buse DOĞAN, Necdet KURT, Sami Tan SARIGÜL.

Gerek hazırlanan kaynak kitapla gerekse geniş katılım beklenen halka açık ve ücretsiz kültürel konser programı ile birlik ve beraberliğe vurgu yapmak üzere İstanbul'dan Elazığ'a, Türkiye'ye hatta dünyaya mesaj verilmiş olacak.